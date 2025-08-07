Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Один день — два дракона: каменный, охраняющий Великую стену, и стальной — в ущелье Лунцин.



Поднимитесь по самому длинному эскалатору мира, проплывите по каньону и почувствуйте дух Китая — от древних династий до природных чудес. 5 2 отзыва

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-4 человека Когда Дату начала экскурсии уточняйте заранее. Встреча в отеле в 08:00 $380 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Это путешествие объединяет два грандиозных символа Китая — рукотворный и природный. Вы посетите участок Цзюй Юн Гуань Великой Китайской стены, построенный при династии Мин. Стена здесь огибает горный хребет и напоминает каменного дракона, охраняющего Поднебесную. Гид расскажет о мифах, связанных со строительством, и о том, почему именно этот участок считается одним из самых впечатляющих. Во второй половине экскурсии вы отправитесь в ущелье Лунцин — живописный каньон протяжённостью 7 км. Подъём на вершину начнётся с гигантского эскалатора, встроенного в тело металлического дракона длиной 258 метров — рекордсмена книги Гиннеса. По пути вы остановитесь у Бриллиантового храма, а также сможете прогуляться по торговым лавкам и, если захотите, прокатиться на тарзанке. Это насыщенное путешествие подарит вам яркое сочетание природы, истории и современной туристической инфраструктуры. Важная информация: Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Великая Китайская стена, участок Цзюй Юн Гуань

Ущелье Дракона Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Входные билеты: Великая Китайская Стена (40 юаней), Ущелье Дракона (140 юаней), фуникулёр (68 юаней)

Что включено Услуги гида
Трансфер Что не входит в цену Входные билеты: Великая Китайская Стена (40 юаней), Ущелье Дракона (140 юаней), фуникулёр (68 юаней)
Еда и напитки в ресторане Место начала и завершения? Пекин Когда и сколько длится? Когда: Дату начала экскурсии уточняйте заранее. Встреча в отеле в 08:00 Экскурсия длится около 8 часов Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды