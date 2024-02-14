Семейные развлекательные туры Пекина

Найдено 10 туров в категории «Можно с детьми» в Пекине на русском языке, цены от $500. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Каникулы в Китае: педагогическое путешествие по Пекину и Шанхаю
Захватывающее путешествие по Пекину и Шанхаю с педагогом откроет мир древней культуры Китая для вашего ребенка
Начало: Аэропорт Пекина, 09:50
6 окт в 08:00
$3 120 за человека
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
13 дней
От Пекина до Гуанчжоу: экскурсии, треккинги и водные прогулки
Посетить заповедник с пандами, увидеть знаменитую «Тропу смерти» и попробовать утку по-пекински
Начало: 09:00 в международном аэропорту Пекин Дасин (PKX)....
1 сен в 09:00
14 окт в 08:00
$2 890 за человека
Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Знакомство с Пекином: от Великой Китайской стены до утки по-пекински
Погрузитесь в атмосферу Пекина: от величественных дворцов до традиционной кухни. Этот тур станет вашим лучшим путешествием
Начало: Пекин, утро (точное время - по договорённости)
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$530 за человека
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
🚌 На автобусе
Авторский тур
11 дней
Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
Ваш уникальный шанс погрузиться в мир китайской культуры, архитектуры и природы без хлопот о планировании
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, вылет в 21:15
11 авг в 21:15
11 сен в 08:00
1 898 за человека
Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
🚗 На машине
Авторский тур
13 дней
Всё, что вы хотели увидеть в Китае: Пекин, Шанхай, Ханчжоу
Погрузитесь в уникальное путешествие по Китаю: от древних храмов до современных небоскребов, насыщенная программа ждет вас
Начало: Аэропорт Пекина, по договорённости
6 сен в 10:00
$2 860 за человека
Индивидуальный тур по главным локациям Пекина и окрестностей
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Эксклюзивный тур по знаковым местам Пекина и его окрестностей
Погрузитесь в историю и культуру Пекина, посетив его главные достопримечательности в комфортном индивидуальном формате
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$500 за всё до 6 чел.
Прикоснуться к древности: тур по историческим локациям Китая
Авторский тур
8 дней
Прикоснуться к древности: исторические локации Китая, Пекин, Пинъяо, Сиань
Откройте врата в прошлое с уникальным туром по Пекину и другим историческим городам Китая. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
8 окт в 10:00
5 ноя в 10:00
178 071 за человека
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Два сердца Китая: отпуск в нынешней и бывшей столицах Поднебесной
Погрузитесь в атмосферу древнего Китая, посетив Пекин и Сиань. Узнайте больше о культуре и истории Поднебесной
Начало: аэропорт Пекина, первая половина дня
22 июня в 10:00
24 авг в 10:00
175 000 за человека
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$555 за всё до 6 чел.
Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
🚌 На автобусе
Авторский тур
9 дней
Тайны древнего Китая: тур-погружение в философию и религию Поднебесной
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по четырем городам Китая. Пекин, Сиань, Шанхай и Ханчжоу откроют свои тайны и культурные сокровища
Начало: Аэропорт Пекина, первая половина дня
27 окт в 10:00
$6 250 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    14 февраля 2024
    Каникулы в Китае: изучаем с педагогом Пекин и Шанхай
    Синьчао!! Несколько лет путешествуем с ребенком и не перестаем радоваться, удивляться и восхищаться. Радоваться, что когда-то нашли такую прекрасную команду
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    профессионалов, организующих незабываемые поездки. Удивляться, сколько в мире всего интересного. И восхищаться природой, культурой, кухней близких и далеких стран, в которых уже побывали. До поездки, честно говоря, мы никак себе его не представляли. Сейчас думаем, что это прекрасно! Вообще, после каждой поездки кажется, что совсем незнакомая страна стала очень близкой, понятной, и ты все о ней знаешь. Ну, почти все. Глубокое погружение в историю, культуру, общение с местными жителями (наши замечательные гиды), прогулки по улицам, посещение уличных кафе (да-да, мы ели в этих маленьких местных заведениях с крохотными столами и стульчиками!!), лавок – это все очень быстро погружает и взрослых, и детей в окружающий мир. А какое замечательно море!! Дети часами не вылезали из воды. И, как всегда, очень хотелось остаться еще хоть на несколько дней! Огромное спасибо Яне Викторовне и Дяде Федору! Дети вас очень любят!

Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «Можно с детьми»

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  3. Знакомство с Пекином: кухня, культура, архитектура
  4. Большой тур в Поднебесную: Пекин, Ханчжоу и Шанхай с включёнными перелётами
  5. Всё, что вы хотели увидеть в Китае, за один тур: Пекин, Шанхай и Ханчжоу
Какие места ещё посмотреть в Пекине
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Тяньаньмэнь
  2. Храм Неба
Сколько стоит тур в Пекине в июне 2024
Сейчас в Пекине в категории "Можно с детьми" можно забронировать 10 авторских туров от 500 до 178 071. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Пекине (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 10 туров на 2024 год по теме «Можно с детьми», 1 ⭐ отзыв, цены от $500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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