50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие начинается с трансфера к участку Мутяньюй, где вас ждут захватывающие панорамы и истории о древних строителях. После прогулки по Стене - отдых в парке «Цзиншань» и дегустация изысканных сортов чая. Это путешествие подарит истинное понимание духа Китая и оставит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Величие Великой Китайской стены
- 🍃 Прогулка по парку «Цзиншань»
- 🍵 Участие в чайной церемонии
- 🗣 Гид, владеющий русским языком
- 🚗 Комфортный трансфер из Пекина
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Парк «Цзиншань»
Описание экскурсии
9:00–11:00 — переезд к участку Мутяньюй
Ваше путешествие начинается с комфортного трансфера из Пекина. По пути гид расскажет о ключевых вехах китайской истории и подготовит вас к встрече с главным архитектурным чудом страны.
11:00–13:30 — Великая Китайская стена: мощь и панорамы
Вы посетите один из самых живописных и хорошо сохранившихся участков Стены — Мутяньюй. Его возвели ещё в 6 веке, а в эпоху династии Мин, в 1569 году, основательно укрепили.
- Фуникулёр легко и быстро доставит вас на вершину хребта, чтобы вы сэкономили силы для прогулки по самой Стене
- С высоты крепостных валов вам откроются захватывающие дух горные пейзажи. Башни и стены змеёй уходят к горизонту, демонстрируя грандиозный замысел древних зодчих
- Вы узнаете не только факты о длине и возрасте сооружения, но и истории людей, его строивших
13:30–14:00 — переезд в парк «Цзиншань»
После впечатлений от Стены мы направляемся к оазису спокойствия в центре шумного мегаполиса.
14:00–14:45 — парк «Цзиншань»
Здесь вы совершите лёгкую прогулку по тенистым аллеям мимо изящных павильонов и зарослей бамбука. И подниметесь на рукотворный холм — высшую точку старого Пекина. Оттуда открывается лучший вид на Запретный город: его знаменитые крыши с загнутыми углами будут как на ладони.
14:45–15:30 — чайная церемония
Чтобы вы перевели дух и осмыслили увиденное, приглашаем вас на дегустацию. Вы попробуете несколько изысканных сортов чая, узнаете об их истории, целебных свойствах и тонкостях заваривания.
15:30–16:00 — окончание программы, обратный путь в Пекин
Организационные детали
- Отдельно оплачиваются входные билеты на Великую Китайскую стену и фуникулёр (200 юаней с человека) и в парк Цзиншань (10 юаней с человека)
- Гид принимает юани и доллары — за экскурсию и билеты
- Экскурсию проводит команда гидов-переводчиков, каждый из которых прекрасно знаком с историей и культурой Китая. Все наши гиды — граждане Китая, владеющие русским языком
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек, уточняйте в переписке заранее
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия очень хорошо организована,вовремя приехал хороший автомобиль с отличным водителем,экскурсовод Ван Ци отлично говорит на русском,сначала поездка в красивейший сад пионов,потом замечательная
Мы поехали в понедельник, хотя Евгений предупредил, что закрыты в городе музеи и народу на стене будет больше чем в выходные. По его совету поехали пораньше (в 7:30