Мои заказы

Великая Китайская стена и старый Пекин

Истории, легенды и чайная церемония в сердце Поднебесной
Эта экскурсия объединяет два образа Пекина — древний и современный.

Утром вы почувствуете мощь Великой китайской стены — грандиозного сооружения, охранявшего Поднебесную более двух тысяч лет.

А после — окунётесь в атмосферу старого квартала с его улочками, чайными традициями и гастрономическими открытиями.
4.9
11 отзывов
Великая Китайская стена и старый Пекин© Цзин
Великая Китайская стена и старый Пекин© Цзин
Великая Китайская стена и старый Пекин© Цзин

Описание экскурсии

8:00–8:30 — выезд из отеля

8:30–10:30 — Великая Китайская стена

Пешая прогулка по выбранному участку (Юйюнгуань, Мутяньюй или Симатай). Вы оцените величие «космического» сооружения, узнаете о строительстве и обороне стены.

10:30–11:00 — Музей камня по пути к стене

Экспозиция расскажет о работе с камнем в древности, символике и роли камня в жизни императоров.

13:00–14:00 — обед в местном ресторане

Вы попробуете пельмени или другие традиционные блюда Пекина, узнаете об истории северной кухни.

15:00–16:30 — прогулка по старому кварталу Пекина

Узкие улочки, старинные дома, сувениры и уличная еда.

17:00–17:30 — чайная церемония

Дегустация знаменитых сортов чая, знакомство с культурой китайского чаепития.

18:00–18:30 — китайский цирк (по желанию)

Акробатические номера, иллюзии и шоу мирового уровня.

18:30–19:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Поедем на легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от количества участников
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты на Великую Китайскую стену (на выбор):
    — Юйюнгуань — 40 юаней
    — Мутяньюй — 200 юаней
    — Симатай — 450 юаней
  • Посещение цирка (по желанию) — от 280 юаней в зависимости от места
  • Обед — по меню

ежедневно в 08:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$120
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 17:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Цзин
Цзин — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 475 туристов
Здравствуйте, уважаемые друзья. Меня зовут Ли Цзин (русское имя Анна), я с 2004 года работаю гидом и переводчиком, у меня большой опыт и хороший русский язык. Работаю с командой профессиональных гидов и переводчиков. Помимо экскурсий, мы организуем для вас трансфер, поможем оформить визу транзитом на 144 часов максимум, забронируем отель, билеты на поезд.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
1
2
1
Е
Елизавета
11 ноя 2025
Посетила великую китайскую стену и летний дворец. Очень классная экскурсия для погружения в китайскую культуру. Особенно важно, что не нужно было заниматься организацией, т. к. в Китае немного растерялась, поэтому Анна это просто чудо❤️ Однозначно рекомендую (особенно в первые дни пребывания в Китае)
И
Ирина
9 ноя 2025
Спасибо гиду Ане. Мы ездили на участок стены Самотай и г. Губей.

Все четко и комфортно. Очередей не было.
Аня очень внимательная и отзывчивая. Учитывает все пожелания и формирует экскурсию исходя из этого.
Рекомендую обращаться. У неё хороший список экскурсий.
Спасибо гиду Ане. Мы ездили на участок стены Самотай и г. Губей.Спасибо гиду Ане. Мы ездили на участок стены Самотай и г. Губей.Спасибо гиду Ане. Мы ездили на участок стены Самотай и г. Губей.Спасибо гиду Ане. Мы ездили на участок стены Самотай и г. Губей.Спасибо гиду Ане. Мы ездили на участок стены Самотай и г. Губей.Спасибо гиду Ане. Мы ездили на участок стены Самотай и г. Губей.Спасибо гиду Ане. Мы ездили на участок стены Самотай и г. Губей.Спасибо гиду Ане. Мы ездили на участок стены Самотай и г. Губей.Спасибо гиду Ане. Мы ездили на участок стены Самотай и г. Губей.
Polina
Polina
8 ноя 2025
Цзин (Аня) - великолепный гид и прекрасный собеседник. Она прекрасно говорит по-русски, очень внимательная, общительная, позитивная. Все четко, по программе, все было предусмотрено заранее, мы нигде не стояли в очереди,
читать дальше

все продумано до мелочей. Огромное спасибо ей за организацию прекрасного тура в хутуны и на Великую китайскую стену. Если я в следующий раз приеду в Пекин, обязательно выберу ее в качестве своего гида. Всем рекомендую.

Цзин (Аня) - великолепный гид и прекрасный собеседник. Она прекрасно говорит по-русски, очень внимательная, общительная, позитивная.Цзин (Аня) - великолепный гид и прекрасный собеседник. Она прекрасно говорит по-русски, очень внимательная, общительная, позитивная.Цзин (Аня) - великолепный гид и прекрасный собеседник. Она прекрасно говорит по-русски, очень внимательная, общительная, позитивная.
М
Марина
5 ноя 2025
Очень понравился маршрут и сама экскурсия ❤️ Цзин очень душевная и милая, интересно рассказывает
Д
Даниил
30 окт 2025
Были вдвоем с женой на экскурсии 29 октября. Все очень понравилось: четко, пунктуально, интересно, с заботой о путешественниках. Очень рекомендую услуги этих ребят всем интересующимся. Экскурсоводу Юрию отдельное спасибо.
В
Вадим
27 окт 2025
Все ок
Anatoliy
Anatoliy
26 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Володя молодец. Гуляли в своём темпе, посмотрели Великую Китайскую стену, прошлись по хутунам. Все получилось так как и хотели
Маргарита
Маргарита
25 окт 2025
Вместо Ани был гидом Ли Пон. Он плохо говорил по-русски, приходилось прислушиваться и догадываться что он говорит. Экскурсии как таковой не было, гид просто рассказал какие-то отдельные факты про Китай.
читать дальше

Я хотела экскурсию на китайскую стену с подъемом на фуникулёре. Гид уговорил поехать на другой участок потому что на фуникулёр большая очередь. На этом участке были очень крутые ступени, после подъёма у меня сильно болела колено. Ноги отваливались. Вид со стены в этом месте был не живописный на автобусную парковку и дорогу. До участка Муньюнь мы так и не доехали. Конечно я сделала фото со стеной, но впечатления были испорчены. В старом городе также не было экскурсии, просто прошлись с ним по тесном улица. Обычные музеи нефрита тоже не посетили. Вместо чайной церемонии была дегустация чая с целью продать нам дорогой. Не рекомендую эту экскурсию!!!

Цзин
Цзин
Ответ организатора:
Здравствуйте, Маргарита! Очень жаль, что у вас осталось такое впечатление. В последнее время в Пекине действительно очень много туристов, поэтому
читать дальше

на участке Великой китайской стены Мутяньюй, где используется фуникулёр, часто бывают большие очереди, иногда ожидание занимает 2–3 часа. Именно по этой причине гид предложил альтернативный участок без фуникулёра, чтобы вы могли насладиться прогулкой без длительного ожидания. Все участки стены находятся в горах, и на каждом есть более крутые и более пологие части, туристы всегда могут выбрать удобный для себя маршрут. Что касается Музея нефрита, он действительно совмещает выставочную и торговую зоны. После экскурсионной части гости могут самостоятельно осмотреть зал и выбрать сувениры. Гид, сопровождавший вас, является местным жителем, он родился и вырос в Пекине, хорошо знает историю города и с удовольствием делится своими знаниями. Мы, со своей стороны, продолжаем работать над улучшением качества обслуживания и уровнем русского языка наших гидов. Благодарим вас за отзыв, он помогает нам становиться лучше!

Е
Елена
20 окт 2025
Были на экскурсии с гидом Юрием Степановичем. Очень позитивный и общительный человек. Получили много интересной информации. Все наши просьбы и пожелания были исполнены. Экскурсию рекомендуем.
А
Ажеу
19 окт 2025
Мы посетили китайскую стену, мне очень понравился и гид отлично рассказал и ответил на все вопросы, ни только про экскурсию и в целом про Китае. Нам дали воду, были в
читать дальше

музее, в чайное питье, в цирк и в старый город, все гид русскоговорящие. Только один из программы не получилось но это не экскурсия а просто посидеть поесть, не был обед, время не хватало, мы гуляли долго целый день и ничего не ели это плохо, время немножко плохо рассчитано, зато все экскурсии успели, организатор очень добрая женщина и супер помогает и отвечает на любой вопрос, в целом все отлично! Водитель даже включился и понимает немножко по русски, внимательно и постарался не опоздать так как была пробка, и нас подарил магнит, это я не забуду, команда хорошая! Я советую брать экскурсию

Мы посетили китайскую стену, мне очень понравился и гид отлично рассказал и ответил на все вопросы,Мы посетили китайскую стену, мне очень понравился и гид отлично рассказал и ответил на все вопросы,Мы посетили китайскую стену, мне очень понравился и гид отлично рассказал и ответил на все вопросы,Мы посетили китайскую стену, мне очень понравился и гид отлично рассказал и ответил на все вопросы,Мы посетили китайскую стену, мне очень понравился и гид отлично рассказал и ответил на все вопросы,
Ю
Юлия
13 окт 2025
Гиды Анна, Юрий, Кайфун - отличные профессионалы. Всё всегда спланированно идеально грамотно и комфортно, интересно и в тёплой атмосфере. Рекомендую очень.

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии из Пекина

Культурное наследие Китая: Великая стена и старый Пекин
На машине
6 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнайте тайны Великой Китайской стены и старого Пекина
Погрузитесь в историю Китая: узнайте тайны Великой стены и откройте для себя быт старого Пекина с посещением монастыря Юнхэгун и акробатического шоу
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
$320 за всё до 4 чел.
Must-see Пекина: Великая Китайская стена + чайная церемония
На машине
6 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 5 чел.
Must-see Пекина: Великая Китайская стена + чайная церемония
Откройте для себя Великую Китайскую стену и насладитесь традиционной чайной церемонией. Уникальная возможность погрузиться в историю и культуру Китая
Начало: В центре Пекина
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
21 ноя в 08:30
$113 за человека
Великая Китайская стена и чайная церемония за 1 день
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Посетите знаменитую Великую Китайскую стену, Олимпийскую деревню и насладитесь традиционной чайной церемонией. Погрузитесь в культуру Китая за один день
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине