Индивидуальный трансфер из аэропортов Пекина в отель и наоборот

Удобный и надежный трансфер из аэропортов Пекина до вашего отеля в городе или обратно. Встреча с табличкой, помощь с багажом, комфортные автомобили и русскоязычная поддержка онлайн.
Описание трансферСделайте свою поездку простой и приятной Начните свое путешествие в Пекин без стресса и лишних забот! Наш трансфер из аэропортов Пекина в отель города (или обратно) создан специально для того, чтобы ваша поездка прошла быстро, комфортно и безопасно. Современные автомобили Мы используем удобные автомобили китайского производства. Чаще всего это новые электрокары, вместимостью до 3 пассажиров и 2 чемоданов. Для компаний или семей есть просторные минивэны (до 5 пассажиров), микроавтобусы (до 10-15 пассажиров) и даже большие автобусы (до 50 пассажиров). Стоимость автомобилей большей вместимости уточняйте через сообщения. Комфорт и забота Задержка рейса? Не переживайте! Мы отслеживаем все рейсы и гарантируем встречу. Водитель будет ждать вас с табличкой, поможет с багажом и доставит прямо в отель. Заказываете трансфер для родителей, детей или друзей? Мы предоставляем полную отчетность: уведомим, что гость встречен и благополучно доставлен в отель. Вы будете спокойны за своих близких на каждом этапе. Русскоязычная поддержка онлайн всегда на связи через мессенджеры. А оплату можно произвести как в юанях, так и в рублях (переводом на русскую карту) — выбирайте то, что удобнее именно вам. При заказе трансфера вы получаете:
- комфортные автомобили на любой бюджет и компанию, • встреча в любое время суток, • контроль рейсов и гарантия встречи, • забота о вас и ваших близких, • удобная оплата и поддержка на русском языке. Важная информация:.
- При бронировании укажите: номер рейса, название отеля, кол-во человек и багажа.
Круглосуточно
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный трансфер
- Контроль рейсов и гарантия встречи
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Круглосуточно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- При бронировании укажите: номер рейса
- Название отеля
- Кол-во человек и багажа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
