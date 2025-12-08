Мы изучим храм Юнхэгун — крупнейший в Пекине монастырь тибетского буддизма.
Вы пройдёте по главным павильонам и увидите знаменитую 18-метровую статую Будды Майтрейи, вырезанную из цельного сандалового дерева.
А после побываете на чайной церемонии: узнаете об истории, сортах, способах заваривания и отличиях хорошего чая от плохого.
Описание экскурсии
Храм Юнхэгун
Вы пройдёте через древние ворота и увидите главные святыни монастыря:
- павильон Тяньвандянь
- центральный павильон Юньюдянь
- зал учения Дхармы — Фалуньдянь
- многоярусный терем Ваньфугэ, в котором хранится сокровище обители — гигантская статуя Будды Майтрейи, вырезанная из сандалового дерева
Вы услышите легенду о том, как в мастера доставляли это дерево в Пекин: чтобы оно не растрескалось, его всю дорогу оборачивали мокрой тканью, а горожане приняли бревно за гигантского питона, ползущего к столице.
Чайная церемония
После прогулки вас ждёт часовое чайное шоу. Вы узнаете об истории китайского чая, научитесь различать сорта и попробуете напиток.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Passat, Buick, BaoJun 530 или Xuetielong 307 (детских кресел нет)
- Чайная церемония входит в стоимость экскурсии
- Отдельно оплачивается билет в храм — 25 юаней ($4), обед — по желанию
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$180
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 456 туристов
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже почти двадцать лет работают вместе.
