Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После этого направимся на прогулку по городу. Экскурсионная программа начнётся с посещения Летнего императорского дворца, где мы окунёмся в историю правления императрицы Цыси.

Далее — ужин в ресторане Deyuan Roast Duck с традиционной уткой по-пекински. После ужина отправимся на улицу Люличан, известную своими чайными лавками. Здесь пройдёт дегустация лучших сортов чая. Покупать не обязательно, но попробовать — настоятельно рекомендуем!