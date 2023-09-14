Китайцы считают: чтобы ощутить себя настоящим героем, нужно подняться на Великую стену. Приглашаю вас в увлекательную поездку. Ступим на «тропу героев» — пройдём по одному из участков грандиозного оборонительного сооружения. А затем погрузимся в историю, религию и философию Поднебесной — посетим древний храм и обретём душевную гармонию на чайной церемонии.

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Описание

Что вас ожидает

Великая Китайская стена

Мы посетим участок Цзюй Юн Гуань, самый близкий от Пекина — в 50 километрах. Он появился во время правления династии Мин. Вы узнаете интересные факты о строительстве Великой стены и полюбуетесь горными панорамами, от которых захватывает дух.

Ламаистский храм (Юнхэгун)

Это один из главных символов Китая, шедевр архитектуры и ландшафтного дизайна. Вы увидите Зал Гармонии и Мира, 26-метровую статую Майтрейи, дворец принца Иньчжэна, гору пятисот Архатов. Расскажу, что такое ламаизм и как устроен храм. А ещё вы узнаете, почему официальная императорская резиденция была передана тибетским монахам.

Чайная Церемония

Побываете на увлекательной церемонии, которая, по мнению местных жителей, успокаивает дух, дарит умиротворение и исцеление. Убедитесь сами, насколько красив и занимателен этот ритуал. Процесс приготовления чая непрост, поэтому его называют искусством и отводят ему особую роль в китайской культуре. Церемонию проведём в чайном домике по пути на стену.

Организационные детали

Поездка пройдёт на 7-местном минивэне Honda

Дорога в одну сторону займёт 1,5 часа

В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги русскоязычного гида, чайная церемония

Дополнительные расходы: вход на стену — 45 юаней/чел., вход в храм — 25 юаней/чел., обед (по желанию) — от 30 юаней

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.