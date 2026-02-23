Великая Китайская стена - это не только грандиозное сооружение, но и источник множества загадок. На экскурсии вы узнаете, кто и зачем построил стену, от кого она защищала и видно ли
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнайте загадки Великой Китайской стены
- 🏯 Посетите буддийский монастырь Юнхэгун
- 🎪 Насладитесь акробатическим шоу
- 🚗 Комфортный трансфер из отеля или аэропорта
- 🍜 Обед в аутентичном заведении
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Буддийский монастырь Юнхэгун
- Акробатическое шоу
Описание экскурсии
Великая Китайская стена
Мы поднимемся на самую грандиозную постройку Китая. И вы узнаете:
- Почему Великая Китайская стена вызывает настолько большой интерес у путешественников, учёных, строителей и у… космонавтов
- От кого стена защищала китайцев
- Действительно ли строительство стоило жизни сотни тысяч людей и огромных финансовых затрат
- Где находится самый популярный участок
Ламаистский монастырь Юнхэгун
После возвращения в Пекин я покажу вам старую часть города и расскажу об особенностях быта коренных пекинцев. Мы пообедаем в аутентичном заведении и заглянем в действующий ламаистский монастырь Юнхэгун со множеством статуй Будды — у каждой из них своя функция. Завершением вечера станет чайная церемония.
Организационные детали
- Я заеду за вами в отель и после экскурсии отвезу обратно
- Зимой из-за сильного ветра канатная дорога не работает, поэтому мы поднимемся на Великую стену пешком
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет на Великую Китайскую стену — 60 юаней, подъём на стену на фуникулёре туда-обратно (при благоприятной погоде) — 140 юаней
- Вход в храм Юнхэгун — 25 юаней
- Еда и напитки
- За доплату я могу забрать вас из аэропорта – 50 долларов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1509 туристов
Я гид и переводчик в Пекине. Хорошо говорю по-русски и хорошо знаю Пекин. Расскажу про все достопримечательности и помогу решить разные вопросы — с визой, отелем, билетами на поезд, машиной и т. д.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 21 фев 2026
Все очень понравилось. Это было лучшее решение -данная экскурсия во время праздничных дней в Китае. Мега удобно , очень вежливый гид.
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Н
Бронировали через Женю. У нас был гид Виталий Чень Цзе, просто супер владеет русским языком, не просто текст а дискуссия, комфортно, удобный автомобиль. Прекрасный маршрут по китайской стене, в забрались
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В
Экскурсию провел гид Анатолий. Он очень правильно построил поездку, чтобы избежать очередей на Великую китайскую стену. Все подробно рассказал по маршруту. Мы посмотрели буддистский храм, стену. Посетили музей нефрита. У Анатолия прекрасное чувство юмора, очень хороший русский язык.
Спасибо ему за чудесную поездку!
Спасибо ему за чудесную поездку!
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Сегодня состоялась у нас замечательная экскурсия к Великой Стене. К нам приехал (прямо к отелю) гид Анатолий, человек с замечательным знанием русского языка, прекрасным чувством юмора и харизмой.
Сначала мы поехали
Сначала мы поехали
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Все полностью соответствовало описанию тура. Женя отлично говорит по русски и во всем помогает. нам зашло. можно брать😊
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Е
все прошло отлично!
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