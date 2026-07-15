Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите древний Храм Юнхэгун и испытайте гармонию на чайной церемонии
Путешествие в Пекин не будет полным без посещения Великой Китайской стены - символа мужества и стойкости.
Экскурсия включает в себя поход по участку Цзюй Юн Гуань, расположенному всего в 50 километрах читать дальшеуменьшить
от столицы. Этот участок стены, построенный во времена династии Мин, открывает великолепные горные пейзажи.
Следующей остановкой будет Ламаистский храм Юнхэгун, где вы узнаете о ламаизме и увидите уникальные архитектурные и религиозные памятники.
Завершится ваше путешествие чайной церемонией, которая погрузит вас в мир китайской культуры и традиций. Экскурсия предоставляет уникальную возможность познакомиться с историей, религией и культурой Китая.
В стоимость включены услуги русскоязычного гида, трансфер на комфортабельном минивэне и чайная церемония. Предусмотрены дополнительные расходы на входные билеты и обед. Важно учитывать правила получения транзитной визы для транзитных путешественников
🏯 Уникальная возможность увидеть Великую Китайскую стену
🕌 Посещение одного из главных храмов Китая - Юнхэгун
🍵 Участие в традиционной чайной церемонии
🚗 Комфортный трансфер на минивэне
🗣 Русскоязычный гид для лучшего понимания истории и культуры
📸 Великолепные фотомоменты на фоне исторических и природных объектов
Что можно увидеть
Великая Китайская стена
Ламаистский храм Юнхэгун
Зал Гармонии и Мира
Статуя Майтрейи
Дворец принца Иньчжэна
Гора пятисот Архатов
Описание экскурсии
Великая Китайская стена
Мы посетим участок Цзюй Юн Гуань, самый близкий от Пекина — в 50 километрах. Он появился во время правления династии Мин. Вы узнаете интересные факты о строительстве Великой стены и полюбуетесь горными панорамами, от которых захватывает дух.
Ламаистский храм (Юнхэгун)
Это один из главных символов Китая, шедевр архитектуры и ландшафтного дизайна. Вы увидите Зал Гармонии и Мира, 26-метровую статую Майтрейи, дворец принца Иньчжэна, гору пятисот Архатов. Расскажу, что такое ламаизм и как устроен храм. А ещё вы узнаете, почему официальная императорская резиденция была передана тибетским монахам.
Чайная Церемония
Побываете на увлекательной церемонии, которая, по мнению местных жителей, успокаивает дух, дарит умиротворение и исцеление. Убедитесь сами, насколько красив и занимателен этот ритуал. Процесс приготовления чая непрост, поэтому его называют искусством и отводят ему особую роль в китайской культуре. Церемонию проведём в чайном домике по пути на стену.
Организационные детали
Поездка пройдёт на 7-местном минивэне Honda
Дорога в одну сторону займёт 1,5 часа
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида, чайная церемония
Дополнительные расходы: вход на стену — 45 юаней/чел., канатная дорога и спуск на санках — 200 юаней/чел., вход в храм — 25 юаней/чел., обед (по желанию) — от 30 юаней
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1621 туриста
Я работаю гидом уже 13 лет и сотрудничаю с прекрасными коллегами в своём городе. В нашей команде все гиды опытные, с обширными знаниями о достопримечательностях и обычаях Китая. Независимо от читать дальшеуменьшить
того, приехали вы в Пекине впервые или были здесь много раз, мы поможем получить новый опыт. Всё, что вам нужно сделать, это расслабиться и наслаждаться поездкой в полной мере. Мы с удовольствием предоставим услуги по планированию маршрута путешествия, бронированию отелей и билетов.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Яна
Мы побывали на экскурсии у Алексея, экскурсия очень-очень понравилась. Нас забрали из гостиницы и привезли обратно, машина комфортная, ехать было удобно. По пути на Великую Китайскую стену, заехали в красивый читать дальшеуменьшить
и уютный храм Юнхэгун где стоит 18-метровая статуя Будды из дерева, занесенная в книгу рекордов, и на чайную церемонию. На церемонии была очень приятная русскоговорящая девушка, напоила разными видами чая и все рассказала о них. Затем мы поехали к самой стене. Мы спокойно прошли на стену, поднялись в нужном нам темпе, Алексей нас ждал, и вообще всю дорогу был очень терпеливым, т. к. мы были с двумя детьми (7 и 11 лет), которым то одно, то другое. На протяжении всей экскурсии Алексей подробно рассказывал об истории Китая и Пекина, а также отвечал на наши вопросы о жизни современных китайцев в Пекине. На обратном пути мы ещё заехали в нефритовый музей-магазин, где много очень красивых украшений, фигурок и ваз, и очень приятная женщина экскурсовод. Остались очень довольны и не пожалели, что заказали экскурсию. Алексей большой молодец, и очень приятный интеллигентный человек, с которым комфортно в общении.
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Н
Никита
Были в Пекине 24-часовым транзитом по пути в Японию, решили взять однодневный тур у Алексея. Он забрал нас из отеля утром и отвёз туда же вечером. За день мы успели читать дальшеуменьшить
доехать до Великой Китайской стены, побывать в музее нефрита, посетить чайную церемонию, прогуляться по храму Юнхэгуну, посетить противоречащее законам физики акробатическое шоу и полакомиться уткой по-пекински! Трансфер осуществлялся в комфортабельном минивене. На протяжении всего тура Алексей рассказывал интересные факты из истории Китая и отвечал на вопросы. Всё безумно понравилось! Категорически рекомендую!
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Р
Родион
Все прошло без проблем, хорошо подходит если нужно быстро организовать поездку на стену не переживая о логистике
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Д
Дмитрий
Как и договаривались, встретили в аэропорту, потом экскурсии, чайная церемония, ресторан с пекинской уткой (забронировали столик, не смотря на китайский новый год) и отвезли в гостиницу. Все на отличном уровне, хорошее владение русским.
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Кира
Всей нашей семьей хотим поблагодарить Алексея за замечательную экскурсию, включающую посещение Великой Китайской Стены, храма Юнхэгун и чайной церемонии. Мы были с двумя детьми- подростками и взрослым сыном, и им читать дальшеуменьшить
всем было совершенно не скучно. Алексей очень интересно рассказывал про историю и про традиции в Китае. Здорово, что именно из уст местного жителя мы смогли узнать, как сегодня живут китайцы, какие у них особенности быта, как изменилась жизнь в городах за последние 5-10 лет. Алексей очень пунктуальный, и все вопросы с организацией поездки (покупка билетов, найти желаемый ресторан, наши просьбы показать аутентичные и не совсем туристические места) решал очень быстро, и всегда все было очень интересно. А еще Алексей отвел нас в ресторан с совершенно фантастической уткой по-пекински. Все оплаты брал на себя, помогал обойти очереди везде и … в общем, все было просто идеально! Огромное спасибо!
+2
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Анастасия
Экскурсия прошла просто замечательно. Возил нас по всем точкам Женя, в абсолютно комфортном режиме. По дороге мы много разговаривали о Пекине, китайцах, как исторических особенностях, так и современных. Женя с читать дальшеуменьшить
легкостью отвечал на наши вопросы.
После встречи в лобби отеля, мы отправились на стену, мы выбрали участок Mutianyu, так как хотели фуникулер и сани, плюс нам очень повезло и было мало людей утром из-за облачности. На стене мы пробыли 2 часа, хватило времени и пофотографироваться, и походить.
После того, как мы спустились, отправились уже в следующую точку - чайную церемонию. На удивление, было очень атмосферно, никто не пытался насильно продать чай, сами же чаи были очень вкусные. Внутри было красиво, девушка, которая проводила церемонию полностью погрузила в процесс.
Далее мы поехали уже в храм Юнхегун. Женя провел нас по всей территории, рассказал о зданиях, Буддах, традициях, было интересно прогрузиться в атмосферу.
А завершили мы все обедом в ресторане с пекинской уткой. Женя посоветовал отличное место, также помог нам сделать заказ.
Огромное спасибо!
+2
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