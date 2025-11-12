И Иван Отлично организованная экскурсия. Со мной связались за день до экскурсии. Всё объяснили в подробностях, так что никаких проблем не возникло. Во время поездки были интересные истории от нашего экскурсовода, который хорошо владеет английским. Всё очень удобно, дали подробный инструктаж по посещению. В целом, рекомендую данную компанию для поездки на Мутяньюй, получите массу приятных впечатлений.

Д Данила Был англоговорящий гид Майк, который за короткое время дал проникнуться всей мощью Великой китайской стеной. Он сделал мой день. Брали поездку с обедом и всем рекомендуем. Приятная кухня разных стран, в том числе и китайской вас не оставит равнодушной.