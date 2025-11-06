Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите буддийский монастырь и завершите день чайной церемонией. Яркое погружение в культуру и быт старого Пекина за один день.
Описание экскурсииЭта экскурсия объединяет два мира — монументальную историю Великой Китайской стены и живую традицию старого Пекина. Вы посетите один из самых известных участков стены, узнаете, кого она защищала, как строилась, и почему её видно даже из космоса. Гид расскажет о масштабах строительства, трагедиях и мифах, связанных с этим грандиозным проектом. Вернувшись в город, вы побываете в районе старого Пекина и зайдёте в ламаистский монастырь Юнхэгун — одно из самых почитаемых буддийских мест в столице. Монастырь славится множеством статуй Будды, каждая из которых имеет символическое значение. Завершится день традиционной чайной церемонией. Вы продегустируете разные сорта чая и узнаете, почему в Китае чай считается не просто напитком, а частью медицины, философии и культуры. По желанию можно организовать трансфер (оплачивается отдельно), билеты и питание не включены в стоимость.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая Китайская стена
- Ламаистский монастырь Юнхэгун
- Традиционная чайная церемония
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Входные билеты на Великую Китайскую стену и другие объекты
Место начала и завершения?
Пекин
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
6 ноя 2025
Евгений - чудесный экскурсовод! Понятный русский язык, дает много информации, быстро отвечает на любые просьбы и сообщения. Наши рекомендации!!!!
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Групповая
Великая Китайская стена и старый Пекин
Истории, легенды и чайная церемония в сердце Поднебесной
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Великой стене
Откройте для себя величие Великой Китайской стены и насладитесь чайной церемонией. Уникальный опыт и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Пекин и Великая стена за 1 день
Проехать по городу на комфортабельном минивэне, открывая богатую историю и культуру Китая
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
$438 за всё до 6 чел.