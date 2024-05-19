Однодневная экскурсия по Пекину с высоким уровнем сервиса и на лучших автомобилях - это отличный выбор для деловых людей, желающих познакомиться со столицей Китая, не теряя времени на стандартные прогулки.За

короткий срок вы исследуете участок знаменитой стены, насладитесь красотой города, узнаете его историю и попробуете местную кухню. Дорога из Пекина до Великой Китайской стены занимает около 1,5 часов. На выбор участки Цзюйюнгуань или Мутяньюй. Парк Цзиншань предлагает великолепный вид на Пекин и Запретный город. Старый город Хоухай погружает в атмосферу узких улочек и местной культуры. Завершение экскурсии ужином с дегустацией чая и пекинской утки

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Пекине

Софья Ваш представитель в Пекине

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Дорога из Пекина до Великой Китайской стены (около 1,5 ч.)

Великая Китайская стена (4-6 ч., участок Цзюйюнгуань или Мутяньюй на ваш выбор). Стена была воздвигнута в разных стилях и с использованием различных материалов — мы подробно расскажем о её строительстве и истории.

Парк Цзиншань, расположенный на холме (прогулка около 40 минут). Отсюда вы полюбуетесь Пекином и Запретным городом с лучшего ракурса.

Старый город Хоухай (от 40 мин. до 1,5 ч.). Гуляя по узким улочкам этого района, вы услышите о культуре и жизни Пекина.

Дегустация чая и пекинская утка. Завершим экскурсию ужином, на котором вы попробуете различные сорта китайского чая и знаменитое национальное блюдо. Время ужина неограничено.

Помимо этого мы расскажем:

Почему Китай называют Поднебесной

Сколько китайские женихи платят за выкуп невесты

Как китайцы показывают цифры с 1 до 99 одной рукой

И много другое

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz V260L 2024 г. в.

После бронирования экскурсии мы свяжемся с вами, чтобы узнать ваши интересы и подстроить под них программу. Также расскажем о текущей погоде в Пекине, дадим рекомендации, какую одежду и обувь взять с собой.

Предоставим вам питьевую воду, влажные салфетки и аптечку, а также любую помощь, которая потребуется

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы и опции