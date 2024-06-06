Великая Китайская стена – экскурсии в Пекине

Найдено 18 экскурсий в категории «Великая Китайская стена» в Пекине на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Мутяньюй: Величие Великой Китайской стены и чайная церемония в Пекине
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: в вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
228 отзывов
Популярное предложение
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной: эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие по величайшему чуду света и культурным сокровищам Пекина. Почувствуйте дух великой истории и насладитесь изысканными вкусами
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Юнхэгун в Пекине
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$290 за всё до 6 чел.
Удивительные окрестности Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
Удивительные окрестности Пекина: культура, история и чайные традиции
Погрузитесь в мир китайской культуры и истории с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя тайны Великой Китайской стены и традиции чайной церемонии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Путешествие до Мутяньюй - и обратно
Китайская стена, утка по-пекински и дегустация чая - всё это в одной экскурсии! Комфортабельный трансфер и незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В холле отеля путешествеников в городе или по дого...
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Экскурсия по Великой Китайской стене, Храму Юнхэгун и Чайная церемония
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите древний Храм Юнхэгун и испытайте гармонию на чайной церемонии
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Великая Китайская стена и храм Конфуция за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Конфуция за один день
Путешествие по Великой Китайской стене и храму Конфуция в Пекине. Откройте для себя древние тайны и насладитесь культурным наследием Китая
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
Комфортабельный трансфер из аэропорта в Пекине с посещением Великой Китайской стены и парка Цзиншань
Начало: В аэропорту или гостиницу
Сегодня в 20:30
Завтра в 06:30
$310 за всё до 6 чел.
Исторические и культурные символы Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Исторические и культурные символы Поднебесной: Путешествие по Пекину
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пекина, посетив его знаковые места: от Великой Стены до чайной церемонии
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Сегодня в 19:30
Завтра в 17:30
$270 за всё до 6 чел.
Чудо света - Великая Китайская стена
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Экскурсия на Великую Китайскую стену: от истории до чайной церемонии
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, одно из новых чудес света, и погрузитесь в историю и культуру Китая на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и Летний дворец императоров (парк Ихэюань)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Экскурсия по Великой Китайской стене и Летнему дворцу императоров
Проверьте на себе известную поговорку и прочувствуйте дух Поднебесной, посетив эти знаковые места
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$310 за всё до 6 чел.
Must-see места Пекина за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
49 отзывов
Великая Китайская стена, Гугун и Тяньаньмэнь за один день в Пекине
Погрузитесь в историю Пекина, посетив Гугун, Тяньаньмэнь и Великую Китайскую стену. Насладитесь чайной церемонией и уткой по-пекински
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$350 за всё до 6 чел.
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Симатай: уникальное путешествие по «дикой» Великой Китайской стене
Погрузитесь в историю Китая, посетив Симатай - участок Великой Китайской стены, где аутентичность и природа сливаются воедино
Начало: В вашем отеле или аэропорту
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и Губэй: путешествие в прошлое
Откройте для себя уникальность Симатая, самого атмосферного участка Великой стены, и колоритный водный городок Губэй
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$290 за всё до 8 чел.
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Индивидуальная экскурсия по Великой китайской стене в Симатае и водному городу Губэй. Узнайте больше о древней архитектуре и традиционных китайских домах
Начало: От вашего отеля в центре Пекина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Путешествие по Пекину с посещением Великой Китайской стены и каньона Лунцин. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Это то, что каждый должен сделать в Китае: посетить Великую Стену!!! Отличный индивидуальный тур: Автомобиль весь день в вашем распоряжении, экскурсовод Саша
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    (у нас был Саша)))): все четко по времени, без задержек. В завершении, классный китайский ресторан С Уткой по Пекински!!! С 10-00 до 22-00 весь день - одна приятная эмоция (в ресторане помогли с заказом и дальше мы были уже одни)))) Однозначно - рекомендуем 👍

  • В
    Вадим
    6 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Наталья потрясающий гид, советую всем.
    Наталья потрясающий гид, советую всемНаталья потрясающий гид, советую всем
  • В
    Виталий
    6 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Пекине + обзорная экскурсия по городу
    Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в гостиницу в 14:00 уже
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    можно съездить на Великую Китайскую стену 👍 По дороге туда мы задавали много вопросов и Костя с удовольствием нам отвечал на неплохом русском языке. В общем по пути туда мы успели узнать много нового и даже немного поспать. По пути заехали на чайную церемонию, правда мало было что понятно, так как проходила она на английском языке, но чаи разные попробовали. Так как на стену мы приехали достаточно рано, то там было очень мало туристов, что безусловно очень хорошо для фото. Костя помог купит билеты на канатную дорогу, сам поднялся с нами. На стене мы находились столько, сколько хотели сами. Затем по совету гида пообедали в кафе внизу и поехали обратно. По нашей просьбе Костя купил нам билеты в Запретный город и на площадь Тяняньмэнь через приложение. По дороге домой остановились и купили фрукты. В машине у Кости была вода, пиво, немного фруктов - всем этим он угощал бесплатно. По приезду проводил нас до ресепшен и помог заселиться, только после этого мы попрощались. Рекомендую всем, кто рано прилетает и нужно что-то делать до заселения в отель. Тяжеловато конечно сразу с самолета на экскурсию, но чтобы не терять времени - самое то 👍 Спасибо!

    Очень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением вОчень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением вОчень хорошая экскурсия. Костя встретил нас в аэропорту сразу по прилету. Здорово, что перед заселением в
  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    Прекрасная поездка с Алексеем. Комфортно, удобно, интересно. Помимо экскурсии получили много дополнительной бытовой информации. Алексей с радостью помогает, объясняет, рассказывает, где вкуснее и интереснее. В итоге получили больше, чем было в экскурсии. Спасибо огромное!
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Спасибо за экскурсию, Василий - прекрасный человек, интересно рассказал о жизни в Китае, с юмором и хорошим уровнем русского языка!
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    На стене даже носил нашего младшего ребенка на руках, что очень помогало. После стены заехали во вкусный местный ресторан и потом на очень приятную чайную церемонию. Мы остались очень довольны проведенным временем, всё отлично!

  • I
    Ivan
    4 июня 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    Юлия 52 года Германия С 21 по 25 мая 2024 года Я с семьёй посетили Пекин столицу Народной Республики Китай. Мы носители
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    русского языка проживающие в Европе. Обратились к Алексею,гиду в Пекине, и не прогодали. Великолепные экскурсии по Пекину, на Великую Китайскую Стену,интересные рассказы о Китае, знание историй своей страны и прекрасное знание русского языка, душевного Алексея покорили нас. Когда нибудь мы хотим приехать опять в Китай,то будем обращаться только к Алексею и рекомендуем тем кто собирается по путешествовать по Китаю обращаться к Алексею не пожалеете. Спасибо Алексей!

  • Т
    Тимур
    4 июня 2024
    Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
    Спасибо организаторам за замечательный тур. Все было великолепно, отличный гид Алексей, очень хорошо знает русский язык и соответственно проблем с
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    языковым барьером не было) Рассказал много интересных историй о самой стене, так же посоветовал много мест для посещения в городе. В обще экскурсия была максимально насыщенная и интересная. P.s не покупайте чай в лавке у стены, очень дорого выходит))

  • Д
    Денис
    2 июня 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Маршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие виды.
    Маршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие виды
  • И
    Ильдар
    1 июня 2024
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Экскурсия на Великую китайскую стену очень понравилась! Нашим гидом был Василий! Интересный рассказчик с чувством юмора! Рекомендую.
  • К
    Кристина
    31 мая 2024
    Must-see места Пекина за один день
    Все было отлично, интересно. Сама экскурсия понравилась. Китайская стена впечатляет. Василий хороший парень, учитывал все наши пожелания.

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Великая Китайская стена»

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  1. Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
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  3. Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
  4. Удивительные окрестности Пекина
  5. Путешествие до Мутяньюй - и обратно
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Тяньаньмэнь
  3. Храм Неба
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Великая Китайская стена" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 270 до 400. Туристы уже оставили гидам 556 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 18 экскурсий на 2024 год по теме «Великая Китайская стена», 556 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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