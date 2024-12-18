Мутяньюй, живописный участок Великой Китайской стены, известен своими перепадами высот и обилием растительности. Это идеальное место для начала знакомства с этим чудом света. Храм Хунлуо, крупнейший буддистский храм на севере Китая, почитаем за поклонение богине милосердия Гуаньинь. Здесь часто совершают паломничество женщины с различными просьбами. Экскурсия включает трансфер на комфортабельном автомобиле и услуги профессионального гида-переводчика

Описание экскурсии

Великая Китайская стена

Величайший оборонительный проект древности. Его невозможно осмотреть полностью за один день — мы ограничимся наиболее живописным участком Мутяньюй среди бесконечной зелени лесов. Вы подниметесь на смотровую площадку по канатной дороге и насладитесь видами.

Храм Хунлуо

«На юге есть Путуо, на севере есть Хунлуо». Два очень важных для буддистов места — гора Путуо и храм Хунлуо — лежат в основе этого изречения. Мы побываем в северном святилище — оно считается крупнейшим в этой части Китая. Здесь поклоняются богине милосердия Гуаньинь, поэтому очень много женщин совершают сюда паломничество с разными просьбами (иметь детей, быть здоровыми и т. д.).

Также мы советуем посетить:

чайную церемонию (бесплатно, по пути)

музей нефрита (бесплатно, по пути)

китайский цирк акробатов «Райское шоу из Поднебесной»

шоу «Династия Золотой Маски» с искусными декорациями, профессиональной хореографией и цирковым искусством

кунг-фу — легендарное боевое искусство Шаолинь

Организационные детали

Остаток стоимости и билеты нужно оплатить наличными: мы принимаем юани, доллары и рубли

Экскурсию для вас проведёт один из наших профессиональных гидов-переводчиков

В стоимость входит трансфер от места вашего проживания на комфортабельном автомобиле

Дополнительные расходы: