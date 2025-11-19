Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Симатай — один из самых труднодоступных и удалённых от Пекина участков Великой Китайской стены.



В этом и его сложность, и огромная притягательность! По сравнению с другими участками, здесь в разы меньше людей, зато аутентичность и атмосфера зашкаливают. Вы подниметесь на стену, увидите сторожевые башни, а после сможете посетить уютную деревню. 5 1 отзыв

Андрей Ваш гид в Пекине Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-6 человек Когда Ежедневно 5% Скидка на заказ 360 выгода $18 $342 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Стена без туристического лоска Симатай — участок для тех, кто хочет погрузиться в прошлые эпохи Китая и увидеть Великую Китайскую стену во всей её древности, не отреставрированную и не заполненную туристами. На Симатай расположились 35 сторожевых башен, а одна из её частей проходит по горе — это ещё и самый крутой участок стены, с которого открываются захватывающие виды на километры вокруг! Гид будет сопровождать вас и поделится основной информацией об истории Великой Китайской стены. Фотогеничная «китайская Венеция» У подножья стены мы сможем посетить деревню в южном европейском стиле: здесь по реке скользят лодочки, напоминающие венецианские гондолы, плавают утки, растут плакучие ивы, радуют глаз аккуратные деревенские дома и мосты. А для желающих есть кафе и магазины. Чайная церемония Китай — родина чая и потому является лучшим местом для знакомства с чайной культурой. Вы попробуете разные виды чая: зелёный, улун, пуэр красный и другие.

Ежедневно Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? «Дикий» участок Великой стены Симатай

Водный городок Губэй Что включено Услуги гида

Трансфер (комфортабельный автомобиль)

Участие в чайной церемонии. Что не входит в цену Билет в водный город Губэй (140 юаней/чел.)

Входной билет на стену и фуникулёр туда и обратно (200 юаней/чел.)

Обед, по желанию. Где начинаем и завершаем? Начало: По договорённости Завершение: Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.