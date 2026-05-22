17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наш маршрут охватит все основные достопримечательности Пекина, познакомит вас с ценностями Китая, его историей и религией. Вы узнаете о жизни императоров в Запретном городе. Посетите Храм Неба, где китайцы молятся о хорошем урожае, и продегустируете несколько сортов чая. Каждая остановка приоткроет для вас новые грани загадочной Поднебесной!
Описание экскурсии
Императорский дворец Гугун: история китайской монархии
Экскурсия начнётся в самом сердце Пекина — на площади Тяньаньмэнь. Отсюда вы отправитесь в Запретный город — крупнейший дворцовый комплекс мира, возведённый в начале 14 века. Гид проведёт вас по территории грандиозного дворца, покажет особенности традиционной китайской архитектуры и расскажет:
- как жили императоры, их приближённые и слуги
- какие смыслы заложены в цветах и декоре дворца
- как создавался Запретный город и почему он стал символом императорской власти
Секреты китайского чая
После прогулки вас ждёт пауза для отдыха и дегустации чая. Для китайцев это не просто напиток, а символ мудрости и жизненной силы. Вы попробуете несколько сортов традиционного чая и узнаете:
- историю появления напитка
- особенности чаепития в Пекине
- чем отличаются разные сорта и как они влияют на восприятие вкуса
Храм Неба и религия Поднебесной
Следующий пункт — Храм Неба, крупнейший храмовый комплекс Пекина, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь гид расскажет вам:
- кого в древности называли «сыном неба»
- почему Китай известен как Поднебесная
- как императоры совершали обряды, молясь о богатом урожае
- что означает цветовая символика храма и как устроены его залы
Вечерние впечатления (за доплату)
В завершение дня вы сможете посетить одно из традиционных китайских шоу на выбор:
- Китайский цирк — яркое представление с акробатикой и театральными номерами
- «Династия Золотой Маски» — спектакль с масштабными декорациями и танцевальными постановками
- Шоу кунфу — выступление монахов из монастыря Шаолинь, владеющих древним боевым искусством
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в Императорский Дворец (60 юаней с чел.) и Храм Неба (35 юаней с чел.), а также по желанию посещение вечернего шоу — стоимость по запросу
- Гид принимает юани и доллары — за экскурсию и билеты
- С вами будет один из гидов нашей профессиональной команды, каждый из которых прекрасно знаком с историей и культурой Китая. Все наши гиды — граждане Китая, владеющие русским языком
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Женя — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 10968 туристов
Я ведущий специалист по приёму туристов в Китае: работаю гидом-переводчиком вместе с командой. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями своего города, а также сможем помочь с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля, трансфером, предоставлением услуг переводчика или оформлением визы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 204 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Всем рекомендую эту экскурсию, особенно тем, кто впервые в Пекине. Евгений нам организовал отличнейшее мероприятие. Первое - водитель встретил нас в аэропорту. довез до гостиницы, и во-вторых, сразу после заселения
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Впечатления от экскурсии положительные. Нас встретили на новой кроссовере вольцваген (типа Туарег) отвезли на подземную автостоянку, где запарковали машину и пешком дошли около 7 минут до запретного города. Погода была
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Спасибо большое экскурсоводу Юле! Всё было позитивно и интересно! Была жара и Юля хорошо подстроилась с маршрутом через прохладные зоны и помещения на территории Запретного города. Много интересного рассказала про современный Китай. Желаем вашему сыну хорошо сдать госэкзамен! Будем рады увидеться снова.
+2
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Экскурсия прошла великолепно! Это был невероятно увлекательный и познавательный день.
Огромная благодарность нашему гиду Юле. Материал подан легко, живо и с большим профессионализмом. Очень понравилось, как Юля отвечала на все вопросы и погружала в историю. Сам маршрут отлично продуман. Всё прошло ритмично, комфортно и без спешки.
Огромная благодарность нашему гиду Юле. Материал подан легко, живо и с большим профессионализмом. Очень понравилось, как Юля отвечала на все вопросы и погружала в историю. Сам маршрут отлично продуман. Всё прошло ритмично, комфортно и без спешки.
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Всё хорошо и легко. На одном дыхании. Хорошие машины. Подаются вовремя. Маршрут интересный и насыщенный.
+5
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Первый раз в Пекине, поэтому решили взять экскурсию по ключевым местам.
Гид Юлия нам очень понравилась: хорошо владеет русским языком, интересно рассказывала и очень хороший человек. Посетили Запретный город, храм Неба, проехали по центру Пекина)
А еще она отлично фотографирует!
Не пожалели, что взяли эту экскурсию)
Гид Юлия нам очень понравилась: хорошо владеет русским языком, интересно рассказывала и очень хороший человек. Посетили Запретный город, храм Неба, проехали по центру Пекина)
А еще она отлично фотографирует!
Не пожалели, что взяли эту экскурсию)
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