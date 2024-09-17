8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборТрансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
«В стоимость включены трансфер на автомобиле Hоnda HR-V Sport, услуги гида, участие в чайной церемонии»
Сегодня в 06:30
Завтра в 14:00
$310 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Великая Китайская стена
Погрузитесь в историю Китая, посетив Великую Китайскую стену, музей нефрита и насладившись традиционной уткой по-пекински и чайной церемонией
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$494 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мост в облаках: стеклянное чудо в горах Юньтайшань
Погрузитесь в атмосферу фантастического мира, пройдя по стеклянному мосту в горах Юньтайшань
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Город на воде Губэй и часть Китайской стены Симатай
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив участок Великой Китайской стены Симатай и живописный городок Губэй
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00.<br>Точное время начала экскурсии можно обсудить с организатором.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$614 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческое наследие Пекина: Летний дворец и Тибетский храм
Погрузитесь в историю и культуру Китая на индивидуальной экскурсии по Летнему императорскому дворцу и Тибетскому храму с русскоязычным гидом
Начало: Обговаривается лично в WhatsApp
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00. <br>Удобное время начала экскурсии можно обговорить с организатором.
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$534 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья17 сентября 2024Подстроили программу под нас, очень неплохо владеет русским и информацией, нам понравилось.
- ННина23 августа 2024Борис встретил нас в аэропорту, и сразу поехали на экскурсию. Машина комфортная, мы даже поспали. Поднялись на стену, посетили чайную церемонию и сходили в парк. Всё супер, очень рекомендую!
- РРоман23 августа 2024Ставлю 4 Борису. Трансфер, движение по городу, помощь в обмене валюты, помощь в заселении и заказа такси, заказ ужина и
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Трансфер»
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в октябре 2024
Сейчас в Пекине в категории "Трансфер" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 310 до 614. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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