Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай

Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
Приглашаем на уникальное путешествие по двум великим городам Китая - Пекину и Шанхаю, которое станет не только захватывающим приключением, но и образовательным процессом для детей старше 8 лет.

Вместе с опытным
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педагогом юные путешественники погрузятся в многовековую историю и культуру Поднебесной, узнают о традициях и обычаях китайского народа.

Экскурсии по Пекину и Шанхаю раскроют перед участниками тура величие Великой Китайской стены, тайны Запретного города и красоту современного Шанхая.

Помимо познавательной программы, предусмотрены интерактивные занятия, которые помогут закрепить полученные знания и увидеть на практике уникальные аспекты китайской культуры.

Рекомендуемые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» и китайских авиалиний обеспечат комфортное путешествие до места назначения и обратно.

Этот тур станет незабываемым опытом для вашего ребенка, расширит его кругозор и даст уникальную возможность сравнить жизнь в двух крупнейших мегаполисах Китая

5
1 отзыв
Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 8+

Рекомендованы рейсы авиакомпании «Аэрофлот»: SU204, Москва – Пекин, вылет 22.03.2024 в 21:20, прилёт 23.03.2024 в 09:50; SU209 Шанхай – Москва, 30.03.2024, вылет в 11:40, прилёт в 16:20. Также возможны перелёты китайскими авиалиниями Air China или China Eastern Airlines.

Проживание. Двух- или трёхместное в отелях 5*: The Imperial Mansion Marriott Executive Apartments (Пекин) и The Yangtze Boutique Shanghai (Шанхай).

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, 6 обедов (кроме 5 и 10 дней), 1 ужин (в 1 день).

Дети. Возможно участие с детьми старше 8 лет.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Пекин, площадь Тяньаньмэнь, вечерняя шоу-программа

Утром прилетим в Пекин и после получения багажа поедем обедать. Подкрепившись, прогуляемся по площади Тяньаньмэнь. Она имеет символическое значение: тут Мао Цзэдун провозгласил Китай Народной Республикой. Здесь же расположен его мавзолей.

После размещения в отеле у взрослых будет свободное время, у детей — занятия с педагогом по истории Китая. Вечером поедем ужинать в ресторан и посмотрим шоу-программу.

Прибытие в Пекин, площадь Тяньаньмэнь, вечерняя шоу-программаПрибытие в Пекин, площадь Тяньаньмэнь, вечерняя шоу-программаПрибытие в Пекин, площадь Тяньаньмэнь, вечерняя шоу-программаПрибытие в Пекин, площадь Тяньаньмэнь, вечерняя шоу-программа
2 день

Великая Китайская стена, запуск воздушных змеев

Позавтракав, отправимся к самой известной достопримечательности Поднебесной — Великой Китайской стене. По канатной дороге поднимемся на один из её участков, сделаем множество ярких фотографий.

Пообедаем и позапускаем воздушных змеев. Издревле их использовали в Китае для устрашения противников, отпугивания нечистой силы и птиц от урожая. По возвращении в гостиницу дети позанимаются с педагогом, для взрослых — свободное время.

Великая Китайская стена, запуск воздушных змеевВеликая Китайская стена, запуск воздушных змеевВеликая Китайская стена, запуск воздушных змеевВеликая Китайская стена, запуск воздушных змеев
3 день

Посещение школы шаолиньского ушу, вечерняя шоу-программа

Утром дети в сопровождении педагога отправятся в школу шаолиньского ушу. Там покажут выступления учеников, дадут уроки этого боевого искусства и каллиграфии. У взрослых — свободное времяпрепровождение.

После обеда останется свободное время до вечера. Затем съездим на костюмированную шоу-программу.

Посещение школы шаолиньского ушу, вечерняя шоу-программаПосещение школы шаолиньского ушу, вечерняя шоу-программаПосещение школы шаолиньского ушу, вечерняя шоу-программаПосещение школы шаолиньского ушу, вечерняя шоу-программа
4 день

Посещение Запретного города Гугун

После завтрака прогуляемся по Запретному городу Гугун — дворцовому комплексу, окружённому роскошными садами и храмами. На протяжении 5 веков здесь жили китайские императоры и члены их семей.

Пообедав, вернёмся в отель. Для детей — занятия с педагогом, для взрослых — свободное время.

Посещение Запретного города ГугунПосещение Запретного города ГугунПосещение Запретного города ГугунПосещение Запретного города Гугун
5 день

Храм Неба, переезд в Шанхай, речной круиз

Позавтракаем, освободим номера и поедем в Храм Неба, появившийся в то же время, что и Запретный город. Здесь китайские императоры поклонялись небесам, приносили подношения и молились о богатом урожае.

Доберёмся до ж. -д. вокзала и на поезде отправимся в Шанхай. Разместившись в отеле, совершим круиз по реке Хуанпу. С воды осмотрим большинство достопримечательностей мегаполиса в завораживающей вечерней подсветке.

Храм Неба, переезд в Шанхай, речной круизХрам Неба, переезд в Шанхай, речной круизХрам Неба, переезд в Шанхай, речной круизХрам Неба, переезд в Шанхай, речной круиз
6 день

Сад Юйюань, телебашня «Жемчужина Востока», Шанхайский исторический музей и фабрика шёлка

Утром после завтрака пройдёмся по саду Юйюань. Его название переводится как «сад радости», потому что внутри царит умиротворение, когда снаружи бьётся ритм беспокойного Шанхая. Полюбуемся чудесными пейзажами и традиционной китайской архитектурой.

Поднимемся на смотровую площадку телебашни «Жемчужина Востока» — третьего по высоте небоскрёба Азии, который появлялся в фильмах «Годзилла» и «Трансформеры». Здесь же пообедаем в ресторане.

Посетим Шанхайский исторический музей, где собраны более 30 тысяч реликвий. После экскурсии дети останутся на занятиях с педагогом, взрослые вернутся в гостиницу, а затем отправятся на фабрику шёлка.

Сад Юйюань, телебашня «Жемчужина Востока», Шанхайский исторический музей и фабрика шёлкаСад Юйюань, телебашня «Жемчужина Востока», Шанхайский исторический музей и фабрика шёлкаСад Юйюань, телебашня «Жемчужина Востока», Шанхайский исторический музей и фабрика шёлкаСад Юйюань, телебашня «Жемчужина Востока», Шанхайский исторический музей и фабрика шёлка
7 день

Город на воде Чжудзядзяо, Шанхайский исторический музей и вечернее акробатическое шоу

Позавтракав, поедем на окраину Шанхая, чтобы увидеть «китайскую Венецию» — город на воде Чжудзядзяо. После обеда дети вернутся в исторический музей на занятия. У взрослых останется свободное время. Вечером посетим акробатическое шоу «Эра».

Город на воде Чжудзядзяо, Шанхайский исторический музей и вечернее акробатическое шоуГород на воде Чжудзядзяо, Шанхайский исторический музей и вечернее акробатическое шоуГород на воде Чжудзядзяо, Шанхайский исторический музей и вечернее акробатическое шоуГород на воде Чжудзядзяо, Шанхайский исторический музей и вечернее акробатическое шоу
8 день

Завершающий день

Ранним утром освободим номера и поспешим на рейс в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$3 120
Билет при 3-местном размещении$3 013
Для бронирования достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/в аэропорт
  • Трансферы по маршруту на 40-местных автобусах, чтобы дети чувствовали себя комфортно
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-педагогом
  • Входные билеты по программе
  • 1 переезд на поезде
  • Проживание
  • Завтраки, 6 обедов и 1 ужин
  • Медицинская страховка
  • Занятия детей с педагогом
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Пекин и из Шанхая
  • Питание вне программы
  • Виза - 28 $
  • Обратите внимание: участие в туре возможно только совместно с детьми
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
Завершение: Аэропорт Шанхая, 11:40
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
14 фев 2024
Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду профессионалов, организующих незабываемые поездки. Удивляться, сколько в мире всего интересного.
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И восхищаться природой, культурой, кухней близких и далеких стран, в которых уже побывали. До поездки, честно говоря, мы никак себе его не представляли. Сейчас думаем, что это прекрасно! Вообще, после каждой поездки кажется, что совсем незнакомая страна стала очень близкой, понятной, и ты все о ней знаешь. Ну, почти все. Глубокое погружение в историю, культуру, общение с местными жителями (наши замечательные гиды), прогулки по улицам, посещение уличных кафе (да-да, мы ели в этих маленьких местных заведениях с крохотными столами и стульчиками!!), лавок – это все очень быстро погружает и взрослых, и детей в окружающий мир. А какое замечательно море!! Дети часами не вылезали из воды. И, как всегда, очень хотелось остаться еще хоть на несколько дней! Огромное спасибо Яне Викторовне и Дяде Федору! Дети вас очень любят!

Тур входит в следующие категории Пекина

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыХрам НебаПопулярные местаСвятые местаПлощадь ТяньаньмэньВеликая китайская стена, участок МутяньюйЗапретный город ГугунПрирода и пейзажиНа 8 дней

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