Бронируя этот трансфер, вы получаете русскоязычную службу поддержки 24/7, профессионального водителя и комфортабельный автомобиль с местом для багажа. Мы встретим вас в аэропорту или в центре Пекина и довезём до нужного места.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание трансфер

Стандартный трансфер

В стоимость входит трансфер из аэропорта в центр Пекина (или наоборот) на легковом автомобиле для 1–3 человек и 1–3 чемоданов. С момента бронирования и до заселения в отель с вами на связи 24/7 будет русскоязычная служба поддержки.

Для больших компаний

За доплату организуем трансфер на минивэне Buick GL8 или Mercedes-Benz или на большом автобусе. Стоимость уточняйте в переписке.

Организационные детали