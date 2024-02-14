1 чел.
По популярности
Авторский тур
8 дней
Каникулы в Китае: педагогическое путешествие по Пекину и Шанхаю
Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
«Полюбуемся чудесными пейзажами и традиционной китайской архитектурой»
6 окт в 08:00
$3 120 за человека
Авторский тур
13 дней
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Посетить заповедник с пандами, увидеть знаменитую «Тропу смерти» и попробовать утку по-пекински
Начало: 09:00 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX)....
«Совершим сплав на плотах по спокойной воде и насладимся завораживающими пейзажами с карстовыми пиками»
1 сен в 09:00
14 окт в 08:00
$2 890 за человека
Авторский тур
13 дней
Всё, что вы хотели увидеть в Китае: Пекин, Шанхай, Ханчжоу
Погрузитесь в уникальное путешествие по Китаю: от древних храмов до современных небоскребов, насыщенная программа ждет вас
Начало: Аэропорт Пекина, по договорённости
«Сегодня будем много гулять по садам: Саду скромного чиновника с живописным прудом и павильоном «неуловимых ароматов», где можно насладиться запахом лотосов, и Саду рыбака, где гармонично соседствуют архитектура и природа»
6 сен в 10:00
$2 860 за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия14 февраля 2024Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Пекине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пекине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Пекине в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 2 860 до 3 120. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 1 ⭐ отзыв, цены от $2860. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август