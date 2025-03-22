Бронируя этот трансфер, вы получаете русскоязычную службу поддержки 24/7, профессионального водителя и комфортабельный автомобиль с местом для багажа. Мы встретим вас в аэропорту или в центре Пекина и довезём до нужного места.
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание трансфер
Стандартный трансфер
В стоимость входит трансфер из аэропорта в центр Пекина (или наоборот) на легковом автомобиле для 1–3 человек и 1–3 чемоданов. С момента бронирования и до заселения в отель с вами на связи 24/7 будет русскоязычная служба поддержки.
Для больших компаний
За доплату организуем трансфер на минивэне Buick GL8 или Mercedes-Benz или на большом автобусе. Стоимость уточняйте в переписке.
Организационные детали
- Это трансфер без информационного сопровождения
- Оставшуюся часть стоимости вы можете оплатить наличными на месте
- При бронировании укажите дату и номер рейса, название отеля, количество пассажиров
- По запросу предоставим детское кресло / бустер
- В аэропорту встречаем с табличкой
- С вами будет один из наших профессиональных водителей
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 31 туриста
Здравствуйте, меня зовут Саша. У моей команды 20-летний опыт работы в качестве профессиональных русскоговорящих экскурсоводов. Мы отлично знакомы со всеми достопримечательностями Пекина и можем провести экскурсии на разные темы, включая историю, природу, гастрономию, шопинг. Всегда к вашим услугам!Задать вопрос
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