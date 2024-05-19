Однодневная экскурсия по Пекину с высоким уровнем сервиса и на лучших автомобилях - это отличный выбор для деловых людей, желающих познакомиться со столицей Китая, не теряя времени на стандартные прогулки.
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5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельные автомобили
- 🏯 Исторические достопримечательности
- 🍜 Дегустация местной кухни
- 📜 Увлекательные рассказы о культуре
- 🌆 Великолепные виды на Пекин
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Парк Цзиншань
- Старый город Хоухай
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Дорога из Пекина до Великой Китайской стены (около 1,5 ч.)
Великая Китайская стена (4-6 ч., участок Цзюйюнгуань или Мутяньюй на ваш выбор). Стена была воздвигнута в разных стилях и с использованием различных материалов — мы подробно расскажем о её строительстве и истории.
Парк Цзиншань, расположенный на холме (прогулка около 40 минут). Отсюда вы полюбуетесь Пекином и Запретным городом с лучшего ракурса.
Старый город Хоухай (от 40 мин. до 1,5 ч.). Гуляя по узким улочкам этого района, вы услышите о культуре и жизни Пекина.
Дегустация чая и пекинская утка. Завершим экскурсию ужином, на котором вы попробуете различные сорта китайского чая и знаменитое национальное блюдо. Время ужина неограничено.
Помимо этого мы расскажем:
- Почему Китай называют Поднебесной
- Сколько китайские женихи платят за выкуп невесты
- Как китайцы показывают цифры с 1 до 99 одной рукой
- И много другое
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz V260L 2024 г. в.
- После бронирования экскурсии мы свяжемся с вами, чтобы узнать ваши интересы и подстроить под них программу. Также расскажем о текущей погоде в Пекине, дадим рекомендации, какую одежду и обувь взять с собой.
- Предоставим вам питьевую воду, влажные салфетки и аптечку, а также любую помощь, которая потребуется
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы и опции
- Ужин не входит в стоимость экскурсии (есть отличные заведения с разными ценами, обсудим подходящий вам вариант)
- Экскурсию проводит гид-водитель. За доплату 50-60$ экскурсию можно провести с гидом и водителем.
- По запросу проведём экскурсию на автомобиле Bentley — подробности уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 2396 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Софья, мне 30 лет. Родилась на севере Китая, вместе с мужем Николаем работаю гидом и переводчиком в Пекине более 5 лет. Я жила в России, поэтому свободно говорю по-русски. С радостью поделюсь своими знаниями и покажу самые интересные места нашей удивительной страны!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Павел
19 мая 2024
В целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. Маршрут получился хороший, посмотрели знаковые места, забрались на стену. Также нам помогли найти хороший ресторан и забронировать его заранее. Водитель нас дождался и отвез до отеля. Рекомендую.
А
Алексей
15 мая 2024
Добрый день. Отличный новый Мерседес V класса и очень приятный гид Василий, который даже угостил местной шаурмой. В целом все понравилось, получили большое удовольствие. Спасибо
Н
Наталья
7 мая 2024
Нам очень понравилась экскурсия, девушка китаянка говорила на отличном русском, много рассказывала интересных фактов, историю. В общем было очень интересно и душевно!
Г
Галина
2 мая 2024
У нас был прекрасный гид и водитель в одном лице - Василий! Очень приятный, отзывчивый и душевный человек! Охотно отвечает и общается по всем вопросам! Знает свое дело и старается максимально удовлетворить огромный интерес туриста! Спасибо!!!
А
Алена
22 апр 2024
Спасибо Софье за терпение. Мы несколько раз меняли количество туристов, которые примут участие в экскурсии. Софья всегда предлагала возможные варианты и терпеливо до последнего ждала нашего позднего ответа. Машина предоставлена
А
Алексей
20 апр 2024
Отличная индивидуальная экскурсия! Мы были проездом в Пекине сутки и хотели посмотреть как можно больше за это время. Николай нас встретил прям у отеля. Попросили его заехать попить кофе перед
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