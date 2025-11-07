Мои заказы

Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене

Индивидуальный трансфер из Пекина к Великой Китайской стене. Комфортная поездка на современном автомобиле с профессиональным водителем. Забронируйте
Индивидуальный трансфер к Великой Китайской стене - это возможность добраться до знаменитой достопримечательности Китая без лишних хлопот. Путешествие начинается в центре Пекина, где вас встретит водитель с табличкой с вашим
именем. Поездка проходит на современном автомобиле, а в салоне вас ждет свежая бутилированная вода.

Дорога займет около часа, после чего у вас будет три часа для самостоятельного знакомства с участками стены Юйюнгуань или Мутяньюй. Затем водитель отвезет вас обратно в Пекин. Билеты на стену приобретаются отдельно

21 отзыв

6 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортная поездка
  • 🌟 Индивидуальный трансфер
  • 🕒 Три часа на стене
  • 🚙 Современные автомобили
  • 💧 Свежая вода в салоне
  • 📍 Встреча в центре Пекина
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене© Александр
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене© Александр
Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене© Александр
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя14
ноя15
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена

Описание трансфер

  • Наш водитель заберёт вас в центре Пекина.
  • Дорога до места назначения займёт 1 час.
  • У вас будет 3 часа, чтобы самостоятельно познакомиться с одним из участков стены — Юйюнгуань или Мутяньюй.
  • После водитель отвезёт вас обратно.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Santana, Volkswagen Passat или Buick Lacrosse.
  • Водитель не говорит по-русски. При встрече у него в руках будет табличка с вашим именем.
  • Обратите внимание: это услуга трансфера. Билеты на Великую Китайскую стену не включены в стоимость и покупаются самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 343 туристов
Здравствуйте, меня зовут Саша. У моей команды 20-летний опыт работы в качестве профессиональных русскоговорящих гидов. Мы отлично знакомы со всеми достопримечательностями Пекина и можем провести экскурсии на разные темы, включая историю, природу, гастрономию, шопинг. Всегда к вашим услугам!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Марина)Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Марина)Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Марина)Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Евгения)Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Евгения)Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Евгения)Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Светлана)Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Светлана)Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Светлана)Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Светлана)Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Оксана)Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Александр)Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Александр)Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Александр)Трансфер из Пекина к Великой Китайской стене (Александр)
Г
Георгий
7 ноя 2025
Всё прошло отлично. Выбрали бюджетный вариант подъём пешком на участок Юйюнгуань. Билет всего 35 юаней. Кайфанули здорово, но думаю участок больше для активных людей, многим физически тяжеловато было добраться до
самой красоты. Немного не повезло с погодой, была дымка. Во всём остальном супер. Водитель заехал вовремя в отель, затем показал, где купить билеты, дождался и вернул нас к отелю. И даже включил музыку по заказу:) Спасибо.

Всё прошло отлично. Выбрали бюджетный вариант подъём пешком на участок Юйюнгуань. Билет всего 35 юаней. Кайфанули
И
Ирина
5 ноя 2025
Все очень четко, доброжелательный водитель, хорошая машина, ответственные организаторы. Водитель провожает до входа на канатную дорогу. У нас все прошло идеально.
П
Павел
3 ноя 2025
Все отлично организовано. Соответствовало заявленному.
Нас возил Лю Мин. Ему отдельное спасибо - встретил в аэропорту (мы доплатили за встречу) сопровождал до самого подъемника, встретил и довёз до отеля.
Довёл!!! Тк подъехать к нему было нельзя.
Нам посоветовали начать экскурсию пораньше, и глядя на очереди, когда мы возвращались вниз, мы это очень оценили.
М
Марина
29 окт 2025
Большая благодарность Александру за организацию трансфера на Великую китайскую стену. Всё было чётко. Нас 5 человек прибыли в Китай в командировку и на обратном пути решили посетить одну из главных
достопримечательностей страны. Начали договариваться за неделю. Нам предложили микроавтобус, так как мы хотели, чтобы нас встретили с поезда и отвезли на экскурсию с нашим багажом. Всё: машину, оплату Александр обговорил чётко и дотошно. Экскурсия прошла отлично! Водитель общался через переводчик витчата. Показал где покушать, как проехать до канатной дороги.
Рекомендую

Большая благодарность Александру за организацию трансфера на Великую китайскую стену. Всё было чётко. Нас 5 человекБольшая благодарность Александру за организацию трансфера на Великую китайскую стену. Всё было чётко. Нас 5 человекБольшая благодарность Александру за организацию трансфера на Великую китайскую стену. Всё было чётко. Нас 5 человек
Евгения
Евгения
23 окт 2025
Отлично провели время! У нас была пересадка в Пекине 10 часов, решили съездить на Великую Китайскую Стену. Если бы не гид, мы бы точно никуда не успели, он нас как
детей везде водил и даже поднялся с нами на Стену. Мы долго не могли найти выход из транзитной зоны в аэропорту, организаторы звонили и на русском помогали, спасибо им большое. Катали нас на тесле, в машине была вода для пассажиров. В общем, рекомендую!

Отлично провели время! У нас была пересадка в Пекине 10 часов, решили съездить на Великую КитайскуюОтлично провели время! У нас была пересадка в Пекине 10 часов, решили съездить на Великую КитайскуюОтлично провели время! У нас была пересадка в Пекине 10 часов, решили съездить на Великую Китайскую
В
Владимир
20 окт 2025
У нас с товарищем был всего один полный день в Пекине. А посмотреть хотелось многое - и побывать на Великой Китайской стене, и посетить площадь Тяньаньмэнь, и погулять по пешеходной
улице Ванфудзин. На разных сайтах было много разных предложений, но ни одно из них не подходило полностью, в том числе по цене. И вот на Трипстере мы наткнулись на предложение трансфера к стене за 161 доллар с отправкой из отеля. Предложение было от Александра, но во все время путешествия нас заботливо опекала Ксюша. Она же нам бесплатно заказала пропуска на Тяньаньмэнь. Из отеля выехали в 8-00 утра на участок стены Мунтанью, почти 2 часа самостоятельно погуляли по ней, а к двум часам дня нас водитель Володя бесплатно отвез на чайную церемонию, благо было время до посещения площади - согласно пропуска с 15-40. Так что реализовался и второй пункт нашей программы. Мы самостоятельно погуляли по площади, а вечером прочесали и пешеходную торговую улицу Ванфудзин. Огромное спасибо Трипстеру и его представителям Ксюше и водителю Володе за знакомство с Китаем, его столицей Пекином, и за замечательно проведенное в них время. Владимир и Олег (Москва)

А
Анастасия
17 окт 2025
Все прошло отлично! Организатор всегда на связи. Попросили машину побольше для комфорта, предоставили с доплатой.
В последний момент попросили отменить один билет - тоже не отказали и вернули.
Прекрасный сервис, Поэтому рекомендую!
С
Светлана
13 окт 2025
Очень понравилась поездка. Мы прилетели с утра в один аэропорт, а на следующий день вылетали из другого, с ночевкой в отеле у аэропорта. Трансфер забрал нас и доставил по адресу,
с доплатой 100$. Но самостоятельно мы бы до стены, тем более с чемоданами, точно не добрались, в этот день шел дождик, а к вечеру он превратился в ливень. Мы были впервые в Пекине, и это лучший вариант, который удалось найти. На стене гуляли самостоятельно 4 часа. Водитель очень приятная женщина, вела машину аккуратно. Водитель проводила нас до расепшена и помогла заселиться в номер. На стене было достаточно времени, никаких ограничений не было, гуляли по максимуму, сколько смогли))) У входа на стену есть музей, в котором дано описание с экспозицией по данному участку стены.

Очень понравилась поездка. Мы прилетели с утра в один аэропорт, а на следующий день вылетали изОчень понравилась поездка. Мы прилетели с утра в один аэропорт, а на следующий день вылетали изОчень понравилась поездка. Мы прилетели с утра в один аэропорт, а на следующий день вылетали изОчень понравилась поездка. Мы прилетели с утра в один аэропорт, а на следующий день вылетали из
Е
Елена
3 окт 2025
Очень приятный водитель, отличная машина, все показал, билеты купил, дождался. Все отлично. Спасибо организатору и водителю!
А
Антоний
26 сен 2025
Всё было корректно и соответствующе. Организатор вел диалог по-русски, отвечал на все вопросы. Водитель приехал на тесле.
О
Оксана
18 сен 2025
Нам очень понравилось. Забрали из отеля, вернули в отель, хорошая организация, купили все билеты и проводили до подъемника. Участок стены Мутяньюй очень живописный, людей во вторник было не много.
Нам очень понравилось. Забрали из отеля, вернули в отель, хорошая организация, купили все билеты и проводили
З
Зоя
10 сен 2025
Отличная экскурсия, к нам приехали на Tesla, отвезли в нужный район Китайской стены и проводили до точки отправки канатной дороги. Затем был обратный маршрут, очень приятный водитель👍🏻
Д
Дарья
27 авг 2025
Отличная организация поездки! Нам повезло, и с нами ездил русскоговорящий сопровождающий. Машина очень удобная, все четко!
А
Анна
21 авг 2025
Лучшие,спасибо за организацию!
Н
Николай
19 авг 2025
Хорошая машина, у нас была Тесла
Хороший водитель!

Входит в следующие категории Пекина

