Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите буддийский монастырь и завершите день чайной церемонией. Яркое погружение в культуру и быт старого Пекина за один день.

Описание экскурсии Эта экскурсия объединяет два мира — монументальную историю Великой Китайской стены и живую традицию старого Пекина. Вы посетите один из самых известных участков стены, узнаете, кого она защищала, как строилась, и почему её видно даже из космоса. Гид расскажет о масштабах строительства, трагедиях и мифах, связанных с этим грандиозным проектом. Вернувшись в город, вы побываете в районе старого Пекина и зайдёте в ламаистский монастырь Юнхэгун — одно из самых почитаемых буддийских мест в столице. Монастырь славится множеством статуй Будды, каждая из которых имеет символическое значение. Завершится день традиционной чайной церемонией. Вы продегустируете разные сорта чая и узнаете, почему в Китае чай считается не просто напитком, а частью медицины, философии и культуры. По желанию можно организовать трансфер (оплачивается отдельно), билеты и питание не включены в стоимость.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Великая Китайская стена

Ламаистский монастырь Юнхэгун

Традиционная чайная церемония Что включено Услуги гида Что не входит в цену Еда и напитки

Что не входит в цену Еда и напитки

Входные билеты на Великую Китайскую стену и другие объекты Место начала и завершения? Пекин Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 7 часов