Мои заказы

Своей компанией по Китаю: Пекин, Шанхай и Чжуцзяцзяо, главные места и погружение в культуру

Посетить Великую Китайскую стену, побывать в Запретном городе и насладиться чайной церемонией
Мы покажем вам всё самое-самое в Китае.

Начнём в Пекине: побываем на самой большой площади в мире, исследуем Запретный город и заглянем в Центр китайской медицины, где можно бесплатно пройти диагностику.

Увидим
читать дальшеуменьшить

Великую Китайскую стену, попробуем традиционный напиток на чайной церемонии и понаблюдаем за производством шёлка на фабрике.

В Шанхае погуляем по Саду радости, осмотрим летний дворец, поднимемся на телебашню и сверху вниз посмотрим на город сквозь прозрачный пол.

Своей компанией по Китаю: Пекин, Шанхай и Чжуцзяцзяо, главные места и погружение в культуру
Своей компанией по Китаю: Пекин, Шанхай и Чжуцзяцзяо, главные места и погружение в культуру
Своей компанией по Китаю: Пекин, Шанхай и Чжуцзяцзяо, главные места и погружение в культуру

Описание тура

Организационные детали

  • Возьмите собой паспорт и наличные деньги.
  • Ж/Д билеты из Пекина до Шанхая и входные билеты по программе за человека 548 юаней — не включены в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, Храм Неба и Центр китайской медицины

Начнём знакомство с Пекином. Мы посетим:
Площадь Тяньаньмэнь — одну из самых больших площадей в мире. Здесь находится памятник народным героям, дом народных собраний, мавзолей Мао Цзэдуна и музей истории Китая.
Запретный город — крупнейший в мире дворцовый комплекс, служивший главной резиденцией для 24 императоров.
Храм Неба — культовый ансамбль жертвоприношения богу неба.
Центр китайской медицины, где можно пройти бесплатную традиционную диагностику, получить рекомендации доктора и пройти курс массажа или других оздоровительных процедур. А ещё познакомиться с историей, современностью и чудесами местной медицины.

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, Храм Неба и Центр китайской медициныПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город, Храм Неба и Центр китайской медициныПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город, Храм Неба и Центр китайской медициныПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город, Храм Неба и Центр китайской медициныПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город, Храм Неба и Центр китайской медициныПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город, Храм Неба и Центр китайской медициныПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город, Храм Неба и Центр китайской медицины
2 день

Великая Китайская стена, храм Юнхэгун, чайная церемония и музей шёлка

Великая Китайская стена — участок Цзюйюнгуань. Увидим величайшее оборонительное сооружение, которому более 500 лет.
Храм Юнхэгун с многометровой статуей Будды.
Чайная церемония — мы продегустируем разные сорта и узнаем интересные факты про чайную культуру.
Музей шёлка — познакомимся с производством шёлка и полюбуемся настоящими произведениями искусства.

Великая Китайская стена, храм Юнхэгун, чайная церемония и музей шёлкаВеликая Китайская стена, храм Юнхэгун, чайная церемония и музей шёлкаВеликая Китайская стена, храм Юнхэгун, чайная церемония и музей шёлкаВеликая Китайская стена, храм Юнхэгун, чайная церемония и музей шёлкаВеликая Китайская стена, храм Юнхэгун, чайная церемония и музей шёлкаВеликая Китайская стена, храм Юнхэгун, чайная церемония и музей шёлка
3 день

Летний дворец Ихэюань и переезд в Шанхай

Летний дворец императора Ихэюань или «Парк безмятежного отдыха». Полюбуемся озером, живописными мостами и скульптурами, увидим храм на вершине горы Долголетия.
Переезд в Шанхай. На поезде отправимся в следующий город.

Летний дворец Ихэюань и переезд в ШанхайЛетний дворец Ихэюань и переезд в ШанхайЛетний дворец Ихэюань и переезд в Шанхай
4 день

Сад радости, телебашня «Жемчужина Востока» и набережная Вайтань

Сад радости — со множеством прудов и павильонов, садами камней, мостиков и растений. Здесь царит атмосфера спокойствия и умиротворения.
Телебашня «Жемчужина Востока» — поднимемся на самый верх, пройдёмся по прозрачному полу — а прямо под нами откроется невероятный вид Шанхая.
Набережная Вайтань вдоль реки Хуанпу с элегантными зданиями 20-30-х годов.

Сад радости, телебашня «Жемчужина Востока» и набережная ВайтаньСад радости, телебашня «Жемчужина Востока» и набережная ВайтаньСад радости, телебашня «Жемчужина Востока» и набережная ВайтаньСад радости, телебашня «Жемчужина Востока» и набережная Вайтань
5 день

Чжуцзяцзяо и завершение тура

Водный город Чжуцзяцзяо, его часто называют шанхайской Венецией. Мы полюбуемся старинными домиками с черепичными крышами, мощёными улочками и множеством каналов.
Завершение тура. Затем вернёмся в Шанхай и попрощаемся.

Чжуцзяцзяо и завершение тураЧжуцзяцзяо и завершение тураЧжуцзяцзяо и завершение тура

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Пекин и обратно из Шанхая
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы из/в аэропорт - 600 юаней в одну сторону
  • Ж/Д билеты из Пекина до Шанхая и входные билеты по программе - 548 юаней за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, ваш отель, 8:30
Завершение: Шанхай, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 224 туристов
Я живу в Пекине и отлично его знаю. Работаю гидом много лет. Люблю свою родину и владею собственной туристической сетью. Вместе со своей командой могу организовать экскурсии по Пекину и другим городам Китая для русскоязычных путешественников. Наш девиз — наслаждаться путешествиями, наслаждаться жизнью!

Тур входит в следующие категории Пекина

Похожие туры на «Своей компанией по Китаю: Пекин, Шанхай и Чжуцзяцзяо, главные места и погружение в культуру»

Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
На машине
13 дней
7 отзывов
Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
Увидеть пейзажи из «Аватара», пройтись по Великой Китайской стене и полюбоваться Терракотовой армией
Начало: Аэропорт Пекина, по договорённости
6 июн в 08:00
6 авг в 08:00
$2960 за человека
Большой тур по Китаю, от Пекина до Шанхая: 7 городов, главные архитектурные и природные чудеса
На машине
13 дней
6 отзывов
Большой тур по Китаю, от Пекина до Шанхая: 7 городов, главные архитектурные и природные чудеса
Увидеть шоу монахов в Шаолине, побывать на Великой Китайской стене, полюбоваться парящими горами
Начало: Аэропорт Пекина, 12:00
16 окт в 08:00
6 ноя в 08:00
$2850 за человека
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
На автобусе
11 дней
1 отзыв
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Увидеть Великую Китайскую стену, побывать на шёлковой фабрике и узнать секрет зелёного чая
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, время встречи зависи...
7 сен в 08:00
€1728 за человека
Экспресс-тур 2 в 1: Великая Китайская стена и экскурсия по Пекину
На машине
2 дня
Экспресс-тур 2 в 1: Великая Китайская стена и экскурсия по Пекину
Исследовать участок Мутяньюй, побывать в Запретном городе и погулять по бывшему императорскому саду
Начало: Пекин, 9:00, заберём вас от вашего отеля. Возможно...
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$240 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Пекине
Все туры из Пекина
от $2630 за тур