17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Императорский Дворец, музей китайского шелка, дегустация чая и Храм Неба

Женя
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Женя – представитель гидов
Наш маршрут охватит все основные достопримечательности Пекина, познакомит вас с традиционными ценностями Китая, его древней историей и религией.

Вы узнаете о жизни императоров в Запретном городе, прогуливаясь по невероятным дворцовым залам.

Посетите Храм Неба, где китайцы молятся о хорошем урожае.

Продегустируете несколько сортов чая и потрогаете на ощупь настоящий китайский шелк.

Каждая остановка на нашем пути будет открывать для вас новые грани загадочной Поднебесной!
$160
$128 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в холле вашего отеля
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У этой экскурсии17 отзывов
4.76
Один день в Пекине!
Один день в Пекине!

Что вас ожидает

Императорский Дворец Гугун: история китайской монархии
Наша экскурсия начнется в самом сердце Пекина, на площади Тяньаньмэнь. Затем вы посетите Запретный город – самый обширный дворцовый комплекс в мире, возведенный в начале 14 века. Я проведу вас по основным залам грандиозного деревянного дворца, познакомлю с традиционной дворцовой архитектурой Китая, расскажу, как здесь жили императоры, их придворные и слуги. Вы узнаете о строительстве Запретного города, поймете, что символизирует цветовая гамма дворца и внутренние декоративные элементы.

Секреты китайского чая
Чтобы немного перевести дух, отправимся на дегустацию китайского чая. Этот напиток имеет особое значение для китайцев, которые считают чай мудрым растением, способным передавать энергию жизни. Вы попробуете несколько видов традиционного чая, узнаете об истории напитка, о чайных традициях Пекина и особенностях разных чайных сортов.

Храм Неба и религия Поднебесной
Затем вы осмотрите снаружи и изнутри крупнейший храмово-монастырский комплекс Пекина, занесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В Храме Неба, куда ходили даже императоры, я расскажу вам, почему Китай называют Поднебесной, кого китайцы считали сыном неба и как молились об урожае. Вы узнаете о религиозных обычаях Китая, цветовой символике храма и особенностях внутренних помещений.

Шелковый символ Китая
В завершение экскурсии вы посетите Музей шелка, ведь эта мягкая ткань по праву считается одним из символов Китая. Вы узнаете, как появляется на свет китайский шелк и как он превращается в подлинное произведение искусства: легкую, гладкую материю с невероятными узорами и переливчатым сиянием. Я расскажу, с чего начиналась история Великого шелкового пути, кто мог раньше носить шелковые наряды и дам вам несколько рекомендаций, где можно недорого купить настоящий китайский шелк.

А вечером советуем вам посетить одно из традиционных шоу Китая: китайский цирк «райское шоу из Поднебесной»; Династия Золотой Маски с искусными декорациями, профессиональной хореографией и цирковым искусством; Кунфу – легендарное боевое искусство, которым вас поразят монахи, служащие в монастыре Шаолинь.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в Императорский Дворец (60 юаней с человека) и Храм Неба (35 юаней с человека)
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей профессиональной команды, каждый из которых прекрасно знаком с историей и культурой Китая
Один день в Пекине!
Один день в Пекине!
Один день в Пекине!
Один день в Пекине!
Один день в Пекине!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в холле вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Женя
Женя
Я ведущий специалист по приему туристов в Китае: работаю гидом-переводчиком вот уже 10 лет. Также со мной работает отличная команда гидов-переводчиков по всему Китаю. С удовольствием познакомим вас с достопримечательностями и традициями своего города, а также сможем помочь с другими вопросами: организацией тура под ключ, бронированием отеля, трансфером, предоставлением услуг переводчика или оформлением визы.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Софья, отличный позитивный экскурсовод, всем рекомендую!
9 декабря 2019
Спасибо за интересно проведенное время моему сопровождающему гиду Алексею! Все предельно понятно и просто объясняет на хорошем русском языке! Отдельное спасибо Жене за оперативную организацию экскурсии!)
8 декабря 2019
Очень Хорошая организация, встретились вовремя. Переводчик очень понравился знанием русского языка, можно свободно общаться на любые темы. Хорошее знание Пекина и его достопримечательностей. Самое главное рассказал и показал где можно приобрести сувениры , покушать очень вкусно и не дорого. В общем все было очень достойно и на высоком уровне. Обязательно в след раз закажу экскурсии только здесь.
2 декабря 2019
1.Как Вы уже поняли из других отзывов - это Фирма, не частная авторская экскурсия.
Мне повезло - гид Алексей - удачный вариант.
2.Если Вам это не нужно - отказывайтесь от всех чайных, шелковых, керамических и т.п. посещений - это чистая потеря времени и "коммерческая" часть экскурсии
3.Очень рекомендую, чётко составить маршрут самостоятельно в рамках заявленных 8 часов - и получите то, что Вам нужно. Я попросил - мне дополнительно показали Хутуны + получил интересного собеседника на время экскурсии.
3 ноября 2019
У нас была гид Юля. Очень отзывчивая и приятная в общении. Рассказала нам про жизнь обычных людей, было очень приятно что она с нами была откровенна. Женя также пошёл нам на встречу и изменил содержание экскурсии как нам хотелось. Все прошло отлично!
23 октября 2019
Моя однодневная экскурсия была очень эффективно организована. Экскурсовод Бо (Борис:)) заранее заказал билеты в Закрытый Город и работал в сопровождении коллеги на автомобиле, значительно сэкономив время (но потратив его на чайную церемонию, магазин шелковых изделий и жемчуга). Бо очень хорошо говорит по-русски, общителен и дружелюбен. У меня было ощущение, что я посетила достопримечательности в компании хорошего знакомого, который живет в Пекине и поделился со мной общими знаниями о главных достопримечательностях и жизни в Китае. Нельзя это в полной мере назвать экскурсией, мне не хватило дополнительной информации об истории и культуре, которой обычно делятся профессиональные экскурсоводы. Однако в целом впечатление очень хорошее и я благодарна Бо за компанию в осмотре достопримечательностей.
29 августа 2019
Осталось двойственное впечатление от экскурсии. Гид понравился, я задавала много вопросов, он ответил на все. Узнала много нового о жизни в Китае сейчас. Было интересно узнать и прошлом Китая.
Что касается маршрута. Кроме исторических мест Вас завозят в магазин по продаже чая. Цены на чай очень высокие. Мне было интересно попробовать и даже купить, потому что я очень люблю зеленый чай, но качественный чай у нас приобрести сложно. Кроме того, в магазинчике работал кондиционер, а на улице +37 в тени.
Музей шелка - это просто магазин с шелковыми вещами. Одеяла, подушки, шарфики, одежда. Не более того. Цены доступные. Но точно не экскурсия.
Потом сходили на кунг-фу шоу. Понравилось. Красиво, зрелищно.
После этого нас отвезли в отель. Настало время рассчитаться. И с этого момента начались чудеса.
В Пекине у нас был всего один день, лишние деньги мне менять не хотелось, поэтому я несколько раз переспрашивала, сколько наличных я должна за экскурсию. Сумма была такая: 60 - запретный город, 34 - храм неба и 280 - шоу. + 100 долларов за экскурсию после вычета предоплаты. За 2-х человек 748 юаней. Но по расчетам гида эта сумма увеличилась до 812 юаней. Оказывается, мы должны были оплатить его вход в Запретный город. По непонятной мне причине эта сумма нигде не указывалась, не входила в 100 долларов. Мне не назвали ее, когда я попросила написать, сколько точно денег нужно приготовить. Свой билет мне гид не показал. Позвонила Жене, чтобы выяснить в чем дело. Женя объяснил так: "Мне гид сказал, что вы очень добрая". Выводы делайте сами.
31 июля 2019
Замечательно. Все было гибко и продумано. Спасибо
24 июля 2019
Экскурсия проведена на отлично. Женя интересно повествует. Организация на высоком уровне.
3 июля 2019
"Один день в Пекине" останется надолго в нашей памяти. Это бала великолепная экскурсия!
Ещё 7 отзывов

Женя проводит ещё 1 экскурсию

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