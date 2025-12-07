Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу китайской культуры, участвуя в увлекательной чайной церемонии, и откройте для себя Великую китайскую стену, одно из чудес света, и Лама храм, действующий храм с богатой историей.

Эмма Ваш гид в Пекине Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком $250 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер Путешествие по чудесам Китая Великая китайская стена — одно из чудес света, которое вдохновляет на подвиги и приключения. Эта грандиозная конструкция простирается на тысячи километров и предлагает захватывающие виды на окружающие пейзажи. Также стоит посетить чайную церемонию, чтобы погрузиться в культуру Китая и узнать о значении чая в жизни местных жителей. Не упустите возможность увидеть Лама храм — действующий храм, который ранее служил резиденцией великого принца. Это место наполнено духовной атмосферой и историей, что делает его обязательным для посещения в Пекине.

