Мы изучим храм Юнхэгун — крупнейший в Пекине монастырь тибетского буддизма. Вы пройдёте по главным павильонам и увидите знаменитую 18-метровую статую Будды Майтрейи, вырезанную из цельного сандалового дерева. А после побываете на чайной церемонии: узнаете об истории, сортах, способах заваривания и отличиях хорошего чая от плохого.

Описание экскурсии

Храм Юнхэгун

Вы пройдёте через древние ворота и увидите главные святыни монастыря:

павильон Тяньвандянь

центральный павильон Юньюдянь

зал учения Дхармы — Фалуньдянь

многоярусный терем Ваньфугэ, в котором хранится сокровище обители — гигантская статуя Будды Майтрейи, вырезанная из сандалового дерева

Вы услышите легенду о том, как в мастера доставляли это дерево в Пекин: чтобы оно не растрескалось, его всю дорогу оборачивали мокрой тканью, а горожане приняли бревно за гигантского питона, ползущего к столице.

Чайная церемония

После прогулки вас ждёт часовое чайное шоу. Вы узнаете об истории китайского чая, научитесь различать сорта и попробуете напиток.

Организационные детали