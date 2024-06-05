Выездные экскурсии из Пекина

Найдено 17 экскурсий в категории «Выездные» в Пекине на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Популярное предложение
Мутяньюй: Величие Великой Китайской стены и чайная церемония в Пекине
Погрузитесь в историю Китая с экскурсией на Мутяньюй, где вас ждут захватывающие виды и незабываемая чайная церемония
Начало: в вашем отеле в центре Пекина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
10 отзывов
Популярное предложение
Из Пекина - на грандиозную смотровую площадку Шилинся
Покорите вершину Шилинся и насладитесь захватывающими видами через прозрачные пол и ограждения на высоте 400 метров
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$300 за всё до 6 чел.
Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
55 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Юнхэгун в Пекине
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 19:30
Завтра в 16:00
$290 за всё до 6 чел.
Удивительные окрестности Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
70 отзывов
Удивительные окрестности Пекина: культура, история и чайные традиции
Погрузитесь в мир китайской культуры и истории с эксклюзивной экскурсией. Откройте для себя тайны Великой Китайской стены и традиции чайной церемонии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Великая Китайская стена и храм Конфуция за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Великая Китайская стена и храм Конфуция за один день
Путешествие по Великой Китайской стене и храму Конфуция в Пекине. Откройте для себя древние тайны и насладитесь культурным наследием Китая
Начало: В холле вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Пекину и Великой Китайской стене за 1 день. Высокий уровень сервиса и лучшие автомобили для вашего комфорта
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$398 за всё до 6 чел.
Исторические и культурные символы Поднебесной
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Исторические и культурные символы Поднебесной: Путешествие по Пекину
Погрузитесь в уникальную атмосферу Пекина, посетив его знаковые места: от Великой Стены до чайной церемонии
Начало: В вашем отеле или аэропорту
Сегодня в 19:30
Завтра в 17:30
$270 за всё до 6 чел.
Чудо света - Великая Китайская стена
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Экскурсия на Великую Китайскую стену: от истории до чайной церемонии
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, одно из новых чудес света, и погрузитесь в историю и культуру Китая на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$290 за всё до 6 чел.
Город на воде Губэй + участок Китайской стены Симатай
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Губэй и Симатай: Путешествие по Великой Китайской стене и водному городку
Познакомьтесь с уникальным участком Великой Китайской стены и искусственным, но живописным городком Губэй, вдохновленным древними традициями
Начало: В вашем отеле в Пекине
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$360 за всё до 6 чел.
Симатай - «дикая» Великая Китайская стена
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Симатай: уникальное путешествие по «дикой» Великой Китайской стене
Погрузитесь в историю Китая, посетив Симатай - участок Великой Китайской стены, где аутентичность и природа сливаются воедино
Начало: В вашем отеле или аэропорту
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Из Пекина - в горную деревню Чуаньдися
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Из Пекина в Чуаньдися: древние традиции и величественная природа
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Пекина в деревню Чуаньдися, где древние традиции и природа переплетаются
Начало: В отеле туристов
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Сказочная пещера Шихуа - из Пекина
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Пещера Шихуа из Пекина: путешествие в удивительный подземный мир
Погрузитесь в мир древних сталактитов и подземных ландшафтов в пещере Шихуа, всего в 50 км от Пекина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$270 за всё до 6 чел.
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и водный городок Губэй
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
«Дикий» участок Великой стены - Симатай и Губэй: путешествие в прошлое
Откройте для себя уникальность Симатая, самого атмосферного участка Великой стены, и колоритный водный городок Губэй
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Из Пекина - в живописное ущелье Дракона
Пора выбраться на природу! Ущелье Дракона недалеко от Пекина поражает своей красотой. Поднимитесь на эскалаторе, прокатитесь на лодке или фуникулёре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Яркий день в Китае: Великая стена, храм Юнхэгун и модное кафе с hotpot
Погрузитесь в историю и культуру Китая: Великая стена, храм Юнхэгун и хот-пот в модном кафе. Уникальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$290 за всё до 8 чел.
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Аутентичный Китай: Симатай + Губэй
Индивидуальная экскурсия по Великой китайской стене в Симатае и водному городу Губэй. Узнайте больше о древней архитектуре и традиционных китайских домах
Начало: От вашего отеля в центре Пекина
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$350 за всё до 6 чел.
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Ущелье Дракона + Великая Китайская стена (участок Цзюй Юн Гуань)
Путешествие по Пекину с посещением Великой Китайской стены и каньона Лунцин. Вкусный обед и незабываемые впечатления гарантированы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    Прекрасная поездка с Алексеем. Комфортно, удобно, интересно. Помимо экскурсии получили много дополнительной бытовой информации. Алексей с радостью помогает, объясняет, рассказывает, где вкуснее и интереснее. В итоге получили больше, чем было в экскурсии. Спасибо огромное!
  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Спасибо за экскурсию, Василий - прекрасный человек, интересно рассказал о жизни в Китае, с юмором и хорошим уровнем русского языка!
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    На стене даже носил нашего младшего ребенка на руках, что очень помогало. После стены заехали во вкусный местный ресторан и потом на очень приятную чайную церемонию. Мы остались очень довольны проведенным временем, всё отлично!

  • I
    Ivan
    4 июня 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    Юлия 52 года Германия С 21 по 25 мая 2024 года Я с семьёй посетили Пекин столицу Народной Республики Китай. Мы носители
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    русского языка проживающие в Европе. Обратились к Алексею,гиду в Пекине, и не прогодали. Великолепные экскурсии по Пекину, на Великую Китайскую Стену,интересные рассказы о Китае, знание историй своей страны и прекрасное знание русского языка, душевного Алексея покорили нас. Когда нибудь мы хотим приехать опять в Китай,то будем обращаться только к Алексею и рекомендуем тем кто собирается по путешествовать по Китаю обращаться к Алексею не пожалеете. Спасибо Алексей!

  • Д
    Денис
    2 июня 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Маршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие виды.
    Маршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие видыМаршрут хороший, гид был немногословен. Потрясающие виды
  • И
    Ильдар
    1 июня 2024
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Экскурсия на Великую китайскую стену очень понравилась! Нашим гидом был Василий! Интересный рассказчик с чувством юмора! Рекомендую.
  • Н
    Наталия
    28 мая 2024
    Мутяньюй - часть Великой Китайской стены
    Находимся сейчас в Пекине, 4 взрослых и подросток. Хотим выразить благодарность нашему гиду Василию и организатору Софье за составление программы.
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    Василий не просто показал нам интересные места, но был очень внимателен к нашим пожеланиям, помогал нам в ресторанах с заказом блюд, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Очень доброжелательный и внимательный. Все очень понравилось, и Великая Китайская стена, и чайная церемония, храм неба, парк Диньшань, цирк, прогулка по вечернему Пекину. Все во время, без задержек и опозданий. Почувствовали себя настоящими гостями в гостеприимном доме. Огромное спасибо, очень захотелось вернуться.

  • В
    Василий
    24 мая 2024
    Великая Китайская стена и храм Юнхэгун
    Ночная версия экскурсии - замечательная возможность познакомиться с Пекином во время длительной ночной пересадки!
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Удивительные окрестности Пекина
    По поводу самой экскурсии всё расписано в других отзывах - всё отлично. У Алексея хороший русский язык, интересно и подробно
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    отвечал на вопросы. Отдельно хочется отметить помощь Алексея с билетами на поезд - помог выбрать и приобрести. Всегда был на связи. Снял много фоточек и видео) Еще раз большое спасибо!

  • М
    Малиновская
    21 мая 2024
    Исторические и культурные символы Поднебесной
    Познакомилась с Борей по рекомендации и рада, что моей группе реально повезло с гидом. Прекрасный русский язык, интересные рассказы. Забота
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    и опека на каждом шагу. Боря просто золото!! Предложил много дополнительных вариантов знакомства с Пекином, угостил завтраком, за что ему огромная благодарность. Это стало приятным сюрпризом для нашей компании. Продолжительность тура значительно вышла за рамки ранее оговоренного времени, и по окончании экскурсии он вызвал для нас такси в аэропорт. А спустя час даже написал, спросил, все ли норм, как добрались. Чувство, что мы были не просто на экскурсии, а в гостях у доброго друга. Обязательно приедем вновь, рекомендую Борю всем, с этим гидом ваш отдых в Пекине будет красивым, интересным и максимально комфортным. Группа 6 чел из Владивостока.

    Познакомилась с Борей по рекомендации и рада, что моей группе реально повезло с гидом. Прекрасный русский
  • П
    Павел
    19 мая 2024
    Пекин и Великая Китайская стена за 1 день: индивидуальная VIP-экскурсия
    В целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. Маршрут получился хороший, посмотрели знаковые
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    места, забрались на стену. Также нам помогли найти хороший ресторан и забронировать его заранее. Водитель нас дождался и отвез до отеля. Рекомендую.

    В целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. МаршрутВ целом организаторы молодцы. Говорят на русском хорошо, также гид все хорошо понимает и говорит. Маршрут

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пекине
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  2. Площадь Тяньаньмэнь
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Сколько стоит экскурсия по Пекину в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Выездные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 270 до 400. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии по окрестностям Пекина и местам Китая в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая
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