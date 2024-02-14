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Авторский тур
8 дней
Каникулы в Китае: педагогическое путешествие по Пекину и Шанхаю
Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
«Вы исследуете уникальную культуру и традиции Поднебесной, сможете сравнить два из крупнейших мегаполисов страны — Пекин и Шанхай, познакомитесь с основными достопримечательностями обоих городов»
6 окт в 08:00
$3 120 за человека
Авторский тур
13 дней
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Посетить заповедник с пандами, увидеть знаменитую «Тропу смерти» и попробовать утку по-пекински
Начало: 09:00 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX)....
«Вы познакомитесь с мегаполисами и побываете в небольших деревушках»
1 сен в 09:00
14 окт в 08:00
$2 890 за человека
Авторский тур
3 дня
Знакомство с Пекином: от Великой Китайской стены до утки по-пекински
Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величественных дворцов до традиционной кухни. Этот тур станет вашим лучшим путешествием
Начало: Пекин, утро (точное время - по договорённости)
«Затем вас ждёт знакомство с китайской чайной церемонией»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$530 за человека
Авторский тур
2 дня
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$500 за всё до 6 чел.
Авторский тур
9 дней
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Начало: аэропорт Пекина, первая половина дня
«Вы познакомитесь с богатейшей культурой этих мегаполисов, осмотрите самые знаменитые достопримечательности, в том числе визитные карточки страны — Великую Китайскую стену и Терракотовую армию»
22 июня в 10:00
24 авг в 10:00
175 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
«Познакомитесь с особенностями планировки и символикой цифр, полюбуетесь изысканными элементами декора и богатой коллекцией сокровищ»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$555 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия14 февраля 2024Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Обзорные»
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