Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония

Посмотреть на древний монастырь и китайское чудо света длиной в полэкватора

5
1 отзыв
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Китайцы считают: чтобы ощутить себя настоящим героем, нужно подняться на Великую стену. Приглашаю вас в увлекательную поездку. Ступим на «тропу героев» — пройдём по одному из участков грандиозного оборонительного сооружения.

А затем погрузимся в историю, религию и философию Поднебесной — посетим древний храм и обретём душевную гармонию на чайной церемонии.
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
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Описание

Что вас ожидает

Великая Китайская стена

Мы посетим участок Цзюй Юн Гуань, самый близкий от Пекина — в 50 километрах. Он появился во время правления династии Мин. Вы узнаете интересные факты о строительстве Великой стены и полюбуетесь горными панорамами, от которых захватывает дух.

Ламаистский храм (Юнхэгун)

Это один из главных символов Китая, шедевр архитектуры и ландшафтного дизайна. Вы увидите Зал Гармонии и Мира, 26-метровую статую Майтрейи, дворец принца Иньчжэна, гору пятисот Архатов. Расскажу, что такое ламаизм и как устроен храм. А ещё вы узнаете, почему официальная императорская резиденция была передана тибетским монахам.

Чайная Церемония

Побываете на увлекательной церемонии, которая, по мнению местных жителей, успокаивает дух, дарит умиротворение и исцеление. Убедитесь сами, насколько красив и занимателен этот ритуал. Процесс приготовления чая непрост, поэтому его называют искусством и отводят ему особую роль в китайской культуре. Церемонию проведём в чайном домике по пути на стену.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на 7-местном минивэне Honda
  • Дорога в одну сторону займёт 1,5 часа
  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида, чайная церемония
  • Дополнительные расходы: вход на стену — 45 юаней/чел., вход в храм — 25 юаней/чел., обед (по желанию) — от 30 юаней

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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I
14 сен 2023
Поездка с Алексеем супер! Посмотрели китайскую стену, попили чай, а вместо храма поехали на шоу «золотая маска», Алексей ответственный и отзывчивый, настоятельно рекомендуем ездить на экскурсии вместе с ним. По русски говорит отлично!

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