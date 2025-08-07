Один день — два дракона: каменный, охраняющий Великую стену, и стальной — в ущелье Лунцин.
Поднимитесь по самому длинному эскалатору мира, проплывите по каньону и почувствуйте дух Китая — от древних династий до природных чудес.
Описание экскурсииЭто путешествие объединяет два грандиозных символа Китая — рукотворный и природный. Вы посетите участок Цзюй Юн Гуань Великой Китайской стены, построенный при династии Мин. Стена здесь огибает горный хребет и напоминает каменного дракона, охраняющего Поднебесную. Гид расскажет о мифах, связанных со строительством, и о том, почему именно этот участок считается одним из самых впечатляющих. Во второй половине экскурсии вы отправитесь в ущелье Лунцин — живописный каньон протяжённостью 7 км. Подъём на вершину начнётся с гигантского эскалатора, встроенного в тело металлического дракона длиной 258 метров — рекордсмена книги Гиннеса. По пути вы остановитесь у Бриллиантового храма, а также сможете прогуляться по торговым лавкам и, если захотите, прокатиться на тарзанке. Это насыщенное путешествие подарит вам яркое сочетание природы, истории и современной туристической инфраструктуры. Важная информация: Поездка проходит на комфортабельном автомобиле. Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дату начала экскурсии уточняйте заранее. Встреча в отеле в 08:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Великая Китайская стена, участок Цзюй Юн Гуань
- Ущелье Дракона
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты: Великая Китайская Стена (40 юаней), Ущелье Дракона (140 юаней), фуникулёр (68 юаней)
- Еда и напитки в ресторане
Место начала и завершения?
Пекин
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вячеслав
7 авг 2025
V
Viktoria
5 авг 2025
Остались очень довольны экскурсией с гидом Мишей! Комфортабельный автомобиль, доброжелательный гид, красоты Пекина. Очень понравилось, что не ограничивали по времени, успели посмотреть все, что было интересно. Попросили посоветовать ресторан с
