Обзорные и познавательные туры Пекина

Найдено 6 туров в категории «Обзорные» в Пекине на русском языке, цены от $500. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Каникулы в Китае: педагогическое путешествие по Пекину и Шанхаю
Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
«Вы исследуете уникальную культуру и традиции Поднебесной, сможете сравнить два из крупнейших мегаполисов страны — Пекин и Шанхай, познакомитесь с основными достопримечательностями обоих городов»
6 окт в 08:00
$3 120 за человека
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
13 дней
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Посетить заповедник с пандами, увидеть знаменитую «Тропу смерти» и попробовать утку по-пекински
Начало: 09:00 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX)....
«Вы познакомитесь с мегаполисами и побываете в небольших деревушках»
1 сен в 09:00
14 окт в 08:00
$2 890 за человека
Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Знакомство с Пекином: от Великой Китайской стены до утки по-пекински
Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величественных дворцов до традиционной кухни. Этот тур станет вашим лучшим путешествием
Начало: Пекин, утро (точное время - по договорённости)
«Затем вас ждёт знакомство с китайской чайной церемонией»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$530 за человека
Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$500 за всё до 6 чел.
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Начало: аэропорт Пекина, первая половина дня
«Вы познакомитесь с богатейшей культурой этих мегаполисов, осмотрите самые знаменитые достопримечательности, в том числе визитные карточки страны — Великую Китайскую стену и Терракотовую армию»
22 июня в 10:00
24 авг в 10:00
175 000 за человека
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
«Познакомитесь с особенностями планировки и символикой цифр, полюбуетесь изысканными элементами декора и богатой коллекцией сокровищ»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$555 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    14 февраля 2024
    Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
    Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду
    читать дальше

    профессионалов, организующих незабываемые поездки. Удивляться, сколько в мире всего интересного. И восхищаться природой, культурой, кухней близких и далеких стран, в которых уже побывали. До поездки, честно говоря, мы никак себе его не представляли. Сейчас думаем, что это прекрасно! Вообще, после каждой поездки кажется, что совсем незнакомая страна стала очень близкой, понятной, и ты все о ней знаешь. Ну, почти все. Глубокое погружение в историю, культуру, общение с местными жителями (наши замечательные гиды), прогулки по улицам, посещение уличных кафе (да-да, мы ели в этих маленьких местных заведениях с крохотными столами и стульчиками!!), лавок – это все очень быстро погружает и взрослых, и детей в окружающий мир. А какое замечательно море!! Дети часами не вылезали из воды. И, как всегда, очень хотелось остаться еще хоть на несколько дней! Огромное спасибо Яне Викторовне и Дяде Федору! Дети вас очень любят!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Обзорные»

Самые популярные туры этой рубрики в Пекине
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
  2. От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
  3. Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
  4. Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
  5. Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Какие места ещё посмотреть в Пекине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Тяньаньмэнь
  2. Храм Неба
Сколько стоит тур в Пекине в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Обзорные" можно забронировать 6 авторских туров от 500 до 175 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Пекина нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Пекине много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке
ХорошоТам