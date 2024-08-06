В пригород Пекина - на участок Китайской стены Цзюйюнгуань и в ущелье Лунцинся
Путешествие к Великой Китайской стене и в живописное ущелье Лунцинся. Исторические факты, легенды и захватывающие виды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Экскурсия в Пекине предлагает посетить один из важнейших участков Великой Китайской стены - Цзюйюнгуань, который служил защитой Пекина от врагов.
Путешествие также включает посещение музея нефрита, где можно увидеть уникальные произведения читать дальше
искусства.
В ущелье Лунцинся вы насладитесь прогулкой на лодке среди живописных пейзажей и узнаете о буддизме и даосизме.
Возможность подняться на фуникулёре к даосистскому монастырю добавит вашему путешествию незабываемых впечатлений. Услуги гида и трансфер включены в стоимость
5
2 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Индивидуальный подход
🏯 Исторические факты и легенды
🚤 Прогулка на лодке
🖼️ Посещение музея нефрита
🚡 Возможность подняться на фуникулёре
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
Музей нефрита
Цзюйюнгуань
Ущелье Лунцинся
Описание экскурсии
Музей нефрита. Пекин — центр нефрита в Китае, поэтому по дороге до Цзюйюнгуань мы заедем в музей нефрита. Вы познакомитесь с древней китайской культурой и рассмотрите произведения искусства из камня.
Цзюйюнгуань. Мы оставим машину на парковке рядом со стеной и поднимемся наверх пешком. Подъём займёт 30–40 минут. На этом участке мы проведём около 2 часов. Вы услышите легенду о Мэн Цзян-нюй, узнаете о Чингисхане и его потомках, а также о судьбе президента Мао Цзэдуна.
Ущелье Лунцинся. Мы покатаемся на лодке и посмотрим на небольшой монастырь. Поговорим о буддизме и даосизме. При желании можно подняться на фуникулёре в горы к большому даосистскому монастырю, на самой вершине посидеть в беседке и сфотографироваться.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Buick GL8
Можем забрать вас из отеля или аэропорта
Дорога до первой локации займёт 1–1,5 часа
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
Билеты на участок Цзюйюнгуань — 45 юаней за чел.
Билеты в ущелье Лунцинся + прогулка на лодке — 140 юаней за чел.
Билеты на фуникулёр туда и обратно (по желанию) — 68 юаней за чел.
Обед — по желанию
Важно знать! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов, а прилёт и дальнейший вылет — из одного терминала, вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в Пекин.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиза — ваша команда гидов в Пекине
Меня зовут Лиза. Я со своими коллегами провожу экскурсии по Пекину и его окрестностям. У нас богатый опыт работы с путешественниками и удобные автомобили.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Artyom
6 авг 2024
Гид очень дружелюбный, встретил нас у гостиницы утром в назначенный час.
Автомобиль гида новый и комфортный. Поезда была организована на высшем уровне: комфортная температура в салоне, маршрут был четко спланирован, бутылочки читать дальше
воды, мы ехали по свободным платным дорогам. Во время поездки мы чувствовали себя в безопасности.
Во время поездки гид рассказывал много историй о Китае и Пекине.
Я рекомендую всем, кто планирует поездку в столицу Китая, обязательно посетить Китайскую стену и Ущелье Дракона!
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Anishchenko.t@gmail.com
1 авг 2024
Отличная экскурсия, нас с комфортом забрали прямо от отеля, весь маршрут очень логично спланирован. Посмотрели великую стену, будьте готовы проверить себя на выносливость при подъеме на нее! И невероятной красоты ущелье дракона, сами мы бы о нем не узнали! Спасибо экскурсоводу Андрею за целый день с нами!