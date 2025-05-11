читать дальше непонятно как покупать билеты, + посты охраны на входе и не понятно, что надо делать. В основном, все понравилось. Только погода подвела: с утра 1 января было минус 5, и жуткий ветер. Сама экскурсия проходила на площади Тяньаньмэнь, по запретному городу, по парку Бохан. В конце была чайная церемония. В итоге экскурсия длялась с 9 до 14 часов. Татьяна видно, что любит своё дело, и вкладывает в него свою душу. По русски говорит абсолютно понятно.

Татьяна прекрасный гид! Бронировал экскурсию, но не ожидал, что буду один. Забрали меня из отеля, и провели по всем достопримечательностям. Сам бы конечно не решился в запретный город идти, ибо