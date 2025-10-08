Прогуляйтесь по Великой Китайской стене — символу страны и чуду света, где дух истории ощущается в каждом камне. С высоты крепостных башен откроются потрясающие виды на горы и уходящуювдаль стену. Вы посетите участок Цзюйюнгуань, один из самых красивых и удобных для прогулки.
Завершением экскурсии станет знакомство с чайной культурой: ароматные сорта и тонкости китайской традиции.
Описание экскурсииВеликая Китайская стена — одно из семи новых чудес света и символ страны, знакомый каждому. Она словно гигантский дракон тянется по горам и равнинам, поражая масштабом. Стоя на её вершине, можно увидеть, как башни и стены уходят вдаль, словно бесконечная линия, олицетворяющая силу и упорство древних мастеров. Вы посетите участок Цзюйюнгуань, один из самых живописных и удобных для прогулки. Он хорошо сохранился и даёт возможность пройтись по боевым башням и насладиться панорамой горных склонов. После знакомства с Великой стеной вас ждёт путешествие в мир китайской чайной культуры. Вы узнаете о традициях выращивания и заваривания чая, попробуете разные сорта и почувствуете разницу в оттенках вкуса. Экскурсия соединяет историю и современность: величие оборонительного сооружения и спокойствие чайной церемонии. Это путешествие оставляет не только яркие впечатления, но и глубокое уважение к культуре Китая.
Отзывы и рейтинг
4.9
О
Ольга
8 окт 2025
Очень хорошая поездка! Стена приводит в восторг! Гид Алексей быстро и с комфортом довез до места, все объяснил, показал. Очень удобно забрал с отеля по договоренности.
Т
Татьяна
16 сен 2025
М
Мария
1 сен 2025
Очень понравилась экскурсия, спасибо Максиму
О
Оксана
29 авг 2025
Побывали на экскурсии Великая Китайская стена — одно из семи новых чудес света. Наше путешествие стало незабываемым благодаря экскурсии с гидом Алексеем, он был внимателен, но ненавязчив, терпеливо ждал, пока
Е
Елена
4 авг 2025
И
Илья
2 авг 2025
Отличный гид, всем советую
