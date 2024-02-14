Рекомендованы рейсы авиакомпании «Аэрофлот»: SU204, Москва – Пекин, вылет 22.03.2024 в 21:20, прилёт 23.03.2024 в 09:50; SU209 Шанхай – Москва, 30.03.2024, вылет в 11:40, прилёт в 16:20. Также возможны перелёты китайскими авиалиниями Air China или China Eastern Airlines.

Проживание. Двух- или трёхместное в отелях 5*: The Imperial Mansion Marriott Executive Apartments (Пекин) и The Yangtze Boutique Shanghai (Шанхай).

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, 6 обедов (кроме 5 и 10 дней), 1 ужин (в 1 день).

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.