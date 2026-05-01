Начнём в Пекине: побываем на самой большой площади в мире, исследуем Запретный город и заглянем в Центр китайской медицины, где можно бесплатно пройти диагностику.
- Возьмите собой паспорт и наличные деньги.
- Ж/Д билеты из Пекина до Шанхая и входные билеты по программе за человека 548 юаней — не включены в стоимость.
Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, Храм Неба и Центр китайской медицины
Начнём знакомство с Пекином. Мы посетим:
Площадь Тяньаньмэнь — одну из самых больших площадей в мире. Здесь находится памятник народным героям, дом народных собраний, мавзолей Мао Цзэдуна и музей истории Китая.
Запретный город — крупнейший в мире дворцовый комплекс, служивший главной резиденцией для 24 императоров.
Храм Неба — культовый ансамбль жертвоприношения богу неба.
Центр китайской медицины, где можно пройти бесплатную традиционную диагностику, получить рекомендации доктора и пройти курс массажа или других оздоровительных процедур. А ещё познакомиться с историей, современностью и чудесами местной медицины.
Великая Китайская стена, храм Юнхэгун, чайная церемония и музей шёлка
Великая Китайская стена — участок Цзюйюнгуань. Увидим величайшее оборонительное сооружение, которому более 500 лет.
Храм Юнхэгун с многометровой статуей Будды.
Чайная церемония — мы продегустируем разные сорта и узнаем интересные факты про чайную культуру.
Музей шёлка — познакомимся с производством шёлка и полюбуемся настоящими произведениями искусства.
Летний дворец Ихэюань и переезд в Шанхай
Летний дворец императора Ихэюань или «Парк безмятежного отдыха». Полюбуемся озером, живописными мостами и скульптурами, увидим храм на вершине горы Долголетия.
Переезд в Шанхай. На поезде отправимся в следующий город.
Сад радости, телебашня «Жемчужина Востока» и набережная Вайтань
Сад радости — со множеством прудов и павильонов, садами камней, мостиков и растений. Здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения.
Телебашня «Жемчужина Востока» — поднимемся на самый верх, пройдёмся по прозрачному полу — а прямо под нами откроется невероятный вид Шанхая.
Набережная Вайтань вдоль реки Хуанпу с элегантными зданиями 20-30-х годов.
Чжуцзяцзяо и завершение тура
Водный город Чжуцзяцзяо, его часто называют шанхайской Венецией. Мы полюбуемся старинными домиками с черепичными крышами, мощёными улочками и множеством каналов.
Завершение тура. Затем вернёмся в Шанхай и попрощаемся.
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Пекин и обратно из Шанхая
- Проживание
- Питание
- Трансферы из/в аэропорт - 600 юаней в одну сторону
- Ж/Д билеты из Пекина до Шанхая и входные билеты по программе - 548 юаней за человека