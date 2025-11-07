Индивидуальный трансфер к Великой Китайской стене - это возможность добраться до знаменитой достопримечательности Китая без лишних хлопот. Путешествие начинается в центре Пекина, где вас встретит водитель с табличкой с вашим
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка
- 🌟 Индивидуальный трансфер
- 🕒 Три часа на стене
- 🚙 Современные автомобили
- 💧 Свежая вода в салоне
- 📍 Встреча в центре Пекина
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
Описание трансфер
- Наш водитель заберёт вас в центре Пекина.
- Дорога до места назначения займёт 1 час.
- У вас будет 3 часа, чтобы самостоятельно познакомиться с одним из участков стены — Юйюнгуань или Мутяньюй.
- После водитель отвезёт вас обратно.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Santana, Volkswagen Passat или Buick Lacrosse.
- Водитель не говорит по-русски. При встрече у него в руках будет табличка с вашим именем.
- Обратите внимание: это услуга трансфера. Билеты на Великую Китайскую стену не включены в стоимость и покупаются самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 343 туристов
Здравствуйте, меня зовут Саша. У моей команды 20-летний опыт работы в качестве профессиональных русскоговорящих гидов. Мы отлично знакомы со всеми достопримечательностями Пекина и можем провести экскурсии на разные темы, включая историю, природу, гастрономию, шопинг. Всегда к вашим услугам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Г
Георгий
7 ноя 2025
Всё прошло отлично. Выбрали бюджетный вариант подъём пешком на участок Юйюнгуань. Билет всего 35 юаней. Кайфанули здорово, но думаю участок больше для активных людей, многим физически тяжеловато было добраться до
И
Ирина
5 ноя 2025
Все очень четко, доброжелательный водитель, хорошая машина, ответственные организаторы. Водитель провожает до входа на канатную дорогу. У нас все прошло идеально.
П
Павел
3 ноя 2025
Все отлично организовано. Соответствовало заявленному.
Нас возил Лю Мин. Ему отдельное спасибо - встретил в аэропорту (мы доплатили за встречу) сопровождал до самого подъемника, встретил и довёз до отеля.
Довёл!!! Тк подъехать к нему было нельзя.
Нам посоветовали начать экскурсию пораньше, и глядя на очереди, когда мы возвращались вниз, мы это очень оценили.
М
Марина
29 окт 2025
Большая благодарность Александру за организацию трансфера на Великую китайскую стену. Всё было чётко. Нас 5 человек прибыли в Китай в командировку и на обратном пути решили посетить одну из главных
Евгения
23 окт 2025
Отлично провели время! У нас была пересадка в Пекине 10 часов, решили съездить на Великую Китайскую Стену. Если бы не гид, мы бы точно никуда не успели, он нас как
В
Владимир
20 окт 2025
У нас с товарищем был всего один полный день в Пекине. А посмотреть хотелось многое - и побывать на Великой Китайской стене, и посетить площадь Тяньаньмэнь, и погулять по пешеходной
А
Анастасия
17 окт 2025
Все прошло отлично! Организатор всегда на связи. Попросили машину побольше для комфорта, предоставили с доплатой.
В последний момент попросили отменить один билет - тоже не отказали и вернули.
Прекрасный сервис, Поэтому рекомендую!
С
Светлана
13 окт 2025
Очень понравилась поездка. Мы прилетели с утра в один аэропорт, а на следующий день вылетали из другого, с ночевкой в отеле у аэропорта. Трансфер забрал нас и доставил по адресу,
Е
Елена
3 окт 2025
Очень приятный водитель, отличная машина, все показал, билеты купил, дождался. Все отлично. Спасибо организатору и водителю!
А
Антоний
26 сен 2025
Всё было корректно и соответствующе. Организатор вел диалог по-русски, отвечал на все вопросы. Водитель приехал на тесле.
О
Оксана
18 сен 2025
Нам очень понравилось. Забрали из отеля, вернули в отель, хорошая организация, купили все билеты и проводили до подъемника. Участок стены Мутяньюй очень живописный, людей во вторник было не много.
З
Зоя
10 сен 2025
Отличная экскурсия, к нам приехали на Tesla, отвезли в нужный район Китайской стены и проводили до точки отправки канатной дороги. Затем был обратный маршрут, очень приятный водитель👍🏻
Д
Дарья
27 авг 2025
Отличная организация поездки! Нам повезло, и с нами ездил русскоговорящий сопровождающий. Машина очень удобная, все четко!
А
Анна
21 авг 2025
Лучшие,спасибо за организацию!
Н
Николай
19 авг 2025
Хорошая машина, у нас была Тесла
Хороший водитель!
