читать дальше

ночной экскурсии по городу плюс утреннее посещение Великой Стены. Борис отлично говорит на русском, очень дружелюбный и отзывчивый человек. Организовал всё под ключ на собственном автомобиле. Авто новое, чистое, аккуратное. В конце поездки ещё успели заехать в кафе в китайской деревне. Однозначно рекомендую, индивидуальный подход и гибкие условия!