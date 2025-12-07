Отправимся к Великой Китайской стене. Мы посетим живописный участок Цзюй Юн Гуань, где можно будет прогуляться по древним каменным ступеням, любуясь панорамами гор и зелёных холмов, окружающих эту легендарную постройку.

После обеда поедем в Лоян на скоростном поезде. По прибытии разместимся в отеле.