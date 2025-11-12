Откройте для себя Великую Китайскую стену в удобных для вас условиях, отправившись в дорогу утром или днем.
Вас ждет комфортный путь до участка Мутяньюй на автобусе с кондиционером в сопровождении опытного англоязычного гида, 4-5 часов свободного времени для исследования Великой Китайской стены, масса ярких впечатлений и эмоций.
Описание экскурсии
Дорога до участка Мутяньюй занимает 1,5 часа. По прибытии вас ждет продуманный сервис, который сделает ваше пребывание на участке максимально комфортным. Вы можете выбрать:
- Утренний автобусный тур с билетом на участок Мутяньюй (отправление от станции метро Дунчжимэнь в 8:00 и 10:00);
- Утренний автобусный тур с билетом на участок Мутяньюй и обедом (отправление от станции метро Дунчжимэнь в 8:00 и 10:00). Помимо базового пакета вас ждет эксклюзивный обед в сельском стиле в формате шведского стола возле Великой Китайской стены;
• Дневной автобусный тур с билетом на участок Мутяньюй (отправление с улицы Ванфуцзин, 2 в 13:30). Важная информация:
- С собой необходимо взять Паспорт или удостоверение личности;
- Пожалуйста, приходите как минимум за 10 минут до отправления каждого рейса;
- Детям ростом до 1,2 м. предоставляется билет на канатную дорогу бесплатно, для детей выше 1,2 м. действует полная стоимость.
Ежедневно в 8:00, 10:00 и 13:30 (кроме понедельника)
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги англоязычного гида
- Трансфер в обе стороны от центра города на автобусе с кондиционером
- Входной билет на Великую Китайскую стену
- Обед в деревенском стиле, при выборе билета с обедом.
Что не входит в цену
- Канатная дорога или тобогган (140 юаней с человека, по желанию)
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Станция Дунчжимэнь, район Дунчэн, Пекин
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00, 10:00 и 13:30 (кроме понедельника)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
- С собой необходимо взять Паспорт или удостоверение личности
- Пожалуйста, приходите как минимум за 10 минут до отправления каждого рейса
- Детям ростом до 1,2 м. предоставляется билет на канатную дорогу бесплатно, для детей выше 1,2 м. действует полная стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
12 ноя 2025
Отлично организованная экскурсия. Со мной связались за день до экскурсии. Всё объяснили в подробностях, так что никаких проблем не возникло. Во время поездки были интересные истории от нашего экскурсовода, который хорошо владеет английским. Всё очень удобно, дали подробный инструктаж по посещению. В целом, рекомендую данную компанию для поездки на Мутяньюй, получите массу приятных впечатлений.
Д
Данила
5 ноя 2025
Был англоговорящий гид Майк, который за короткое время дал проникнуться всей мощью Великой китайской стеной. Он сделал мой день. Брали поездку с обедом и всем рекомендуем. Приятная кухня разных стран, в том числе и китайской вас не оставит равнодушной.
A
Artem
31 окт 2025
Мне понравилась отдача экскурсоводов. Интересно рассказывали, было полное сопровождение. Все было понятно: куда идти, во сколько, что делать, какие опции есть. Покупали билет с обедом — обед оказался очень вкусным, есть традиционные блюда европейской кухни.
Кстати, за сутки до начала экскурсии с нами связались организаторы и уточнили детали. Ответили на все наши вопросы.
В общем, точно рекомендуем!
Входит в следующие категории Пекина
