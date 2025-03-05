За 16 дней мы
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. 2-местное размещение в отелях по маршруту. Фото мест проживания представлены в днях программы для примера.
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и trip.com
Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на скоростном поезде, автобусе или минивэне.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Виза. Поможем оформить.
Программа тура по дням
Прибытие в Пекин
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После этого направимся на прогулку по городу. Экскурсионная программа начнётся с посещения Летнего императорского дворца, где мы окунёмся в историю правления императрицы Цыси.
Далее — ужин в ресторане Deyuan Roast Duck с традиционной уткой по-пекински. После ужина отправимся на улицу Люличан, известную своими чайными лавками. Здесь пройдёт дегустация лучших сортов чая. Покупать не обязательно, но попробовать — настоятельно рекомендуем!
Великая Китайская стена, переезд в Лоян
После завтрака в отеле выезжаем с вещами в 9:00. В 11:30 прибудем к Великой Китайской стене, участку Хуанхуачен. Он менее туристический, прогулка продлится около 1,5 часа.
В 13:00 — обед в местном ресторане, после чего переезд на вокзал. В 17:55 отправление скоростным поездом в Лоян (прибытие в 20:54). Трансфер до отеля и отдых.
Шаолинь, Лес пагод и гроты Лунмэнь
Завтракаем в отеле и в 9:00 отправляемся на экскурсию в знаменитый монастырь Шаолинь. Здесь вы узнаете, как буддийские монахи стали мастерами боевых искусств, и заглянете в пещеру, где, по преданию, медитировал Бодхидхарма.
После посещения монастыря прогуляемся по Лесу пагод — древнему кладбищу высокопоставленных монахов. Затем отправимся в гроты Лунмэнь, один из самых значимых исторических памятников Китая. Вы увидите уникальные образцы древней китайской каллиграфии.
Вернёмся в отель. Вечером при желании можно прогуляться по старинным улочкам Лояна.
Хуашань
Позавтракав, поедем на скоростном поезде до горы Хуашань. Это одна из священных гор даосизма, известная своими захватывающими видами. Прогулка по горам займёт около 3-3,5 часов. Среди местных достопримечательностей — знаменитая «Тропа смерти» на южном пике, которую можно пройти, если готовы к экстремальным ощущениям.
После прогулки доберёмся до Сианя, заселимся в отель и отдохнём.
Терракотовая армия и прогулка по Сианю
После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию к Терракотовой армии — величайшему археологическому открытию, созданному для охраны гробницы императора Цинь Шихуанди. Экскурсия продлится около 2 часов.
Далее вернёмся в отель на короткий отдых, а затем продолжим экскурсионную программу в Сиане. Прогулка по Мусульманскому рынку познакомит вас с культурой и традициями мусульманского Китая. Здесь можно попробовать плов и другие среднеазиатские блюда.
Вечером осмотрим городскую стену, а потом поужинаем в ресторане, где подадут традиционное хого.
Переезд в Чунцин, знакомство с городом
Сегодня отправляемся в Чунцин. По прибытии заселимся в отель и пойдём изучать город. Чунцин впечатляет своими масштабами и уникальными инженерными решениями, включая знаменитую монорельсовую линию, проходящую через жилой небоскрёб. Прогуляемся по старинной улице Лунмэньхао и насладимся панорамным видом на реку Янцзы с канатной дороги. Осмотрим важные культурные и исторические объекты, такие как храм Луохань и Музей трёх ущелий.
Экскурсия по Чунцину, переезд в Тунжэнь
После завтрака продолжим знакомство с Чунцином и посетим места, которые не успели увидеть ранее. Далее на скоростном поезде доберёмся в Тунжэнь. По прибытии — трансфер в отель и отдых.
Заповедник «Большой каньон Тонгрен», прибытие в Фэнхуан
В этот день посетим заповедник «Большой каньон Тонгрен». Увидим местные водопады и голубые озёра. После осмотра природных достопримечательностей отправимся в Фэнхуан. По прибытии — размещение в отеле и вечерняя прогулка по этому живописному городку.
Заповедник большой панды
Позавтракав, направимся в Заповедник большой панды. Здесь можно наблюдать этих удивительных животных в их естественной среде обитания. Далее доберёмся в Чжанцзяцзе, разместимся в отеле и отдохнём.
Горы "Аватара" и пещера "Жёлтого дракона"
Добро пожаловать в парк «Чжанцзяцзе»! Он известен своими пиками из песчаника и кварца, которые именуют скалами «Аватара». Мы увидим величественные горные столбы и пролетим над ущельем на фуникулёре. Далее отправимся в пещеру Хуанлун или пещеру «Жёлтого дракона». Пройдём по её коридорам, наполненным разнообразными сталактитами.
Желающие смогут полетать над горами на вертолёте.
Озеро Баофен и каньон «Золотой кнут»
Продолжим исследовать парк «Чжанцзяцзе», проходя по знаменитому стеклянному мосту через ущелье. Далее — прогулка по озеру Баофэн на лодке. Увидим также ущелье «Золотой кнут». По желанию можно посетить акробатическое шоу «Очаровательный Сянси».
Гора Тяньмэнь
После завтрака отправимся к горе Тяньмэнь, известной своими естественными «Небесным вратами» — огромным отверстием в горе. Пройдём по знаменитым стеклянным дорожкам, наслаждаясь видами на захватывающие пейзажи.
Во второй половине дня переместимся в Шанхай. Заселимся в отель и отдохнём.
Гуляем по Шанхаю
Позавтракав, пойдём знакомиться с Шанхаем. Посетим чайную лавку и продегустируем местный чай, увидим Шанхайскую французскую концессию, прогуляемся по знаменитой Нанкинской улице и набережной Вайтань. Вечером — отдых в отеле.
Опциональная поездка в Водный лес
Сегодня вас ждёт свободный день или поездка в Водный лес (за доплату), где можно увидеть уникальный ландшафт лесного парка Личжун с его метасеквойями и редкими птицами.
После экскурсии вернёмся в Шанхай.
Сады Сучжоу
Предпоследний день путешествия посвятим садам Сучжоу. Здесь вы полюбуетесь уникальными китайскими садовыми композициями, созданными по фэн-шуй.
Окончание тура
Пришло время прощаться. Мы доставим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2800
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Чайные дегустации
Что не входит в цену
- Перелёт до Пекина и обратно из Шанхая
- Остальное питание
- Входные билеты в Водный лес
- Вертолётная прогулка
- Виза
- Медицинская страховка
- Обратите внимание: стоимость варьируется в зависимости от количества участников
- 15 человек - $2950 с человека
- 12 человек - $3060 с человека
- 10 человек - $3333 с человека
- 8 человек - $3390 с человека
- 6 человек - $3730 с человека