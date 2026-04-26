50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной

Откройте для себя величие Великой Китайской стены и насладитесь чайной церемонией. Уникальный опыт и незабываемые впечатления ждут вас
Китайцы утверждают, что без подъема на Великую Китайскую стену визит в Китай не будет полным.

Путешествие начинается с трансфера к участку Мутяньюй, где вас ждут захватывающие панорамы и истории о древних строителях. После прогулки по Стене - отдых в парке «Цзиншань» и дегустация изысканных сортов чая. Это путешествие подарит истинное понимание духа Китая и оставит незабываемые впечатления
5
561 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Величие Великой Китайской стены
  • 🍃 Прогулка по парку «Цзиншань»
  • 🍵 Участие в чайной церемонии
  • 🗣 Гид, владеющий русским языком
  • 🚗 Комфортный трансфер из Пекина
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной

Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Парк «Цзиншань»

Описание экскурсии

9:00–11:00 — переезд к участку Мутяньюй

Ваше путешествие начинается с комфортного трансфера из Пекина. По пути гид расскажет о ключевых вехах китайской истории и подготовит вас к встрече с главным архитектурным чудом страны.

11:00–13:30 — Великая Китайская стена: мощь и панорамы

Вы посетите один из самых живописных и хорошо сохранившихся участков Стены — Мутяньюй. Его возвели ещё в 6 веке, а в эпоху династии Мин, в 1569 году, основательно укрепили.

  • Фуникулёр легко и быстро доставит вас на вершину хребта, чтобы вы сэкономили силы для прогулки по самой Стене
  • С высоты крепостных валов вам откроются захватывающие дух горные пейзажи. Башни и стены змеёй уходят к горизонту, демонстрируя грандиозный замысел древних зодчих
  • Вы узнаете не только факты о длине и возрасте сооружения, но и истории людей, его строивших

13:30–14:00 — переезд в парк «Цзиншань»

После впечатлений от Стены мы направляемся к оазису спокойствия в центре шумного мегаполиса.

14:00–14:45 — парк «Цзиншань»

Здесь вы совершите лёгкую прогулку по тенистым аллеям мимо изящных павильонов и зарослей бамбука. И подниметесь на рукотворный холм — высшую точку старого Пекина. Оттуда открывается лучший вид на Запретный город: его знаменитые крыши с загнутыми углами будут как на ладони.

14:45–15:30 — чайная церемония

Чтобы вы перевели дух и осмыслили увиденное, приглашаем вас на дегустацию. Вы попробуете несколько изысканных сортов чая, узнаете об их истории, целебных свойствах и тонкостях заваривания.

15:30–16:00 — окончание программы, обратный путь в Пекин

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты на Великую Китайскую стену и фуникулёр (200 юаней с человека) и в парк Цзиншань (10 юаней с человека)
  • Гид принимает юани и доллары — за экскурсию и билеты
  • Экскурсию проводит команда гидов-переводчиков, каждый из которых прекрасно знаком с историей и культурой Китая. Все наши гиды — граждане Китая, владеющие русским языком
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек, уточняйте в переписке заранее

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя
Женя — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 11048 туристов
Я ведущий специалист по приёму туристов в Китае: работаю гидом-переводчиком вместе с командой. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями своего города, а также сможем помочь с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля, трансфером, предоставлением услуг переводчика или оформлением визы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 561 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 20 апр 2026
Были на экскурсии втроем я,жена и дочка 14 лет.
Экскурсия очень хорошо организована,вовремя приехал хороший автомобиль с отличным водителем,экскурсовод Ван Ци отлично говорит на русском,сначала поездка в красивейший сад пионов,потом замечательная
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чайная церемония на русском языке,тоже очень понравилось,купили настоящий китайский чай,потом уже на стену.Ван ци очень интересно рассказывал про китайскую историю и достопримечательности,ответил на все вопросы которые нас интересовали. Великая Китайская стена нас конечно поразила масштабом и красотой. Рекомендую Всем экскурсию, останутся незабываемые впечатления.
Огромное спасибо Ван Ци и организаторам за прекрасно проведенный день.

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Сергей
Все прошло отлично! С нами был гид Алексей. Большой молодец! Отлично говорит по-русски. Из отеля нас забрали в 08:00. До стены ехали 1,5часа на машине, потом на автобусе 5мин, далее
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фуникулер 5мин, и вот она- Великая! Увидели все то,что на картинках,без обмана. Очереди были,но терпимо. На самой стене народ куда-то рассасывался и толпы небыло. Алексей всю дорогу рассказывал о стене, о Китае в целом,отвечал на любые вопросы. Рекомендую такой вид поездок на достопримечательности, а именно команду Евгения. Если ехать своим ходом это будет очень сложно и долго,не факт,что получится увидеть то, за чем ехали. Гид знает как пройти быстрее, лучшие локации, да и в целом безопаснее. С собой надо брать оригиналы паспортов, проверяли 4 раза. В общем спасибо большое всей команде! Отдельное спасибо Алексею, работа 10/10👍 Увлекся, забыл написать завозили на нефритовую фабрику,тоже очень интересное место, а также на чайную церемонию,там можно купить чай. Чай вкусный, но и цена 490юаней за 120гр. Кстати ходили по городу,цена на чай везде не маленькая. Кто любит чай,готовьте деньги. Чай реально крутой! 😉

Все прошло отлично! С нами был гид Алексей. Большой молодец! Отлично говорит по-русски. Из отеля нас
Все прошло отлично! С нами был гид Алексей. Большой молодец! Отлично говорит по-русски. Из отеля нас
Все прошло отлично! С нами был гид Алексей. Большой молодец! Отлично говорит по-русски. Из отеля нас
Все прошло отлично! С нами был гид Алексей. Большой молодец! Отлично говорит по-русски. Из отеля нас
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Елена
Экскурсия понравилась. Утром забрали из отеля, заехали на чайную церемонию и посмотрели на запретный город из парка Цзиншань. До китайской стены ехали немного больше часа. Мы ездили в понедельник и
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это оказался самый неудачный день для посещения стены, так как большинство музеев в городе и другие участки стены закрыты, много времени провели в очередях. После экскурсии отвезли обратно в отель. Нашим экскурсоводом была Маша. Она рассказала много интересного, ответила на все вопросы.

Экскурсия понравилась. Утром забрали из отеля, заехали на чайную церемонию и посмотрели на запретный город из
Экскурсия понравилась. Утром забрали из отеля, заехали на чайную церемонию и посмотрели на запретный город из
Экскурсия понравилась. Утром забрали из отеля, заехали на чайную церемонию и посмотрели на запретный город из
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К
Экскурсия нам понравилась.
Мы поехали в понедельник, хотя Евгений предупредил, что закрыты в городе музеи и народу на стене будет больше чем в выходные. По его совету поехали пораньше (в 7:30
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из отеля, и это было верно, ибо когда доехали до стены там уже было прилично народу, но очереди на западный подъемник ещё почти не было. Когда спускались там была очередь часа на 2 точно).
Экскурсию проводил Чен - настоящий профессионал, отлично говорит по-русски. По дороге до стены рассказал про Пекин и саму стену. Посоветовал доплатить 150¥ и проехали до фуникулера без пересадки на автобус. Заранее в дороге оформил билеты, на месте мы быстро прошли.
На самой стене было уже много людей, толкучка чтобы ходить. Если хотите мало людей, то выезжать видимо нужно ещё раньше, часов в 6 утра.
После стены нас завезли на чайную церемонию, было вкусно и интересно.
Затем в парк, посмотрели сверху на запретный город.
В конце Чен по нашей просьбе завез нас в известный ресторан, который специализируется на утке по-пекински.
Отличный получился маршрут!
Совет - думайте над месяцем поездки - лучше апрель-май, сентябрь-октябрь, когда и народу меньше и не так жарко. И выезжайте пораньше, если едете в выходной или понедельник.

Экскурсия нам понравилась.
Экскурсия нам понравилась.
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Антон
Ездили с Лилией на экскурсию. Отлично владеет русским языком, хорошо знает историю, разговаривала всю дорогу по пути на ВКС. На обратном пути были на чайной церемонии, задали все интересующиеся вопросы и получили ответы! В конце дня попали в парк и сфотографировали запретный город с высоты! Огромное спасибо за чудесный день!
Ездили с Лилией на экскурсию. Отлично владеет русским языком, хорошо знает историю, разговаривала всю дорогу по
Ездили с Лилией на экскурсию. Отлично владеет русским языком, хорошо знает историю, разговаривала всю дорогу по
Ездили с Лилией на экскурсию. Отлично владеет русским языком, хорошо знает историю, разговаривала всю дорогу по
Ездили с Лилией на экскурсию. Отлично владеет русским языком, хорошо знает историю, разговаривала всю дорогу по
Ездили с Лилией на экскурсию. Отлично владеет русским языком, хорошо знает историю, разговаривала всю дорогу по
Ездили с Лилией на экскурсию. Отлично владеет русским языком, хорошо знает историю, разговаривала всю дорогу по
Ездили с Лилией на экскурсию. Отлично владеет русским языком, хорошо знает историю, разговаривала всю дорогу по
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В
Были на экскурсии на Китайской стене с гидом Сергеем. Отлично проведи время, пообщались не только на культурные темы, но и про жизнь в Китае) после стены Сергей отвез над пообедать
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в рыбный ресторан неподалеку, это была лучшая рыба🫶🏻 Всем рекомендую!) Организация отличная, забрали из отеля, довезли до стены, после обеда поехали в парк и уже после довезли до отелям все четко. По времени получилось подольше, чем было заявлено по времени, но зато без спешки, везде погуляли, все посмотрели. Спасибо за экскурсию!)

Были на экскурсии на Китайской стене с гидом Сергеем. Отлично проведи время, пообщались не только на
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