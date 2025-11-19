Симатай — один из самых труднодоступных и удалённых от Пекина участков Великой Китайской стены.
В этом и его сложность, и огромная притягательность! По сравнению с другими участками, здесь в разы меньше людей, зато аутентичность и атмосфера зашкаливают. Вы подниметесь на стену, увидите сторожевые башни, а после сможете посетить уютную деревню.
Описание экскурсииСтена без туристического лоска Симатай — участок для тех, кто хочет погрузиться в прошлые эпохи Китая и увидеть Великую Китайскую стену во всей её древности, не отреставрированную и не заполненную туристами. На Симатай расположились 35 сторожевых башен, а одна из её частей проходит по горе — это ещё и самый крутой участок стены, с которого открываются захватывающие виды на километры вокруг! Гид будет сопровождать вас и поделится основной информацией об истории Великой Китайской стены. Фотогеничная «китайская Венеция» У подножья стены мы сможем посетить деревню в южном европейском стиле: здесь по реке скользят лодочки, напоминающие венецианские гондолы, плавают утки, растут плакучие ивы, радуют глаз аккуратные деревенские дома и мосты. А для желающих есть кафе и магазины. Чайная церемония Китай — родина чая и потому является лучшим местом для знакомства с чайной культурой. Вы попробуете разные виды чая: зелёный, улун, пуэр красный и другие.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- «Дикий» участок Великой стены Симатай
- Водный городок Губэй
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер (комфортабельный автомобиль)
- Участие в чайной церемонии.
Что не входит в цену
- Билет в водный город Губэй (140 юаней/чел.)
- Входной билет на стену и фуникулёр туда и обратно (200 юаней/чел.)
- Обед, по желанию.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Брык
19 ноя 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Гид Максим забрал нас из отеля в заранее обговоренное время. Машина чистая,комфортабельная. Дорога от Пекина заняла около 2 часов. Мы посетили водную деревню Губэй и поднялись на Великую стену Симатай. Ээто пррсто завораживающее зрелище. Наш гид нам все рассказывал и показывал,очень насыщенная и познавательная экскурсия. Всем советуем.
