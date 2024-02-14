Познавательные туры на природе в Пекине

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Пекине на русском языке, цены от $2 860. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Каникулы в Китае: педагогическое путешествие по Пекину и Шанхаю
Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
«Полюбуемся чудесными пейзажами и традиционной китайской архитектурой»
6 окт в 08:00
$3 120 за человека
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
13 дней
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Посетить заповедник с пандами, увидеть знаменитую «Тропу смерти» и попробовать утку по-пекински
Начало: 09:00 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX)....
«Совершим сплав на плотах по спокойной воде и насладимся завораживающими пейзажами с карстовыми пиками»
1 сен в 09:00
14 окт в 08:00
$2 890 за человека
Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
🚗 На машине
Авторский тур
13 дней
Всё, что вы хотели увидеть в Китае: Пекин, Шанхай, Ханчжоу
Погрузитесь в уникальное путешествие по Китаю: от древних храмов до современных небоскребов, насыщенная программа ждет вас
Начало: Аэропорт Пекина, по договорённости
«Сегодня будем много гулять по садам: Саду скромного чиновника с живописным прудом и павильоном «неуловимых ароматов», где можно насладиться запахом лотосов, и Саду рыбака, где гармонично соседствуют архитектура и природа»
6 сен в 10:00
$2 860 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    14 февраля 2024
    Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
    Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду
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    профессионалов, организующих незабываемые поездки. Удивляться, сколько в мире всего интересного. И восхищаться природой, культурой, кухней близких и далеких стран, в которых уже побывали. До поездки, честно говоря, мы никак себе его не представляли. Сейчас думаем, что это прекрасно! Вообще, после каждой поездки кажется, что совсем незнакомая страна стала очень близкой, понятной, и ты все о ней знаешь. Ну, почти все. Глубокое погружение в историю, культуру, общение с местными жителями (наши замечательные гиды), прогулки по улицам, посещение уличных кафе (да-да, мы ели в этих маленьких местных заведениях с крохотными столами и стульчиками!!), лавок – это все очень быстро погружает и взрослых, и детей в окружающий мир. А какое замечательно море!! Дети часами не вылезали из воды. И, как всегда, очень хотелось остаться еще хоть на несколько дней! Огромное спасибо Яне Викторовне и Дяде Федору! Дети вас очень любят!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  2. От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
  3. Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
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  2. Храм Неба
Сколько стоит тур в Пекине в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 2 860 до 3 120. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 1 ⭐ отзыв, цены от $2860. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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