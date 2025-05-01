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Тур в Китай для всей семьи: Шаолинь, скалы из «Аватара», Терракотовая армия, яркие шоу и отели 5

Побывать в 5 городах, увидеть парящие горы, пройти по Жемчужной реке и отведать местных блюд
Природные чудеса, древние святыни, старинные улочки, футуристические небоскрёбы, вкуснейшая кухня и красочные представления… Всё это и многое другое — в нашем путешествии по Китаю.

Вы побываете в Пекине, посетите легендарный монастырь
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Шаолинь и познакомитесь с историей боевых искусств. В Сиане осмотрите Терракотовую армию и подниметесь в горы Хуашань.

В Чжанцзяцзе полюбуетесь пейзажами, которые вдохновили создателей «Аватара», пройдётесь по стеклянной тропе и сделаете фото у Небесных врат. В Гуанчжоу насладитесь вечерним круизом по Жемчужной реке.

А ещё вас ждут красочные шоу с танцами, музыкой и театрализованными представлениями, пельменный банкет и другие гастрономические открытия. В тур приглашаем всю семью: интересно будет и детям, и взрослым.

5
6 отзывов
Тур в Китай для всей семьи: Шаолинь, скалы из «Аватара», Терракотовая армия, яркие шоу и отели 5
Тур в Китай для всей семьи: Шаолинь, скалы из «Аватара», Терракотовая армия, яркие шоу и отели 5
Тур в Китай для всей семьи: Шаолинь, скалы из «Аватара», Терракотовая армия, яркие шоу и отели 5

Описание тура

Организационные детали

Перелёт а/к Аэрофлот Москва – Пекин // Гуанчжоу – Москва
Дата РейсВылет Прибытие
3.10.2025SU204SVO 21:05PKX 9:50+1
13.10.2025SU221CAN 11:10SVO 16:10

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, 7 обедов и 3 ужина.

Транспорт. Автобус. В стоимость также включены переезды на поезде между городами и внутренний перелёт.

Возраст участников. Участие взрослых в поездке возможно только с ребёнком. Возраст — старше 8 лет.

Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Пекину и переезд в Лоян на поезде

Встретим вас в аэропорту в 9:50. Наша программа начнётся с обзорной экскурсии по столице: вы посетите парк Цзиншань, откуда открываются панорамные виды на Запретный город, прогуляетесь по узким улочкам хутунов и увидите храм Конфуция, один из самых древних в Пекине.

Пообедаем и пройдёмся по исторической улице Люличан, знаменитой своими антикварными лавками и атмосферой Старого Пекина.

Затем — трансфер на ж/д вокзал. В 16:15 отправимся в Лоян на скоростном поезде, в пути проведём чуть больше 4 часов. Ужин в дороге — самостоятельно. Прибудем в 20:21, заселимся в отель и отдохнём.

Встреча, экскурсия по Пекину и переезд в Лоян на поездеВстреча, экскурсия по Пекину и переезд в Лоян на поездеВстреча, экскурсия по Пекину и переезд в Лоян на поездеВстреча, экскурсия по Пекину и переезд в Лоян на поезде
2 день

Монастырь Шаолинь, история боевых искусств и лес Пагод

После завтрака, в 8:00, поедем в Шаолинь. Дорога займёт около 2 часов. В 10:00 начнётся экскурсия по знаменитому монастырю — колыбели китайского кунг-фу и духовному центру чань-буддизма. Вы прогуляетесь по территории, узнаете об истории боевых искусств и посетите лес Пагод — усыпальницу монахов.

Во время экскурсии предусмотрен традиционный вегетарианский обед в монастырской трапезной.

В 17:00 вернёмся в отель. Вечер свободный, ужин — самостоятельно.

Монастырь Шаолинь, история боевых искусств и лес ПагодМонастырь Шаолинь, история боевых искусств и лес ПагодМонастырь Шаолинь, история боевых искусств и лес ПагодМонастырь Шаолинь, история боевых искусств и лес Пагод
3 день

Гроты Лунмэнь, переезд в Сиань, традиционные пельмени на ужин и шоу «Музыка и танцы династии Тан»

Позавтракаем, выселимся из отеля и отправимся к гротам Лунмэнь. С 8:30 до 11:30 будем исследовать скальные ниши, высеченные в известняковых склонах, и увидим знаменитый грот Десяти тысяч Будд, украшенный множеством каменных статуй.

В 12:46 доберёмся на скоростном поезде в Сиань. Поездка займёт 1 час 15 минут. Обед в поезде — самостоятельно.

По прибытии — трансфер и заселение в отель. На ужин попробуем традиционные пельмени, а ещё насладимся шоу «Музыка и танцы династии Тан».

Гроты Лунмэнь, переезд в Сиань, традиционные пельмени на ужин и шоу «Музыка и танцы династии Тан»Гроты Лунмэнь, переезд в Сиань, традиционные пельмени на ужин и шоу «Музыка и танцы династии Тан»Гроты Лунмэнь, переезд в Сиань, традиционные пельмени на ужин и шоу «Музыка и танцы династии Тан»
4 день

Гора Хуашань, прогулки по склонам, древние даосские монастыри

В 8:00 поедем к подножию горы Хуашань. Переезд займёт около 2 часов. Будем наслаждаться видами одной из пяти священных гор даосизма. Подниматься и спускаться будем на фуникулёре. Погуляем по живописным склонам, где среди скал спрятаны древние даосские монастыри, пагоды и арочные мосты. В середине программы предусмотрен обед. К 18:00 вернёмся в Сиань.

Гора Хуашань, прогулки по склонам, древние даосские монастыриГора Хуашань, прогулки по склонам, древние даосские монастыриГора Хуашань, прогулки по склонам, древние даосские монастыриГора Хуашань, прогулки по склонам, древние даосские монастыри
5 день

Терракотовая армия, храм Дацыэнь и пагода Диких гусей, перелёт в Чжанцзяцзе

Позавтракаем, выселимся и отправимся к Терракотовой армии. В 10:30 начнётся экскурсия по музейному комплексу, где вы увидите тысячи глиняных статуй воинов, созданных для охраны мавзолея императора Цинь Шихуанди.

После — переезд в центр Сианя и обед. Далее посетим храм Дацыэнь и пагоду Диких гусей, а также погуляем по древней городской стене, с которой открываются виды на современный город.

В 17:30 — трансфер в аэропорт. Вылет в Чжанцзяцзе запланирован на 20:25, прибытие — в 21:55. Заселимся в отель и отдохнём.

Терракотовая армия, храм Дацыэнь и пагода Диких гусей, перелёт в ЧжанцзяцзеТерракотовая армия, храм Дацыэнь и пагода Диких гусей, перелёт в ЧжанцзяцзеТерракотовая армия, храм Дацыэнь и пагода Диких гусей, перелёт в Чжанцзяцзе
6 день

Национальный парк "Чжанцзяцзе", парящие скалы, представление "Очарование Западного Хунаня"

После завтрака посетим национальный парк «Чжанцзяцзе». В 11:30 вы подниметесь на смотровую площадку горы Цзянькуньчжу, более известной как Южный небесный столб. Именно этот пейзаж вдохновил создателей фильма «Аватар» на сотворение летающих гор Пандоры.

После обеда вас ждёт прогулка по живописной зоне Тяньцзышань. В течение нескольких часов вы будете осматривать причудливые скальные образования, туманные ущелья и каменные пики. Завершение маршрута — к 18:00.

После ужина начнётся красочное представление «Очарование Западного Хунаня» — яркое шоу, раскрывающее культурные традиции и мифологию местных народностей.

Национальный парк "Чжанцзяцзе", парящие скалы, представление "Очарование Западного Хунаня"Национальный парк "Чжанцзяцзе", парящие скалы, представление "Очарование Западного Хунаня"Национальный парк "Чжанцзяцзе", парящие скалы, представление "Очарование Западного Хунаня"Национальный парк "Чжанцзяцзе", парящие скалы, представление "Очарование Западного Хунаня"
7 день

Гора Тяньмэнь, катание по канатной дороге, пещера Небесные врата и шоу «Огненная лисица»

В 11:15 — выезд и трансфер к следующей локации, по пути пообедаем в местном ресторане. С 13:40 до 17:30 — экскурсия по национальному парку горы Тяньмэнь. Прокатимся по самой длинной в мире канатной дороге: 28 минут вы будете подниматься над ущельями, пока не окажетесь на высоте 1400 метров. Наверху прогуляемся по стеклянной подвесной тропе протяжённостью 1600 метров.

Главным впечатлением станет пещера Тяньмэнь, или Небесные врата — огромная естественная арка, прорезающая скалу. Спуск вниз пройдёт по лестнице из 999 ступеней.

После насыщенного дня — ужин с 18:00 до 19:00, а затем — вечернее шоу «Огненная лисица». Представление развернётся прямо у подножья горы Тяньмэнь, а его сцена встроена в природный ландшафт.

Гора Тяньмэнь, катание по канатной дороге, пещера Небесные врата и шоу «Огненная лисица»Гора Тяньмэнь, катание по канатной дороге, пещера Небесные врата и шоу «Огненная лисица»Гора Тяньмэнь, катание по канатной дороге, пещера Небесные врата и шоу «Огненная лисица»Гора Тяньмэнь, катание по канатной дороге, пещера Небесные врата и шоу «Огненная лисица»
8 день

Переезд в Гуанчжоу

После раннего завтрака в отеле в 7:50 освободим номера и поедем на ж/д вокзал. В 9:07 отправление скоростного поезда в Гуанчжоу, путь займёт около 5,5 часов. Обед — самостоятельно, во время переезда.

По прибытии в Гуанчжоу в 14:46 — трансфер и размещение в отеле. Во второй половине дня вы сможете погулять или отдохнуть, ужин — самостоятельно.

Переезд в ГуанчжоуПереезд в Гуанчжоу
9 день

Знакомство с Гуанчжоу и вечерний круиз по Жемчужной реке

Начнём экскурсию по Гуанчжоу. Посетим парк Юэйсю, увидим неоготический собор Святого сердца Шиши и побываем в Родовом зале семьи Чэнь — архитектурном комплексе в традиционном кантонском стиле, известном тонкой резьбой по дереву и камню. Пообедаем в ресторане.

С 15:00 до 19:00 у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок, шопинга или отдыха. Ужин — по желанию, самостоятельно.

В 19:30 вас ждёт небольшой вечерний круиз по реке Чжуцзян (Жемчужной). Во время прогулки вы увидите панораму ночного города с воды: огни небоскрёбов, мосты и современные архитектурные символы Гуанчжоу.

Знакомство с Гуанчжоу и вечерний круиз по Жемчужной рекеЗнакомство с Гуанчжоу и вечерний круиз по Жемчужной рекеЗнакомство с Гуанчжоу и вечерний круиз по Жемчужной рекеЗнакомство с Гуанчжоу и вечерний круиз по Жемчужной реке
10 день

Завершение тура

После завтрака — освобождение номеров и трансфер в аэропорт Гуанчжоу. Рекомендуемый вылет запланирован на 11:10 по местному времени. Прибытие в Москву ожидается в 16:00 по московскому времени.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$3905
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 7 обедов и 3 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Переезд между городами на поезде, внутренний авиаперелёт
  • Экскурсии по программе
  • Все входные билеты по программе
  • Медицинская страховка
  • Сопровождение менеджером по всей программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Пекина и обратно из Гуанчжоу
  • Питание вне программы
  • Виза
  • Стоимость тура:
  • Для 2 участников - $7260 (взрослый + ребёнок)
  • Для 3 участников - $11 300 (2 взрослых + ребёнок 1 взрослый + 2 детей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 9:50
Завершение: Аэропорт Гуанчжоу, 7:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 36 туристов
Привет, путешественники! Меня зовут Екатерина. Я — представитель команды, специализирующейся на турах для детей в сопровождении педагогов. Наша страсть — образование и культура, поэтому наши поездки всегда яркие, интересные и
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познавательные. Мы стараемся подбирать темы, которые будут интересны всем участникам поездки, от малышей до бабушек и дедушек. Наши туры — это не просто сухие факты и цифры, это возможность окунуться в историю и культуру городов и стран, узнать их особенности и скрытые уголки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Л
Спасибо огромное за эту потрясающую поездку. Как обычно все было на уровне: и подготовка и организация и сама поездка. Мы уже долго путешествуем с этой командой и всегда уезжаем с
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массой классных воспоминаний. Маршрут получился очень насыщенным и интересным, надеюсь он останется таким и дальше. Терракотовая армия впечатлила, хоть там и много людей, но это не портит желания побывать там. Горы вообще must see для любого, кто любит путешествия. Озеро Баофэн нам показалось не очень захватывающим, наверное, его лучше заменить на пещеры желтого дракона. Но в целом с удовольствием вспоминаем каждый день. Отдельное спасибо преподавателю, который очень живо рассказывал историю Китая и с большим тактом взаимодействовал с нашими взрослыми детьми. Ждем новых встреч!

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С
Огромное спасибо всей команде за такую классную программу! Маршрут был очень продуман, видно, что все детали учли. Захватывающие виды гор, разные пейзажи и история, охватывающая множество эпох, просто поражают. Начали
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мы с Лояна, это старая столица, где можно увидеть, как зарождалось государство, а еще там монастырь Шаолинь и знаменитые гроты Лунмэнь. Особенно впечатляют скульптуры в гротах, их так много и сделаны с такой аккуратностью! Потом поехали в Сиань, а на четвертый день посетили Терракотовую армию. Там раскопки показывают прямо вживую, это интереснейшее зрелище. Просто невероятно, что тысячи лет назад люди сделали целую глиняную армию, где у каждого солдата свое лицо и поза. Еще мы побывали у пагоды Диких Гусей, это символ города и очень спокойное, умиротворяющее место. После этого отправились в Чжанцзяцзе, где горы, от которых невозможно отвести глаз. «Горы Аватара» в легком тумане смотрелись таинственно, а горы Тяньмэнь словно вырастали из облаков. Мы прошлись по стеклянному мосту, в солнечную погоду виды были потрясающие, фотки получились супер! Еще там есть озеро Баофэн, тоже очень красиво. В конце поездки оказались в Гуанчжоу, где удалось погулять по сафари-парку и осмотреть город внутри. Самым крутым моментом стал вечерний круиз по Жемчужной реке, атмосфера была очень приятной и расслабленной. В целом поездка подарила много эмоций и познакомила с богатой историей. Особая благодарность Яне, которая помогала нам и делилась интересными фактами, а еще было забавно попробовать себя в роли гида. Спасибо за поддержку! Отмечу, что поездка реально стоит того, чтобы открыть для себя совсем другой Китай. Из минусов — много туристов, особенно у Терракотовой армии, что иногда напрягало. И еще совет: лифт 100 Драконов лучше пропустить — стоять в очереди около часа ради пары минут в стесненных условиях, где почти все видно через бетон, было не очень. К тому же не забывайте, что местная еда часто острая и маслянистая, к этому лучше подготовиться. Но несмотря на все нюансы, положительных впечатлений гораздо больше, особенно благодаря классной компании и отличному настроению!

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К
Мы уже не впервые отправляемся в путешествия с этой компанией. Самое классное — это их подход к мелочам: жилье было отличное, еда вкусная, и детям созданы все условия для занятий,
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я оценила, очень удобно и комфортно было все время. Программа тура составлена очень здорово, по моему мнению. Она и для взрослых интересная и детям нравится. Там и старинные места, и памятники, и красивейшие природные уголки, заповедники и настоящие чудеса — все идеально сбалансировано, чередуются активные моменты с более спокойными. Очень продуманно. Еще хочу отметить работу педагога Яны. Она реально увлечена своим делом, глубоко вникает в историю, географию и культуру Китая, да и мира в целом. Её знания впечатляют, а по общению с детьми видно, что заботится искренне и искренне хочет им помочь. Мы очень благодарны, уважение огромное. Ждем нашу следующую встречу в Японии, эти горы настолько впечатлили, что запомнились навсегда!

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О
Я волновалась, сможет ли сын выдержать такой напряженный ритм, но все было организовано просто на отлично. Отели с пятью звездами оказались настоящим спасением — после того, как проходили по 15
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тысяч шагов в Лунмэньских гротах или по стенам Сианя, мягкая кровать казалась настоящим подарком. Больше всего запомнилось вечернее представление "Огненная лиса" — такой масштаб сложно передать на видео. Ребенок был в полном восторге, как и я, особенно от того, как здесь сочетаются древние традиции и современный Китай.

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Д
Очень признательны за еще одну отлично организованную поездку с вашей командой! Китай просто удивил — страна с такой особенной историей, природой и культурой, чего-то подобного я раньше не видел. Маршрут
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был продуман так, что впечатления постоянно менялись, и каждое становилось ярче предыдущего. Человек, который готовил программу, смог действительно показать и детям и взрослым настоящее погружение в китайские традиции, обычаи и историческую глубину.

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С
Мы изначально выбрали поездку из-за гор Аватара, но потом просто очаровались Лояном и Шаолинем. Менеджер помог со всеми билетами и пересадками на поездах — в Китае без этого бы сложновато
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было. Расписание было довольно плотным, но каждый день открывались новые красивые места. Моя дочь, которая обычно равнодушна к музеям, даже полчаса молча стояла и смотрела на Терракотовую армию. В общем, спасибо за такой интересный и насыщенный тур!

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Тур входит в следующие категории Пекина

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