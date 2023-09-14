Посмотреть на древний монастырь и китайское чудо света длиной в полэкватора
А затем погрузимся в историю, религию и философию Поднебесной — посетим древний храм и обретём душевную гармонию на чайной церемонии.
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Описание
Что вас ожидает
Великая Китайская стена
Мы посетим участок Цзюй Юн Гуань, самый близкий от Пекина — в 50 километрах. Он появился во время правления династии Мин. Вы узнаете интересные факты о строительстве Великой стены и полюбуетесь горными панорамами, от которых захватывает дух.
Ламаистский храм (Юнхэгун)
Это один из главных символов Китая, шедевр архитектуры и ландшафтного дизайна. Вы увидите Зал Гармонии и Мира, 26-метровую статую Майтрейи, дворец принца Иньчжэна, гору пятисот Архатов. Расскажу, что такое ламаизм и как устроен храм. А ещё вы узнаете, почему официальная императорская резиденция была передана тибетским монахам.
Чайная Церемония
Побываете на увлекательной церемонии, которая, по мнению местных жителей, успокаивает дух, дарит умиротворение и исцеление. Убедитесь сами, насколько красив и занимателен этот ритуал. Процесс приготовления чая непрост, поэтому его называют искусством и отводят ему особую роль в китайской культуре. Церемонию проведём в чайном домике по пути на стену.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на 7-местном минивэне Honda
- Дорога в одну сторону займёт 1,5 часа
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида, чайная церемония
- Дополнительные расходы: вход на стену — 45 юаней/чел., вход в храм — 25 юаней/чел., обед (по желанию) — от 30 юаней
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.