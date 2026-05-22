17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наш маршрут охватит все основные достопримечательности Пекина, познакомит вас с ценностями Китая, его историей и религией. Вы узнаете о жизни императоров в Запретном городе. Посетите Храм Неба, где китайцы молятся о хорошем урожае, и продегустируете несколько сортов чая. Каждая остановка приоткроет для вас новые грани загадочной Поднебесной!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Императорский дворец Гугун: история китайской монархии

Экскурсия начнётся в самом сердце Пекина — на площади Тяньаньмэнь. Отсюда вы отправитесь в Запретный город — крупнейший дворцовый комплекс мира, возведённый в начале 14 века. Гид проведёт вас по территории грандиозного дворца, покажет особенности традиционной китайской архитектуры и расскажет:

как жили императоры, их приближённые и слуги

какие смыслы заложены в цветах и декоре дворца

как создавался Запретный город и почему он стал символом императорской власти

Секреты китайского чая

После прогулки вас ждёт пауза для отдыха и дегустации чая. Для китайцев это не просто напиток, а символ мудрости и жизненной силы. Вы попробуете несколько сортов традиционного чая и узнаете:

историю появления напитка

особенности чаепития в Пекине

чем отличаются разные сорта и как они влияют на восприятие вкуса

Храм Неба и религия Поднебесной

Следующий пункт — Храм Неба, крупнейший храмовый комплекс Пекина, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь гид расскажет вам:

кого в древности называли «сыном неба»

почему Китай известен как Поднебесная

как императоры совершали обряды, молясь о богатом урожае

что означает цветовая символика храма и как устроены его залы

Вечерние впечатления (за доплату)

В завершение дня вы сможете посетить одно из традиционных китайских шоу на выбор:

Китайский цирк — яркое представление с акробатикой и театральными номерами

«Династия Золотой Маски» — спектакль с масштабными декорациями и танцевальными постановками

Шоу кунфу — выступление монахов из монастыря Шаолинь, владеющих древним боевым искусством

Организационные детали