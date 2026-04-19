Вы подниметесь на самую знаменитую стену мира и пройдёте по популярному участку «Цзюй Юн Гуань», наслаждаясь окружающими горными панорамами. Мы расскажем, как и у кого появилась идея создания стены, сколько веков ушло на её реализацию и какие династии в этом участвовали. Покажем бойницы, часовые башни, ворота, огневые точки — и раскроем, использовались ли они когда-нибудь по назначению.
Храм Конфуция
Мы посетим второй по величине храм Китая, посвящённый Конфуцию. Вы увидите статуи великого философа и его учеников, высеченные в камне цитаты из древних писаний и традиционные китайские музыкальные инструменты. Мы поделимся историями из жизни Конфуция. Раскроем основные идеи его философских трудов и поговорим о том, как они повлияли на духовную жизнь Китая.
Чайная церемония
После прогулки вы отдохнёте, продегустируете разные сорта напитка и пополните копилку знаний о чайной культуре Китая.
По пути вы также увидите два олимпийских объекта: «Птичье гнездо», «Водяной куб» и музей нефрита.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость
Входные билеты оплачиваются дополнительно: Великая Китайская стена — 45 юаней с человека, храм Конфуцианства — 25 юаней с человека
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провели экскурсии для 2667 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета.
Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Висенте
Благодарим гида Сергея за очень увлекательную экскурсию по Пекину, за 1 день посетили музей нефрита, китайскую стену, чайную церемонию, храм Конфуция и вечером увидели прекрасные выступления в цирке, у Сергея очень хорошее зрение русского языка и истории, мы его рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
К
Ксения
Экскурсия очень понравилась! Так как времени в Пекине у нас было не очень много, хотелось за одну поездку совместить несколько мест. Поэтому выбрали Великую китайскую стену и храм Конфуция. Мы ездили семьей, читать дальшеуменьшить
5 человек, на одной удобной 7-местной машине. Экскурсию для нас провёл Борис, очень интересный человек, с отличным знанием русского языка. Рассказал интересные факты из истории Китая, о традиция и реалиях современной жизни Китая. Очень рекомендую! Когда в следующий раз приедем в Пекин, обязательно обратимся именно к нему. Борис забрал нас из отеля, а на обратном пути довез до нужной нам точки в центре Пекина. Великая китайская стена впечатляет! Только на том участке, который мы посетили, подъем и спуск пеший, нет фуникулера, поэтому ноги еще долго напоминали нам о нашей поездке и это здорово!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Благодарим Сергея за отличную организацию поездки по знаменитым местам Пекина. В один день (хоть и был дождь) мы поднялась на Великую Китайскую стену, увидели нефритовые богатства, насладились дегустацией чая, побывали читать дальшеуменьшить
в храмовой резиденции Конфуция, и вечером нас ожидал сюрприз, мы чудом попали на театральное шоу Шоулиньских монахов. Сергей необыкновенно лёгкий в общении человек, с отличными организаторскими способностями, быстро решает возникшие по ходу экскурсии вопросы, с прекрасным чувством юмора, что добавило особую атмосферу в наш день.
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Приехали в Пекин в апреле 2025 года, нашим гидом был Анатолий. Экскурсия нам понравилась. Покарили вершину Великой китайской стены и посетили Тибетский храм буддизма. Анатолий был очень общительным и весёлым) Экскурсия прошла весело и познавательно). Данную экскурсию советую 👍 😊
Вам был полезен этот отзыв?
А
Андрей
Очень благодарны сервису tripster и организаторам экскурсии. Очень сложно в Китае без знания языка. Тучное Пребывание в холодном Пекине разбавило знакомство с гидом Иван (Liyuan). Заказали экскурсию на стену, приехал читать дальшеуменьшить
за нами Иван,на комфортном авто. Очень интересный и доброжелательный человек. Приятно было послушать историю от него о разных особенностях Китая, в двух словах не передать что он нам рассказал,но это было очень интересно. В общем познавательно и полезно провели время.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Очень удобное бронирование и обратная связь. Комфортабельный автомобиль, замечательный и гостепреимный гид Пэн (Борис). Мы рады и довольны выбором экскурсии и организатора.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пекина
Похожие экскурсии на «Великая Китайская стена и храм Конфуция за 1 день»