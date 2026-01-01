Описание тура
Китай - это не только столичный Пекин и небоскребный Шанхай (но не без этого). Мы хотим Вам показать Китай природный, уникальный: горы, постоянно скрывающиеся в тумане - подобных нет в мире; реки - широкие, с пейзажными холмами; рисовые террасы - создают сказочный ландшафт гор, меняя свой цвет каждый сезон; ночное освещение - нет равных в мире; массовые выступления в окружении гор - врезается в память на всю жизнь. Китайцы своеобразный народ, но они крайне расположены к путешествующему человеку, дружелюбны и всячески готовы Вам услужить. Четыре очень разных города в одной сборке только для увлеченных путешественников.
Цена на сайте указана за человека, при размещении и путешествии вдвоем. При путешествии в одиночку - стоимость тура в 2 раза выше. Во всех остальных случаях необходим расчет на группу.
В рамках данной программы предоставляются следующие услуги по бронированию: проездные документы, документы по перевозке (трансферу), размещению, питанию, экскурсионному обслуживанию, медицинского страхования и индивидуальный путеводитель-программа.
Программа тура по дням
Пекин, начало, обзорная по столице
Прибытие в Пекин, трансфер в отель.
Встреча с гидом в вашем отеле. Начало экскурсии по Площади Тяньаньмэнь и Запретному городу. Площади Тяньаньмэнь - это самая большая площадь в мире и главная площадь Китая. А Запретный город, в свою очередь, является самым большим дворцовым комплексом в мире и одним из наиболее хорошо сохранившихся императорских дворцов в Китае. Восхитительная архитектура Запретного города является квинтэссенцией и наиболее ярким проявлением характерных черт китайских архитектурных традиций.
Далее переезд в Храм Неба. Он считается самым достойным почитания среди всех императорских храмов Пекина. Его называют шедевром архитектуры и ландшафтного дизайна.
Свободное время или посещение Пекинского рынка.
За дополнительную плату возможно посещение Китайского цирка.
Великая Китайская Стена, перелет в Чжанцзяцзе
Освобождение номера, свободная первая половина дня или
По желанию, доп. экскурсия за доп. плату Великая Китайская Стена и Летний дворец
Переезд в Мутяньюй - наиболее посещаемый участок Великой китайской стены. Эта самая длинная стена в мире и защитное сооружение - является впечатляющим примером настоящего подвига древних строителей. Великая китайская стена петляет на протяжении многих сотен километров среди труднопроходимой местности и крутых гор. На всех, без исключения, ее участках туристы имеют возможность наблюдать великолепные пейзажи.
Переезд в летний дворец Императора в Пекине (Ихэюань). Это пожалуй, один из красивейших парков Китая. Красота его — в деталях, которые можно подметить лишь не спеша прогуливаясь по дорожкам парка, которые придают этому архитектурному объекту особое очарование старины.
Прогулка по озеру в парке на катере.
Трансфер в аэропорт
- 18.25 Вылет из Пекина в Чжанцзяцзе.
- 21.00 Прибытие в Чжанцзяцзе.
В окрестностях этого города раскинулся национальный парк Чжанцзяцзе, один из самых красивых парков в Поднебесной, известный своими причудливыми острыми скалами Улинъюань. Горная местность занимает около 76% от всей территории. Говорят, что именно эти необыкновенные горы вдохновили Джеймса Кэмерона на создание летающих гор в сказочной стране Пандорра в фильме Аватар. Трансфер в отель.
Горы Аватара
Переезд к горам Аватар (горы Юаньцзяцзе). Подъем на самом высоком открытом лифте Байлонг (Лифт Ста Драконов) в Китае, который поднимает туристов на 330 метров вдоль стены из песчаника, откуда открывается головокружительный вид на скалистое ущелье. Вы идете по краю пропасти, и облака вырастают у вас прямо из-под ног. Пики гор, как мираж, неожиданно появляются из облаков, когда вы меньше всего этого ожидаете, заставляя ваше сердце биться чаще.
Спуск на фуникулере вниз.
Посещение пещеры Желтого дракона, отличается необычным световым решением внутри, подсвечивая каждый элемент в различные цвета.
За доп плату, при желании, посещение невероятного Вечернее шоу Огненная Лиса. Огромный театр на открытом воздухе, где декорациями выступают бесподобные, в свете прожекторов, горы. Более 500 актеров, великолепные костюмы, чарующая музыка, настоящий водопад и озеро. Все это оставляет неизгладимое впечатления на долгие годы.
Озеро, стеклянный мост и Гранд Каньон
Свободный день или
По желанию, доп. экскурсия за доп плату Озеро Баофэн, стеклянный мост и Гранд Каньон
Посещение озера Баофэн - изумительного по красоте озера изумрудного цвета, среди невероятно красивых гор. Прогулка на лодке по озеру.
Далее мы попадаем на Стеклянный мост в Чжанцзяцзе самый длинный и самый высокий стеклянный мост в мире. Здесь Вы сможете насладиться панорамным видом великолепных гор и Гранд-Каньона. Благодаря своему крутому рельефу, чистым ручьям, своеобразным каменным зарослям, девственным лесам и захватывающим приключенческим мероприятиям, Гранд-каньон привлекает многочисленных посетителей.
Гора Тяньмэньшань и Шанхай
Освобождение номера, свободная первая половина дня
или По желанию, доп. экскурсия за доп. плату Гора Тяньмэньшань (Небесные врата)
Потрясающие виды горы Небесные Врата, Лестница в небо и 999 ступеней к Богу, отвесные скалы, дорога 99 поворотов, самый высокорасположенный стеклянный мост в мире, а также одна из самых длинных канатных дорог, ежегодно привлекает огромное количество путешественников со всего света.
Канатная дорога самый удобный способ добраться до пещеры Небесные Врата. Вас ждёт поездка по одной из самых длинных канатных дорог в мире, а также панорамные виды дороги 99 поворотов и незабываемые пейзажи гор. Вы преодолеете расстояние в 7 километров примерно за 30 минут. В пути по канатной дороге Вам откроются потрясающие пейзажи: горные вершины, поросшие кустарником, широкие долины и знаменитая дорога 99 поворотов горный серпантин с 99 крутыми изгибами. В одной кабине подъёмника помещаются восемь человек.
Дорога Тунтянь (Небесное шоссе), более известная как дорога 99 поворотов, горный серпантин, ведущий к Небесным Вратам. Название дороге дали 99 крутых изгибов-поворотов шоссе на пути к этому знаменитому природному феномену. Дорога была построена для туристического использования, чтобы помочь туристам добраться от подножия горы до её вершины и пещеры Тяньмэнь (Небесные Врата). Туристические автобусы доставляют путешественников от средней станции канатной дороги по некоторым из 99 поворотов до пещеры Небесные Врата.
Врата Рая (Китай) или Тяньмэнь (Tinmn) это большая пещера. Размытое водами, здесь образовалось отверстие, напоминающее огромный дверной проём в скале. Это самое высоко расположенное горное образование данного типа в мире. Ширина Небесных Врат 30 метров. Вам предстоит подъём по 999 крутым и узким ступеням это знаменитая Лестница в Небо и 999 Ступеней к Богу. Подъём займёт около 30 минут.
Вид, который откроется из пещеры, довольно прост, к тому же, здесь всегда многолюдно и непросто найти удачное место для фотографий.
Трансфер в аэропорт
- 21.25 Вылет из Чжанцзяцзе в Шанхай.
- 21.00 Прибытие в Шанхай, трансфер в отель.
Чжуцзяцзяо - Восточная венеция и дорога домой
Освобождение номера, свободная первая половина дня или
По желанию, доп. экскурсия за доп. плату Чжуцзяцзяо - Восточная венеция - Сад Кэджи, Катание на лодочках, Буддийского Храма, Рынок изделий ручной работы и сувениров.
Переезд в города Чжуцзяцзяо, который называют Шанхайской Венецией. Город с аккуратными домиками, с небольшими реками, заросшими ивами, с удивительными старыми мостами, перекинутые через живописные каналы.
Индивидуальный трансфер в аэропорт.
Окончание программы в аэропорту Шанхая.
Шанхай, обзорная основных мест
Посещение Храма Нефритового Будды с яркими стенам шафранового цвета.
Прогулка по Саду Юйюань (Сад Радости) в самом центре старого Шанхая. Сад выполнен по всем законам фэн-шуй: были сохранены его искусственные горки, павильоны, пруды, беседки, мостики и открытые террасы, с удивительным вкусом вписанные в окружающий пейзаж.
Подъем на телевизионную башню Восточная жемчужина, которая является символом города Шанхай и самой высокой в Азии.
На первом этаже башни находиться музей истории Шанхая, который также входит в экскурсионную программу, со своими древними реликвиями и современными объектами.
Вечерняя прогулка по Набережная Бунд, которая является одним из самых узнаваемых архитектурных символов Шанхая.
Посещение улица Наньцзинлу, один из самых известных торговых центров мира, но не только своими многочисленными магазинами, рынками и торговыми центрами, но и длинной историей. За дополнительную плату возможно совершить прогулку на катере по реке Хуанпу с видами на Шанхай.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками в отелях 3-4: 2 ночь в Пекине, 3 ночи в Чжанцзяцзе, 2 ночи в Гуйлинь, 2 ночи в Шанхае
- Все трансферы на протяжении всей программы (индивидуальные)
- 2 внутренних авиаперелета (20 кг багажа) и 1 внутренний ж/д переезд (сидячие места)
- 4 индивидуальные обзорные экскурсии на русском языке, с индивидуальным гидом, в следующих городах: Пекин, Чжанцзяцзе, Гуйлинь, Шанхай
- Международный страховой полис (покрытие covid-19)
Что не входит в цену
- Международный авиабилет из России до Пекина из Шанхая в Россию
- Питание, не входящие в программу
- Входные билеты по программе 14000 на чел
Пожелания к путешественнику
Участие единого гида на всем маршруте данного тура не предполагает.
Тур полностью организован и обкатан туристами не раз: трансферы, проживание, внутренние перелеты, экскурсии с русскоговорящими гидами (индивидуальные и групповые). В назначенном месте и времени вас забирают/отвозят/привозят/сопровождают/ гиды-организаторы, встречая с табличкой в руках. Вам лишь остается следовать программе по личному путеводителю, который составляется для каждого индивидуально. Все документы бронирования турист получает с курьером по его адресу, за 4 дня до начала тура. Так же они дублируются на эл почту.
