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Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин

Погрузитесь в историю Китая: узнайте тайны Великой стены и откройте для себя быт старого Пекина с посещением монастыря Юнхэгун и акробатического шоу
Великая Китайская стена - это не только грандиозное сооружение, но и источник множества загадок. На экскурсии вы узнаете, кто и зачем построил стену, от кого она защищала и видно ли
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её из космоса.

Вторая часть путешествия пройдёт в старом Пекине, где вы познакомитесь с бытом коренных жителей, посетите буддийский монастырь Юнхэгун и увидите акробатическое шоу в цирке. Экскурсия включает трансфер из отеля или аэропорта и обратно. В зимний период подъём на стену возможен только пешком из-за сильного ветра. Входные билеты и еда оплачиваются отдельно

4.9
44 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнайте загадки Великой Китайской стены
  • 🏯 Посетите буддийский монастырь Юнхэгун
  • 🎪 Насладитесь акробатическим шоу
  • 🚗 Комфортный трансфер из отеля или аэропорта
  • 🍜 Обед в аутентичном заведении
Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин
Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин
Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин

Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Буддийский монастырь Юнхэгун
  • Акробатическое шоу

Описание экскурсии

Великая Китайская стена

Мы поднимемся на самую грандиозную постройку Китая. И вы узнаете:

  • Почему Великая Китайская стена вызывает настолько большой интерес у путешественников, учёных, строителей и у… космонавтов
  • От кого стена защищала китайцев
  • Действительно ли строительство стоило жизни сотни тысяч людей и огромных финансовых затрат
  • Где находится самый популярный участок

Ламаистский монастырь Юнхэгун

После возвращения в Пекин я покажу вам старую часть города и расскажу об особенностях быта коренных пекинцев. Мы пообедаем в аутентичном заведении и заглянем в действующий ламаистский монастырь Юнхэгун со множеством статуй Будды — у каждой из них своя функция. Завершением вечера станет чайная церемония.

Организационные детали

  • Я заеду за вами в отель и после экскурсии отвезу обратно
  • Зимой из-за сильного ветра канатная дорога не работает, поэтому мы поднимемся на Великую стену пешком
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет на Великую Китайскую стену — 60 юаней, подъём на стену на фуникулёре туда-обратно (при благоприятной погоде) — 140 юаней
  • Вход в храм Юнхэгун — 25 юаней
  • Еда и напитки
  • За доплату я могу забрать вас из аэропорта – 50 долларов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя
Женя — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1509 туристов
Я гид и переводчик в Пекине. Хорошо говорю по-русски и хорошо знаю Пекин. Расскажу про все достопримечательности и помогу решить разные вопросы — с визой, отелем, билетами на поезд, машиной и т. д.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
5
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1
А
Дата посещения: 21 фев 2026
Все очень понравилось. Это было лучшее решение -данная экскурсия во время праздничных дней в Китае. Мега удобно , очень вежливый гид.
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Н
Бронировали через Женю. У нас был гид Виталий Чень Цзе, просто супер владеет русским языком, не просто текст а дискуссия, комфортно, удобный автомобиль. Прекрасный маршрут по китайской стене, в забрались
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везде где хотели. Подсказал нам как торговаться в сувенирных лавках. На обратном пути посетили тибетский храм. Сделал нам красивые фото! Чайная церемония прикольная, раньше не были напились чая впрок! Угостил нас китайским молочным десертом. Было вкусно, красиво. Вечером посоветовал нам ресторан хот пот, довез, подождали отвез в гостиницу!

Бронировали через Женю. У нас был гид Виталий Чень Цзе, просто супер владеет русским языком, не
Бронировали через Женю. У нас был гид Виталий Чень Цзе, просто супер владеет русским языком, не
Бронировали через Женю. У нас был гид Виталий Чень Цзе, просто супер владеет русским языком, не
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В
Экскурсию провел гид Анатолий. Он очень правильно построил поездку, чтобы избежать очередей на Великую китайскую стену. Все подробно рассказал по маршруту. Мы посмотрели буддистский храм, стену. Посетили музей нефрита. У Анатолия прекрасное чувство юмора, очень хороший русский язык.
Спасибо ему за чудесную поездку!
Экскурсию провел гид Анатолий. Он очень правильно построил поездку, чтобы избежать очередей на Великую китайскую стену.
Экскурсию провел гид Анатолий. Он очень правильно построил поездку, чтобы избежать очередей на Великую китайскую стену.
Экскурсию провел гид Анатолий. Он очень правильно построил поездку, чтобы избежать очередей на Великую китайскую стену.
Экскурсию провел гид Анатолий. Он очень правильно построил поездку, чтобы избежать очередей на Великую китайскую стену.
Экскурсию провел гид Анатолий. Он очень правильно построил поездку, чтобы избежать очередей на Великую китайскую стену.
Экскурсию провел гид Анатолий. Он очень правильно построил поездку, чтобы избежать очередей на Великую китайскую стену.
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Максим
Сегодня состоялась у нас замечательная экскурсия к Великой Стене. К нам приехал (прямо к отелю) гид Анатолий, человек с замечательным знанием русского языка, прекрасным чувством юмора и харизмой.
Сначала мы поехали
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в ламаистский монастырь, где Анатолий рассказал нам массу фактов про буддизм в целом и буддизм в Китае в частности. Мы жгли благовония, загадывали желания, любовались архитектурой и статуями Будды.
После этого съездили на чайную церемонию. Ну, тут все понятно, красивая китайская девушка рассказала на русском много интересного про чай, правильно заварила несколько сортов, мы все попробовали. После чего нам практически без шансов отказаться этот чай продали. Мы абсолютно были не против, так как чай был действительно вкусный, и стоил вполне адекватных денег. В придачу нам еще подарили глиняную статуэтку восточного "писающего" мальчика. Который удивительным образом действительно "писает", но только если его полить горячей водой правильной для заварки чая температуры.
После чайной церемонии Анатолий повез нас на стену, но по дороге завез в абсолютно аутентичный ресторан "для местных", где мы вкусно и недорого пообедали. Свинина в немного сладковатой панировке была просто неописуемо вкусной. Напиток из тростника - очень приятным.
После обеда мы доехали до стены и это было нечто. Ребята, они построили эту стену много веков назад на несколько тысяч километров зачастую прямо по горам - и она действительно впечатляет даже в наш век небоскребов и многокилометровых мостов. Мы погуляли по стене, а в качестве бонуса прокатились на фуникулере наверх и на родельбане (салазках в желобе) вниз с горы. Дети были в восторге. Ну и, конечно, сами горы - мы их очень любим.
Обратно в Пекин вернулись уже вечером в сумерках, уставшие и довольные. Анатолий довез нас прямо до отеля.
Экскурсию рекомендую, гида Анатолия - тоже. Он замечательный, а экскурсия дарит массу положительных впечатлений.

Сегодня состоялась у нас замечательная экскурсия к Великой Стене. К нам приехал (прямо к отелю) гид
Сегодня состоялась у нас замечательная экскурсия к Великой Стене. К нам приехал (прямо к отелю) гид
Сегодня состоялась у нас замечательная экскурсия к Великой Стене. К нам приехал (прямо к отелю) гид
Сегодня состоялась у нас замечательная экскурсия к Великой Стене. К нам приехал (прямо к отелю) гид
Сегодня состоялась у нас замечательная экскурсия к Великой Стене. К нам приехал (прямо к отелю) гид
Сегодня состоялась у нас замечательная экскурсия к Великой Стене. К нам приехал (прямо к отелю) гид
Сегодня состоялась у нас замечательная экскурсия к Великой Стене. К нам приехал (прямо к отелю) гид
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Алексей
Все полностью соответствовало описанию тура. Женя отлично говорит по русски и во всем помогает. нам зашло. можно брать😊
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Е
все прошло отлично!
все прошло отлично!
все прошло отлично!
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