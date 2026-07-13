Путешествие в Пекин не будет полным без посещения Великой Китайской стены, а участок Симатай предлагает уникальную возможность увидеть ее в первозданном виде.Сохранившийся с времен династии Мин, этот участок стены позволяет

насладиться величественными видами и узнать множество интересных фактов о ее истории. Не менее захватывающим будет посещение Губэя, водного городка, созданного по образцу древних китайских поселений. Здесь вы сможете прогуляться по мостам и каналам, окруженным зданиями в стиле династий Цин и Мин, и даже попробовать местную водку байцзю прямо из подвала-винокурни. Экскурсия обещает не только познавательное, но и эстетическое удовольствие, позволяя гостям прикоснуться к истории и культуре Китая

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Участок Китайской стены Симатай

Мы отправимся на участок Великой китайской стены Симатай, сохранивший первоначальный облик времён династии Мин. Руины здешних башен были определены ЮНЕСКО как «первоначальная Великая китайская стена». Вы подниметесь на стену (пешком или на фуникулёре — как захочется), полюбуетесь окрестностями с высоты и узнаете больше подробностей об уникальности участка.

Водяной городок Губэй

У входа на Симатай расположен удивительный городок с парковой зоной — новодел под китайскую старину. Здания в Губэй построены в стиле династий Цин и Мин, а некоторые являются отсылками к архитектуре начала 20 века. Парк стилизован под древний посёлок Учжэнь со знаменитыми мостами и каналами. Копировать достопримечательности в Китае — тренд десятилетия.

Мы погуляем по парку, насладимся видами и «старинной» архитектурой. А также:

Пройдём по каменному мосту через реку Танхэ на Республиканскую улицу, построенную в стиле, характерном для Китая 1912-1949 гг. Она также напоминает улицу Цяньмэнь в Пекине, но менее оживлённую.

Погуляем по водной территории Губэнь. Вы получите представление, как выглядят китайские водные поселения Учжэнь, Чжоучжуан и Тунли. Увидите живописные каналы, высокие полукруглые мосты над ними и колоритные домики на воде.

Посетим подвал-винокурню, где готовят ароматную китайскую водку байцзю. Рядом есть магазинчик, где можно пригубить напиток и прикупить себе бутылочку.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Продолжительность экскурсии можно увеличить за доплату

В стоимость входит трансфер от места вашего проживания на комфортабельном автомобиле, услуги гида

Дополнительные расходы