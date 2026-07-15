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Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония

Поднимитесь на Великую Китайскую стену, посетите древний Храм Юнхэгун и испытайте гармонию на чайной церемонии
Путешествие в Пекин не будет полным без посещения Великой Китайской стены - символа мужества и стойкости.

Экскурсия включает в себя поход по участку Цзюй Юн Гуань, расположенному всего в 50 километрах
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от столицы. Этот участок стены, построенный во времена династии Мин, открывает великолепные горные пейзажи.

Следующей остановкой будет Ламаистский храм Юнхэгун, где вы узнаете о ламаизме и увидите уникальные архитектурные и религиозные памятники.

Завершится ваше путешествие чайной церемонией, которая погрузит вас в мир китайской культуры и традиций. Экскурсия предоставляет уникальную возможность познакомиться с историей, религией и культурой Китая.

В стоимость включены услуги русскоязычного гида, трансфер на комфортабельном минивэне и чайная церемония. Предусмотрены дополнительные расходы на входные билеты и обед. Важно учитывать правила получения транзитной визы для транзитных путешественников

4.6
78 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Уникальная возможность увидеть Великую Китайскую стену
  • 🕌 Посещение одного из главных храмов Китая - Юнхэгун
  • 🍵 Участие в традиционной чайной церемонии
  • 🚗 Комфортный трансфер на минивэне
  • 🗣 Русскоязычный гид для лучшего понимания истории и культуры
  • 📸 Великолепные фотомоменты на фоне исторических и природных объектов
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун и, конечно, чайная церемония

Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Ламаистский храм Юнхэгун
  • Зал Гармонии и Мира
  • Статуя Майтрейи
  • Дворец принца Иньчжэна
  • Гора пятисот Архатов

Описание экскурсии

Великая Китайская стена

Мы посетим участок Цзюй Юн Гуань, самый близкий от Пекина — в 50 километрах. Он появился во время правления династии Мин. Вы узнаете интересные факты о строительстве Великой стены и полюбуетесь горными панорамами, от которых захватывает дух.

Ламаистский храм (Юнхэгун)

Это один из главных символов Китая, шедевр архитектуры и ландшафтного дизайна. Вы увидите Зал Гармонии и Мира, 26-метровую статую Майтрейи, дворец принца Иньчжэна, гору пятисот Архатов. Расскажу, что такое ламаизм и как устроен храм. А ещё вы узнаете, почему официальная императорская резиденция была передана тибетским монахам.

Чайная Церемония

Побываете на увлекательной церемонии, которая, по мнению местных жителей, успокаивает дух, дарит умиротворение и исцеление. Убедитесь сами, насколько красив и занимателен этот ритуал. Процесс приготовления чая непрост, поэтому его называют искусством и отводят ему особую роль в китайской культуре. Церемонию проведём в чайном домике по пути на стену.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на 7-местном минивэне Honda
  • Дорога в одну сторону займёт 1,5 часа
  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида, чайная церемония
  • Дополнительные расходы: вход на стену — 45 юаней/чел., канатная дорога и спуск на санках — 200 юаней/чел., вход в храм — 25 юаней/чел., обед (по желанию) — от 30 юаней

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1621 туриста
Я работаю гидом уже 13 лет и сотрудничаю с прекрасными коллегами в своём городе. В нашей команде все гиды опытные, с обширными знаниями о достопримечательностях и обычаях Китая. Независимо от
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того, приехали вы в Пекине впервые или были здесь много раз, мы поможем получить новый опыт. Всё, что вам нужно сделать, это расслабиться и наслаждаться поездкой в полной мере. Мы с удовольствием предоставим услуги по планированию маршрута путешествия, бронированию отелей и билетов.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
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Яна
Мы побывали на экскурсии у Алексея, экскурсия очень-очень понравилась. Нас забрали из гостиницы и привезли обратно, машина комфортная, ехать было удобно. По пути на Великую Китайскую стену, заехали в красивый
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и уютный храм Юнхэгун где стоит 18-метровая статуя Будды из дерева, занесенная в книгу рекордов, и на чайную церемонию. На церемонии была очень приятная русскоговорящая девушка, напоила разными видами чая и все рассказала о них. Затем мы поехали к самой стене. Мы спокойно прошли на стену, поднялись в нужном нам темпе, Алексей нас ждал, и вообще всю дорогу был очень терпеливым, т. к. мы были с двумя детьми (7 и 11 лет), которым то одно, то другое. На протяжении всей экскурсии Алексей подробно рассказывал об истории Китая и Пекина, а также отвечал на наши вопросы о жизни современных китайцев в Пекине. На обратном пути мы ещё заехали в нефритовый музей-магазин, где много очень красивых украшений, фигурок и ваз, и очень приятная женщина экскурсовод. Остались очень довольны и не пожалели, что заказали экскурсию. Алексей большой молодец, и очень приятный интеллигентный человек, с которым комфортно в общении.

Мы побывали на экскурсии у Алексея, экскурсия очень-очень понравилась. Нас забрали из гостиницы и привезли обратно,
Мы побывали на экскурсии у Алексея, экскурсия очень-очень понравилась. Нас забрали из гостиницы и привезли обратно,
Мы побывали на экскурсии у Алексея, экскурсия очень-очень понравилась. Нас забрали из гостиницы и привезли обратно,
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Н
Были в Пекине 24-часовым транзитом по пути в Японию, решили взять однодневный тур у Алексея. Он забрал нас из отеля утром и отвёз туда же вечером. За день мы успели
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доехать до Великой Китайской стены, побывать в музее нефрита, посетить чайную церемонию, прогуляться по храму Юнхэгуну, посетить противоречащее законам физики акробатическое шоу и полакомиться уткой по-пекински! Трансфер осуществлялся в комфортабельном минивене. На протяжении всего тура Алексей рассказывал интересные факты из истории Китая и отвечал на вопросы.
Всё безумно понравилось! Категорически рекомендую!

Были в Пекине 24-часовым транзитом по пути в Японию, решили взять однодневный тур у Алексея. Он
Были в Пекине 24-часовым транзитом по пути в Японию, решили взять однодневный тур у Алексея. Он
Были в Пекине 24-часовым транзитом по пути в Японию, решили взять однодневный тур у Алексея. Он
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Р
Все прошло без проблем, хорошо подходит если нужно быстро организовать поездку на стену не переживая о логистике
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Д
Как и договаривались, встретили в аэропорту, потом экскурсии, чайная церемония, ресторан с пекинской уткой (забронировали столик, не смотря на китайский новый год) и отвезли в гостиницу. Все на отличном уровне, хорошее владение русским.
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Кира
Всей нашей семьей хотим поблагодарить Алексея за замечательную экскурсию, включающую посещение Великой Китайской Стены, храма Юнхэгун и чайной церемонии. Мы были с двумя детьми- подростками и взрослым сыном, и им
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всем было совершенно не скучно. Алексей очень интересно рассказывал про историю и про традиции в Китае. Здорово, что именно из уст местного жителя мы смогли узнать, как сегодня живут китайцы, какие у них особенности быта, как изменилась жизнь в городах за последние 5-10 лет. Алексей очень пунктуальный, и все вопросы с организацией поездки (покупка билетов, найти желаемый ресторан, наши просьбы показать аутентичные и не совсем туристические места) решал очень быстро, и всегда все было очень интересно. А еще Алексей отвел нас в ресторан с совершенно фантастической уткой по-пекински. Все оплаты брал на себя, помогал обойти очереди везде и … в общем, все было просто идеально! Огромное спасибо!

Всей нашей семьей хотим поблагодарить Алексея за замечательную экскурсию, включающую посещение Великой Китайской Стены, храма Юнхэгун
Всей нашей семьей хотим поблагодарить Алексея за замечательную экскурсию, включающую посещение Великой Китайской Стены, храма Юнхэгун
Всей нашей семьей хотим поблагодарить Алексея за замечательную экскурсию, включающую посещение Великой Китайской Стены, храма Юнхэгун
Всей нашей семьей хотим поблагодарить Алексея за замечательную экскурсию, включающую посещение Великой Китайской Стены, храма Юнхэгун
Всей нашей семьей хотим поблагодарить Алексея за замечательную экскурсию, включающую посещение Великой Китайской Стены, храма Юнхэгун
Всей нашей семьей хотим поблагодарить Алексея за замечательную экскурсию, включающую посещение Великой Китайской Стены, храма Юнхэгун
Всей нашей семьей хотим поблагодарить Алексея за замечательную экскурсию, включающую посещение Великой Китайской Стены, храма Юнхэгун
Всей нашей семьей хотим поблагодарить Алексея за замечательную экскурсию, включающую посещение Великой Китайской Стены, храма Юнхэгун+2
Всей нашей семьей хотим поблагодарить Алексея за замечательную экскурсию, включающую посещение Великой Китайской Стены, храма Юнхэгун
Всей нашей семьей хотим поблагодарить Алексея за замечательную экскурсию, включающую посещение Великой Китайской Стены, храма Юнхэгун
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Анастасия
Экскурсия прошла просто замечательно. Возил нас по всем точкам Женя, в абсолютно комфортном режиме. По дороге мы много разговаривали о Пекине, китайцах, как исторических особенностях, так и современных. Женя с
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легкостью отвечал на наши вопросы.

После встречи в лобби отеля, мы отправились на стену, мы выбрали участок Mutianyu, так как хотели фуникулер и сани, плюс нам очень повезло и было мало людей утром из-за облачности. На стене мы пробыли 2 часа, хватило времени и пофотографироваться, и походить.

После того, как мы спустились, отправились уже в следующую точку - чайную церемонию. На удивление, было очень атмосферно, никто не пытался насильно продать чай, сами же чаи были очень вкусные. Внутри было красиво, девушка, которая проводила церемонию полностью погрузила в процесс.

Далее мы поехали уже в храм Юнхегун. Женя провел нас по всей территории, рассказал о зданиях, Буддах, традициях, было интересно прогрузиться в атмосферу.

А завершили мы все обедом в ресторане с пекинской уткой. Женя посоветовал отличное место, также помог нам сделать заказ.

Огромное спасибо!

Экскурсия прошла просто замечательно. Возил нас по всем точкам Женя, в абсолютно комфортном режиме. По дороге
Экскурсия прошла просто замечательно. Возил нас по всем точкам Женя, в абсолютно комфортном режиме. По дороге
Экскурсия прошла просто замечательно. Возил нас по всем точкам Женя, в абсолютно комфортном режиме. По дороге
Экскурсия прошла просто замечательно. Возил нас по всем точкам Женя, в абсолютно комфортном режиме. По дороге
Экскурсия прошла просто замечательно. Возил нас по всем точкам Женя, в абсолютно комфортном режиме. По дороге
Экскурсия прошла просто замечательно. Возил нас по всем точкам Женя, в абсолютно комфортном режиме. По дороге
Экскурсия прошла просто замечательно. Возил нас по всем точкам Женя, в абсолютно комфортном режиме. По дороге
Экскурсия прошла просто замечательно. Возил нас по всем точкам Женя, в абсолютно комфортном режиме. По дороге+2
Экскурсия прошла просто замечательно. Возил нас по всем точкам Женя, в абсолютно комфортном режиме. По дороге
Экскурсия прошла просто замечательно. Возил нас по всем точкам Женя, в абсолютно комфортном режиме. По дороге
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