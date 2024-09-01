Посетить заповедник с пандами, увидеть знаменитую «Тропу смерти» и попробовать утку по-пекински
Повидаемся с очаровательными пандами, увидим, как выращивают рис местные жители, и рассмотрим легендарные достопримечательности: Великую Китайскую стену и самую большую в мире каменную статую Будды. А самые смелые смогут испытать себя и пройтись по узким дощечкам будоражащей нервы «Тропы смерти».
сен
окт
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 890
Описание
Организационные детали
Для въезда в Китай потребуются следующие документы:
1. Отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста на Covid-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета. Результат теста должен быть на русском или английском языке.
2. Анкета здоровья, заполненная за 48 часов до прибытия. После заполнения анкеты вы получите QR-код, который необходимо будет показать по прибытии в страну. Подробную инструкцию по заполнению пришлёт менеджер за несколько недель до путешествия.
Необходимо самостоятельно оформить стандартную туристическую визу КНР (тип L, один въезд, 30 дней пребывания, коридор въезда 90 дней). Можно сделать в визовом центре. Рекомендуем подавать документы через агентство.
Важно! В анкете не стоит указывать, что работаете в СМИ, правозащитных организациях, силовых структурах.
Туристам, в паспорте которых указано место рождения отличное от России и с отсутствием отметки об отъезженной визе в Китай, дополнительно потребуется предоставить справку об отсутствии судимости.
Лучше привезти с собой юани из России, так как менять валюту в Китае очень долго и не всегда технически возможно. Можно также использовать для оплаты банковские карты Visa и Mastercard, выпущенные иностранными банками. Если вы планируете использовать карту платёжной системы Union Pay, выпущенную российскими банками, рекомендуем обратиться в ваш банк и уточнить, принимаются ли они к оплате в КНР.
Спешим оповестить тех, кто будет везти с собой доллары: купюры старше 2006 года в Китае не действительны.
Проживание. 11 ночей запланировано в отелях уровня 4*, в 2-местных номерах с удобствами.
Питание. В стоимость включены завтраки. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Уровень сложности. Маршрут не имеет ограничений. Повышенная физическая нагрузка возможна во время треккинга по Великой Китайской стене. Чтобы избежать излишних нагрузок на горе Хуашань, мы воспользуемся туристическим автобусом и фуникулёром.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия в Запретный город
Встречаемся и отправляемся в знаменитый Запретный город — большой дворцовый комплекс, построенный в 15 веке. Вы полюбуетесь роскошным убранством императорского дворца и изящными парковыми зонами.
Вечером погрузимся в местную культуру через традиционную кухню: вы попробуете ту самую утку по-пекински. Позже вместе с гидом побродим по хутунам — кварталам старого города.
Великая Китайская стена
В этот день вы увидите символ Китая и одно из самых масштабных сооружений в мире — Великую Китайскую стену! На микроавтобусе доедем до её невосстановленной части, которая сохранилась в первоначальном виде с 15-17 веков. Пройдём вдоль несколько километров, наслаждаясь видами старинных башен на фоне горных хребтов. После обеда вернёмся в Пекин.
Храм Неба, переезд в Сиань
Сегодня посетим храм Неба — жемчужину архитектуры и ландшафтного дизайна, внесённую в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь на огромной площади разместился целый ансамбль дворцов, храмов, галерей и павильонов. В древнем Китае считалось, что император имеет особую связь с небом: в храме правители возносили молитвы небесам и совершали подношения.
Во второй половине дня сядем на поезд и отправимся в Сиань. В пути — 4-6 часов. По прибытии разместимся в отеле.
Знакомство с городом Сиань
После завтрака прогуляемся по старым кварталам Сианя. Пройдём по городской стене, поднимемся на смотровые площадки Барабанной и Колокольной башен, заглянем в Сианьскую мечеть, во внешнем виде которой сочетаются черты китайского и арабского стилей. А пообедаем уличным фастфудом — его обязательно стоит попробовать! Затем осмотрим 7-ярусную Большую пагоду диких гусей 7 века. Это сооружение возведено без использования цемента — кирпичи идеально подгонялись по форме и плотно входили друг в друга.
Вечером прогуляемся по сверкающему разноцветными огнями Танскому бульвару.
Треккинг по пикам горы Хуашань
Сегодня едем к горе Хуашань — одной из пяти священных гор даосизма. Поднимемся на неё по канатной дороге и отправимся в треккинг по нескольким пикам. На Южной вершине увидим знаменитую «Тропу смерти» — узкие дощечки, прикреплённые к отвесной скале на высоте более 2 километров, по которым туристы и верующие поднимаются на священный для даосов пик. Самые смелые любители экстрима смогут пройтись по ней и испытать себя. Вечером вернёмся в Сиань.
«Терракотовая армия», переезд в Чэнду
Утром направимся к самой известной археологической достопримечательности Китая — «Терракотовой армии» — коллекции скульптур, изображающих воинов первого императора Китая. Это масштабное захоронение было обнаружено крестьянами в 1974 году и насчитывает более 8000 статуй.
Во второй половине дня сядем на поезд и за 4 часа доедем до города Чэнду, родины большой панды. На ужин желающие попробуют хого — традиционное блюдо из тонких ломтиков мяса и овощей, сваренных в бульоне.
Поездка в Лэшань
Позавтракав, снова в путь! Едем в город, знаменитый установленной здесь самой большой в мире каменной статуей Будды — Лэшань. (В пути 1 час). Будда высотой 71 метр был высечен в скале в 8-м веке, а посмотреть на статую можно как сверху, так и снизу: стоя у гигантских ступней, чувствуешь себя совсем крошечным.
За дополнительную плату к Будде можно подплыть по реке на небольшом круизном кораблике. Вечером вернёмся в Чэнду.
Центр изучения панд, переезд в Гуйян
Сегодня вы увидите самый милый символ Чэнду и всего Китая — больших панд. Побываем в заповеднике, где их разводят и изучают, понаблюдаем за жизнью животных и, если повезёт, посмотрим и на неуклюжих маленьких медвежат. Всего в парке содержатся более 100 особей, среди которых есть и красные панды размером чуть больше кошки. После обеда сядем на поезд и отправимся в Гуйян, где разместимся в отеле и отдохнём (в пути около 4 часов).
Пещера Чжицзин
В этот день исследуем огромную карстовую пещеру Чжицзинь, внутри которой — целое царство с подземными реками, сталактитами и сталагмитами невообразимых форм. В одних можно разглядеть гигантские каменные грибы, в других — ажурную вуаль, в третьих — силуэты людей. Выйдя из пещеры, полюбуемся видами карстовых гор, покрытых зеленью, и на специальном скальном лифте спустимся в каньон.
После прогулки вернёмся в отель.
Деревня народности дун, переезд в Яншо
После завтрака едем на поезде в национальную деревню народности дун. Дунцы занимаются земледелием и до сих пор сохраняют традиционные верования и передают многовековой фольклор младшим поколениям. Прогуляемся по уютным улочкам с изящными деревянными домами, башнями и мостами и посмотрим, как местные жители выращивают рис.
Вечером нас ждёт ещё один переезд — за 1,5 часа на поезде доберёмся до Яншо.
Подъём на обзорную площадку, прогулка по реке Ли
Утром поднимемся на вершину одной из карстовых гор — Ру-И, чтобы с высоты полюбоваться живописной рекой Ли и окружающими её туманными силуэтами горных пиков. Совершим сплав на плотах по спокойной воде и насладимся завораживающими пейзажами с карстовыми пиками.
Затем пообедаем в старом городе, пройдёмся по улочкам, а вечером, при желании, посетим впечатляющее шоу «Импрессия Саньцзе Лю» (за доплату). Это представление посвящено жизни и культуре народа чжуан и проходит на открытой воде, а зрители сидят на берегу реки или на специальных плавучих платформах. Ночь проведём в отеле.
Переезд и прогулка в Гуанчжоу
Сегодня вы познакомитесь с Гуанчжоу, где перемешались восточная и западная культуры. Доберёмся до города на скоростном поезде, путь займёт 3–4 часа. По приезде разместимся в отеле и пообедаем, а после отправимся на экскурсию.
Пройдём по старым районам и заглянем в уютные парки, рассмотрим памятники традиционной китайской архитектуры и постройки колониальных времён. А вечером взлетим на смотровую площадку на 99-м этаже и полюбуемся панорамой со сверкающими огнями и небоскрёбами.
Отъезд
После завтрака — самостоятельный переезд в аэропорт Гуанчжоу.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида
- Групповой трансфер из аэропорта в 1-й день
- Все групповые переезды по маршруту (на поездах, микроавтобусах, общественном транспорте, пароме)
- Билеты на поезда
- Проживание в отелях уровня 4
- Завтраки
- Входные билеты в музеи, храмы и национальные парки, речная прогулка
- Помощь и консультации во время подготовки к путешествию и в подборе авиабилетов
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Пекина и из Гуанчжоу
- Виза и медицинская страховка
- Обеды и ужины - от 15 $ в день
- Трансфер в аэропорт в заключительный день
- Личные расходы (дополнительные экскурсии, сувениры и т. д.)
- Посещение театрализованного шоу - 30-50 $
- Доплата за одноместное проживание (при необходимости) - 610 $