Ся C. проводит ещё 3 экскурсии

Дом Большой Панды +Статуя Большого Будды+Горы Эмэйшань 2-дней

Программа тура: 1день Чэнду Завтрак в отеле. Экскурсия ⛳ в Заповедник располагается на северной окраине города. Посещение Заповедник Большой панды в Чэнду и Дома Большой Панды, Встреча с гигантской пандой. в Лэшань, Экскурсия Лэшань Гигантский Будда. Статуя Большого Будды, Буддына Земле и, на протяжении более тысячелетия, самое высокое скульптурное произведение в мире. в Эмэйшань. Размещение в отеле 4*.

2день Эмэйшань-Чэнду После завтрака 6:00 на автомобиле 🚘 достопримечательности 🏛️ в Лэйдонпин остановка, потом пешком в Зал встречи. На канатной дороге можно увидеть всход и море 🌊 облаков, если повезло. Потом посещение Золотого зала, Серебряного зала и другие. Пешеком йдти в Цининьгэ, Исяньтянь, Эгологическая региона обезьяны и другие. Около 15:00 пешком до Вусианьгана. Спуститься с гор ⛰️. Вовращение в Чэнду. Прибытие в Чэнду около 20:00. Отели в Чэнду.