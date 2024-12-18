Мутяньюй, живописный участок Великой Китайской стены, известен своими перепадами высот и обилием растительности. Это идеальное место для начала знакомства с этим чудом света.
Храм Хунлуо, крупнейший буддистский храм на севере Китая, почитаем за поклонение богине милосердия Гуаньинь. Здесь часто совершают паломничество женщины с различными просьбами.
Экскурсия включает трансфер на комфортабельном автомобиле и услуги профессионального гида-переводчика
Храм Хунлуо, крупнейший буддистский храм на севере Китая, почитаем за поклонение богине милосердия Гуаньинь. Здесь часто совершают паломничество женщины с различными просьбами.
Экскурсия включает трансфер на комфортабельном автомобиле и услуги профессионального гида-переводчика
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды Великой Китайской стены
- 🏯 Посещение крупнейшего буддистского храма Хунлуо
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 🗣 Профессиональный гид-переводчик
- 🎟 Возможность посетить вечерние шоу
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Великая Китайская стена
- Храм Хунлуо
Описание экскурсии
Великая Китайская стена
Величайший оборонительный проект древности. Его невозможно осмотреть полностью за один день — мы ограничимся наиболее живописным участком Мутяньюй среди бесконечной зелени лесов. Вы подниметесь на смотровую площадку по канатной дороге и насладитесь видами.
Храм Хунлуо
«На юге есть Путуо, на севере есть Хунлуо». Два очень важных для буддистов места — гора Путуо и храм Хунлуо — лежат в основе этого изречения. Мы побываем в северном святилище — оно считается крупнейшим в этой части Китая. Здесь поклоняются богине милосердия Гуаньинь, поэтому очень много женщин совершают сюда паломничество с разными просьбами (иметь детей, быть здоровыми и т. д.).
Также мы советуем посетить:
- чайную церемонию (бесплатно, по пути)
- музей нефрита (бесплатно, по пути)
- китайский цирк акробатов «Райское шоу из Поднебесной»
- шоу «Династия Золотой Маски» с искусными декорациями, профессиональной хореографией и цирковым искусством
- кунг-фу — легендарное боевое искусство Шаолинь
Организационные детали
- Остаток стоимости и билеты нужно оплатить наличными: мы принимаем юани, доллары и рубли
- Экскурсию для вас проведёт один из наших профессиональных гидов-переводчиков
- В стоимость входит трансфер от места вашего проживания на комфортабельном автомобиле
Дополнительные расходы:
- входные билеты на Великую Китайскую стену и фуникулёр — 200 юаней за чел.
- храм Хунлуо — 55 юаней за чел.
- обед (по желанию)
- вечерние шоу (стоимость уточняйте в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 36 туристов
Меня зовут Лиза. Я со своими коллегами провожу экскурсии по Пекину и его окрестностям. У нас богатый опыт работы с путешественниками и удобные автомобили.Задать вопрос
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