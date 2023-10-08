В Китае есть поговорка: «Тот не герой, кто не поднялся на Великую Стену». Это самая главная достопримечательность страны. Мы с радостью станем вашими проводниками по ней. Вместе мы пройдём по участку «Цзюй Юн Гуань»: разберёмся в истории стены, увидим её древние башни и насладимся шикарными видами. А потом отправимся в храм Конфуция и расшифруем древнее учение «конфуцианство».

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Описание

Что вас ожидает

Великая Китайская стена

Вы подниметесь на самую знаменитую стену мира и пройдёте по популярному участку «Цзюй Юн Гуань», наслаждаясь окружающими горными панорамами. Мы расскажем, как и у кого появилась идея создания стены, сколько веков ушло на её реализацию и какие династии в этом участвовали. Покажем бойницы, часовые башни, ворота, огневые точки — и раскроем, использовались ли они когда-нибудь по назначению.

Храм Конфуция

Мы посетим второй по величине храм Китая, посвящённый Конфуцию. Вы увидите статуи великого философа и его учеников, высеченные в камне цитаты из древних писаний и традиционные китайские музыкальные инструменты. Мы поделимся историями из жизни Конфуция. Раскроем основные идеи его философских трудов и поговорим о том, как они повлияли на духовную жизнь Китая.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Транспорт включён в стоимость

Входные билеты оплачиваются дополнительно: Великая Китайская стена — 45 юаней с человека, храм Конфуцианства — 25 юаней с человека

Для транзитных путешественников

Обратите внимание! Если у вас стыковка в Китае менее 24 часов + прилёт и дальнейший вылет из одного терминала, то вам не выдадут транзитную визу и не выпустят в город (к сожалению, таковы правила на данный момент). Поэтому в этой ситуации у вас не получится попасть на экскурсию.