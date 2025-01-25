2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с Пекином и экскурсия к Великой Китайской стене
Побывать на чайной церемонии, увидеть храм Неба и погрузиться в историю и культуру страны
Начало: Пекин, встретим вас у вашего отеля или в любом мес...
«В зависимости от количества людей — комфортабельный автомобиль, минивэн или микроавтобус»
25 янв в 10:00
1 фев в 10:00
$580 за всё до 8 чел.
10 дней
Многоликий Китай: обзорный тур в Пекин, Шанхай, Сиань и «китайскую Венецию»
Увидеть все знаковые достопримечальности в 5 городах и погулять по традиционным китайским кварталам
Начало: Аэропорт Beijing Daxing International Airport в Пе...
«Комфортный микроавтобус от аэропорта и по маршруту тура»
5 сен в 11:00
$1850 за человека
13 дней
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Посетить заповедник с пандами, увидеть главные достопримечательности и попробовать утку по-пекински
Начало: 09:00 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX)....
«На микроавтобусе доедем до неё и пройдём вдоль несколько километров, наслаждаясь видами старинных башен на фоне горных хребтов»
2 сен в 08:00
12 окт в 08:00
$3020 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «На микроавтобусе»
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