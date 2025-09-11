Откройте для себя Пекин, начиная с площади Тяньаньмэнь, где история и современность переплетаются.
Насладитесь захватывающими видами с горы Циншань, погрузитесь в атмосферу традиционной чайной церемонии и исследуйте храм Неба.
Завершите день незабываемым акробатическим шоу, которое оставит яркие впечатления о вашем путешествии!
Описание экскурсииПекин: путешествие по центральной оси города Исследуйте центральную ось Пекина, начиная с площади Тяньаньмэнь, где история встречается с современностью. Эта величественная площадь является символом города и важным историческим местом. Далее направляйтесь в городской парк Циншань, откуда открывается захватывающий вид на императорский дворец. Не упустите возможность насладиться традиционной чайной церемонией, которая погрузит вас в китайскую культуру, и прогуляйтесь по олимпийским объектам, где проходили незабываемые спортивные события. После этого отправляйтесь в храм Неба, известный своей архитектурной красотой и духовным значением. Исследуйте шумный Шёлковый рынок, где можно найти уникальные сувениры и попробовать местные деликатесы. Завершите свой день акробатическим шоу, которое удивит вас мастерством артистов и оставит незабываемые впечатления о Пекине. Важная информация:
- Входные билеты и питание в стоимость не входят, приобретаются на месте.
- Группа 1-2 человека: можно взять с собой ребенка не старше 10 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Тяньаньмэнь
- Храм неба
- Парк Циншань
- Олимпийский объект
- Шёлковый рынок
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Отель туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Г
Галина
11 сен 2025
Мы только что вернулись из 7-дневного путешествия по Китаю. З дня были в Пекине, 2 из которых провели с замечательным гидом Эммой. Мы - это 15 женщин 50+, и даже
Входит в следующие категории Пекина
