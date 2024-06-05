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и опека на каждом шагу. Боря просто золото!! Предложил много дополнительных вариантов знакомства с Пекином, угостил завтраком, за что ему огромная благодарность. Это стало приятным сюрпризом для нашей компании. Продолжительность тура значительно вышла за рамки ранее оговоренного времени, и по окончании экскурсии он вызвал для нас такси в аэропорт. А спустя час даже написал, спросил, все ли норм, как добрались. Чувство, что мы были не просто на экскурсии, а в гостях у доброго друга. Обязательно приедем вновь, рекомендую Борю всем, с этим гидом ваш отдых в Пекине будет красивым, интересным и максимально комфортным. Группа 6 чел из Владивостока.