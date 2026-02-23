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в ламаистский монастырь, где Анатолий рассказал нам массу фактов про буддизм в целом и буддизм в Китае в частности. Мы жгли благовония, загадывали желания, любовались архитектурой и статуями Будды.

После этого съездили на чайную церемонию. Ну, тут все понятно, красивая китайская девушка рассказала на русском много интересного про чай, правильно заварила несколько сортов, мы все попробовали. После чего нам практически без шансов отказаться этот чай продали. Мы абсолютно были не против, так как чай был действительно вкусный, и стоил вполне адекватных денег. В придачу нам еще подарили глиняную статуэтку восточного "писающего" мальчика. Который удивительным образом действительно "писает", но только если его полить горячей водой правильной для заварки чая температуры.

После чайной церемонии Анатолий повез нас на стену, но по дороге завез в абсолютно аутентичный ресторан "для местных", где мы вкусно и недорого пообедали. Свинина в немного сладковатой панировке была просто неописуемо вкусной. Напиток из тростника - очень приятным.

После обеда мы доехали до стены и это было нечто. Ребята, они построили эту стену много веков назад на несколько тысяч километров зачастую прямо по горам - и она действительно впечатляет даже в наш век небоскребов и многокилометровых мостов. Мы погуляли по стене, а в качестве бонуса прокатились на фуникулере наверх и на родельбане (салазках в желобе) вниз с горы. Дети были в восторге. Ну и, конечно, сами горы - мы их очень любим.

Обратно в Пекин вернулись уже вечером в сумерках, уставшие и довольные. Анатолий довез нас прямо до отеля.

Экскурсию рекомендую, гида Анатолия - тоже. Он замечательный, а экскурсия дарит массу положительных впечатлений.