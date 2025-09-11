Мои заказы

Центральная ось города Пекина

Откройте для себя Пекин, начиная с площади Тяньаньмэнь, где история и современность переплетаются.

Насладитесь захватывающими видами с горы Циншань, погрузитесь в атмосферу традиционной чайной церемонии и исследуйте храм Неба.

Завершите день незабываемым акробатическим шоу, которое оставит яркие впечатления о вашем путешествии!
1 отзыв
Описание экскурсии

Пекин: путешествие по центральной оси города Исследуйте центральную ось Пекина, начиная с площади Тяньаньмэнь, где история встречается с современностью. Эта величественная площадь является символом города и важным историческим местом. Далее направляйтесь в городской парк Циншань, откуда открывается захватывающий вид на императорский дворец. Не упустите возможность насладиться традиционной чайной церемонией, которая погрузит вас в китайскую культуру, и прогуляйтесь по олимпийским объектам, где проходили незабываемые спортивные события. После этого отправляйтесь в храм Неба, известный своей архитектурной красотой и духовным значением. Исследуйте шумный Шёлковый рынок, где можно найти уникальные сувениры и попробовать местные деликатесы. Завершите свой день акробатическим шоу, которое удивит вас мастерством артистов и оставит незабываемые впечатления о Пекине. Важная информация:
  • Входные билеты и питание в стоимость не входят, приобретаются на месте.
  • Группа 1-2 человека: можно взять с собой ребенка не старше 10 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Тяньаньмэнь
  • Храм неба
  • Парк Циншань
  • Олимпийский объект
  • Шёлковый рынок
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
Отель туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Входные билеты и питание в стоимость не входят, приобретаются на месте
  • Группа 1-2 человека: можно взять с собой ребенка не старше 10 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Галина
11 сен 2025
Мы только что вернулись из 7-дневного путешествия по Китаю. З дня были в Пекине, 2 из которых провели с замечательным гидом Эммой. Мы - это 15 женщин 50+, и даже
читать дальше

60+! Частичка нашего сердца осталась в Китае. И не только потому, что были невероятно интересные экскурсии. Но и потому что с нами были профессиональные гиды. Эмма нас поразила не только отличным исполнением своей непосредственной работы, но и своей душевностью, внимательностью, добротой. В 1-ый день для нас была организована экскурсия на Китайскую стену, чайная церемония и посещение цирка. Эмоции зашкаливали. Когда мы уезжали на 4 дня в Лоян и Сиань, мы очень хотели, чтоб и по возвращении в Пекин нас встретила Эмма. Радости не было предела, когда у вагона мы увидели нашу Эмму. В последний день для нас была организована экскурсия в Храм неба, в Летний императорский сад и в зоопарк. Мы увидели панду! Перед поездом нас завезли ещё и на рынок. Эмма с удовольствием отвечала на все наши вопросы. Она проводила нас до вокзала. Мы выражаем огромную благодарность Эмме за открытие для нас Пекина, за профессионализм, за индивидуальный подход к нам - туристам! Благодаря таким людям, как Эмма, Китай для нас стал не просто страной на карте, а страной, в которую мы влюбились! Спа-си-бо!

Входит в следующие категории Пекина

