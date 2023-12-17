Увидеть первоначальную Великую стену и городок, отвечающий главному тренду в Китае
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Описание
Что вас ожидает
Участок Китайской стены Симатай
Мы отправимся на участок Великой китайской стены Симатай, сохранивший первоначальный облик времён династии Мин. Руины здешних башен были определены ЮНЕСКО как «первоначальная Великая китайская стена». Вы подниметесь на стену (пешком или на фуникулёре — как захочется), полюбуетесь окрестностями с высоты и узнаете больше подробностей об уникальности участка.
Водяной городок Губэй
У входа на Симатай расположен удивительный городок с парковой зоной — новодел под китайскую старину. Здания в Губэй построены в стиле династий Цин и Мин, а некоторые являются отсылками к архитектуре начала 20 века. Парк стилизован под древний посёлок Учжэнь со знаменитыми мостами и каналами. Копировать достопримечательности в Китае — тренд десятилетия.
Мы погуляем по парку, насладимся видами и «старинной» архитектурой. А также:
- Пройдём по каменному мосту через реку Танхэ на Республиканскую улицу, построенную в стиле, характерном для Китая 1912-1949 гг. Она также напоминает улицу Цяньмэнь в Пекине, но менее оживлённую.
- Погуляем по водной территории Губэнь. Вы получите представление, как выглядят китайские водные поселения Учжэнь, Чжоучжуан и Тунли. Увидите живописные каналы, высокие полукруглые мосты над ними и колоритные домики на воде.
- Посетим подвал-винокурню, где готовят ароматную китайскую водку байцзю. Рядом есть магазинчик, где можно пригубить напиток и прикупить себе бутылочку.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость входит трансфер от места вашего проживания на комфортабельном автомобиле, услуги гида
Дополнительные расходы
- Вход в посёлок Губэй + Великая Китайская стена пешком — 170 юаней/чел.
- Посёлок + Великая Китайская стена + фуникулёр в одну сторону — 220 юаней/чел.
- Посёлок + Великая Китайская стена + двусторонний фуникулёр — 280 юаней/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Пекине
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.