Путешествие в Пекин не будет полным без посещения Великой Китайской стены - символа мужества и стойкости.Экскурсия включает в себя поход по участку Цзюй Юн Гуань, расположенному всего в 50 километрах

от столицы. Этот участок стены, построенный во времена династии Мин, открывает великолепные горные пейзажи. Следующей остановкой будет Ламаистский храм Юнхэгун, где вы узнаете о ламаизме и увидите уникальные архитектурные и религиозные памятники. Завершится ваше путешествие чайной церемонией, которая погрузит вас в мир китайской культуры и традиций. Экскурсия предоставляет уникальную возможность познакомиться с историей, религией и культурой Китая. В стоимость включены услуги русскоязычного гида, трансфер на комфортабельном минивэне и чайная церемония. Предусмотрены дополнительные расходы на входные билеты и обед. Важно учитывать правила получения транзитной визы для транзитных путешественников

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Великая Китайская стена

Мы посетим участок Цзюй Юн Гуань, самый близкий от Пекина — в 50 километрах. Он появился во время правления династии Мин. Вы узнаете интересные факты о строительстве Великой стены и полюбуетесь горными панорамами, от которых захватывает дух.

Ламаистский храм (Юнхэгун)

Это один из главных символов Китая, шедевр архитектуры и ландшафтного дизайна. Вы увидите Зал Гармонии и Мира, 26-метровую статую Майтрейи, дворец принца Иньчжэна, гору пятисот Архатов. Расскажу, что такое ламаизм и как устроен храм. А ещё вы узнаете, почему официальная императорская резиденция была передана тибетским монахам.

Чайная Церемония

Побываете на увлекательной церемонии, которая, по мнению местных жителей, успокаивает дух, дарит умиротворение и исцеление. Убедитесь сами, насколько красив и занимателен этот ритуал. Процесс приготовления чая непрост, поэтому его называют искусством и отводят ему особую роль в китайской культуре. Церемонию проведём в чайном домике по пути на стену.

Организационные детали