Ся C. проводит ещё 3 экскурсии

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Дом Большой Панды + Статуя Большого Будды + Горы Эмэйшань 2-дней

Ся C.
Ся C. – Гид из Лхасы
Дом Большой Панды + Статуя Большого Будды + Горы Эмэйшань 2-дней
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 2 человек

  • $321 за человека

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Дом Большой Панды + Статуя Большого Будды + Горы Эмэйшань 2-дней
Дом Большой Панды +Статуя Большого Будды+Горы Эмэйшань 2-дней
Программа тура: 1день Чэнду Завтрак в отеле. Экскурсия ⛳ в Заповедник располагается на северной окраине города. Посещение Заповедник Большой панды в Чэнду и Дома Большой Панды, Встреча с гигантской пандой. в Лэшань, Экскурсия Лэшань Гигантский Будда. Статуя Большого Будды, Буддына Земле и, на протяжении более тысячелетия, самое высокое скульптурное произведение в мире. в Эмэйшань. Размещение в отеле 4*.
2день Эмэйшань-Чэнду После завтрака 6:00 на автомобиле 🚘 достопримечательности 🏛️ в Лэйдонпин остановка, потом пешком в Зал встречи. На канатной дороге можно увидеть всход и море 🌊 облаков, если повезло. Потом посещение Золотого зала, Серебряного зала и другие. Пешеком йдти в Цининьгэ, Исяньтянь, Эгологическая региона обезьяны и другие. Около 15:00 пешком до Вусианьгана. Спуститься с гор ⛰️. Вовращение в Чэнду. Прибытие в Чэнду около 20:00. Отели в Чэнду.
Начало и место завершения
🚩 Lhasa

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 2 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ся C.
Ся C.
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