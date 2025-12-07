Мои заказы

Большой тур по Китаю, от Пекина до Шанхая: 7 городов, главные архитектурные и природные чудеса

Увидеть шоу монахов в Шаолине, побывать на Великой Китайской стене, полюбоваться парящими горами
Мы познакомим вас с Китаем, таким разным и таким удивительным: здесь древние храмы соседствуют с небоскрёбами, а пейзажи напоминают планету Пандора из фильма «Аватар».

Вы побродите по Запретному городу и пройдёте
читать дальше

по Великой Китайской стене, осмотрите легендарную Терракотовую армию и пощекочете нервы, гуляя по стеклянному мосту над пропастью.

Вас ждут не только увлекательные экскурсии по главным достопримечательностям, но и неожиданные впечатления: вы отведаете знаменитую пекинскую утку с хрустящей корочкой, насладитесь боевым шоу шаолиньских монахов, проплывёте по каналам Чжуцзяцзяо на лодке и исследуете подземные миры пещер со сталактитами и сталагмитами.

А ещё увидите процесс создания сучжоуской шёлковой ткани ткани, прокатитесь на лифте «Байлун» с панорамным видом на ущелья и скалы и сделаете фото Шанхая с высоты птичьего полёта — со смотровой площадки телебашни.

Описание тура

Организационные детали

Программа тура по дням

1 день

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, пекинская утка на обед и парк Цзиньшань

Встретим вас в аэропорту Пекина. Экскурсию мы начнём с посещения знаменитой площади Тяньаньмэнь, откуда отправимся в сердце древней империи — Запретный город.

Во второй половине дня состоится приветственный обед, во время которого вы попробуете одно из самых известных блюд китайской кухни — пекинскую утку с хрустящей кожей, приготовленную по традиционному рецепту. Если позволит время, мы посетим Храм Неба, а затем прогуляемся по парку Цзиньшань. С его смотровых площадок открываются лучшие панорамы на древний Пекин.

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, пекинская утка на обед и парк Цзиньшань
2 день

Великая Китайская стена и переезд в Лоян

Отправимся к Великой Китайской стене. Мы посетим живописный участок Цзюй Юн Гуань, где можно будет прогуляться по древним каменным ступеням, любуясь панорамами гор и зелёных холмов, окружающих эту легендарную постройку.

После обеда поедем в Лоян на скоростном поезде. По прибытии разместимся в отеле.

Великая Китайская стена и переезд в Лоян
3 день

Храм Белой Лошади и шоу боевых искусств от монахов Шаолиньского монастыря

Посетим храм Белой Лошади 1 века н. э. Именно отсюда началось распространение буддизма по всей Поднебесной. Далее наш путь лежит к знаменитому монастырю Шаолинь, расположенному у подножия живописных гор Суншань. Это священное место считается колыбелью чань-буддизма и родиной китайского кунг-фу. Здесь нас ждёт впечатляющее представление боевых искусств, подготовленное монахами монастыря.

Храм Белой Лошади и шоу боевых искусств от монахов Шаолиньского монастыря
4 день

Старый город Лояна, пещеры Лунмэнь и переезд в Сиань

Погуляем по Старому городу Лояна с узкими улочками, старинными домами и шумными лавками. После обеда мы отправимся к знаменитым пещерам Лунмэнь — одному из величайших памятников буддийского искусства. Этот комплекс, высеченный прямо в скалах, включает более 100 000 изображений Будды и его учеников.

Вечером переедем в Сиань.

Старый город Лояна, пещеры Лунмэнь и переезд в Сиань
5 день

Терракотовая армия, дворец Хуацин, «Неспящий Датан»

Посетим Музей терракотовых воинов и лошадей, где хранится армия из более чем 8000 глиняных воинов и коней, созданных для охраны мавзолея первого императора объединённого Китая.

Затем побываем во дворце Хуацин, известном своими термальными источниками. Вечером вас ждёт грандиозное представление «Цяньгу цин» — красочное шоу, рассказывающее историю династии Тан через музыку, танцы и световые спецэффекты.

Завершим день прогулкой по Datang Everbright City, которую часто называют «Неспящий Датан». Это современный культурный квартал: улицы озарены яркой подсветкой, звучит музыка, проходят уличные выступления и световые инсталляции.

Терракотовая армия, дворец Хуацин, «Неспящий Датан»
6 день

Музей Сианя, Малая пагода диких гусей, Колокольная и Барабанная башни и перелёт в Чжанцзяцзе

Начнём день с посещения музея Сианя, где познакомимся с экспонатами, затем осмотрим Малую пагоду диких гусей. Погуляем по району Юнсинфан с ремесленными лавками и чайными домами. Далее посетим Городскую стену Сианя — одно из немногих полностью сохранившихся укреплений. При желании можно пройтись вдоль стены или прокатиться на велосипеде.

Увидим площадь Колокольной и Барабанной башен — центр исторического Сианя, а завершением дня станет прогулка по Мусульманской улице, где попробуем блюда местной кухни.

Вечером перелетим в Чжанцзяцзе и заселимся в отель.

Музей Сианя, Малая пагода диких гусей, Колокольная и Барабанная башни и перелёт в Чжанцзяцзе
7 день

Парк "Чжанцзяцзе", гора Тяньцзы и лифт "Байлун"

Отправимся в национальный парк «Чжанцзяцзе», где поднимемся на гору Тяньцзы по живописной тропе, а спустимся на экологичном вагончике, любуясь каменными столбами и облачными вершинами.

Далее нас ждёт подъём на знаменитом лифте «Байлун» с панорамным видом на ущелья и скалы. После обеда (не включён) продолжим прогулку по горам, а вниз спустимся на фуникулёре, чтобы увидеть пейзажи с другой стороны.

Вечером нас ждёт ужин (включён в стоимость).

Парк "Чжанцзяцзе", гора Тяньцзы и лифт "Байлун"
8 день

Пещера Хуанлун, прогулка по озеру Баофэн и стеклянный мост

После завтрака отправимся в пещеру Хуанлун и спустимся в подземные залы с фантастическими сталактитами и сталагмитами. Затем прибудем на озеро Баофэн, где совершим лодочную прогулку среди живописных скал и изумрудных вод.

Посетим знаменитый стеклянный мост над Гранд-Каньоном Чжанцзяцзе — инженерное чудо, нависающее над пропастью. Отсюда открываются захватывающие виды на горы и ущелья. По желанию можно попробовать экстремальные развлечения и интерактивные аттракционы на мосту (за дополнительную плату).

Пещера Хуанлун, прогулка по озеру Баофэн и стеклянный мост
9 день

Гора Тяньмэньшань, «Небесные врата», пещера Тяньмэнь

Сегодня мы отправимся к горе Тяньмэньшань. Нас ждёт подъём по самой длинной канатной дороге в мире протяжённостью 7,5 км, ведущей к вершине горы и знаменитым «Небесным вратам», расположенным на высоте 1518 метров.

Мы прогуляемся по стеклянной дорожке, нависающей над пропастью на уровне 1300 метров, и посетим буддийский храм Небесные врата, окружённый легендами и древними преданиями. Затем спустимся к пещере Тяньмэнь по 999 ступеням, символизирующим путь очищения и восхождения к духовной гармонии.

Вечером перелетим в Шанхай.

Гора Тяньмэньшань, «Небесные врата», пещера Тяньмэнь
10 день

Сад Юй, смотровая площадка телебашни, набережная Вайтань и Нанкинская улица

Посетим сад Юй с изящными павильонами, мостиками и прудами. Затем мы поднимемся на смотровую площадку легендарной телебашни «Восточная жемчужина», откуда открывается захватывающая панорама города. С высоты можно увидеть контраст между футуристическими небоскрёбами района Пудун и колониальной архитектурой старого Шанхая.

Побываем на набережной Вайтань, где старинные здания времён европейских концессий соседствуют с сияющими стеклянными башнями. Завершим день на Нанкинской улице, главной торговой артерии города.

Сад Юй, смотровая площадка телебашни, набережная Вайтань и Нанкинская улица
11 день

Водный город Чжуцзяцзяо, арочный мост Фаншэн, прогулка на лодке по каналам

Сегодня мы отправимся в старинный водный город Чжуцзяцзяо — живописное место с узкими каналами, каменными мостами и архитектурой времён династий Мин и Цин.

Прогуляемся по старинной улице Чжуцзяцзяо, увидим знаменитый арочный мост Фаншэн и посетим буддийский храм Кэццзююань, утопающий в зелени и тишине.

Затем совершим лодочную прогулку по каналам, чтобы в полной мере ощутить атмосферу этой восточной Венеции. После насыщенного дня вернёмся в Шанхай и отдохнём в отеле.

Водный город Чжуцзяцзяо, арочный мост Фаншэн, прогулка на лодке по каналам
12 день

Сучжоу, Сад скромного администратора, район Пинцзян-лу и Музей шёлка

Побываем в Сучжоу — живописном городе каналов, мостов и садов. Начнём с посещения Сада скромного администратора — самого большого и известного сада Сучжоу, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем прогуляемся по историческому району Пинцзян-лу — старинным улочкам вдоль каналов, где сохранилась атмосфера древнего города и работают ремесленные лавки. После заглянем в Музей шёлка, чтобы узнать историю и увидеть процесс создания знаменитой сучжоусской ткани.

Сучжоу, Сад скромного администратора, район Пинцзян-лу и Музей шёлка
13 день

Отъезд

После завтрака у вас будет время для прогулки по Шанхаю — можно вновь пройтись по любимым улочкам и насладиться атмосферой.

Если вылет запланирован на вечер, останется возможность приобрести сувениры и подарки: китайский чай, изделия из шёлка или традиционные ремесленные вещи — прекрасные напоминания о днях, проведённых в Поднебесной.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 9 обедов и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Внутренние перелёты, билеты на скоростные поезда
  • Экскурсии по программе
  • Все входные билеты
  • Сопровождение гидом на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Билеты до Пекина и обратно из Шанхая
  • Питание вне программы
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 12:00
Завершение: Аэропорт Шанхая, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваша команда гидов в Пекине
За годы плодотворной работы мы зарекомендовали себя как одног из лидеров в области культурного и делового сотрудничества с Китаем. Наша компания, обладая глубокими знаниями всех аспектов взаимодействия с Поднебесной, успешно развивает ключевые направления: организация авторских групповых и индивидуальных туров в Китай «под ключ». Это направление мы активно расширяем, стремясь к совершенству в каждой детали.

