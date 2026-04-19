В Китае есть поговорка: "Тот не герой, кто не поднялся на Великую Стену". Это самая главная достопримечательность страны. С радостью станем вашими проводниками по ней.Вместе пройдём по участку "Цзюй Юн

Гуань": разберёмся в истории стены, увидим её древние башни и насладимся шикарными видами. А потом отправимся в храм Конфуция и расшифруем древнее учение "конфуцианство". Вы увидите статуи великого философа и его учеников, высеченные в камне цитаты из древних писаний и традиционные китайские музыкальные инструменты. После прогулки отдохнёте, продегустируете разные сорта напитка и пополните копилку знаний о чайной культуре Китая

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Великая Китайская стена

Вы подниметесь на самую знаменитую стену мира и пройдёте по популярному участку «Цзюй Юн Гуань», наслаждаясь окружающими горными панорамами. Мы расскажем, как и у кого появилась идея создания стены, сколько веков ушло на её реализацию и какие династии в этом участвовали. Покажем бойницы, часовые башни, ворота, огневые точки — и раскроем, использовались ли они когда-нибудь по назначению.

Храм Конфуция

Мы посетим второй по величине храм Китая, посвящённый Конфуцию. Вы увидите статуи великого философа и его учеников, высеченные в камне цитаты из древних писаний и традиционные китайские музыкальные инструменты. Мы поделимся историями из жизни Конфуция. Раскроем основные идеи его философских трудов и поговорим о том, как они повлияли на духовную жизнь Китая.

Чайная церемония

После прогулки вы отдохнёте, продегустируете разные сорта напитка и пополните копилку знаний о чайной культуре Китая.

По пути вы также увидите два олимпийских объекта: «Птичье гнездо», «Водяной куб» и музей нефрита.

Организационные детали