Китайцы говорят, чтобы стать героем, нужно подняться на Великую Китайскую стену. Китайская стена не только впечатляющее сооружение, но и хранилище загадок.
На некоторые вопросы вы получите ответы: расскажу, кто и зачем построил стену, от кого она защищала и видно ли её из космоса. А дальше посетим чайную церемонию, самый красивый парк Цзиньшан и невероятный китайский цирк.
Описание билетаВеликая Китайская стена Вы отправитесь к одному из самых известных и впечатляющих архитектурных чудес света. Увидите хорошо сохранившийся участок — Мутяньюй. Прогуляетесь по нему и ощутите дух прошлого. Парк Цзиншань Лежащий к северу от Запретного города, парк был императорским садом в течение 700 лет. Сейчас это живописное место, откуда можно любоваться панорамой на Пекин и дворцовый комплекс. Мы заберёмся на рукотворный холм высотой 46 метров, чтобы вы сделали яркие фото на фоне окрестностей. Чайная церемония Затем вы посетите традиционный чайный дом. Мастер познакомит вас с богатой историей китайского чая, расскажет о его особенностях. Продемонстрирует традиционные способы приготовления, объясняя каждый шаг и его значение. Вы узнаете, какая должна быть температура воды, сколько надо заваривать чай, как правильно его наливать и какое угощение подходит к определённому виду. Вы попробуете несколько сортов напитка — зелёный, чёрный, белый, жёлтый, улун. Китайская акробатика Один из самых влиятельных и известных видов исполнительского искусства в мире. Её разнообразные формы выступлений и высокое мастерство завоевали любовь и признание зрителей как внутри страны, так и за её пределами. В целом, китайская акробатика обладает долгой историей и богатым культурным содержанием, являясь важной частью традиционной китайской культуры и одной из уникальных черт очарования китайской цивилизации. Важная информация: Длительность и маршрут экскурсии могут быть адаптированы под ваши пожелания и временные ограничения. Подробности обсудим в переписке. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ежедневно в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая Китайская стена
- Парк Цзиншань
- Цирк
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на автомобиле
- Участие в чайной церемонии.
Что не входит в цену
- Входные билеты на Великую Китайскую стену и фуникулёр - 200 юаней/чел.
- Билет в парк Цзиншань - 2 юаня/чел.
- Шоу китайской акробатики (280/380/480/680/VIP880 юаней/ чел).
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно в 8:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
