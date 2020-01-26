50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Китайское чудо света

Вы своими глазами увидите Великую китайскую стену и поднимитесь на этот крупнейший памятник архитектуры, который видно невооруженным глазом даже из космоса. Мы пройдем по участку стены «Цзюй Юн Гуань», созданному во время правления династии Мин. Вы узнаете об истории строительства стены, услышите интересные факты о ней и, конечно же, полюбуетесь горными панорамами, от которых перехватывает дыхание. Огромная стена, вьющаяся по склонам горного перевала, напоминает здесь огромную змею, окруженную живописными холмами – «зелеными волнами Цзюй Юн Гуаня». Этот пейзаж вы запомните на всю жизнь!

Нефритовый музей

Вы посетите уникальный музей, посвященный искусству обработки нефрита – камня, который ценится в Китае дороже серебра и золота, а мастерство изготовления изделий из нефрита передается от отца к сыну. Вы увидите потрясающие нефритовые изделия от посуды и украшений – до скульптур и маленьких фигурок. Узнаете о тонкостях огранки и полировки камня, а также о его свойствах и значении для китайской культуры.

Эхо пекинской Олимпиады

Затем вас ждет обзор Олимпийского парка – здесь вы увидите плавательный комплекс «Водный куб» и Пекинский национальный стадион «Птичье гнездо», визитную карточку Олимпиады 2008 года, место проведения главных спортивных состязаний и важнейших культурных событий Китая.

Чудеса китайской медицины

Вы посетите центр китайской медицины и узнаете о местных уникальных методах лечения, часто таинственных и интересных для иностранных путешественников. В медицинском центре нет ни медицинской аппаратуры, ни таблеток. Врач может узнать ваше состояние здоровья только по пульсу. Принципиальное отличие китайской медицины в том, что медики лечат не болезнь, а непосредственно самого человека, используя знание определенных точек на теле.

А вечером советуем вам посетить одно из традиционных шоу Китая: китайский цирк «райское шоу из Поднебесной»; Династия Золотой Маски с искусными декорациями, профессиональной хореографией и цирковым искусством; Кунфу – легендарное боевое искусство, которым вас поразят монахи, служащие в монастыре Шаолинь.