17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Императорский Дворец Гугун: история китайской монархии

Наша экскурсия начнется в самом сердце Пекина, на площади Тяньаньмэнь. Затем вы посетите Запретный город – самый обширный дворцовый комплекс в мире, возведенный в начале 14 века. Я проведу вас по основным залам грандиозного деревянного дворца, познакомлю с традиционной дворцовой архитектурой Китая, расскажу, как здесь жили императоры, их придворные и слуги. Вы узнаете о строительстве Запретного города, поймете, что символизирует цветовая гамма дворца и внутренние декоративные элементы.

Секреты китайского чая

Чтобы немного перевести дух, отправимся на дегустацию китайского чая. Этот напиток имеет особое значение для китайцев, которые считают чай мудрым растением, способным передавать энергию жизни. Вы попробуете несколько видов традиционного чая, узнаете об истории напитка, о чайных традициях Пекина и особенностях разных чайных сортов.

Храм Неба и религия Поднебесной

Затем вы осмотрите снаружи и изнутри крупнейший храмово-монастырский комплекс Пекина, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Храме Неба, куда ходили даже императоры, я расскажу вам, почему Китай называют Поднебесной, кого китайцы считали сыном неба и как молились об урожае. Вы узнаете о религиозных обычаях Китая, цветовой символике храма и особенностях внутренних помещений.

Шелковый символ Китая

В завершение экскурсии вы посетите Музей шелка, ведь эта мягкая ткань по праву считается одним из символов Китая. Вы узнаете, как появляется на свет китайский шелк и как он превращается в подлинное произведение искусства: легкую, гладкую материю с невероятными узорами и переливчатым сиянием. Я расскажу, с чего начиналась история Великого шелкового пути, кто мог раньше носить шелковые наряды и дам вам несколько рекомендаций, где можно недорого купить настоящий китайский шелк.

А вечером советуем вам посетить одно из традиционных шоу Китая: китайский цирк «райское шоу из Поднебесной»; Династия Золотой Маски с искусными декорациями, профессиональной хореографией и цирковым искусством; Кунфу – легендарное боевое искусство, которым вас поразят монахи, служащие в монастыре Шаолинь.