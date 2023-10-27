Подняться на стену, зайти в монастырь Юнхэгун и узнать секреты жизни в китайской столице
Китайская стена — не только впечатляющее сооружение, но и хранилище загадок.
На некоторые вы получите ответы: я расскажу, кто и зачем построил стену, от кого она защищала и видно ли её из космоса.
Вторая часть путешествия пройдёт в старом Пекине, где вы узнаете об особенностях быта коренных жителей, увидите буддийский монастырь Юнхэгун и акробатическое шоу в цирке.
На некоторые вы получите ответы: я расскажу, кто и зачем построил стену, от кого она защищала и видно ли её из космоса.
Вторая часть путешествия пройдёт в старом Пекине, где вы узнаете об особенностях быта коренных жителей, увидите буддийский монастырь Юнхэгун и акробатическое шоу в цирке.
Ближайшие даты:
31
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы поднимемся на самую грандиозную постройку Китая. И вы узнаете:
- Почему Великая Китайская стена вызывает настолько большой интерес у путешественников, учёных, строителей и у… космонавтов.
- От кого стена защищала китайцев
- Действительно ли строительство стоило жизни сотни тысяч людей и огромных финансовых затрат
- Где находится самый популярный участок
После возвращения в Пекин я покажу вам старую часть города и расскажу об особенностях быта коренных пекинцев. Мы пообедаем в аутентичном заведении и заглянем в действующий ламаистский монастырь Юнхэгун со множеством статуй Будды — у каждой из них своя функция. Завершением вечера станет посещение акробатического циркового шоу.
Организационные детали
Я заеду за вами в отель или в аэропорт и после экскурсии отвезу обратно.
Дополнительные расходы
- Входной билет на Великую Китайскую стену — 60 юаней, подъём на стену на фуникулёре туда-обратно — 140 юаней
- Вход в храм Юнхэгун — 25 юаней
- Еда и напитки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваш гид в Пекине
Провёл экскурсии для 28 туристов
Меня зовут Женя, я гид и переводчик в Пекине. Хорошо говорю по-русски и хорошо знаю Пекин. Расскажу про все достопримечательности и помогу решить разные вопросы — с визой, отелем, билетами на поезд, машиной и т. д. Спасибо за внимание!
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Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 окт 2023
Этот "гид" в предварительной переписку заявил Площадь Тяньаньмэнь, Парк Зиншань, Храм неба, чайную церемонию и утку по пекински. У нас было 10 ч между самолетами и мы решили посмотреть Пекин. Всю дорогу из ехал переписывался с кем то голосовыми сообщениеми, про город и храмы ни слова не сказал, ехал молча. попросила рассказать что нибудь про Пекин, кроме того что это столица Китаю у него ни какой информации не было. Часто отвечал что это на русский не переводится, хот конечно мы все переводили через переводчик. Обманул, что площадь закрыта, проезжая мимо мы видели как по ней гуляли люди, даже на видео засняли. Постоянно говорил, что у нас не много времени, что бы вернуться опять в аэропорт, но повез в аэропорт по старой дороге через деревни где 50 светофоров. Ехали мы 1,5 часа, в конце пути смутило что вдоль всей дороги стоят указатели что нужно свернуть на платную дорогу, к сожалению мы поздно догадались посмотреть китайский навигатор, там не далеко была платная дорога 11 юаней всего стоит, с 3 светофорами и ехать по ней меньше часа. привез на чайную церемонию, где мы должны были чай покупать, хотя это не обговаривалось, ну там действительно чай был вкусный, утки по пекински не было, сказали что нам пообедать нужно, он даже как то удивился этому, зашли в какую то забегаловку, пельменей поели, причем он попросил и ему купить тоже))) Не тратьте свое время и деньги, ничего вы с ним не узнаете и не посмотрите, по ищите себе гида.
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