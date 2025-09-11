читать дальше

60+! Частичка нашего сердца осталась в Китае. И не только потому, что были невероятно интересные экскурсии. Но и потому что с нами были профессиональные гиды. Эмма нас поразила не только отличным исполнением своей непосредственной работы, но и своей душевностью, внимательностью, добротой. В 1-ый день для нас была организована экскурсия на Китайскую стену, чайная церемония и посещение цирка. Эмоции зашкаливали. Когда мы уезжали на 4 дня в Лоян и Сиань, мы очень хотели, чтоб и по возвращении в Пекин нас встретила Эмма. Радости не было предела, когда у вагона мы увидели нашу Эмму. В последний день для нас была организована экскурсия в Храм неба, в Летний императорский сад и в зоопарк. Мы увидели панду! Перед поездом нас завезли ещё и на рынок. Эмма с удовольствием отвечала на все наши вопросы. Она проводила нас до вокзала. Мы выражаем огромную благодарность Эмме за открытие для нас Пекина, за профессионализм, за индивидуальный подход к нам - туристам! Благодаря таким людям, как Эмма, Китай для нас стал не просто страной на карте, а страной, в которую мы влюбились! Спа-си-бо!