Описание тура
Это не просто путевка от туроператора, это настоящий авторский экскурсионный тур по Китаю, где мы:
Поразимся Великой Китайской Стеной, включенной в список Всемирного Культурного Наследия Юнеско, которая заметна даже из космоса.
Изведаем более чем 8000 величественных и хорошо сохранившихся скульптур Терракотовой Армии.
Окунемся в красоту столпообразных образований и таинственных гор Аллилуйя, Аватар.
Ощутим свое сердцебиение, подпрыгнув на подвесной стеклянной дорожке на высоте одной мили!
Познаем современный и традиционный образ жизни Пекина.
Побываем в китайской Венеции!
Программа тура по дням
Наша встреча. Первые шаги по Пекину:
В аэропорту Пекина вас встречает наш гид! Общий трансфер в отель (Super House International 4 или подобный).
Отдыхаете после перелета и пойдете знакомиться с городом! Вы уже поняли, наверное, что отдохнуть в отеле и бассейне вам не удастся:)
Сегодня начнем с таинственного Запретного Города, также известного под названием Гугун. Это подлинно город внутри города, обнесённый мощными крепостными стенами. Запретный город Китая, величественный дворец, в котором когда-то жили могущественные императоры, входит в список Всемирного наследия Юнеско. В городе более восьми сотен зданий и около десяти тысяч комнат — здесь легко заблудиться. Глубокий ров окружает Гугун. Почему же более пяти веков вход сюда был запрещён простым смертным и что скрывается внутри? Запретный город более пяти столетий был официальной резиденцией императоров династий Мин и Цин. Один из самых внушительных дворцовых комплексов мира был построен в начале 15 века. В то время правил император династии Мин, Юнлэ. Жилищем императоров Пурпурный город, как его ещё называют, прослужил вплоть до 20 века. Запретным город стали называть потому, что простым смертным туда было входить запрещено. Для этого требовалось специальное разрешение. Проживали во дворце императоры, их родственники, наложницы, евнухи, а также слуги и придворные. Причём в некоторые части дворца было запрещено входить всем, кроме особо приближённых к императору лиц. За проникновение на территорию без разрешения грозило весьма суровое наказание, вплоть до казни. Такая исключительность подчёркивала высокое положение императора и его почти божественный статус Сына Небес. Город символизировал собой силу и власть императора над всем Китаем. Ну, а все остальные факты вы узнаете на экскурсии:) Посещение Зимнего дворца Гугун.
Затем отправимся на Площадь Тяньаньмэнь самую большую городскую площадь в мире, свидетеля множества важнейших исторических событий, находящуюся очень близко от Запретного Города. Оттуда можно легко совершить подъем на Гору Цзиньшань в Парке Цзиньшань и взглянуть с высоты птичьего полета на золотые крыши, смотря на них под другим углом.
Вечернее шоу (по желанию за доплату):
Династия Золотой Маски с искусными декорациями, профессиональной хореографией и цирковым искусством;
Кунг-фу легендарное боевое искусство, которым вас поразят монахи, служащие в монастыре Шаолинь.
Возвращаетесь в отель и засыпаете со сладкой улыбкой на устах:)
Великая Китайская стена
Что вас ожидает сегодня:
Китайское чудо света
Вы своими глазами увидите Великую китайскую стену и поднимитесь на этот крупнейший памятник архитектуры, который видно невооруженным глазом даже из космоса. Вы пройдете по участку стены Цзюй Юн Гуань, созданному во время правления династии Мин. Вы узнаете об истории строительства стены, услышите интересные факты о ней и, конечно же, полюбуетесь горными панорамами, от которых перехватывает дыхание. Огромная стена, вьющаяся по склонам горного перевала, напоминает здесь огромную змею, окруженную живописными холмами зелеными волнами Цзюй Юн Гуаня. Этот пейзаж вы запомните на всю жизнь! Участок Цзюй Юн Гуань Великой Китайской Стены был создан во времена правления династии Мин, как и многие другие ее секции. Однако если быть точнее, при наследниках семьи Мин были заново отстроены и укреплены заграждения, возведенные еще при правителях Северной Ци. Те впервые захотели отделить Поднебесную от основного мира. Цзюй Юн Гуань один из наиболее стратегически важных и интересных для посещения участков Великой Китайской Стены. Во-первых, ранее Цзюй Юн Гуань являлся главным препятствием для врагов, желавших попасть в Пекин. Каменная застава располагалась в узком ущелье меж высоких гор, имела два выхода и долгое время охранялась подразделениями особого военного гарнизона. Также Цзюйюнгуань служила надежной преградой для бегущих из империи крестьян. Простые люди тысячами погибали при возведении нынешнего памятника всемирного наследия, а едва подраставшие мальчики пополняли естественную убыль среди работников. Именно поэтому народные названия Великой Китайской Стены чаще звучат как Стена слез и Самое длинное кладбище мира.
Храм Неба Главный Императорский Храм Поднебесной.
Храм Неба был самым важным из императорских храмов Пекина. Именно здесь китайские императоры династий Мин и Цин (с 1420 по 1900 год) поклонялись небу, приносили щедрые подношения и молились о хорошем урожае. Это культовое место по праву называют шедевром архитектуры и ландшафтного дизайна. Общая площадь парка составляет около 270 гектаров, но главные постройки расположены в середине парка, вдоль центральной оси длиной 750 метров, проходящей с севера на юг. Самое выдающееся здание храмового комплекса высокий круглый Храм Урожая в северной части парка. Южнее расположены Зал Небесного Свода и Круглый Алтарь. Все эти постройки соединены между собой пешеходной дорожкой 360 метров длиной и 30 метров шириной. Эта дорога называется Даньбицяо, Мост Алых Ступеней.
Бонусом увидим эхо пекинской Олимпиады.
Из окна автомобиля по дороге мы увидим плавательный комплекс Водный куб и Пекинский национальный стадион Птичье гнездо, визитную карточку Олимпиады 2008 года, место проведения главных спортивных состязаний и важнейших культурных событий Китая.
Вечером - выезд скоростным поездом в Лоян (около 3 часов), встреча на жд вокзале, трансфер в отель.
Лоян: Шаолинь
Как отправиться в тур по Китаю и не посетить настоящий монастырь Шаолинь? !
Он основан более тысячи лет назад ещё при династии Тан. Сегодня это главный национальный буддистский монастырь Китая. Шаолинь — место рождения известного одноимённого боевого искусства и школы китайского буддизма Чань. Монастырь расположен напротив пика Вуру и окружён остроконечными горами и пышной растительностью. Отсюда произошло и его название: шао — от горы Шаоши, а линь по-китайски означает лес. Архитектура монастыря удивительно разнообразна, потому что он неоднократно перестраивался. Мы прогуляемся по территории и даже заглянем на местное мемориальное кладбище — в Лес Пагод Талинь.
Это место расположения могильных пагод выдающихся монахов и настоятелей храма. О происхождении названия этого места есть одна легенда. Во время путешествия к горе Суншань император Цяньлун приказал 500 своим подчиненным посчитать количество пагод около Храма Шаолинь. Тысячу и один день они потратили на подсчеты. но так и не смогли назвать точное количество - цифры у всех были разные. И тогда император воскликнул в сердцах: Да это какой-то лес пагод.
А после отправимся в храм Баймасы, или Храм Белой Лошади, который почитается в Китае как колыбель буддизма и Дом основателя. Услышим удивительную историю этого места и увидим множество уникальных буддистских артефактов. История храма началась более 1900 лет назад в 68 году при правлении императора Минди Восточной династии Хань. Считается, что это самый первый буддистский храм построенный в Китае, от чего среди китайских буддистов он носит титулы Место Рождения и Дом Основателя.
Ночь в Лояне в отеле Luoyang Peony Hotel 4 или подобном.
Лоян: пещеры Лунмэнь
Второй день в Лояне начнется с поездки к пещерам Лунмэнь.
Эти пещеры — главная достопримечательность Лояна, возникшая благодаря индийской традиции вырезать из скалы целые комплексы пещерных храмов (считалось, что это улучшает карму и способствует лучшему перерождению в следующей жизни). Этот обычай закрепился и в Китае после прихода буддизма. Мы узнаем, как сказалась на развитии этого течения история Поднебесной и события времён императора Тоба Тао, что значит понятие бодхисаттва, и увидим огромных каменных Будд. Строительство Лунмэнь началось в 493 году во время царствования императора Xiaowen и продолжалось более 400 лет, за это время сменилось шесть династий. Наибольший расцвет наблюдался с конца 5 в. до середины 8 в. Изучая наследие Лунмэнь, можно проследить, как изменялся стиль работы скульпторов: в годы правления северной династии Вэй создавались простые изображения округлой формы, а в правление Тан более сложные композиции, появляются скульптуры женщин и судебных деятелей. К сожалению, не все статуи сохранились до нашего времени в первоначальном виде, многое было разрушено. Некоторые произведения искусства были разрушены в 9 веке в ходе антибуддийского движения, часть была разграблена мародерами в 19 и 20 вв. многое было вывезено, и сегодня скульптуры из Лунмэнь можно увидеть в музее Метрополитен в Нью-Йорке, в музее Аткинсон в Канзас-Сити и в Токийском государственном музее. В 2000 году этот памятник архитектуры был внесен в перечень Всемирного наследия Юнеско.
Вечером - выезд в Сиань на скоростном поезде (около 3 часов, билет 2 класса), трансфер в отель Tangcheng hotel 4 (или подобный) и размещение.
Никто не возвращался из путешествий таким, каким он был раньше. И это китайская мудрость.
Сиань: городская стена и Большой гусь:
Сегодня - весь день в Сиане:)
Любое путешествие по Китаю будет неполным, если вы не проведете несколько дней в городе Сиань. Этот старинный город был одной из семи древних столиц Китая. Сиань служил столицей 12 династиям на протяжении более чем 1000 лет.
Старинная городская стена.
Первая историческая достопримечательность, с которой туристы встречаются в Сиане, это старая городская стена, которая опоясывает древний город. Северная часть стены тянется параллельно железной дороге. Изначально Сиань был городом, окруженным стеной. Сейчас древняя стена делит город на внутреннюю часть и внешнюю. Городская стена очень массивна. Она высокая, длинная и толстая. Южные ворота и северные ворота это главные входы на территорию внутреннего города. Вдоль древней городской стены тянутся здания современного Сианя.
Барабанная башня - расположена к северо-западу от сианьской Колокольной башни. Среди местных жителей башни известны как родственные здания или Утренний колокол и темный барабан.
Колокольня — здание, построенное в традиционном китайском стиле, расположено в центре Сианя, древней столицы. Именно от этой башни отходят все важные улицы города — Восточная, Северная, Западная и Южная, которые соединяют колокольную башню с воротами городских стен. Башня-колокольня — самая хорошо сохранившаяся и самая огромная деревянная башня, находящаяся в Китае.
Пагода Большой дикий гусь находится в храме Da Ci En (Великая доброта и любезность), который расположен в 4 км от городской части Сианя. Пагода Большой дикий гусь это одна из самых знаменитых буддистских пагод Китая. Эта пагода была построена в эпоху правления династии Тан (618 - 907) специально для изучения буддистских писаний. На протяжении веков эта пагода страдала от неблагоприятных погодных условий, землетрясений и даже войн. Большая часть оригинального здания пагоды была разрушена, тем не менее сегодня мы можем видеть ту же пагоду, на том же месте и под тем же названием.
Возвращение в отель. Обсуждаете увиденное и предвкушаете следующий день нашего тура по Китаю:)
Сиань: Терракотовые воины
После завтрака нас ждет:
Терракотовая армия:
Обнаруженная случайно в 1974 г. эта армия, состоящая из 7000 солдат, стрелков, лошадей и повозок в полном боевом снаряжении охраняла могилу императора Цинь с 210 г. до н. э. Каждая фигура отличается от других чертами и выражением лица, одеждой, прической, жестами. Всадники, пехота, лучники, носильщики больших луков, старшие офицеры и генералы все построены в соответствии с древним боевым порядком. Детали статуй лепились из глины, обжигались, окрашивались и уже в таком виде собирались. Ноги и тела делались с применением специальных форм, головы с лицами, прическами, ушами и всем остальным скорее всего лепились с натуры или, во всяком случае, индивидуально. Они разные и изображают разных людей, скорее всего — реальных бойцов Цинь Шихуанди. Кроме пехоты в армии были лучники и боевые колесницы, запряженные изваяниями коней, тоже в полную величину, а также статуи гражданских чиновников, музыкантов и прочих слуг императора. На тот случай, если императору потребуется торжественный выезд неподалеку были захоронены две богато украшенные колесницы. Наконец, вместе с ним были заживо похоронены 48 его наложниц. В данном случае Цинь Шихуанди явно предпочел настоящих женщин глиняным. Количество заживо похороненных рабочих известно крайне приблизительно — никто не озаботился их точным подсчетом. Речь может идти о тысячах или даже десятках тысяч человек. Похоже, император хотел, чтобы его загробная жизнь была столь же налаженной и изобильной, как и земная:)
А потом прогуляемся по старинной антикварной улице Вэньхуа-цзе - это уголок старого города, где представлены предметы традиционного искусства и старины. Прогулка по ней доставляет большое удовольствие и предоставляет возможность пообщаться с доброжелательными и гостеприимными жителями волшебного города с запахом истории. Здесь множество местных лавочек с изделиями художественных промыслов, веерами, воздушными змеями, керамикой, фарфором по ценам, значительно ниже, чем в Пекине.
Вечером - вылет в Чжанцзяцзе (1, 5 часа). Тур по Китаю будет неполным, если не посетить это шикарное место - провинцию Хунань. Трансфер в отель Friend He Hotel 3 или подобный.
Твой дом там, где спокойны твои мысли. Китайская мудрость…
Ну, здравствуй, Аватар
Эти три дня, вполне возможно, станут одними из самых потрясающих в вашей жизни. Сегодня нас ждет:
- горы Тяньмэньшань Небесные врата, самую высокую гору в Чжанцзяцзе, 1518 метров,
- подъем по самой длинной канатной дороге (7500 метров),
- стеклянную дорогу - 60 метров, высота 1300 метров над уровнем моря,
- буддийский храм Небесные врата. Говорят, что сокровища династии Мин спрятаны именно там. Этот храм существовал еще со времен правления династии. Однако, монахи до сих пор не дают согласие проводить ученым любые исследовательские работы. Для них это священные земли. К тому же это территория Национального парка, который под охраной государства.
- спуск на эскалаторе до пещеры Тяньмэнь, спуск пешком по 999 ступенькам (можно на эскалаторе - 32 юаня/чел). Есть легенда о пещере Небесные врата - пройдя долгий и трудный путь от подножия горы Тяньмэнь по горному серпантину Дороге 99 поворотов (11 км) и преодолев 999 ступеней, человек получит возможность приблизиться к Богу. К нему придет гармония и просветление. Цифра 9 считается символом Императора и проявления высшей силы.
Необычная пещера - собственно Небесные ворота огромная сквозная дыра в скале, делает облик горы узнаваемым и уникальным. Эту пещеру называют волшебной пещерой Западной Хунани. Она образовалась в 263 году, когда большой кусок горы просто отвалился, создав огромную полость высотой 131,5 м, шириной 57 м в самом широком месте и длиной 60 м. Окутанные облаками, Небесные ворота действительно очень впечатляют: кажется, что, пройдя через них, вы действительно окажетесь где-то в иной реальности. С давних пор ходят слухи, что в горе спрятаны несметные сокровища, привезенные сюда одним из руководителей крестьянского восстания во времена правления династии Мин. Столетиями кладоискатели приезжали сюда в поисках богатства, но все их попытки отыскать клад были безуспешными. На вершину горы можно (и даже нужно) подниматься по канатной дороге, длина которой составляет 7455 м. Станция дороги расположена прямо в центре города и первые несколько минут мы едем над городом. Все путешествие занимает около 30 минут и все это время мы наслаждаемся великолепием горных пейзажей, от которых буквально захватывает дух: в некоторых местах дорога резко поднимается вверх под углом 70, внезапно врезаясь прямо в облака. Незабываемые впечатления!
Для самых смелых - прославившаяся на весь мир тропа страха это дорожка, полностью выполненная из стекла. В длину она достигает 60 метров. Протягивается эта тропа вокруг горы Тяньмэнь. Она расположена на высоте около 1430 метров и буквально примыкает к одной из стены горы. Появилась данная тропа в 2013 году. Ее толщина составляет 2,5 дюйма.
Вечером по желанию шоу - Очарование Сянси за дополнительную плату.
Озеро и пещера
После завтрака выезжаем из отеля с чемоданами, ночевать будем в другом месте.
Сегодня мы посетим горное озеро Баофэн. Свое название оно получило благодаря горному хребту, у которого оно расположено. Озеро Баофэн находится в горах на высоте около 400 м над уровнем моря. Но самым удивительным является тот факт, что озеро искусственное! Эффектные антуражи гармонично украшают местные жители. На озере Баофэн нам удастся ощутить весь колорит и своеобразие коренной культуры, а так же обозреть красоту пейзажей собственными глазами. На озере мы будем кататься на лодке! По пути нам встретятся разные водопады и Каменные ворота - природное возвышение, приветствующее каждого, проплывавшего через них. А местные жители, одетые в традиционные одеяния, будут встречать нас у причала, а их благозвучное пение сопровождать во время увлекательной поездки на лодке. Существует грустная легенда, связанная с призраком озера. Прекрасная девушка, простившись с возлюбленным, томится в бесконечном ожидании его возвращения. Но не в ее силах перевернуть ход событий, а печаль и разочарование настолько велики, что она выплакала целое озеро слез.
После романтической прогулки пройдем пешком (около 2, 5 часов) к Пещере желтого дракона, где мы тоже прокатимся на лодочке только в глубине! Знаменитого американского режиссера Джеймса Кемэрона очаровали горы Тяньцзи в Национальном парке Чжанцзяцзе. Именно там снимали некоторые эпизоды для легендарного фильма Аватар, а это недалеко от пещеры Желтого Дракона. Сама природа создала поистине сказочный лабиринт карстовых пещер. Ведь недаром очень много туристов со всего света стремятся посетить это уникальное место. Ученые утверждают, что сформироваться пещере желтого Дракона помогли 2 фактора. Это вода и время. Поскольку пещера состоит из множества карстовых слоев, то вода, просачиваясь сквозь них, по каплям растворяла известняк. Спустя миллионы лет из маленького отверстия сформировалась огромных размеров пещера. Сейчас ее высота составляет около 140 метров.
Вечером заселение в отель недалеко от Аватара!
Аватар: продолжение
После завтрака мы, наконец-то, увидим те самые горы Аватар:)
Поднимемся по канатной дороге на гору Тяньцзы. Далее на эковагончике доберемся до горы Аватар. В парке взору предстают тысячи потрясающих пиков и утесов причудливых форм, густая растительность, ущелья, реки и водопады. Это место стало своеобразным символом китайской природы, а его неземная красота точно заслуживает того, чтобы то увидеть собственными глазами.
Лифт 100 драконов Байлун. Эта конструкция В Китае менее чем за две минуты доставляет посетителей на высоту более трехсот метров, откуда открывается прекрасный вид на горы из знаменитого фильма Аватар. Первоначальный образ лифта Ста Драконов, или Байлуна, начали строить не так давно — в 1999 году. Тогда его установили из практических соображений: для того чтобы помочь людям попасть на вершину отвесной скалы. Проблему составляла как раз особенность ее формы, из-за чего очень немногие могли решиться на преодоление высоты пешим путем. Сооружение состоит из нескольких двухэтажных лифтов, которые молниеносно доставляют людей на вершину и обратно. Кабины сделаны из прочного стекла и абсолютно прозрачные, так что каждый может наблюдать восхитительные пейзажи во время движения. Каждая из таких кабин может вмещать в себя до полусотни человек одновременно.
Осмотр стеклянного моста - это настоящий аттракцион, который способен вызвать сильнейший выброс адреналина у людей со слабыми нервами или с боязнью высоты. Мы можем увидеть, как некоторые плачут и вжимаются в скалу, но все равно идут…
Вечером - вылет в Шанхай (рейс в 23.05, прилет уже ближе к 01.00).
Шанхай: знакомство
Шанхай можно смело назвать самым космополитичным городом Китая. Как только не называли его в свое время: Париж Востока и Королева Азии, Колыбель Революции и Город авантюристов, Пристанище матросов и торговцев опиумом Шанхай сегодня — это удивительное место, похожее на огромный бурлящий жизнью муравейник. За один день вас проведут по основным достопримечательностям этого мегаполиса:
Сад радости и Старый город
— Место классической китайской архитектуры и островок зелени в центре мегаполиса.
— Дух аутентичного Китая, уличные деликатесы, живописные виды стилизованного Старого города
Район небоскребов — Lujiazui
— Прогулка по пешему мосту в самом сердце финансового центра Китая
Храм нефритового Будды
основан в 1882 году. Огромный комплекс, являющийся местом паломничества всех верующих. Его история началась после того, как китайский монах, оказавшийся в Бирме, получил в подарок несколько статуй Будды. Но на родину он смог доставить только две, вырезанные из белого нефрита прекрасного качества. Храм, построенный на средства от добровольных пожертвований местных жителей, стал местом хранения удивительных скульптур и поклонения им. Видный издалека ярко-желтыми стенами Храм Нефритового Будды славится необыкновенной архитектурой с перевернутыми козырьками стен. Фасад украшен скульптурами китайских божеств и мифических животных. Более 30 лет назад в здании расположился институт буддизма, в котором для желающих читаются лекции, рассказывающие об основных постулатах, и проходят массовые медитации.
Набережная Вайтан
— Лучшее место в городе для вечерней прогулки
— Незабываемая панорама ночного города
Телебашня Жемчужина Востока
третья в Азии и пятая в мире по высоте телевизионная башня. Она является не только гордостью китайцев, но и любимицей режиссеров, которые порой снимают фильмы на её фоне. Видна практически с любой точки города, притягивает внимание. Футуристическое здание состоит из нанизанных на вертикальную ось жемчужин, в которых располагаются кафе, рестораны и смотровые площадки.
Свободный вечер, можно прогуляться по пешеходной улице Nanjinglu
— Улица неоновых огней, брендовых магазинов и уличных деликатесов
— Главная торговая улица Шанхая
Ночь в отеле Holiday Inn Express Shanghai Putuo 3 или подобном.
Чжуцзяцзяо
Сегодня нас ждет древний город на воде Чжуцзяцзяо. С прекрасными каналами, тридцатью шестью выгнутыми каменными мостами со своим названием и историей, древними мостовыми и более чем десятью тысячами домов, выстроенными в эпоху Мин (1368—1644 гг.) и Цин (1644—1911 гг.), — Чжуцзяцзяо пришел на смену поселению, существовавшему здесь во времена троецарствия.
Чжуцзяцзяо — одно из мест, история которого насчитывает 1700 лет, в нем невероятным образом осталась неизменной атмосфера древнего Китая. Это прослеживается во всем: в старинных улицах и архитектуре, в обычаях местного населения, городских, типичных для юго-востока Китая, водных пейзажах. Здесь — царство красоты, покоя и тишины. Этот город, как дорогой бриллиант, сверкает среди гор и воды — красивейшее историческое место страны.
Иностранным туристам здесь интересно все. Присев на берегу канала под навесом бабушкиного чайного домика, можно выпить чашку вкуснейшего китайского чая, параллельно наслаждаясь живописными городскими пейзажами.
Узкие переулки, исторические памятники, старинные мосты и магазинчики принесут огромное удовольствие всем гостям Чжуцзяцзяо. После шумной современной жизни Шанхая этот старый городок, сохранивший свой деревенский аутентичный шарм, потрясающе действует на воображение посетивших его. Китай — невероятно разнообразный, удивляющий своими буддийскими храмами и многоэтажными пагодами, огромными небоскребами, сказочно красивыми садами с цветущими растениями и множеством вьющихся тропинок, городами на воде. Это все великая Поднебесная.
Сегодня гуляем по этому удивительному городу, катаемся на лодке.
Возвращение в Шанхай в наш отель.
Сучжоу
После завтрака едем в Сучжоу - китайскую Венецию!
Большой канал, построенный в эпоху династии Суй (581-618 гг.), тянется от Пекина до Ханчжоу, столицы провинции Чжэцзян, и проходит через Сучжоу. Канал принес воду в Сучжоу и во многом способствовал его процветанию. Город отличают живописные ландшафты, поэтому неудивительно, что иногда Сучжоу называют раем на земле. Сучжоу был построен в 541 году до н. э. королем Хэ Люем. На территории площадью в 8483 кв. км. находится множество исторических реликвий и памятников культуры. По своей исторической и культурной значимости Сучжоу занимает третье место после Пекина и Сианя. Сучжоу был внесен в список 24 самых привлекательных с точки зрения истории и культуры городов. Это также один из четырех туристских городов, находящихся под специальной экологической защитой китайского правительства. Три других города, пользующихся такой привилегией, это Пекин, Ханчжоу и Гуйлинь. В 1997 году Сучжоу привлек внимание мировой общественности в этот год Юнеско решила внести его классические сады в список мирового культурного наследия.
Здесь мы посетим Сад Чжочжэнъюань (Сад скромного чиновника) — самый большой и самый известный, возникший в пору расцвета династии Мин. Считается одним из выдающихся образцов традиционного китайского садово-паркового искусства. Главная часть сада — огромный пруд с насыпными островками, соединенными друг с другом зигзагообразными крытыми мостами. Главным архитектурным сооружением центральной части сада парка является павильон неуловимых ароматов, находясь внутри которого, можно почувствовать аромат растущих в пруду лотосов.
Прогуляемся по Саду мастера рыболовных сетей (Ваншиюань) или Сад рыбака является одним из четырех самых известных садов Сучжоу. Весь облик этого живописного места демонстрирует уникальное умение китайских дизайнеров соединять воедино искусство, природу и архитектуру, создавая удивительно гармоничные сады-шедевры. Строительство Сада мастера сетей началось около 800 лет назад, с течением времени его облик менялся, но дух сада и его название остались нетронутыми. Как и Сад скромного чиновника, Сад мастера сетей был построен бывшим госслужащим. В 1140 году заместитель одного из министров Южной династии Сун Ши Чжэнши вышел в отставку и, вдохновленный философскими сочинениями о простой уединенной жизни китайского рыбака, начал строительство своего сада. Согласно другой версии, чиновник сам увлекался рыболовством, из-за чего парк и получил свое название. Позже чиновник перевез в дом свою огромную библиотеку, из-за чего сад также стали называть Садом десяти тысяч томов. Небольшой и необыкновенно изящный сад после смерти Ши Чжэнши прошел через руки многих хозяев, пока окончательно не был запущен вплоть до 1770 года. В то время отставной цинский чиновник Сун Чжунюань решил восстановить сад, чтобы в нем жить. По его указаниям Ваншиюань был реконструирован: территория была расширена и дополнилась новыми строениями, и сад был возрожден к жизни. Убежище рыбака - великолепный образец китайского ландшафтного дизайна, признанный всемирной классикой. В 1981 году ландшафт Сада мастера рыболовных сетей был воссоздан в нью-йоркском музее Метрополитен как лучший образец китайского классического сада.
Возвращение в Шаньхай и отдых в нашем отеле, можно устроить прощальный ужин, ведь, завтра домой!
Пора домой
Завтрак. Если вылет домой вечером, то вы успеете прогуляться по полюбившимся местам Шанхая, купить подарки близким:)
Сегодня, друзья, вы прощаетесь и разлетаетесь по домам, чтобы когда-нибудь встретиться снова в новой стране!
Хижина, где смеются, богаче дворца, где скучают
Так говорят в Китае…
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в уютных и комфортабельных отелях 3-4-5, двухместные номера, 12 ночей
- Завтраки в отелях
- Обеды в дни 1-9
- Весь транспорт по программе (арендованные микроавтобусы, такси)
- 2 поездки на поезде: Пекин-Лоян, Лоян-Сиань
- Внутренние авиаперелеты: Сиань-Чжанцзяцзе-Шанхай
- Экскурсия в Пекине
- Экскурсия на Великую Китайскую Стену
- Экскурсия в Лояне
- Экскурсия в пещерный храм Лунмэнь
- Экскурсия в Сиане
- Экскурсия в Бинмаюн терракотовое войско
- Экскурсии по Чжанцзяцзе
- Экскурсия в Шанхае
- Экскурсия в Чжуцзяцзяо
- Экскурсия в Сучжоу
- Все входные билеты по программе
- Сопровождение в течение всего маршрута
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Пекина и обратно из Шанхая
- Обеды в дни 10-12, ужины
- Страховка
- Все дополнительные расходы на месте, не указанные в программе
Пожелания к путешественнику
Данная программа Не Имеет Категории Сложности. Маршрут доступен для людей, не имеющих медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам.
В это путешествие можно поехать с чемоданом, рюкзаком, не имеет значения, поскольку все трансферы оплачены и вам носить чемодан только от двери отеля до авто:)