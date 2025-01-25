Найдено 3 тура в категории « На микроавтобусе » в Пекине на русском языке, цены от $580. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году

1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 2 дня Индивидуальный тур-знакомство с Пекином и экскурсия к Великой Китайской стене Побывать на чайной церемонии, увидеть храм Неба и погрузиться в историю и культуру страны Начало: Пекин, встретим вас у вашего отеля или в любом мес... «В зависимости от количества людей — комфортабельный автомобиль, минивэн или микроавтобус» $ 580 за всё до 8 чел. На микроавтобусе 10 дней Многоликий Китай: обзорный тур в Пекин, Шанхай, Сиань и «китайскую Венецию» Увидеть все знаковые достопримечальности в 5 городах и погулять по традиционным китайским кварталам Начало: Аэропорт Beijing Daxing International Airport в Пе... «Комфортный микроавтобус от аэропорта и по маршруту тура» $ 1850 за человека На микроавтобусе 13 дней От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки Посетить заповедник с пандами, увидеть главные достопримечательности и попробовать утку по-пекински Начало: 09:00 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX).... «На микроавтобусе доедем до неё и пройдём вдоль несколько километров, наслаждаясь видами старинных башен на фоне горных хребтов» $ 3020 за человека Все туры Пекина

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «На микроавтобусе»

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