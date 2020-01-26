50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Величайшее сооружение человечества, Музей нефрита и Олимпийский парк

Женя
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Женя – представитель гидов
Китайцы говорят, что тот, кто не поднимался на Великую Китайскую стену, не был в Китае.

И они правы! Вам предстоит посмотреть на горные склоны Поднебесной с высоты величайшего памятника архитектуры, прочувствовать мощь и величие Стены.

А после вы погрузитесь в историю и культуру Китая: посетите роскошный Музей нефрита и узнаете секреты китайской медицины, а также прогуляетесь по Олимпийскому парку.
$170
$136 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в холле вашего отеля или по договоренности
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У этой экскурсии50 отзывов
4.78
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной

Что вас ожидает

Китайское чудо света
Вы своими глазами увидите Великую китайскую стену и поднимитесь на этот крупнейший памятник архитектуры, который видно невооруженным глазом даже из космоса. Мы пройдем по участку стены «Цзюй Юн Гуань», созданному во время правления династии Мин. Вы узнаете об истории строительства стены, услышите интересные факты о ней и, конечно же, полюбуетесь горными панорамами, от которых перехватывает дыхание. Огромная стена, вьющаяся по склонам горного перевала, напоминает здесь огромную змею, окруженную живописными холмами – «зелеными волнами Цзюй Юн Гуаня». Этот пейзаж вы запомните на всю жизнь!

Нефритовый музей
Вы посетите уникальный музей, посвященный искусству обработки нефрита – камня, который ценится в Китае дороже серебра и золота, а мастерство изготовления изделий из нефрита передается от отца к сыну. Вы увидите потрясающие нефритовые изделия от посуды и украшений – до скульптур и маленьких фигурок. Узнаете о тонкостях огранки и полировки камня, а также о его свойствах и значении для китайской культуры.

Эхо пекинской Олимпиады
Затем вас ждет обзор Олимпийского парка – здесь вы увидите плавательный комплекс «Водный куб» и Пекинский национальный стадион «Птичье гнездо», визитную карточку Олимпиады 2008 года, место проведения главных спортивных состязаний и важнейших культурных событий Китая.

Чудеса китайской медицины
Вы посетите центр китайской медицины и узнаете о местных уникальных методах лечения, часто таинственных и интересных для иностранных путешественников. В медицинском центре нет ни медицинской аппаратуры, ни таблеток. Врач может узнать ваше состояние здоровья только по пульсу. Принципиальное отличие китайской медицины в том, что медики лечат не болезнь, а непосредственно самого человека, используя знание определенных точек на теле.

А вечером советуем вам посетить одно из традиционных шоу Китая: китайский цирк «райское шоу из Поднебесной»; Династия Золотой Маски с искусными декорациями, профессиональной хореографией и цирковым искусством; Кунфу – легендарное боевое искусство, которым вас поразят монахи, служащие в монастыре Шаолинь.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты на Великую Китайскую стену (45 юаней с человека)
  • Экскурсию проводит команда гидов-переводчиков, каждый из которых прекрасно знаком с историей и культурой Китая
  • Во время обеда по вашему желанию мы посетим ресторан, чтобы вы попробовали утку по-пекински
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной
Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в холле вашего отеля или по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Женя
Женя
Я ведущий специалист по приему туристов в Китае: работаю гидом-переводчиком вот уже 10 лет. Также со мной работает отличная команда гидов-переводчиков по всему Китаю. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями своего города, а также сможем помочь с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля, трансфером, предоставлением услуг переводчика или оформлением визы.
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50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 января 2020
Великолепно!
Нашим гидом был Андрей. Мы просили индивидуализировать экскурсию под наши потребности. Немного изменилась цена, но мы увидели многое и лучшее, Андрей даже добавил время, чтобы мы попали на чайную церемонию,
Нефритовый завод
Великая стена
Запретный город
Пекинская утка
Чайная церемония
Трансфер в аэропорт
Всё было просто чудесно и восхитительно.
Мы были в субботу, китайцев больше, чем обычно, очереди — но: Андрей с аккредитацией проводил нас без очереди.
Готовьтесь к расстояниям: покорение стены в практически вертикальном режиме нелегкое испытание; площадь Тяньаньмэнь с Запретным городом — это километры пути. Утка очень сытная. Чай — космический, но цена тоже космос. Поэтому получите впечатление от вкуса церемонии! И один точно купите себе.
Дополню; настроение от встречи сразу было прекрасным, потому что Андрей прибыл на комфортабельном аккуратном автомобиле.
Рекомендуем всем и каждому!
20 января 2020
Экскурсовод Женя забрал нас от отеля на машине и повез к Китайской стене. По пути он рассказывал об истории Китая, самой стене и отвечал на наши вопросы. Он хорошо владеет русским языком, знает много интересных фактов и информации. Так что претензий к гиду никаких, только к маршруту. Помимо Китайской стены нас привезли в Нефритовый музей, где работник музея в течении 10-15 минут рассказывал о свойствах минерала и его обработке, а потом пытался продать нам изделия из нефрита. Примерно тоже самое было на чайной церемонии: 15 минут сама церемония, а потом предлагают тебе товар по завышенным ценам. В Олимпийский парк мы даже не зашли, посмотрели на него сверху с моста.
7 января 2020
Посетили экскурсию 6 января 2020 года. Гид Миша умница, молодец. Внимательно отнёсся к нашим пожеланиям. Особенный плюс, что экскурсия индивидуальная. Очень понравилось. Спасибо.
3 января 2020
Большое спасибо гиду Алеше за отличную экскурсию и возможность подстроится под
наши временные рамки Не смотря на то, что времени было совсем немного, успели посмотреть все что хотели.
30 ноября 2019
Нам с мужем очень понравилась экскурсия. Николай дал нам возможность не торопясь погулять по стене, достал нам билеты на шоу «Золотая маска со скидкой» и выполнил все наши просьбы и пожелания! Мы были в восторге от предложенного сервиса!
Отличная логистика, прекрасные впечатления!
12 ноября 2019
Хотим поделиться нашим опытом поездки на Великую Китайскую стену с командой tripster! Мы написали наше пожелание в отношении экскурсии менеджеру на сайте и получили ответ в течение нескольких минут (менеджер Женя)! Бронировали экскурсию на 4 дня вперёд, внесли предоплату 20% через Сбербанк онлайн, за день до экскурсии нам потребовалось перенести экскурсию на сутки раньше, мы рискнули написать об этом менеджеру В 21:00, и в течение 15 минут он организовал нам перенос! Мало того, гид забрала нас из отеля на окраине города! Гид Юлия (очень приветливая и позитивная девушка, которая говорит на хорошем русском языке) ровно в назначенное время ожидала нас в холле отеля! На комфортабельном автомобиле отвезла нас к стене! Время в дороге заняло около 40минут, за это время она дала нам историческую справку о достопримечательности, ответила на кучу самых разных вопросов о быте и истории Китая! Провела к стене, затем прождала нас целых 3 часа, пока мы не нагулялись! Затем, уточнив наши предпочтения по питанию, отвезла нас в интересное аутентичное местечко, где подают мусульманскую китайскую кухню! И мы не пожалели о своём выборе! Было очень вкусно! Далее была чайная церемония! Очаровательная китаянка на хорошем русском языке угостила нас несколькими сортами вкусного зелёного чая, после чего желающие смогли приобрести чай в магазине там же! Окончилась наша экскурсия тем, что Юля нас довезла до нужного нам места!
P.s. в Китае не так просто с привычными нам приложениями и платёжными системами! Мы первые дни испытывали некоторые трудности в использовании приложения по вызову такси «ди-ди»... Когда спросили у Юлии есть ли варианты вызова такси, если не сможем воспользоваться приложением, Юля не задумываясь позвонила в такси и заказала нам 2 машины(у нас были вылеты в разное время), попросив водителей нас забрать в назначенное время в холле отеля и назвав наши рейсы! На всякий уточню, что в Китае на английском разговор не завяжется в 95% случаев, поэтому Юля нас выручила невероятно! Ровно в назначенное время нас ожидали таксисты, которые быстро и комфортно нас доставили в аэропорт!
Итак! Однозначно рекомендуем данную команду как ответственных, знающих своё дело, профессионалов! Так держать!
26 октября 2019
Команда гидов помогла нам не только с экскурсией, но и с организацией поездки в целом. Всё очень продумано, чётко и надёжно. Большое спасибо!
21 октября 2019
Гидом был Николай. Интересно рассказал краткую историю Китая, ответил на все интересующие вопросы. Экскурсия понравилась, но надо быть готовым к физической нагрузке, если хотите подняться на самую высокую точку)) Что было неожиданно.
15 октября 2019
15 октября заказывал экскурсию Великая Китайская стена и погружение в культуру Поднебесной, ответили быстро. Гид Алексей (достаточно хорошо говорит по-русски) встретил в холле отеля в назначенное время и мы поехали на великую Китайскую стену, заехал по пути в музей нефрита. В музее большая коллекция нефритовый статуэток и украшений. Добрались до стены, день был теплый, солнечный и ясный. Людей было немного. Очень понравились виды с Китайской стены. Был на участке juyongguan (дзюйюнгуань). На обратном пути заехали в олимпийскую деревню. И в конце посетили чайную церемонию где я попробовал и купил настоящий чай. День получился насыщенным и интересным. Большое спасибо Алексею и всей команде.
9 октября 2019
Огромное спасибо Евгению за прекрасную экскурсию на Китайскую стену, причём выбрана была точка, где нет органного количества народа. Виды великолепны. По пути мы заехали на фабрику по производству изделий из нефрита. Очень познавательно, экскурсовод рассказала много интересных фактов, можно купить изделия из настоящего нефрита. Остановились, чтобы посмотреть на олимпийские объекты. В заключении присутствовали на чайной церемонии,дегустировались 7 сортов чая, очень интересно. Можно приобрести как чай так и различные сувениры чайной церемонии. Евгений много нам рассказывал, ответил на все нас интересующие вопросы. Рекомендую, получили удовольствие.
Ещё 40 отзывов

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