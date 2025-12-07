Погрузитесь в атмосферу китайской культуры, участвуя в увлекательной чайной церемонии, и откройте для себя Великую китайскую стену, одно из чудес света, и Лама храм, действующий храм с богатой историей.
Описание трансферПутешествие по чудесам Китая Великая китайская стена — одно из чудес света, которое вдохновляет на подвиги и приключения. Эта грандиозная конструкция простирается на тысячи километров и предлагает захватывающие виды на окружающие пейзажи. Также стоит посетить чайную церемонию, чтобы погрузиться в культуру Китая и узнать о значении чая в жизни местных жителей. Не упустите возможность увидеть Лама храм — действующий храм, который ранее служил резиденцией великого принца. Это место наполнено духовной атмосферой и историей, что делает его обязательным для посещения в Пекине.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая китайская стена
- Лама храм
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Отель туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии из Пекина
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Юнхэгун
Прикоснитесь к величию истории на экскурсии по Великой Китайской стене и загадочному храму Юнхэгун
Начало: Город
Сегодня в 11:30
Завтра в 16:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Пекину
Погрузитесь в историю и культуру Китая, посетив живописный участок Великой стены Мутяньюй и крупнейший буддистский храм Хунлуо на севере страны
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$330 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Великой Китайской стене и храму Конфуция
Путешествие по Великой Китайской стене и храму Конфуция в Пекине. Откройте для себя древние тайны и насладитесь культурным наследием Китая
Начало: В холле вашего отеля
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
$300 за всё до 4 чел.