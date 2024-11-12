8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборТрансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
26 ноя в 06:30
27 ноя в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт ⇄ центр Пекина»
Организуем поездку для 1-55 человек: встретим, поможем с багажом, довезём до нужного места
Завтра в 20:00
25 ноя в 00:00
100$90 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропортов Пекина в центр города
Добраться до нужного места быстро и комфортно
Начало: В аэропорту или вашем отеле в Пекине
Завтра в 03:00
25 ноя в 00:00
$85 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина12 ноября 2024Организатор отличный, все показал, все рассказал!
- ООльга11 ноября 2024Нам всё понравилось, без Бориса не справились бы, чайная церемония интересная 😊, спасибо, Борис!
- ИИлья5 ноября 2024Летели стыковочным рейсом через Пекин из Пхукета в Москву, было транзитное время, порядке 12 часов. Заранее договорились с Борисом о
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Трансфер из аэропорта»
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