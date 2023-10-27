Этот "гид" в предварительной переписку заявил Площадь Тяньаньмэнь, Парк Зиншань, Храм неба, чайную церемонию и утку по пекински. У нас было 10 ч между самолетами и мы решили посмотреть Пекин. Всю дорогу из ехал переписывался с кем то голосовыми сообщениеми, про город и храмы ни слова не сказал, ехал молча. попросила рассказать что нибудь про Пекин, кроме того что это столица Китаю у него ни какой информации не было. Часто отвечал что это на русский не переводится, хот конечно мы все переводили через переводчик. Обманул, что площадь закрыта, проезжая мимо мы видели как по ней гуляли люди, даже на видео засняли. Постоянно говорил, что у нас не много времени, что бы вернуться опять в аэропорт, но повез в аэропорт по старой дороге через деревни где 50 светофоров. Ехали мы 1,5 часа, в конце пути смутило что вдоль всей дороги стоят указатели что нужно свернуть на платную дорогу, к сожалению мы поздно догадались посмотреть китайский навигатор, там не далеко была платная дорога 11 юаней всего стоит, с 3 светофорами и ехать по ней меньше часа. привез на чайную церемонию, где мы должны были чай покупать, хотя это не обговаривалось, ну там действительно чай был вкусный, утки по пекински не было, сказали что нам пообедать нужно, он даже как то удивился этому, зашли в какую то забегаловку, пельменей поели, причем он попросил и ему купить тоже))) Не тратьте свое время и деньги, ничего вы с ним не узнаете и не посмотрите, по ищите себе гида.