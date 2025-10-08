Мои заказы

Великая Китайская стена - одно из семи новых чудес света

Прогуляйтесь по Великой Китайской стене — символу страны и чуду света, где дух истории ощущается в каждом камне. С высоты крепостных башен откроются потрясающие виды на горы и уходящуювдаль стену. Вы посетите участок Цзюйюнгуань, один из самых красивых и удобных для прогулки.

Завершением экскурсии станет знакомство с чайной культурой: ароматные сорта и тонкости китайской традиции.
4.9
6 отзывов
Описание экскурсии

Великая Китайская стена — одно из семи новых чудес света и символ страны, знакомый каждому. Она словно гигантский дракон тянется по горам и равнинам, поражая масштабом. Стоя на её вершине, можно увидеть, как башни и стены уходят вдаль, словно бесконечная линия, олицетворяющая силу и упорство древних мастеров. Вы посетите участок Цзюйюнгуань, один из самых живописных и удобных для прогулки. Он хорошо сохранился и даёт возможность пройтись по боевым башням и насладиться панорамой горных склонов. После знакомства с Великой стеной вас ждёт путешествие в мир китайской чайной культуры. Вы узнаете о традициях выращивания и заваривания чая, попробуете разные сорта и почувствуете разницу в оттенках вкуса. Экскурсия соединяет историю и современность: величие оборонительного сооружения и спокойствие чайной церемонии. Это путешествие оставляет не только яркие впечатления, но и глубокое уважение к культуре Китая.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Гид с машиной
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин
Завершение: Договоримся о месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
8 окт 2025
Очень хорошая поездка! Стена приводит в восторг! Гид Алексей быстро и с комфортом довез до места, все объяснил, показал. Очень удобно забрал с отеля по договоренности.
Т
Татьяна
16 сен 2025
М
Мария
1 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, спасибо Максиму
О
Оксана
29 авг 2025
Побывали на экскурсии Великая Китайская стена — одно из семи новых чудес света. Наше путешествие стало незабываемым благодаря экскурсии с гидом Алексеем, он был внимателен, но ненавязчив, терпеливо ждал, пока
читать дальше

мы нагуляемся. Забрал нас прямо из отеля, что очень удобно. За день побывали на Китайской стене, где ощутили дух истории. Затем посетили чайную церемонию, очень увлекательно рассказали о чае, как его заваривать, какой вид чая для каких органов необходимо пить. Далее Алексей предложил посетить Храм (в программу дня данный объект не входил, это по желанию, но посетить стоит), внутри Храма очень атмосферно, прогулялись по территории, окунувшись в атмосферу того времени. Кульминацией дня стало посещение ресторана, где прекрасно готовят Пекинскую утку (в программу также не входит), ресторан посоветовал Алексей, привез в этот ресторан (без доплаты), договорился с сотрудниками, чтобы мы могли снять на видео весь процесс, начиная с момента как вынимают утку, специально разрезают и заканчивают подачей на стол). Алексей рассказал, как правильно необходимо есть утку.
Программа была идеально сбалансирована. Советуем Алексея, как гида – он ответил на все вопросы. Было очень комфортно, потрясающие виды, интересная экскурсия!
Спасибо Алексею за прекрасную организацию и незабываемые впечатления! Рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Пекином!
P.S. По нашей просьбе Алексей организовал наш трансфер из аэропорта и до отеля в день прилета, спасибо Алексей, за отзывчивость и помощь!

Е
Елена
4 авг 2025
И
Илья
2 авг 2025
Отличный гид, всем советую

