Описание тура
Организационные детали
Программа тура по дням
Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, пекинская утка на обед и парк Цзиньшань
Встретим вас в аэропорту Пекина. Экскурсию мы начнём с посещения знаменитой площади Тяньаньмэнь, откуда отправимся в сердце древней империи — Запретный город.
Во второй половине дня состоится приветственный обед, во время которого вы попробуете одно из самых известных блюд китайской кухни — пекинскую утку с хрустящей кожей, приготовленную по традиционному рецепту. Если позволит время, мы посетим Храм Неба, а затем прогуляемся по парку Цзиньшань. С его смотровых площадок открываются лучшие панорамы на древний Пекин.
Великая Китайская стена и переезд в Лоян
Отправимся к Великой Китайской стене. Мы посетим живописный участок Цзюй Юн Гуань, где можно будет прогуляться по древним каменным ступеням, любуясь панорамами гор и зелёных холмов, окружающих эту легендарную постройку.
После обеда поедем в Лоян на скоростном поезде. По прибытии разместимся в отеле.
Храм Белой Лошади и шоу боевых искусств от монахов Шаолиньского монастыря
Посетим храм Белой Лошади 1 века н. э. Именно отсюда началось распространение буддизма по всей Поднебесной. Далее наш путь лежит к знаменитому монастырю Шаолинь, расположенному у подножия живописных гор Суншань. Это священное место считается колыбелью чань-буддизма и родиной китайского кунг-фу. Здесь нас ждёт впечатляющее представление боевых искусств, подготовленное монахами монастыря.
Старый город Лояна, пещеры Лунмэнь и переезд в Сиань
Погуляем по Старому городу Лояна с узкими улочками, старинными домами и шумными лавками. После обеда мы отправимся к знаменитым пещерам Лунмэнь — одному из величайших памятников буддийского искусства. Этот комплекс, высеченный прямо в скалах, включает более 100 000 изображений Будды и его учеников.
Вечером переедем в Сиань.
Терракотовая армия, дворец Хуацин, «Неспящий Датан»
Посетим Музей терракотовых воинов и лошадей, где хранится армия из более чем 8000 глиняных воинов и коней, созданных для охраны мавзолея первого императора объединённого Китая.
Затем побываем во дворце Хуацин, известном своими термальными источниками. Вечером вас ждёт грандиозное представление «Цяньгу цин» — красочное шоу, рассказывающее историю династии Тан через музыку, танцы и световые спецэффекты.
Завершим день прогулкой по Datang Everbright City, которую часто называют «Неспящий Датан». Это современный культурный квартал: улицы озарены яркой подсветкой, звучит музыка, проходят уличные выступления и световые инсталляции.
Музей Сианя, Малая пагода диких гусей, Колокольная и Барабанная башни и перелёт в Чжанцзяцзе
Начнём день с посещения музея Сианя, где познакомимся с экспонатами, затем осмотрим Малую пагоду диких гусей. Погуляем по району Юнсинфан с ремесленными лавками и чайными домами. Далее посетим Городскую стену Сианя — одно из немногих полностью сохранившихся укреплений. При желании можно пройтись вдоль стены или прокатиться на велосипеде.
Увидим площадь Колокольной и Барабанной башен — центр исторического Сианя, а завершением дня станет прогулка по Мусульманской улице, где попробуем блюда местной кухни.
Вечером перелетим в Чжанцзяцзе и заселимся в отель.
Парк "Чжанцзяцзе", гора Тяньцзы и лифт "Байлун"
Отправимся в национальный парк «Чжанцзяцзе», где поднимемся на гору Тяньцзы по живописной тропе, а спустимся на экологичном вагончике, любуясь каменными столбами и облачными вершинами.
Далее нас ждёт подъём на знаменитом лифте «Байлун» с панорамным видом на ущелья и скалы. После обеда (не включён) продолжим прогулку по горам, а вниз спустимся на фуникулёре, чтобы увидеть пейзажи с другой стороны.
Вечером нас ждёт ужин (включён в стоимость).
Пещера Хуанлун, прогулка по озеру Баофэн и стеклянный мост
После завтрака отправимся в пещеру Хуанлун и спустимся в подземные залы с фантастическими сталактитами и сталагмитами. Затем прибудем на озеро Баофэн, где совершим лодочную прогулку среди живописных скал и изумрудных вод.
Посетим знаменитый стеклянный мост над Гранд-Каньоном Чжанцзяцзе — инженерное чудо, нависающее над пропастью. Отсюда открываются захватывающие виды на горы и ущелья. По желанию можно попробовать экстремальные развлечения и интерактивные аттракционы на мосту (за дополнительную плату).
Гора Тяньмэньшань, «Небесные врата», пещера Тяньмэнь
Сегодня мы отправимся к горе Тяньмэньшань. Нас ждёт подъём по самой длинной канатной дороге в мире протяжённостью 7,5 км, ведущей к вершине горы и знаменитым «Небесным вратам», расположенным на высоте 1518 метров.
Мы прогуляемся по стеклянной дорожке, нависающей над пропастью на уровне 1300 метров, и посетим буддийский храм Небесные врата, окружённый легендами и древними преданиями. Затем спустимся к пещере Тяньмэнь по 999 ступеням, символизирующим путь очищения и восхождения к духовной гармонии.
Вечером перелетим в Шанхай.
Сад Юй, смотровая площадка телебашни, набережная Вайтань и Нанкинская улица
Посетим сад Юй с изящными павильонами, мостиками и прудами. Затем мы поднимемся на смотровую площадку легендарной телебашни «Восточная жемчужина», откуда открывается захватывающая панорама города. С высоты можно увидеть контраст между футуристическими небоскрёбами района Пудун и колониальной архитектурой старого Шанхая.
Побываем на набережной Вайтань, где старинные здания времён европейских концессий соседствуют с сияющими стеклянными башнями. Завершим день на Нанкинской улице, главной торговой артерии города.
Водный город Чжуцзяцзяо, арочный мост Фаншэн, прогулка на лодке по каналам
Сегодня мы отправимся в старинный водный город Чжуцзяцзяо — живописное место с узкими каналами, каменными мостами и архитектурой времён династий Мин и Цин.
Прогуляемся по старинной улице Чжуцзяцзяо, увидим знаменитый арочный мост Фаншэн и посетим буддийский храм Кэццзююань, утопающий в зелени и тишине.
Затем совершим лодочную прогулку по каналам, чтобы в полной мере ощутить атмосферу этой восточной Венеции. После насыщенного дня вернёмся в Шанхай и отдохнём в отеле.
Сучжоу, Сад скромного администратора, район Пинцзян-лу и Музей шёлка
Побываем в Сучжоу — живописном городе каналов, мостов и садов. Начнём с посещения Сада скромного администратора — самого большого и известного сада Сучжоу, включённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Затем прогуляемся по историческому району Пинцзян-лу — старинным улочкам вдоль каналов, где сохранилась атмосфера древнего города и работают ремесленные лавки. После заглянем в Музей шёлка, чтобы узнать историю и увидеть процесс создания знаменитой сучжоусской ткани.
Отъезд
После завтрака у вас будет время для прогулки по Шанхаю — можно вновь пройтись по любимым улочкам и насладиться атмосферой.
Если вылет запланирован на вечер, останется возможность приобрести сувениры и подарки: китайский чай, изделия из шёлка или традиционные ремесленные вещи — прекрасные напоминания о днях, проведённых в Поднебесной.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2850
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 9 обедов и 1 ужин
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Внутренние перелёты, билеты на скоростные поезда
- Экскурсии по программе
- Все входные билеты
- Сопровождение гидом на всём маршруте
Что не входит в цену
- Билеты до Пекина и обратно из Шанхая
- Питание вне программы
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $400