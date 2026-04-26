50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Китайцы утверждают, что без подъема на Великую Китайскую стену визит в Китай не будет полным. Путешествие начинается с трансфера к участку Мутяньюй, где вас ждут захватывающие панорамы и истории о древних строителях. После прогулки по Стене - отдых в парке «Цзиншань» и дегустация изысканных сортов чая. Это путешествие подарит истинное понимание духа Китая и оставит незабываемые впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

9:00–11:00 — переезд к участку Мутяньюй

Ваше путешествие начинается с комфортного трансфера из Пекина. По пути гид расскажет о ключевых вехах китайской истории и подготовит вас к встрече с главным архитектурным чудом страны.

11:00–13:30 — Великая Китайская стена: мощь и панорамы

Вы посетите один из самых живописных и хорошо сохранившихся участков Стены — Мутяньюй. Его возвели ещё в 6 веке, а в эпоху династии Мин, в 1569 году, основательно укрепили.

Фуникулёр легко и быстро доставит вас на вершину хребта, чтобы вы сэкономили силы для прогулки по самой Стене

С высоты крепостных валов вам откроются захватывающие дух горные пейзажи. Башни и стены змеёй уходят к горизонту, демонстрируя грандиозный замысел древних зодчих

Вы узнаете не только факты о длине и возрасте сооружения, но и истории людей, его строивших

13:30–14:00 — переезд в парк «Цзиншань»

После впечатлений от Стены мы направляемся к оазису спокойствия в центре шумного мегаполиса.

14:00–14:45 — парк «Цзиншань»

Здесь вы совершите лёгкую прогулку по тенистым аллеям мимо изящных павильонов и зарослей бамбука. И подниметесь на рукотворный холм — высшую точку старого Пекина. Оттуда открывается лучший вид на Запретный город: его знаменитые крыши с загнутыми углами будут как на ладони.

14:45–15:30 — чайная церемония

Чтобы вы перевели дух и осмыслили увиденное, приглашаем вас на дегустацию. Вы попробуете несколько изысканных сортов чая, узнаете об их истории, целебных свойствах и тонкостях заваривания.

15:30–16:00 — окончание программы, обратный путь в Пекин

Организационные детали