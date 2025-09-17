Описание тура
В этом маршруте собрано всё самое главное, что стоит увидеть в первую поездку по Китаю. Программа сочетает исторические чудеса света, природную красоту гор Аватара, энергетику современного мегаполиса и атмосферу древних городов, создавая завершённое впечатление о стране.
В нашем авторском туре по Китаю вы:
Программа тура по дням
Прилет в Пекин и первые впечатления от столицы
По прилёту в Пекин вас встретят с именной табличкой в аэропорту и доставят в отель.
Этот день посвящён плавной адаптации: вы заселяетесь в отель и отдыхаете после дороги.
По желанию можно выбрать любые активности на свой вкус — например, самостоятельно посетить тематический парк Universal Studios Beijing или просто прогуляться по району, чтобы почувствовать ритм столицы.
Проживание: Пекин
Питание: не предусмотрено
Великая Китайская стена и Летний дворец
Утром вы посетите один из самых гармоничных уголков столицы — Летний дворец, окружённый озером, холмами и резными павильонами.
Затем вас ждёт поездка к Великой Китайской стене, где вы прогуляетесь по одному из самых живописных участков и насладитесь панорамами гор.
После обеда в ресторане у подножия стены — возвращение в отель и отдых.
Проживание: Пекин
Питание: завтрак, обед
Императорский Пекин Запретный город и Храм Неба
После завтрака вы отправитесь знакомиться с главными символами древней столицы.
Запретный город когда-то закрытый от простых людей, сегодня он поражает масштабом: сотни зданий, тронные залы, парадные площади и уединённые дворики императоров.
Храм Неба грандиозный ритуальный комплекс, где правители страны веками молили Небо о процветании и хорошем урожае.
Вечером вас ждёт ужин с уткой по-пекински, приготовленной по традиционной технологии в лучшем ресторане, где едят местные.
Проживание: Пекин
Питание: завтрак, ужин
Лоян - один из древнейших городов Китая
Утром вы отправитесь на скоростном поезде в Лоян — город, который тысячи лет был центром культуры, религии и власти.
Главная часть программы — посещение пещер Лунмэнь, выдающегося памятника буддийского искусства, внесённого в список Юнеско.
Здесь высечено свыше 100 000 статуй Будды, десятки пагод и тысячи древних надписей.
Особую силу и красоту имеет грандиозный 17-метровый Будда Вайрочана.
После обеда — размещение в отеле и вечерняя прогулка по городу.
Проживание: Лоян
Питание: завтрак, обед
Шаолинь - истоки боевых искусств и горы Суншань
Этот день посвящён легендарному монастырю Шаолинь, месту, где возникло шаолиньское кунг-фу и развивалось учение Чань (дзен).
Вы увидите:
Пагодный лес некрополь мастеров монастыря
динамичное шоу боевых искусств
традиционный вегетарианский обед, приготовленный по рецептам монахов
прогулку по священным горам Суншань, полным храмов и тихих троп
Возвращение в Лоян вечером.
Проживание: Лоян
Питание: завтрак, обед
Переезд в Сиань и Терракотовая армия
После завтрака вы отправитесь в Сиань - древнюю столицу и отправную точку Великого шёлкового пути.
С вокзала вас встретят и отвезут к Терракотовой армии — монументальному погребальному комплексу первого императора Цинь Шихуана.
Вас ждёт встреча с тысячами уникальных глиняных воинов и коней — шедевром, признанным восьмым чудом света.
По возвращении в город — размещение в отеле.
Вечером по желанию можно посетить шоу династии Тан или представление Великий Цинь.
Проживание: Сиань
Питание: завтрак, обед
Перелёт в Чжанцзяцзе и вечернее шоу
Утром — трансфер в аэропорт и перелёт в Чжанцзяцзе.
По прилёту вас встретят и доставят в отель.
Вечером по желанию (отдельная оплата) вы посетите яркое шоу, в котором местная музыка, танцы и легенды соединяются с природными декорациями.
Проживание: Чжанцзяцзе
Питание: завтрак, обед
Гора Аватара
Сегодня вы увидите фантастические пейзажи, которые стали визитной карточкой Китая.
прогулка по парку Юаньцзяцзе
подъём на лифте Байлун рекордно высоком стеклянном лифте
тропы среди скал и смотровые площадки с видами на парящие горы
Проживание: Чжанцзяцзе
Питание: завтрак, обед
Стеклянный мост и пещера Золотого дракона
После завтрака вы отправляетесь к двум самым контрастным локациям дня.
Стеклянный мост - высокая и протяжённая конструкция над глубоким ущельем. Прозрачный пол создаёт эффект шага по воздуху, и эта часть маршрута обычно становится одной из самых запоминающихся.
Далее - пещера Золотого Дракона, один из крупнейших карстовых комплексов региона: подземные реки, просторные залы и необычные формации сталактитов.
После посещения - возвращение в отель.
Проживание: Чжанцзяцзе
Питание: завтрак
Небесные врата и перелет в Шанхай
Утром вы отправляетесь на гору Небесные врата.
Программа дня:
подъём по самой длинной в мире канатной дороге длиной более 7 км;
дорога 99 поворотов — один из самых известных серпантинов Китая;
стеклянные тропы с видом на отвесные скалы;
подъём к естественной арке Небесные Врата.
После программы — трансфер в аэропорт и перелёт в Шанхай.
Размещение в отеле.
Проживание: Шанхай
Питание: завтрак
Знакомство с Шанхаем - от небоскрёбов до традиций
Завтрак в отеле
Подъём на обзорную площадку Shanghai Tower — самого высокого небоскрёба в Китае
Прогулка по легендарной набережной Вайтань (The Bund) — классический вид на контраст архитектуры старого Шанхая и футуристического Пудуна
Посещение Старого города и сада Юйюань — тихого уголка древнего Китая с беседками, прудами и чайными
Возвращение в отель, свободное время для шопинга или отдыха
Завершение путешествия и вылет домой
Завтрак в отеле
Свободное время в зависимости от времени вылета
Индивидуальный трансфер в аэропорт и вылет домой
Ваше большое путешествие по Китаю подошло к концу, но впечатления останутся с вами надолго: от величия императорских дворцов до гор Аватара, от медитативной тишины пещер Лунмэнь до огней Шанхая.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в первый день тура из аэропорта Пекина
- Трансфер до аэропорта Шанхая в последний день программы
- Все передвижения в туре на комфортабельном транспорте
- Билеты на скоростные поезда в Лоян, Сиань
- Перелет Сиань - Чжанцзяцзе
- Перелет Чжанцзяцзе - Шанхай
- Транспортные расходы (топливо, платные дороги, парковки, топливные сборы)
- Вода в транспорте
- Отели 4-5 с завтраками и налогами (двухместное размещение)
- Услуги русского сопровождающего, для помощи на вокзалах и местных гидов в городах
- Входные билеты по всему маршруту
- Питание по программе: 6 обедов и 1 ужин
Что не входит в цену
- Питание не по программе
- Авиаперелет до Китая и обратно
- Вечерние шоу по желанию