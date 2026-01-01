2 день

Великая Китайская стена

Что вас ожидает сегодня:

Китайское чудо света

Вы своими глазами увидите Великую китайскую стену и поднимитесь на этот крупнейший памятник архитектуры, который видно невооруженным глазом даже из космоса. Вы пройдете по участку стены Цзюй Юн Гуань, созданному во время правления династии Мин. Вы узнаете об истории строительства стены, услышите интересные факты о ней и, конечно же, полюбуетесь горными панорамами, от которых перехватывает дыхание. Огромная стена, вьющаяся по склонам горного перевала, напоминает здесь огромную змею, окруженную живописными холмами зелеными волнами Цзюй Юн Гуаня. Этот пейзаж вы запомните на всю жизнь! Участок Цзюй Юн Гуань Великой Китайской Стены был создан во времена правления династии Мин, как и многие другие ее секции. Однако если быть точнее, при наследниках семьи Мин были заново отстроены и укреплены заграждения, возведенные еще при правителях Северной Ци. Те впервые захотели отделить Поднебесную от основного мира. Цзюй Юн Гуань один из наиболее стратегически важных и интересных для посещения участков Великой Китайской Стены. Во-первых, ранее Цзюй Юн Гуань являлся главным препятствием для врагов, желавших попасть в Пекин. Каменная застава располагалась в узком ущелье меж высоких гор, имела два выхода и долгое время охранялась подразделениями особого военного гарнизона. Также Цзюйюнгуань служила надежной преградой для бегущих из империи крестьян. Простые люди тысячами погибали при возведении нынешнего памятника всемирного наследия, а едва подраставшие мальчики пополняли естественную убыль среди работников. Именно поэтому народные названия Великой Китайской Стены чаще звучат как Стена слез и Самое длинное кладбище мира.

Храм Неба Главный Императорский Храм Поднебесной.

Храм Неба был самым важным из императорских храмов Пекина. Именно здесь китайские императоры династий Мин и Цин (с 1420 по 1900 год) поклонялись небу, приносили щедрые подношения и молились о хорошем урожае. Это культовое место по праву называют шедевром архитектуры и ландшафтного дизайна. Общая площадь парка составляет около 270 гектаров, но главные постройки расположены в середине парка, вдоль центральной оси длиной 750 метров, проходящей с севера на юг. Самое выдающееся здание храмового комплекса высокий круглый Храм Урожая в северной части парка. Южнее расположены Зал Небесного Свода и Круглый Алтарь. Все эти постройки соединены между собой пешеходной дорожкой 360 метров длиной и 30 метров шириной. Эта дорога называется Даньбицяо, Мост Алых Ступеней.

Бонусом увидим эхо пекинской Олимпиады.

Из окна автомобиля по дороге мы увидим плавательный комплекс Водный куб и Пекинский национальный стадион Птичье гнездо, визитную карточку Олимпиады 2008 года, место проведения главных спортивных состязаний и важнейших культурных событий Китая.

Вечером - выезд скоростным поездом в Лоян (около 3 часов), встреча на жд вокзале, трансфер в отель.

