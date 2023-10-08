Подняться на легендарную стену и посетить яркий конфуцианский храм с профессиональным гидом
Вместе мы пройдём по участку «Цзюй Юн Гуань»: разберёмся в истории стены, увидим её древние башни и насладимся шикарными видами. А потом отправимся в храм Конфуция и расшифруем древнее учение «конфуцианство».
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Описание
Что вас ожидает
Великая Китайская стена
Вы подниметесь на самую знаменитую стену мира и пройдёте по популярному участку «Цзюй Юн Гуань», наслаждаясь окружающими горными панорамами. Мы расскажем, как и у кого появилась идея создания стены, сколько веков ушло на её реализацию и какие династии в этом участвовали. Покажем бойницы, часовые башни, ворота, огневые точки — и раскроем, использовались ли они когда-нибудь по назначению.
Храм Конфуция
Мы посетим второй по величине храм Китая, посвящённый Конфуцию. Вы увидите статуи великого философа и его учеников, высеченные в камне цитаты из древних писаний и традиционные китайские музыкальные инструменты. Мы поделимся историями из жизни Конфуция. Раскроем основные идеи его философских трудов и поговорим о том, как они повлияли на духовную жизнь Китая.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Транспорт включён в стоимость
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: Великая Китайская стена — 45 юаней с человека, храм Конфуцианства — 25 юаней с человека
Для транзитных путешественников
Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.