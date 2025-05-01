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мы с Лояна, это старая столица, где можно увидеть, как зарождалось государство, а еще там монастырь Шаолинь и знаменитые гроты Лунмэнь. Особенно впечатляют скульптуры в гротах, их так много и сделаны с такой аккуратностью! Потом поехали в Сиань, а на четвертый день посетили Терракотовую армию. Там раскопки показывают прямо вживую, это интереснейшее зрелище. Просто невероятно, что тысячи лет назад люди сделали целую глиняную армию, где у каждого солдата свое лицо и поза. Еще мы побывали у пагоды Диких Гусей, это символ города и очень спокойное, умиротворяющее место. После этого отправились в Чжанцзяцзе, где горы, от которых невозможно отвести глаз. «Горы Аватара» в легком тумане смотрелись таинственно, а горы Тяньмэнь словно вырастали из облаков. Мы прошлись по стеклянному мосту, в солнечную погоду виды были потрясающие, фотки получились супер! Еще там есть озеро Баофэн, тоже очень красиво. В конце поездки оказались в Гуанчжоу, где удалось погулять по сафари-парку и осмотреть город внутри. Самым крутым моментом стал вечерний круиз по Жемчужной реке, атмосфера была очень приятной и расслабленной. В целом поездка подарила много эмоций и познакомила с богатой историей. Особая благодарность Яне, которая помогала нам и делилась интересными фактами, а еще было забавно попробовать себя в роли гида. Спасибо за поддержку! Отмечу, что поездка реально стоит того, чтобы открыть для себя совсем другой Китай. Из минусов — много туристов, особенно у Терракотовой армии, что иногда напрягало. И еще совет: лифт 100 Драконов лучше пропустить — стоять в очереди около часа ради пары минут в стесненных условиях, где почти все видно через бетон, было не очень. К тому же не забывайте, что местная еда часто острая и маслянистая, к этому лучше подготовиться. Но несмотря на все нюансы, положительных впечатлений гораздо больше, особенно благодаря классной компании и отличному настроению!