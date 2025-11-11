читать дальше

музее, в чайное питье, в цирк и в старый город, все гид русскоговорящие. Только один из программы не получилось но это не экскурсия а просто посидеть поесть, не был обед, время не хватало, мы гуляли долго целый день и ничего не ели это плохо, время немножко плохо рассчитано, зато все экскурсии успели, организатор очень добрая женщина и супер помогает и отвечает на любой вопрос, в целом все отлично! Водитель даже включился и понимает немножко по русски, внимательно и постарался не опоздать так как была пробка, и нас подарил магнит, это я не забуду, команда хорошая! Я советую брать экскурсию