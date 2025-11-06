Мои заказы

Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин

Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите буддийский монастырь и завершите день чайной церемонией. Яркое погружение в культуру и быт старого Пекина за один день.
Описание экскурсии

Эта экскурсия объединяет два мира — монументальную историю Великой Китайской стены и живую традицию старого Пекина. Вы посетите один из самых известных участков стены, узнаете, кого она защищала, как строилась, и почему её видно даже из космоса. Гид расскажет о масштабах строительства, трагедиях и мифах, связанных с этим грандиозным проектом. Вернувшись в город, вы побываете в районе старого Пекина и зайдёте в ламаистский монастырь Юнхэгун — одно из самых почитаемых буддийских мест в столице. Монастырь славится множеством статуй Будды, каждая из которых имеет символическое значение. Завершится день традиционной чайной церемонией. Вы продегустируете разные сорта чая и узнаете, почему в Китае чай считается не просто напитком, а частью медицины, философии и культуры. По желанию можно организовать трансфер (оплачивается отдельно), билеты и питание не включены в стоимость.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Великая Китайская стена
  • Ламаистский монастырь Юнхэгун
  • Традиционная чайная церемония
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Входные билеты на Великую Китайскую стену и другие объекты
Место начала и завершения?
Пекин
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

Наталья
6 ноя 2025
Евгений - чудесный экскурсовод! Понятный русский язык, дает много информации, быстро отвечает на любые просьбы и сообщения. Наши рекомендации!!!!

