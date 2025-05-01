Вы побываете в Пекине, посетите легендарный монастырь
Описание тура
Организационные детали
Перелёт а/к Аэрофлот Москва – Пекин // Гуанчжоу – Москва
Дата РейсВылет Прибытие
3.10.2025SU204SVO 21:05PKX 9:50+1
13.10.2025SU221CAN 11:10SVO 16:10
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, 7 обедов и 3 ужина.
Транспорт. Автобус. В стоимость также включены переезды на поезде между городами и внутренний перелёт.
Возраст участников. Участие взрослых в поездке возможно только с ребёнком. Возраст — старше 8 лет.
Виза. С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане России могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней с действующим загранпаспортом (срок действия — не менее 6 месяцев с момента выезда).
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Пекину и переезд в Лоян на поезде
Встретим вас в аэропорту в 9:50. Наша программа начнётся с обзорной экскурсии по столице: вы посетите парк Цзиншань, откуда открываются панорамные виды на Запретный город, прогуляетесь по узким улочкам хутунов и увидите храм Конфуция, один из самых древних в Пекине.
Пообедаем и пройдёмся по исторической улице Люличан, знаменитой своими антикварными лавками и атмосферой Старого Пекина.
Затем — трансфер на ж/д вокзал. В 16:15 отправимся в Лоян на скоростном поезде, в пути проведём чуть больше 4 часов. Ужин в дороге — самостоятельно. Прибудем в 20:21, заселимся в отель и отдохнём.
Монастырь Шаолинь, история боевых искусств и лес Пагод
После завтрака, в 8:00, поедем в Шаолинь. Дорога займёт около 2 часов. В 10:00 начнётся экскурсия по знаменитому монастырю — колыбели китайского кунг-фу и духовному центру чань-буддизма. Вы прогуляетесь по территории, узнаете об истории боевых искусств и посетите лес Пагод — усыпальницу монахов.
Во время экскурсии предусмотрен традиционный вегетарианский обед в монастырской трапезной.
В 17:00 вернёмся в отель. Вечер свободный, ужин — самостоятельно.
Гроты Лунмэнь, переезд в Сиань, традиционные пельмени на ужин и шоу «Музыка и танцы династии Тан»
Позавтракаем, выселимся из отеля и отправимся к гротам Лунмэнь. С 8:30 до 11:30 будем исследовать скальные ниши, высеченные в известняковых склонах, и увидим знаменитый грот Десяти тысяч Будд, украшенный множеством каменных статуй.
В 12:46 доберёмся на скоростном поезде в Сиань. Поездка займёт 1 час 15 минут. Обед в поезде — самостоятельно.
По прибытии — трансфер и заселение в отель. На ужин попробуем традиционные пельмени, а ещё насладимся шоу «Музыка и танцы династии Тан».
Гора Хуашань, прогулки по склонам, древние даосские монастыри
В 8:00 поедем к подножию горы Хуашань. Переезд займёт около 2 часов. Будем наслаждаться видами одной из пяти священных гор даосизма. Подниматься и спускаться будем на фуникулёре. Погуляем по живописным склонам, где среди скал спрятаны древние даосские монастыри, пагоды и арочные мосты. В середине программы предусмотрен обед. К 18:00 вернёмся в Сиань.
Терракотовая армия, храм Дацыэнь и пагода Диких гусей, перелёт в Чжанцзяцзе
Позавтракаем, выселимся и отправимся к Терракотовой армии. В 10:30 начнётся экскурсия по музейному комплексу, где вы увидите тысячи глиняных статуй воинов, созданных для охраны мавзолея императора Цинь Шихуанди.
После — переезд в центр Сианя и обед. Далее посетим храм Дацыэнь и пагоду Диких гусей, а также погуляем по древней городской стене, с которой открываются виды на современный город.
В 17:30 — трансфер в аэропорт. Вылет в Чжанцзяцзе запланирован на 20:25, прибытие — в 21:55. Заселимся в отель и отдохнём.
Национальный парк "Чжанцзяцзе", парящие скалы, представление "Очарование Западного Хунаня"
После завтрака посетим национальный парк «Чжанцзяцзе». В 11:30 вы подниметесь на смотровую площадку горы Цзянькуньчжу, более известной как Южный небесный столб. Именно этот пейзаж вдохновил создателей фильма «Аватар» на сотворение летающих гор Пандоры.
После обеда вас ждёт прогулка по живописной зоне Тяньцзышань. В течение нескольких часов вы будете осматривать причудливые скальные образования, туманные ущелья и каменные пики. Завершение маршрута — к 18:00.
После ужина начнётся красочное представление «Очарование Западного Хунаня» — яркое шоу, раскрывающее культурные традиции и мифологию местных народностей.
Гора Тяньмэнь, катание по канатной дороге, пещера Небесные врата и шоу «Огненная лисица»
В 11:15 — выезд и трансфер к следующей локации, по пути пообедаем в местном ресторане. С 13:40 до 17:30 — экскурсия по национальному парку горы Тяньмэнь. Прокатимся по самой длинной в мире канатной дороге: 28 минут вы будете подниматься над ущельями, пока не окажетесь на высоте 1400 метров. Наверху прогуляемся по стеклянной подвесной тропе протяжённостью 1600 метров.
Главным впечатлением станет пещера Тяньмэнь, или Небесные врата — огромная естественная арка, прорезающая скалу. Спуск вниз пройдёт по лестнице из 999 ступеней.
После насыщенного дня — ужин с 18:00 до 19:00, а затем — вечернее шоу «Огненная лисица». Представление развернётся прямо у подножья горы Тяньмэнь, а его сцена встроена в природный ландшафт.
Переезд в Гуанчжоу
После раннего завтрака в отеле в 7:50 освободим номера и поедем на ж/д вокзал. В 9:07 отправление скоростного поезда в Гуанчжоу, путь займёт около 5,5 часов. Обед — самостоятельно, во время переезда.
По прибытии в Гуанчжоу в 14:46 — трансфер и размещение в отеле. Во второй половине дня вы сможете погулять или отдохнуть, ужин — самостоятельно.
Знакомство с Гуанчжоу и вечерний круиз по Жемчужной реке
Начнём экскурсию по Гуанчжоу. Посетим парк Юэйсю, увидим неоготический собор Святого сердца Шиши и побываем в Родовом зале семьи Чэнь — архитектурном комплексе в традиционном кантонском стиле, известном тонкой резьбой по дереву и камню. Пообедаем в ресторане.
С 15:00 до 19:00 у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок, шопинга или отдыха. Ужин — по желанию, самостоятельно.
В 19:30 вас ждёт небольшой вечерний круиз по реке Чжуцзян (Жемчужной). Во время прогулки вы увидите панораму ночного города с воды: огни небоскрёбов, мосты и современные архитектурные символы Гуанчжоу.
Завершение тура
После завтрака — освобождение номеров и трансфер в аэропорт Гуанчжоу. Рекомендуемый вылет запланирован на 11:10 по местному времени. Прибытие в Москву ожидается в 16:00 по московскому времени.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$3905
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 7 обедов и 3 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Переезд между городами на поезде, внутренний авиаперелёт
- Экскурсии по программе
- Все входные билеты по программе
- Медицинская страховка
- Сопровождение менеджером по всей программе
Что не входит в цену
- Билеты до Пекина и обратно из Гуанчжоу
- Питание вне программы
- Виза
- Стоимость тура:
- Для 2 участников - $7260 (взрослый + ребёнок)
- Для 3 участников - $11 300 (2 взрослых + ребёнок 1 взрослый + 2 детей)