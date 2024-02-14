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Авторский тур
8 дней
Каникулы в Китае: педагогическое путешествие по Пекину и Шанхаю
Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
6 окт в 08:00
$3 120 за человека
Авторский тур
13 дней
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Посетить заповедник с пандами, увидеть знаменитую «Тропу смерти» и попробовать утку по-пекински
Начало: 09:00 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX)....
1 сен в 09:00
14 окт в 08:00
$2 890 за человека
Авторский тур
3 дня
Знакомство с Пекином: от Великой Китайской стены до утки по-пекински
Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величественных дворцов до традиционной кухни. Этот тур станет вашим лучшим путешествием
Начало: Пекин, утро (точное время - по договорённости)
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$530 за человека
Авторский тур
11 дней
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Ваш уникальный шанс погрузиться в мир китайской культуры, архитектуры и природы без хлопот о планировании
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, вылет в 21:15
11 авг в 21:15
11 сен в 08:00
€1 898 за человека
Авторский тур
13 дней
Всё, что вы хотели увидеть в Китае: Пекин, Шанхай, Ханчжоу
Погрузитесь в уникальное путешествие по Китаю: от древних храмов до современных небоскребов, насыщенная программа ждет вас
Начало: Аэропорт Пекина, по договорённости
6 сен в 10:00
$2 860 за человека
Авторский тур
2 дня
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$500 за всё до 6 чел.
Авторский тур
8 дней
Прикоснуться к древности: исторические локации Китая, Пекин, Пинъяо, Сиань
Откройте врата в прошлое с уникальным туром по Пекину и другим историческим городам Китая. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
8 окт в 10:00
5 ноя в 10:00
178 071₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Начало: аэропорт Пекина, первая половина дня
22 июня в 10:00
24 авг в 10:00
175 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$555 за всё до 6 чел.
Авторский тур
9 дней
Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по четырем городам Китая. Пекин, Сиань, Шанхай и Ханчжоу откроют свои тайны и культурные сокровища
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
27 окт в 10:00
$6 250 за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия14 февраля 2024Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Индивидуальные»
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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
- Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
- От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
- Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
- Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
- Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
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Сейчас в Пекине в категории "Индивидуальные" можно забронировать 10 авторских туров от 500 до 178 071. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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