Великая Китайская стена и храм Хунлуо

Погрузитесь в историю и культуру Китая, посетив живописный участок Великой стены Мутяньюй и крупнейший буддистский храм Хунлуо на севере страны
Мутяньюй, живописный участок Великой Китайской стены, известен своими перепадами высот и обилием растительности. Это идеальное место для начала знакомства с этим чудом света.

Храм Хунлуо, крупнейший буддистский храм на севере Китая, почитаем за поклонение богине милосердия Гуаньинь. Здесь часто совершают паломничество женщины с различными просьбами.

Экскурсия включает трансфер на комфортабельном автомобиле и услуги профессионального гида-переводчика

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды Великой Китайской стены
  • 🏯 Посещение крупнейшего буддистского храма Хунлуо
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 🗣 Профессиональный гид-переводчик
  • 🎟 Возможность посетить вечерние шоу
Великая Китайская стена и храм Хунлуо
Великая Китайская стена и храм Хунлуо
Великая Китайская стена и храм Хунлуо
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Храм Хунлуо

Описание экскурсии

Великая Китайская стена

Величайший оборонительный проект древности. Его невозможно осмотреть полностью за один день — мы ограничимся наиболее живописным участком Мутяньюй среди бесконечной зелени лесов. Вы подниметесь на смотровую площадку по канатной дороге и насладитесь видами.

Храм Хунлуо

«На юге есть Путуо, на севере есть Хунлуо». Два очень важных для буддистов места — гора Путуо и храм Хунлуо — лежат в основе этого изречения. Мы побываем в северном святилище — оно считается крупнейшим в этой части Китая. Здесь поклоняются богине милосердия Гуаньинь, поэтому очень много женщин совершают сюда паломничество с разными просьбами (иметь детей, быть здоровыми и т. д.).

Также мы советуем посетить:

  • чайную церемонию (бесплатно, по пути)
  • музей нефрита (бесплатно, по пути)
  • китайский цирк акробатов «Райское шоу из Поднебесной»
  • шоу «Династия Золотой Маски» с искусными декорациями, профессиональной хореографией и цирковым искусством
  • кунг-фу — легендарное боевое искусство Шаолинь

Организационные детали

  • Остаток стоимости и билеты нужно оплатить наличными: мы принимаем юани, доллары и рубли
  • Экскурсию для вас проведёт один из наших профессиональных гидов-переводчиков
  • В стоимость входит трансфер от места вашего проживания на комфортабельном автомобиле

Дополнительные расходы:

  • входные билеты на Великую Китайскую стену и фуникулёр — 200 юаней за чел.
  • храм Хунлуо — 55 юаней за чел.
  • обед (по желанию)
  • вечерние шоу (стоимость уточняйте в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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