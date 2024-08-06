Экскурсия в Пекине предлагает посетить один из важнейших участков Великой Китайской стены - Цзюйюнгуань, который служил защитой Пекина от врагов.Путешествие также включает посещение музея нефрита, где можно увидеть уникальные произведения

искусства. В ущелье Лунцинся вы насладитесь прогулкой на лодке среди живописных пейзажей и узнаете о буддизме и даосизме. Возможность подняться на фуникулёре к даосистскому монастырю добавит вашему путешествию незабываемых впечатлений. Услуги гида и трансфер включены в стоимость

Описание экскурсии

Музей нефрита. Пекин — центр нефрита в Китае, поэтому по дороге до Цзюйюнгуань мы заедем в музей нефрита. Вы познакомитесь с древней китайской культурой и рассмотрите произведения искусства из камня.

Цзюйюнгуань. Мы оставим машину на парковке рядом со стеной и поднимемся наверх пешком. Подъём займёт 30–40 минут. На этом участке мы проведём около 2 часов. Вы услышите легенду о Мэн Цзян-нюй, узнаете о Чингисхане и его потомках, а также о судьбе президента Мао Цзэдуна.

Ущелье Лунцинся. Мы покатаемся на лодке и посмотрим на небольшой монастырь. Поговорим о буддизме и даосизме. При желании можно подняться на фуникулёре в горы к большому даосистскому монастырю, на самой вершине посидеть в беседке и сфотографироваться.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Buick GL8

Можем забрать вас из отеля или аэропорта

Дорога до первой локации займёт 1–1,5 часа

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

Билеты на участок Цзюйюнгуань — 45 юаней за чел.

Билеты в ущелье Лунцинся + прогулка на лодке — 140 юаней за чел.

Билеты на фуникулёр туда и обратно (по желанию) — 68 юаней за чел.

Обед — по желанию

Важно знать! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов, а прилёт и дальнейший вылет — из одного терминала, вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в Пекин.