Мы отправимся на участок Великой китайской стены Симатай, сохранивший первоначальный облик времён династии Мин. Руины здешних башен были определены ЮНЕСКО как «первоначальная Великая китайская стена». Вы подниметесь на стену (пешком или на фуникулёре — как захочется), полюбуетесь окрестностями с высоты и узнаете больше подробностей об уникальности участка.
Водяной городок Губэй
У входа на Симатай расположен удивительный городок с парковой зоной — новодел под китайскую старину. Здания в Губэй построены в стиле династий Цин и Мин, а некоторые являются отсылками к архитектуре начала 20 века. Парк стилизован под древний посёлок Учжэнь со знаменитыми мостами и каналами. Копировать достопримечательности в Китае — тренд десятилетия.
Мы погуляем по парку, насладимся видами и «старинной» архитектурой. А также:
Пройдём по каменному мосту через реку Танхэ на Республиканскую улицу, построенную в стиле, характерном для Китая 1912-1949 гг. Она также напоминает улицу Цяньмэнь в Пекине, но менее оживлённую.
Погуляем по водной территории Губэнь. Вы получите представление, как выглядят китайские водные поселения Учжэнь, Чжоучжуан и Тунли. Увидите живописные каналы, высокие полукруглые мосты над ними и колоритные домики на воде.
Посетим подвал-винокурню, где готовят ароматную китайскую водку байцзю. Рядом есть магазинчик, где можно пригубить напиток и прикупить себе бутылочку.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Продолжительность экскурсии можно увеличить за доплату
В стоимость входит трансфер от места вашего проживания на комфортабельном автомобиле, услуги гида
Дополнительные расходы
Вход в посёлок Губэй — 120 юаней/чел.
Великая Китайская стена пешком — 40 юаней/чел.
Двусторонний фуникулёр — 200 юаней/чел. Если купить всё вместе, то будет цена со скидкой — 320 юаней/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Пекине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 9737 туристов
Я родилась на севере Китая, а в Пекин приехала в 2007 году. При этом я свободно говорю по-русски, потому что жила в России.
Сначала мы вместе с мужем Николаем работали гидами читать дальшеуменьшить
и переводчиками. Позже собрали вокруг себя команду близких по духу людей. И сегодня мы с радостью делимся знаниями о нашей удивительной стране. Наши маршруты охватывают не только главные достопримечательности, но и малоизвестные места, которые самостоятельные путешественники находят редко.
Мы делаем каждую экскурсию живой и насыщенной. Адаптируем информацию под интересы группы, чтобы вы не просто увидели Пекин, а почувствовали его атмосферу. Нам важно, чтобы после поездки у вас остались не только фото, но и настоящее понимание страны, в которую, возможно, захочется вернуться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 247 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Альбина
Наш гид Юрий хороший, добрый и приятный человек! Вовремя забрал с отеля, довез с комфортом, также он очень хорошо разговаривает на русском языке, много чего рассказал, он невероятно любезен, уступчив читать дальшеуменьшить
и энергичен. Сначала он привез нас на чайную церемонию, на которой мы приобрелили чаи. Далее скомфортом были доставлены до г. Губэя,где провели незабыааемое время. Следом мы отправились на Симатай,где Юрий внимательно следил,сделали ли мы отличные кадры на память. Сил на поездку домой не оставалось,на что Юрий легко и быстро согласился проводить нас в ресторанчик в Губэе,чтобы мы подкрепились. Конечно,если вернемся в Пекин,если будем брать экскурсии,то только к Юрию! P.S. Спасибо организатору,что все время была на связи,это было очень важно!
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Наталья
Потрясающая экскурсия! Выражаем особую благодарность гиду Сергею. Он прекрасно владеет русским языком, очень интересно и познавательно провел экскурсию. Особенно хочется отметить, что, так как наш отель находится на пешеходной улице, читать дальшеуменьшить
Сергей приехал к нам накануне, подождал нас в отеле и показал место, с которого забрал на следующий день на экскурсию. Сама поездка прошла спокойно, без спешки. Гид учитывал все наши пожелания. После экскурсии нам предложили посетить театр. Сергей помог купить билеты, после шоу отвез нас в отель. Однозначно рекомендуем эту компанию и гида Сергея!!!
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Е
Екатерина
Это была незабываемая экскурсия, наполненная яркими впечатлениями! Накануне поездки с нами связался организатор и непосредственно гид Сергей, сообщили всю необходимую информацию. Сергей приехал за нами заблаговременно, на комфортном автомобиле, в дороге знакомил читать дальшеуменьшить
с особенностями местной культуры и достопримечательностями, при этом не перегружая информацией. Поездка была долгой по времени, но очень комфортной по атмосфере) по приезде к месту экскурсии Сергей везде сопровождал нас, занимался организаторскими моментами, рассказывал о местности, обычаях, культуре и истории. Все было интересно и занимательно, не занудно и не скучно! Данная поездка останется одной из лучших в наших путешествиях. Спасибо, Сергею и его команде!
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Я
Яна
Спасибо большое за экскурсию нашему гиду Юре (Вендзюну)!!! замечательны рассказчик, внимательный, заботливый! маршрут построен на отлично, учел все наши пожелания, ответил на все вопросы и поделился информацией про жизнь простых читать дальшеуменьшить
людей и особенности в Китае! было увлекательно, безопасно и весело! Спасибо большое вам Вендзюн за такую приятную и интересную поездку! а еще Вендзюн классно фотографирует, поэтому эмоции с нами останутся надолго!
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С
Светлана
Отличная экскурсия, очень удобно забирают от отеля и привозят обратно. На участке Китайской стены было мало народу, водный город очень красивый. Только часть экскурсии ходили пешком на стене, остальное добирались читать дальшеуменьшить
на фуникулере и автобусе, что очень удобно в жару. Прогулка на лодочке было отличным завершением экскурсии. Юрий интересно рассказывал и классно фоткал, со всем помогал и подробно отвечал на вопросы) все прошло просто прекрасно!!!
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А
Анастасия
отличная экскурсия. заехали к 7:00 к отелю, забрали. очень комфортно и быстро привезли в городок у китайской стены. в самом городе очень понравилось, он просто потрясающий. на стене людей было читать дальшеуменьшить
не много. из трех точек, на которые возят обычно - эта самая дальняя. и это просто отлично))) чуть дольше проехать, но смочь походить и посидеть спокойно - это то, что я хотела. также нам показали в каком заведении пообедать, помогли всё заказать. было вкусно. по дороге рассказали много исторических моментов. было весело. организация классная. сама экскурсия была на русском) очень благодарна организаторам
+3
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