За несколько часов мы познакомимся с двумя лицами Макао: прогуляемся по кварталам бывшей португальской колонии и увидим современный район роскошных казино.
Автомобиль позволит быстро и комфортно переезжать между удалёнными локациями, поэтому мы успеем увидеть больше. По пути я расскажу, как небольшой порт превратился в один из самых богатых городов Азии.
Автомобиль позволит быстро и комфортно переезжать между удалёнными локациями, поэтому мы успеем увидеть больше. По пути я расскажу, как небольшой порт превратился в один из самых богатых городов Азии.
Описание экскурсии
- крепость Монте начала 17 века, где вы посмотрите на Макао с высоты.
- руины собора Святого Павла.
- исторический центр, в котором вы попробуете миндальное печенье ручной работы.
- часовня Пеня, святыня Макао.
- дерево желаний, у которого многие просят немного удачи.
- район Котай, гда вас ждут сверкающие казино и копии мировых достопримечательностей.
Я расскажу:
- как Макао почти пять веков находился под управлением Португалии.
- как здесь переплетаются европейские и китайские традиции.
- почему город ежегодно привлекает миллионы туристов.
Организационные детали
- По пути сделаем остановку на кофе и знаменитые португальские пирожные Pastel de Nata. Кофе оплачивается по желанию, пирожные можно попробовать бесплатно.
- В игровые зоны казино не допускаются гости младше 21 года. Если взрослые захотят ненадолго зайти внутрь, я присмотрю за детьми.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Макао
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 117 туристов
Добрый день! Я лицензированный гид, провожу экскурсию с 2010 года. Живу в Макао с 2000 года. Это удивительное место с 500-летней историей. Я очень люблю этот город и готова показать вам его так, как вижу. До встречи в Макао!
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