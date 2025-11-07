читать дальше

улице Ванфудзин. На разных сайтах было много разных предложений, но ни одно из них не подходило полностью, в том числе по цене. И вот на Трипстере мы наткнулись на предложение трансфера к стене за 161 доллар с отправкой из отеля. Предложение было от Александра, но во все время путешествия нас заботливо опекала Ксюша. Она же нам бесплатно заказала пропуска на Тяньаньмэнь. Из отеля выехали в 8-00 утра на участок стены Мунтанью, почти 2 часа самостоятельно погуляли по ней, а к двум часам дня нас водитель Володя бесплатно отвез на чайную церемонию, благо было время до посещения площади - согласно пропуска с 15-40. Так что реализовался и второй пункт нашей программы. Мы самостоятельно погуляли по площади, а вечером прочесали и пешеходную торговую улицу Ванфудзин. Огромное спасибо Трипстеру и его представителям Ксюше и водителю Володе за знакомство с Китаем, его столицей Пекином, и за замечательно проведенное в них время. Владимир и Олег (Москва)