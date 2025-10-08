читать дальше

мы нагуляемся. Забрал нас прямо из отеля, что очень удобно. За день побывали на Китайской стене, где ощутили дух истории. Затем посетили чайную церемонию, очень увлекательно рассказали о чае, как его заваривать, какой вид чая для каких органов необходимо пить. Далее Алексей предложил посетить Храм (в программу дня данный объект не входил, это по желанию, но посетить стоит), внутри Храма очень атмосферно, прогулялись по территории, окунувшись в атмосферу того времени. Кульминацией дня стало посещение ресторана, где прекрасно готовят Пекинскую утку (в программу также не входит), ресторан посоветовал Алексей, привез в этот ресторан (без доплаты), договорился с сотрудниками, чтобы мы могли снять на видео весь процесс, начиная с момента как вынимают утку, специально разрезают и заканчивают подачей на стол). Алексей рассказал, как правильно необходимо есть утку.

Программа была идеально сбалансирована. Советуем Алексея, как гида – он ответил на все вопросы. Было очень комфортно, потрясающие виды, интересная экскурсия!

Спасибо Алексею за прекрасную организацию и незабываемые впечатления! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Пекином!

P.S. По нашей просьбе Алексей организовал наш трансфер из аэропорта и до отеля в день прилета, спасибо Алексей, за отзывчивость и помощь!