Эта экскурсия объединяет два образа Пекина — древний и современный.
Утром вы почувствуете мощь Великой китайской стены — грандиозного сооружения, охранявшего Поднебесную более двух тысяч лет.
А после — окунётесь в атмосферу старого квартала с его улочками, чайными традициями и гастрономическими открытиями.
Описание экскурсии
8:00–8:30 — выезд из отеля
8:30–10:30 — Великая Китайская стена
Пешая прогулка по выбранному участку (Юйюнгуань, Мутяньюй или Симатай). Вы оцените величие «космического» сооружения, узнаете о строительстве и обороне стены.
10:30–11:00 — Музей камня по пути к стене
Экспозиция расскажет о работе с камнем в древности, символике и роли камня в жизни императоров.
13:00–14:00 — обед в местном ресторане
Вы попробуете пельмени или другие традиционные блюда Пекина, узнаете об истории северной кухни.
15:00–16:30 — прогулка по старому кварталу Пекина
Узкие улочки, старинные дома, сувениры и уличная еда.
17:00–17:30 — чайная церемония
Дегустация знаменитых сортов чая, знакомство с культурой китайского чаепития.
18:00–18:30 — китайский цирк (по желанию)
Акробатические номера, иллюзии и шоу мирового уровня.
18:30–19:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от количества участников
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты на Великую Китайскую стену (на выбор):
— Юйюнгуань — 40 юаней
— Мутяньюй — 200 юаней
— Симатай — 450 юаней
- Посещение цирка (по желанию) — от 280 юаней в зависимости от места
- Обед — по меню
ежедневно в 08:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 17:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Цзин — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 475 туристов
Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Ли Цзин (русское имя Анна), я с 2004 года работаю гидом и переводчиком, у меня большой опыт и хороший русский язык. Работаю с командой профессиональных гидов и переводчиков. Помимо экскурсий, мы организуем для вас трансфер, поможем оформить визу транзитом на 144 часов максимум, забронируем отель, билеты на поезд.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизавета
11 ноя 2025
Посетила великую китайскую стену и летний дворец. Очень классная экскурсия для погружения в китайскую культуру. Особенно важно, что не нужно было заниматься организацией, т. к. в Китае немного растерялась, поэтому Анна это просто чудо❤️ Однозначно рекомендую (особенно в первые дни пребывания в Китае)
И
Ирина
9 ноя 2025
Спасибо гиду Ане. Мы ездили на участок стены Самотай и г. Губей.
Все четко и комфортно. Очередей не было.
Аня очень внимательная и отзывчивая. Учитывает все пожелания и формирует экскурсию исходя из этого.
Рекомендую обращаться. У неё хороший список экскурсий.
Polina
8 ноя 2025
Цзин (Аня) - великолепный гид и прекрасный собеседник. Она прекрасно говорит по-русски, очень внимательная, общительная, позитивная. Все четко, по программе, все было предусмотрено заранее, мы нигде не стояли в очереди,
М
Марина
5 ноя 2025
Очень понравился маршрут и сама экскурсия ❤️ Цзин очень душевная и милая, интересно рассказывает
Д
Даниил
30 окт 2025
Были вдвоем с женой на экскурсии 29 октября. Все очень понравилось: четко, пунктуально, интересно, с заботой о путешественниках. Очень рекомендую услуги этих ребят всем интересующимся. Экскурсоводу Юрию отдельное спасибо.
В
Вадим
27 окт 2025
Все ок
Anatoliy
26 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Володя молодец. Гуляли в своём темпе, посмотрели Великую Китайскую стену, прошлись по хутунам. Все получилось так как и хотели
Маргарита
25 окт 2025
Вместо Ани был гидом Ли Пон. Он плохо говорил по-русски, приходилось прислушиваться и догадываться что он говорит. Экскурсии как таковой не было, гид просто рассказал какие-то отдельные факты про Китай.
Цзин
Ответ организатора:
Здравствуйте, Маргарита! Очень жаль, что у вас осталось такое впечатление. В последнее время в Пекине действительно очень много туристов, поэтому
Е
Елена
20 окт 2025
Были на экскурсии с гидом Юрием Степановичем. Очень позитивный и общительный человек. Получили много интересной информации. Все наши просьбы и пожелания были исполнены. Экскурсию рекомендуем.
А
Ажеу
19 окт 2025
Мы посетили китайскую стену, мне очень понравился и гид отлично рассказал и ответил на все вопросы, ни только про экскурсию и в целом про Китае. Нам дали воду, были в
Ю
Юлия
13 окт 2025
Гиды Анна, Юрий, Кайфун - отличные профессионалы. Всё всегда спланированно идеально грамотно и комфортно, интересно и в тёплой атмосфере. Рекомендую очень.
