Групповой тур в Китай: всё включено

В этом маршруте собрано всё самое главное, что стоит увидеть в первую поездку по Китаю
Описание тура

В этом маршруте собрано всё самое главное, что стоит увидеть в первую поездку по Китаю. Программа сочетает исторические чудеса света, природную красоту гор Аватара, энергетику современного мегаполиса и атмосферу древних городов, создавая завершённое впечатление о стране.

В нашем авторском туре по Китаю вы:

Программа тура по дням

1 день

Прилет в Пекин и первые впечатления от столицы

По прилёту в Пекин вас встретят с именной табличкой в аэропорту и доставят в отель.

Этот день посвящён плавной адаптации: вы заселяетесь в отель и отдыхаете после дороги.

По желанию можно выбрать любые активности на свой вкус — например, самостоятельно посетить тематический парк Universal Studios Beijing или просто прогуляться по району, чтобы почувствовать ритм столицы.

Проживание: Пекин

Питание: не предусмотрено

2 день

Великая Китайская стена и Летний дворец

Утром вы посетите один из самых гармоничных уголков столицы — Летний дворец, окружённый озером, холмами и резными павильонами.

Затем вас ждёт поездка к Великой Китайской стене, где вы прогуляетесь по одному из самых живописных участков и насладитесь панорамами гор.

После обеда в ресторане у подножия стены — возвращение в отель и отдых.

Проживание: Пекин

Питание: завтрак, обед

3 день

Императорский Пекин Запретный город и Храм Неба

После завтрака вы отправитесь знакомиться с главными символами древней столицы.

Запретный город когда-то закрытый от простых людей, сегодня он поражает масштабом: сотни зданий, тронные залы, парадные площади и уединённые дворики императоров.

Храм Неба грандиозный ритуальный комплекс, где правители страны веками молили Небо о процветании и хорошем урожае.

Вечером вас ждёт ужин с уткой по-пекински, приготовленной по традиционной технологии в лучшем ресторане, где едят местные.

Проживание: Пекин

Питание: завтрак, ужин

4 день

Лоян - один из древнейших городов Китая

Утром вы отправитесь на скоростном поезде в Лоян — город, который тысячи лет был центром культуры, религии и власти.

Главная часть программы — посещение пещер Лунмэнь, выдающегося памятника буддийского искусства, внесённого в список Юнеско.

Здесь высечено свыше 100 000 статуй Будды, десятки пагод и тысячи древних надписей.

Особую силу и красоту имеет грандиозный 17-метровый Будда Вайрочана.

После обеда — размещение в отеле и вечерняя прогулка по городу.

Проживание: Лоян

Питание: завтрак, обед

5 день

Шаолинь - истоки боевых искусств и горы Суншань

Этот день посвящён легендарному монастырю Шаолинь, месту, где возникло шаолиньское кунг-фу и развивалось учение Чань (дзен).

Вы увидите:

Пагодный лес некрополь мастеров монастыря

динамичное шоу боевых искусств

традиционный вегетарианский обед, приготовленный по рецептам монахов

прогулку по священным горам Суншань, полным храмов и тихих троп

Возвращение в Лоян вечером.

Проживание: Лоян

Питание: завтрак, обед

6 день

Переезд в Сиань и Терракотовая армия

После завтрака вы отправитесь в Сиань - древнюю столицу и отправную точку Великого шёлкового пути.

С вокзала вас встретят и отвезут к Терракотовой армии — монументальному погребальному комплексу первого императора Цинь Шихуана.

Вас ждёт встреча с тысячами уникальных глиняных воинов и коней — шедевром, признанным восьмым чудом света.

По возвращении в город — размещение в отеле.

Вечером по желанию можно посетить шоу династии Тан или представление Великий Цинь.

Проживание: Сиань

Питание: завтрак, обед

7 день

Перелёт в Чжанцзяцзе и вечернее шоу

Утром — трансфер в аэропорт и перелёт в Чжанцзяцзе.

По прилёту вас встретят и доставят в отель.

Вечером по желанию (отдельная оплата) вы посетите яркое шоу, в котором местная музыка, танцы и легенды соединяются с природными декорациями.

Проживание: Чжанцзяцзе

Питание: завтрак, обед

8 день

Гора Аватара

Сегодня вы увидите фантастические пейзажи, которые стали визитной карточкой Китая.

прогулка по парку Юаньцзяцзе

подъём на лифте Байлун рекордно высоком стеклянном лифте

тропы среди скал и смотровые площадки с видами на парящие горы

Проживание: Чжанцзяцзе

Питание: завтрак, обед

9 день

Стеклянный мост и пещера Золотого дракона

После завтрака вы отправляетесь к двум самым контрастным локациям дня.

Стеклянный мост - высокая и протяжённая конструкция над глубоким ущельем. Прозрачный пол создаёт эффект шага по воздуху, и эта часть маршрута обычно становится одной из самых запоминающихся.

Далее - пещера Золотого Дракона, один из крупнейших карстовых комплексов региона: подземные реки, просторные залы и необычные формации сталактитов.

После посещения - возвращение в отель.

Проживание: Чжанцзяцзе

Питание: завтрак

10 день

Небесные врата и перелет в Шанхай

Утром вы отправляетесь на гору Небесные врата.

Программа дня:

  • подъём по самой длинной в мире канатной дороге длиной более 7 км;

  • дорога 99 поворотов — один из самых известных серпантинов Китая;

стеклянные тропы с видом на отвесные скалы;

  • подъём к естественной арке Небесные Врата.

  • После программы — трансфер в аэропорт и перелёт в Шанхай.

  • Размещение в отеле.

Проживание: Шанхай

Питание: завтрак

11 день

Знакомство с Шанхаем - от небоскрёбов до традиций

  • Завтрак в отеле

  • Подъём на обзорную площадку Shanghai Tower — самого высокого небоскрёба в Китае

  • Прогулка по легендарной набережной Вайтань (The Bund) — классический вид на контраст архитектуры старого Шанхая и футуристического Пудуна

  • Посещение Старого города и сада Юйюань — тихого уголка древнего Китая с беседками, прудами и чайными

  • Возвращение в отель, свободное время для шопинга или отдыха

12 день

Завершение путешествия и вылет домой

  • Завтрак в отеле

  • Свободное время в зависимости от времени вылета

  • Индивидуальный трансфер в аэропорт и вылет домой

Ваше большое путешествие по Китаю подошло к концу, но впечатления останутся с вами надолго: от величия императорских дворцов до гор Аватара, от медитативной тишины пещер Лунмэнь до огней Шанхая.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в первый день тура из аэропорта Пекина
  • Трансфер до аэропорта Шанхая в последний день программы
  • Все передвижения в туре на комфортабельном транспорте
  • Билеты на скоростные поезда в Лоян, Сиань
  • Перелет Сиань - Чжанцзяцзе
  • Перелет Чжанцзяцзе - Шанхай
  • Транспортные расходы (топливо, платные дороги, парковки, топливные сборы)
  • Вода в транспорте
  • Отели 4-5 с завтраками и налогами (двухместное размещение)
  • Услуги русского сопровождающего, для помощи на вокзалах и местных гидов в городах
  • Входные билеты по всему маршруту
  • Питание по программе: 6 обедов и 1 ужин
Что не входит в цену
  • Питание не по программе
  • Авиаперелет до Китая и обратно
  • Вечерние шоу по желанию
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Уже много лет я являюсь директором (русскоговорящего офиса) ведущей марокканской компанией, имеющей официальную лицензию Министерства туризма на организацию туристических и транспортных услуг. За это время мы встретили более 28 000
гостей со всего мира и реализовали сотни уникальных путешествий — от классических программ до эксклюзивных VIP-туров. В числе моих личных достижений — организация самого крупного в мире кортежа для арабского принца, а также транспортное сопровождение принцессы Монако и др. звезд. Недавно наша компания открыла представительство в Китае для приёма марокканских и русскоговорящих гостей. Поэтому я переехал на постоянное место жительства в Китай и теперь встречаю гостей в этой не менее удивительной стране. С уважением, Александр Ваш надёжный партнёр в путешествиях по Марокко и Китаю ✨

