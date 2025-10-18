Этот маршрут является только трансфером (без сопровождения гида) из аэропорта в центр Пекина — или наоборот.
Гарантируем: он пройдёт безукоризненно! В нашем автопарке представлены различные модели автомобилей класса «люкс»: внедорожники, седаны, минивэны. А наши водители — опытные профессионалы, которые без приключений доставят вас по адресу.
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортные автомобили
- 👨✈️ Профессиональные водители
- 🔒 Высокий уровень безопасности
- 🕒 Точное время встречи
- 📦 Место для багажа
- 💼 Индивидуальный подход
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для индивидуального трансфера в Пекине - это месяцы, когда поток туристов не слишком велик, что позволяет избежать задержек и пробок. Планируйте поездку в межсезонье, чтобы насладиться спокойной дорогой и комфортным обслуживанием.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 12:00, 15:00
Описание трансфер
Точное время встречи: мы заранее уточним информацию о вашем рейсе и гарантируем, что наш водитель будет ждать вас в аэропорту в положенное время.
Профессиональная команда: в нашем штате работают только высококвалифицированные и опытные водители.
Безопасность: все транспортные средства проходят строгий контроль, регулярные инспекции и техническое обслуживание. Автомобили полностью оборудованы средствами безопасности.
Высокое качество обслуживания: вы доберётесь до места назначения вовремя, с комфортом и без стресса.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Honda, Mercedes, Volkswagen, Toyota
- В стоимость включены услуги водителя и трансфер для 1-4 пассажира + место для 3 стандартных чемоданов
- За доплату можем предложить трансфер на минивэне Buick GL8, Mercedes-Benz, Honda Elysion или автомобиле согласно вашему запросу — подробности в переписке
- При бронировании укажите номер рейса, время прилёта и количество пассажиров (пожалуйста, проверьте эту информацию перед оформлением заказа)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 1351 туриста
Я работаю гидом уже 13 лет и сотрудничаю с прекрасными коллегами в своём городе. В нашей команде все гиды опытные, с обширными знаниями о достопримечательностях и обычаях Китая. Независимо отЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
19 окт 2025
Воспользовалось услугой трансфер от Алексея, все пришло отлично, не смотря на задержку нашего рейса, нас встретила приятная водитель женщина на шикарном автомобиле, доставила до места назначения, Алексей все время был на связи, отвечал на волнующие вопросы еще до начала поездки. Однозначно рекомендую, Пекин останется в моем сердце с приятными воспоминаниями.
Ксения
19 сен 2025
Все прошло отлично! Нам не только помогли с трансфером, но и с покупкой билетов в различные места нашего самостоятельного посещения.
Евгений
14 авг 2025
Все было хорошо. Забрали вовремя. Довезли быстро.
Евгений
9 авг 2025
на комфортном минивене встретили и привезли меня и мою семью в отель. Быстро, четко и комфортно.
Саргылана
5 авг 2025
Очень рекомендую! Водитель ждал нас точно в назначенном месте, машина была комфортабельной и роскошной, ехали плавно. Организаторы были на связи и помогли решить все вопросы. Огромное спасибо!
Д
Денис
27 июл 2025
Забрали из отеля вовремя, доехали до аэропорта быстро и комфортно.
А
Анастасия
23 июл 2025
Трансфер прошел как и было запланировано. Организатор учел все наши пожелания по поездке. Рекомендую.
Д
Денис
20 июл 2025
Все прекрасно. Водитель ждал в аэропорту, доехали прекрасно. Машина отличная.
В
Владимир
26 мая 2025
Спасибо за организацию трансфера!! Бронировал индивидуальный маршрут от и до Великой Китайской стены, всё точно, комфортно и без лишних вопросов!
Машина чистая, не прокуренная!!! комфортная, водитель (хоть и без знания англ языка) все выполнил, знал и учитывал все нюансы до завершения поездки.
С
Сергей
12 янв 2025
Отличная экскурсия, приятный и заботливый гид. Алексей не только позаботился о нас в Пекине, но и оказался полезен в деловых вопросах. Рекомендую!!!
Похожие экскурсии из Пекина
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер к Великой Китайской стене
Индивидуальный трансфер из Пекина к Великой Китайской стене. Комфортная поездка на современном автомобиле с профессиональным водителем. Забронируйте
Начало: В вашем отеле в центре города
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$161
$178 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборТрансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
$328
$345 за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборТрансфер из аэропорта Пекина
Ощутите комфорт и спокойствие с трансфером из аэропорта Пекина. Русскоязычная поддержка и комфортабельные авто к вашим услугам
Начало: В аэропорту или вашем отеле в Пекине
Завтра в 00:00
12 ноя в 00:00
$52
$65 за всё до 3 чел.