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Великая Китайская стена и храм Конфуция за 1 день

Путешествие по Великой Китайской стене и храму Конфуция в Пекине. Откройте для себя древние тайны и насладитесь культурным наследием Китая
В Китае есть поговорка: "Тот не герой, кто не поднялся на Великую Стену". Это самая главная достопримечательность страны. С радостью станем вашими проводниками по ней.

Вместе пройдём по участку "Цзюй Юн
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Гуань": разберёмся в истории стены, увидим её древние башни и насладимся шикарными видами. А потом отправимся в храм Конфуция и расшифруем древнее учение "конфуцианство".

Вы увидите статуи великого философа и его учеников, высеченные в камне цитаты из древних писаний и традиционные китайские музыкальные инструменты.

После прогулки отдохнёте, продегустируете разные сорта напитка и пополните копилку знаний о чайной культуре Китая

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏰 Великая Китайская стена
  • 🏯 Храм Конфуция
  • 📜 Исторические факты
  • 🍵 Чайная церемония
Великая Китайская стена и храм Конфуция за 1 день
Великая Китайская стена и храм Конфуция за 1 день
Великая Китайская стена и храм Конфуция за 1 день

Что можно увидеть

  • Великая Китайская стена
  • Храм Конфуция

Описание экскурсии

Великая Китайская стена

Вы подниметесь на самую знаменитую стену мира и пройдёте по популярному участку «Цзюй Юн Гуань», наслаждаясь окружающими горными панорамами. Мы расскажем, как и у кого появилась идея создания стены, сколько веков ушло на её реализацию и какие династии в этом участвовали. Покажем бойницы, часовые башни, ворота, огневые точки — и раскроем, использовались ли они когда-нибудь по назначению.

Храм Конфуция

Мы посетим второй по величине храм Китая, посвящённый Конфуцию. Вы увидите статуи великого философа и его учеников, высеченные в камне цитаты из древних писаний и традиционные китайские музыкальные инструменты. Мы поделимся историями из жизни Конфуция. Раскроем основные идеи его философских трудов и поговорим о том, как они повлияли на духовную жизнь Китая.

Чайная церемония

После прогулки вы отдохнёте, продегустируете разные сорта напитка и пополните копилку знаний о чайной культуре Китая.

По пути вы также увидите два олимпийских объекта: «Птичье гнездо», «Водяной куб» и музей нефрита.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: Великая Китайская стена — 45 юаней с человека, храм Конфуцианства — 25 юаней с человека
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провели экскурсии для 2667 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
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В
Благодарим гида Сергея за очень увлекательную экскурсию по Пекину, за 1 день посетили музей нефрита, китайскую стену, чайную церемонию, храм Конфуция и вечером увидели прекрасные выступления в цирке, у Сергея очень хорошее зрение русского языка и истории, мы его рекомендуем
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К
Экскурсия очень понравилась!
Так как времени в Пекине у нас было не очень много, хотелось за одну поездку совместить несколько мест. Поэтому выбрали Великую китайскую стену и храм Конфуция.
Мы ездили семьей,
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5 человек, на одной удобной 7-местной машине.
Экскурсию для нас провёл Борис, очень интересный человек, с отличным знанием русского языка. Рассказал интересные факты из истории Китая, о традиция и реалиях современной жизни Китая. Очень рекомендую! Когда в следующий раз приедем в Пекин, обязательно обратимся именно к нему. Борис забрал нас из отеля, а на обратном пути довез до нужной нам точки в центре Пекина.
Великая китайская стена впечатляет! Только на том участке, который мы посетили, подъем и спуск пеший, нет фуникулера, поэтому ноги еще долго напоминали нам о нашей поездке и это здорово!!!

Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
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Татьяна
Благодарим Сергея за отличную организацию поездки по знаменитым местам Пекина. В один день (хоть и был дождь) мы поднялась на Великую Китайскую стену, увидели нефритовые богатства, насладились дегустацией чая, побывали
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в храмовой резиденции Конфуция, и вечером нас ожидал сюрприз, мы чудом попали на театральное шоу Шоулиньских монахов. Сергей необыкновенно лёгкий в общении человек, с отличными организаторскими способностями, быстро решает возникшие по ходу экскурсии вопросы, с прекрасным чувством юмора, что добавило особую атмосферу в наш день.

Благодарим Сергея за отличную организацию поездки по знаменитым местам Пекина. В один день (хоть и был
Благодарим Сергея за отличную организацию поездки по знаменитым местам Пекина. В один день (хоть и был
Благодарим Сергея за отличную организацию поездки по знаменитым местам Пекина. В один день (хоть и был
Благодарим Сергея за отличную организацию поездки по знаменитым местам Пекина. В один день (хоть и был
Благодарим Сергея за отличную организацию поездки по знаменитым местам Пекина. В один день (хоть и был
Благодарим Сергея за отличную организацию поездки по знаменитым местам Пекина. В один день (хоть и был
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Александра
Приехали в Пекин в апреле 2025 года, нашим гидом был Анатолий. Экскурсия нам понравилась. Покарили вершину Великой китайской стены и посетили Тибетский храм буддизма. Анатолий был очень общительным и весёлым)
Экскурсия прошла весело и познавательно). Данную экскурсию советую 👍 😊
Приехали в Пекин в апреле 2025 года, нашим гидом был Анатолий. Экскурсия нам понравилась. Покарили вершину
Приехали в Пекин в апреле 2025 года, нашим гидом был Анатолий. Экскурсия нам понравилась. Покарили вершину
Приехали в Пекин в апреле 2025 года, нашим гидом был Анатолий. Экскурсия нам понравилась. Покарили вершину
Приехали в Пекин в апреле 2025 года, нашим гидом был Анатолий. Экскурсия нам понравилась. Покарили вершину
Приехали в Пекин в апреле 2025 года, нашим гидом был Анатолий. Экскурсия нам понравилась. Покарили вершину
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А
Очень благодарны сервису tripster и организаторам экскурсии. Очень сложно в Китае без знания языка. Тучное Пребывание в холодном Пекине разбавило знакомство с гидом Иван (Liyuan). Заказали экскурсию на стену, приехал
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за нами Иван,на комфортном авто. Очень интересный и доброжелательный человек. Приятно было послушать историю от него о разных особенностях Китая, в двух словах не передать что он нам рассказал,но это было очень интересно. В общем познавательно и полезно провели время.

Очень благодарны сервису tripster и организаторам экскурсии. Очень сложно в Китае без знания языка. Тучное Пребывание
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А
Очень удобное бронирование и обратная связь. Комфортабельный автомобиль, замечательный и гостепреимный гид Пэн (Борис). Мы рады и довольны выбором экскурсии и организатора.
Очень удобное бронирование и обратная связь. Комфортабельный автомобиль, замечательный и гостепреимный гид Пэн (Борис). Мы рады
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