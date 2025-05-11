В центре Пекина открывается удивительный мир: от величественной площади Тяньаньмэнь до древнего Запретного города.
Участники экскурсии узнают о судьбе последнего императора династии Цин и смогут насладиться уникальной китайской чайной церемонией.
Парк «Бэйхай» с его природными красотами и архитектурными шедеврами подарит незабываемые впечатления. Не упустите шанс увидеть и попробовать всё это в одном туре
Участники экскурсии узнают о судьбе последнего императора династии Цин и смогут насладиться уникальной китайской чайной церемонией.
Парк «Бэйхай» с его природными красотами и архитектурными шедеврами подарит незабываемые впечатления. Не упустите шанс увидеть и попробовать всё это в одном туре
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Посещение крупнейшей площади мира
- 👑 История императоров в Запретном городе
- 🍵 Уникальная китайская чайная церемония
- 🌳 Прогулка по старейшему императорскому саду
- 🎭 Вечерние шоу на выбор
Лучшее время для посещения
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май
июн
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сен
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Лучшее время для посещения Пекина и его достопримечательностей - это апрель, май, сентябрь и октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а количество туристов умеренное. В марте и ноябре также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к более прохладной погоде. Летом и зимой, несмотря на жару и холод, посещение остаётся возможным, но требует дополнительной подготовки и учёта погодных условий.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Площадь Тяньаньмэнь
- Запретный город
- Парк Бэйхай
Описание экскурсии
- Прогулка по площади Тяньаньмэнь («Площадь небесного спокойствия») — крупнейшей в мире городской площади.
- Запретный город Гугун и Зимний императорский дворец: здесь жили 24 императора династий Мин и Цин. Посетив этот древний дворцовый комплекс, вы узнаете много фактов из истории Китая.
- Парк «Бэйхай» — старейший императорский сад в мире. Вы осмотрите Белую пагоду и Нефритовый остров и насладитесь прекрасным видом на окрестности — район озера Чжуннаньхай, Запретный город и парк «Цзиншань».
- Чайная церемония: вы познакомьтесь с китайской чайной культурой, попробуете разные сорта и сможете купить понравившиеся.
- Вечерние представления (опционально). После экскурсии мы советуем пойти на одно из шоу на выбор: китайская акробатика, «Династия золотой маски», Пекинская опера.
Организационные детали
- Мы просим предоставить паспортные данные за 7 дней до экскурсии для бронирования всех билетов.
- Мы заберём вас из отеля в пределах 2-го кольца и по окончании отвезём обратно либо до пешеходной улицы Ванфуцзин.
- Если набирается группа более 4 человек, то с вами будут водитель и гид (2 человека). Группу менее 4 человек сопровождает гид и водитель в одном лице.
- Транспорт зависит от размера группы. Это либо легковое авто, либо автобус/микроавтобус.
Дополнительно оплачиваются билеты:
- на шоу — 280 юаней (около $39) за любое представление на выбор.
- в парк — 10 юаней (около $1,5).
- в Гугун — 60 юаней (около $9).
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 137 туристов
Привет, меня зовут Татьяна. Я и мои товарищи оказываем услуги гидов-переводчиков в Пекине и других городах Китая с начала 2010-х годов. Умеем простым языком рассказать о китайских традициях, культуре и многовековой истории. Будем рады показать вам интересные места Китая!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алина
11 мая 2025
Гид, Наталья приятная женщина, отвечала на интересующиеся нас вопросы. Экскурсия проходила на такси, что показалось странным.
С
Сергей
3 мая 2025
Все было хорошо. Отдельное спасибо гиду - Алине. Очень отзывчивая, заботливая. Отличный организатор.
Л
Луиза
28 мар 2025
Отличная экскурсия по главным достопримечательностям города! Татьяна забрала прямо из отеля, рассказала об истории Китая и о каждой улочке и достопримечательности. Все билеты уже были, оперативно решила как лучше построить
LILIYA
20 фев 2025
Все прошло отлично. Забрали от отеля и привезли обратно.
Дворец императоров огромная территория очень красивый комплекс, не пожалела что пошла именно сюда. Было очень интересно. Гида рекомендую. Но девушку зовут немного по другому. Китайское имя.
Дворец императоров огромная территория очень красивый комплекс, не пожалела что пошла именно сюда. Было очень интересно. Гида рекомендую. Но девушку зовут немного по другому. Китайское имя.
Яна
14 янв 2025
Благодарю за интересную и познавательную экскурсию в самое сердце Китая:пекин, закрытый город, площадь и сад это шедевры архитектуры заиграли свежими оригинальными сказками благодаря гиду Татьяне. Если вы хотите не только увидеть, но и узнать много интересных фактов и выбрать самые красивые ракурсы для фото, обращайтесь к ней. Ваша экскурсия будет незабываемой и полной самых лучших впечатлений
А
Андрей
1 янв 2025
Татьяна прекрасный гид! Бронировал экскурсию, но не ожидал, что буду один. Забрали меня из отеля, и провели по всем достопримечательностям. Сам бы конечно не решился в запретный город идти, ибо
Входит в следующие категории Пекина
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