Китай без границ: гранд-тур по знаковым и малоизвестным локациям страны

Пройти по Великой Китайской стене, увидеть Терракотовую армию и побывать в Шаолиньском монастыре
Отправляемся в грандиозное путешествие по стране панд, удивительных пейзажей и впечатляющих небоскрёбов! Вас ждут экскурсии по городам с богатой историей и природным достопримечательностям, от которых захватывает дух.

За 16 дней мы
читать дальше

успеем и полюбоваться горами «Аватара», и попробовать местный чай, и познакомиться с милыми неуклюжими пандами.

А ещё пройдёмся по садам Сучжоу, прокатимся на фуникулёре, осмотрим Лес пагод и, конечно, попробуем утку по-пекински. Понаблюдаем, как Шанхай утопает в вечерних огнях и пройдёмся по улицам Чунцина.

Китай без границ: гранд-тур по знаковым и малоизвестным локациям страны
Китай без границ: гранд-тур по знаковым и малоизвестным локациям страны
Китай без границ: гранд-тур по знаковым и малоизвестным локациям страны
Ближайшие даты:
5
мар8
мая8
окт10
окт1
ноя
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. 2-местное размещение в отелях по маршруту. Фото мест проживания представлены в днях программы для примера.

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com и trip.com

Питание. В стоимость входят завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на скоростном поезде, автобусе или минивэне.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Виза. Поможем оформить.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пекин

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель. После этого направимся на прогулку по городу. Экскурсионная программа начнётся с посещения Летнего императорского дворца, где мы окунёмся в историю правления императрицы Цыси.

Далее — ужин в ресторане Deyuan Roast Duck с традиционной уткой по-пекински. После ужина отправимся на улицу Люличан, известную своими чайными лавками. Здесь пройдёт дегустация лучших сортов чая. Покупать не обязательно, но попробовать — настоятельно рекомендуем!

Прибытие в ПекинПрибытие в ПекинПрибытие в ПекинПрибытие в Пекин
2 день

Великая Китайская стена, переезд в Лоян

После завтрака в отеле выезжаем с вещами в 9:00. В 11:30 прибудем к Великой Китайской стене, участку Хуанхуачен. Он менее туристический, прогулка продлится около 1,5 часа.

В 13:00 — обед в местном ресторане, после чего переезд на вокзал. В 17:55 отправление скоростным поездом в Лоян (прибытие в 20:54). Трансфер до отеля и отдых.

Великая Китайская стена, переезд в ЛоянВеликая Китайская стена, переезд в ЛоянВеликая Китайская стена, переезд в ЛоянВеликая Китайская стена, переезд в ЛоянВеликая Китайская стена, переезд в Лоян
3 день

Шаолинь, Лес пагод и гроты Лунмэнь

Завтракаем в отеле и в 9:00 отправляемся на экскурсию в знаменитый монастырь Шаолинь. Здесь вы узнаете, как буддийские монахи стали мастерами боевых искусств, и заглянете в пещеру, где, по преданию, медитировал Бодхидхарма.

После посещения монастыря прогуляемся по Лесу пагод — древнему кладбищу высокопоставленных монахов. Затем отправимся в гроты Лунмэнь, один из самых значимых исторических памятников Китая. Вы увидите уникальные образцы древней китайской каллиграфии.

Вернёмся в отель. Вечером при желании можно прогуляться по старинным улочкам Лояна.

Шаолинь, Лес пагод и гроты ЛунмэньШаолинь, Лес пагод и гроты ЛунмэньШаолинь, Лес пагод и гроты ЛунмэньШаолинь, Лес пагод и гроты ЛунмэньШаолинь, Лес пагод и гроты ЛунмэньШаолинь, Лес пагод и гроты ЛунмэньШаолинь, Лес пагод и гроты ЛунмэньШаолинь, Лес пагод и гроты Лунмэнь
4 день

Хуашань

Позавтракав, поедем на скоростном поезде до горы Хуашань. Это одна из священных гор даосизма, известная своими захватывающими видами. Прогулка по горам займёт около 3-3,5 часов. Среди местных достопримечательностей — знаменитая «Тропа смерти» на южном пике, которую можно пройти, если готовы к экстремальным ощущениям.

После прогулки доберёмся до Сианя, заселимся в отель и отдохнём.

ХуашаньХуашаньХуашаньХуашань
5 день

Терракотовая армия и прогулка по Сианю

После завтрака в отеле отправляемся на экскурсию к Терракотовой армии — величайшему археологическому открытию, созданному для охраны гробницы императора Цинь Шихуанди. Экскурсия продлится около 2 часов.

Далее вернёмся в отель на короткий отдых, а затем продолжим экскурсионную программу в Сиане. Прогулка по Мусульманскому рынку познакомит вас с культурой и традициями мусульманского Китая. Здесь можно попробовать плов и другие среднеазиатские блюда.

Вечером осмотрим городскую стену, а потом поужинаем в ресторане, где подадут традиционное хого.

Терракотовая армия и прогулка по СианюТерракотовая армия и прогулка по СианюТерракотовая армия и прогулка по СианюТерракотовая армия и прогулка по СианюТерракотовая армия и прогулка по СианюТерракотовая армия и прогулка по СианюТерракотовая армия и прогулка по Сианю
6 день

Переезд в Чунцин, знакомство с городом

Сегодня отправляемся в Чунцин. По прибытии заселимся в отель и пойдём изучать город. Чунцин впечатляет своими масштабами и уникальными инженерными решениями, включая знаменитую монорельсовую линию, проходящую через жилой небоскрёб. Прогуляемся по старинной улице Лунмэньхао и насладимся панорамным видом на реку Янцзы с канатной дороги. Осмотрим важные культурные и исторические объекты, такие как храм Луохань и Музей трёх ущелий.

Переезд в Чунцин, знакомство с городомПереезд в Чунцин, знакомство с городомПереезд в Чунцин, знакомство с городомПереезд в Чунцин, знакомство с городом
7 день

Экскурсия по Чунцину, переезд в Тунжэнь

После завтрака продолжим знакомство с Чунцином и посетим места, которые не успели увидеть ранее. Далее на скоростном поезде доберёмся в Тунжэнь. По прибытии — трансфер в отель и отдых.

Экскурсия по Чунцину, переезд в ТунжэньЭкскурсия по Чунцину, переезд в ТунжэньЭкскурсия по Чунцину, переезд в ТунжэньЭкскурсия по Чунцину, переезд в Тунжэнь
8 день

Заповедник «Большой каньон Тонгрен», прибытие в Фэнхуан

В этот день посетим заповедник «Большой каньон Тонгрен». Увидим местные водопады и голубые озёра. После осмотра природных достопримечательностей отправимся в Фэнхуан. По прибытии — размещение в отеле и вечерняя прогулка по этому живописному городку.

Заповедник «Большой каньон Тонгрен», прибытие в ФэнхуанЗаповедник «Большой каньон Тонгрен», прибытие в ФэнхуанЗаповедник «Большой каньон Тонгрен», прибытие в ФэнхуанЗаповедник «Большой каньон Тонгрен», прибытие в Фэнхуан
9 день

Заповедник большой панды

Позавтракав, направимся в Заповедник большой панды. Здесь можно наблюдать этих удивительных животных в их естественной среде обитания. Далее доберёмся в Чжанцзяцзе, разместимся в отеле и отдохнём.

Заповедник большой пандыЗаповедник большой пандыЗаповедник большой пандыЗаповедник большой панды
10 день

Горы "Аватара" и пещера "Жёлтого дракона"

Добро пожаловать в парк «Чжанцзяцзе»! Он известен своими пиками из песчаника и кварца, которые именуют скалами «Аватара». Мы увидим величественные горные столбы и пролетим над ущельем на фуникулёре. Далее отправимся в пещеру Хуанлун или пещеру «Жёлтого дракона». Пройдём по её коридорам, наполненным разнообразными сталактитами.

Желающие смогут полетать над горами на вертолёте.

Горы "Аватара" и пещера "Жёлтого дракона"Горы "Аватара" и пещера "Жёлтого дракона"Горы "Аватара" и пещера "Жёлтого дракона"Горы "Аватара" и пещера "Жёлтого дракона"
11 день

Озеро Баофен и каньон «Золотой кнут»

Продолжим исследовать парк «Чжанцзяцзе», проходя по знаменитому стеклянному мосту через ущелье. Далее — прогулка по озеру Баофэн на лодке. Увидим также ущелье «Золотой кнут». По желанию можно посетить акробатическое шоу «Очаровательный Сянси».

Озеро Баофен и каньон «Золотой кнут»Озеро Баофен и каньон «Золотой кнут»Озеро Баофен и каньон «Золотой кнут»Озеро Баофен и каньон «Золотой кнут»Озеро Баофен и каньон «Золотой кнут»Озеро Баофен и каньон «Золотой кнут»
12 день

Гора Тяньмэнь

После завтрака отправимся к горе Тяньмэнь, известной своими естественными «Небесным вратами» — огромным отверстием в горе. Пройдём по знаменитым стеклянным дорожкам, наслаждаясь видами на захватывающие пейзажи.

Во второй половине дня переместимся в Шанхай. Заселимся в отель и отдохнём.

Гора ТяньмэньГора ТяньмэньГора ТяньмэньГора Тяньмэнь
13 день

Гуляем по Шанхаю

Позавтракав, пойдём знакомиться с Шанхаем. Посетим чайную лавку и продегустируем местный чай, увидим Шанхайскую французскую концессию, прогуляемся по знаменитой Нанкинской улице и набережной Вайтань. Вечером — отдых в отеле.

Гуляем по ШанхаюГуляем по ШанхаюГуляем по ШанхаюГуляем по Шанхаю
14 день

Опциональная поездка в Водный лес

Сегодня вас ждёт свободный день или поездка в Водный лес (за доплату), где можно увидеть уникальный ландшафт лесного парка Личжун с его метасеквойями и редкими птицами.

После экскурсии вернёмся в Шанхай.

Опциональная поездка в Водный лесОпциональная поездка в Водный лесОпциональная поездка в Водный лесОпциональная поездка в Водный лес
15 день

Сады Сучжоу

Предпоследний день путешествия посвятим садам Сучжоу. Здесь вы полюбуетесь уникальными китайскими садовыми композициями, созданными по фэн-шуй.

Сады СучжоуСады СучжоуСады СучжоуСады Сучжоу
16 день

Окончание тура

Пришло время прощаться. Мы доставим вас в аэропорт ко времени вылета. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2800
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Чайные дегустации
Что не входит в цену
  • Перелёт до Пекина и обратно из Шанхая
  • Остальное питание
  • Входные билеты в Водный лес
  • Вертолётная прогулка
  • Виза
  • Медицинская страховка
  • Обратите внимание: стоимость варьируется в зависимости от количества участников
  • 15 человек - $2950 с человека
  • 12 человек - $3060 с человека
  • 10 человек - $3333 с человека
  • 8 человек - $3390 с человека
  • 6 человек - $3730 с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Шанхая, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Пекина

Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
На автобусе
1 отзыв
11 дней
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Ваш уникальный шанс погрузиться в мир китайской культуры, архитектуры и природы без хлопот о планировании
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, вылет в 21:15
4 апр в 08:00
9 июн в 08:00
1898 за человека
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
На автобусе
1 отзыв
9 дней
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
2 мар в 08:00
27 апр в 08:00
153 999 за человека
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
На машине
скидка
10%
1 отзыв
2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
5 мая в 08:00
520$468 за всё до 6 чел.