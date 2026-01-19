Описание тура
Фоткаешься у Хогвартса, потом бежишь по стеклянному мосту над бездной, ешь пельмени с пандой, теряешься в горах Аватара, а вечером зависаешь в ресторане на крыше в Шанхае с напитком в руке. 10 дней чистого мёёёёёда — Китай, который врывается в сердце и оставляет друзей, снимки и эмоции на всю жизнь.
Важная информация — наше путешествие носит развлекательный характер, у нас нет экскурсоводов, изучения достопримечательностей, глубоких философских высказываний и т. п.
Мы едем отдыхать, кайфовать и наслаждаться природой, архитектурой, местным колоритом, общением с китайцами и их культурой.
Пожалуйста, ознакомьтесь внимательно с программой поездки, чтобы выбрать для себя подходящее путешествие.
Программа тура по дням
Хогвартс, динозавры и Пекин
Прилетаешь - тебя встречает водитель) Для каждого рейса у нас индивидуальный трансфер (чтобы ты не ждал группу в аэропорту, а уже заскочил в отель и готовился к приключению)
После заселения мы резко включаем режим: я ребёнок и хочу веселиться!
В 14:00 выезжаем из отеля в сторону Universal Beijing Resort
Залетаем в развлекательный парк Юниверсал и идём в зону Гарри Поттера — надеваем мантии, хватаем палочки и Вингардиум-фоточка!
Заходим в Зонко, Хогсмид, Хогвартс и делаем снимки у поезда — как будто ждали письмо 15 лет.
Потом — Парк юрского периода, там, где динозавры рычат, а мы кричим в ответ.
Покатаемся на американских горках, поедим мексиканские лепёшки с начинкой, мороженое в виде миньонов и пельмени-баоцзы с пандой.
И вечером — салюты, огни, музыка, и мы посреди этого счастья, как в финале мультфильма, пьем сливочное пиво и смотрим шоу на стенах Хогвартса.
Возвращаемся в отель — усталые как псы, но с глазами, горящими как фонари на празднике весны.
Сидим на ступеньках, говорим о мечтах, искусстве, странных людях и больших планах.
Чжанцзяцзе и 72 чудесные башни
Еще один перелет, просыпаемся в Пекине, но спать ложимся уже в Чжанцзяцзе, пролетев через половину Китая. Завтракаем баоцзы на вынос, кофе в бамбуковом стакане, и летим) (самолет может быть заменен на скоростной поезд, в зависимости от погодных условий и других внешних факторов).
Ушки в наушниках, плейлист на дорогу, печеньки и карта маршрута. Дремим под музыку, обсуждаем, кого бы сыграли в историческом фильме про Китай.
Оу, 5 часов на самолете (или 12 часов на поезде) и добро пожаловать в мир Аватара, детка!
Чжанцзяцзе - это не просто место из кино - это портал в параллельную реальность, где скалы парят в небе, тропы висят над бездной, а воздух - как будто заряжен магией.
Нас встречает трансфер, мы заселяемся в один из высококлассных отелей и едем встречать вечер в Wonder Tower - 72 чудесные башни Чжанцзяцзе - поедим, пофоткаемся, потанцуем, погуляем, стартанем в Чжанцзяцзе шумно)
Парящие скалы и космос под ногами
Встаём, собираем рюкзак, кроссовки на ноги, кофе в руку — и сразу в движение. Скалы в тумане, глаза в шоке, будто попал в Аватар. Реально ощущение: я тут хозяин дня.
Садимся на автобус, дорога петляет между шпилями, горы растворяются в облаках, и сразу понимаешь — день будет мощным. Выходим на тропу вдоль реки между гигантских шпилей. Каждая смотровая — снимок. Скалы висят в воздухе, облака под ногами.
Скалы, облака, серпантин — чувствуешь себя в космосе, а не в парке — глаза реально не успевают, камерабессильна.
Делаем лёгкий перекус булочкой с котлетой и ананасами, ноги ноют, но мы ещё держимся.
Идём дальше: мостики, шпили, леса и облака — момент, когда хочется остановить время и впитать всё. В голове только: дружище, это огонь. Двигаемся на последний автобус, смотрим на отражения гор в воде, делимся снимками.
Устали ногами, но внутри умиротворение. Завершаем день — жасминовый чай, местная еда, обсуждаем итоги и снимки дня. День был безумно крутой, но ты уходишь с ощущением, что внутри тебя весь парк.
Стеклянный адреналин
Пробуждение в облаках. Выглядываешь из окна — скалы торчат из тумана, кофе в руках — и ты реально чувствуешь себя супергероем.
09:00 — Стеклянный мост. 400 метров пустоты под ногами. Люди визжат, кто-то ложится ради снимка, а ты идёшь и ловишь этот прилив адреналина.
Выбор судьбы. Подъёмник — для спокойной атмосферы: прозрачная кабина, гора уходит вниз, ты как будто мгновенно переносишься в другое место. Скоростной спуск по тросу — для смелых: летишь над ущельем, ветер в лицо, скалы мелькают мимо.
Чистый адреналин.
Тобоган. После подъёмника или скоростного спуска по тросу — мини-санки по горному серпантину. Виражи, скорость, ветер в ушах — детский кайф на профессиональном уровне.
Лодки по реке. Большая деревянная лодка между каменными башнями. Вода зеркальная, эхо скал, твой внутренний дзен включён.
Тяньменьшань и старт в Фенхуан
Просыпаемся рано утром и стартуем к той самой пещере - Тяньменьшань.
По дороге наверх — 99 поворотов, которые ведут к Вратам Неба.
Проходим по стеклянной тропе на краю обрыва — ноги трясутся, но дух кайфует.
Наверху:
Запах благовоний, монахи, поющие утренние мантры.
Медитируем. Молчим. Дышим. Просто кайфуем от момента.
Обедаем на вершине.
Берём что-то местное — тушёная курица с имбирём, лапша по-хунаньски.
С видом на всё: и на стеклянные тропы, и на врата, и на себя вчерашнего, который боялся высоты.
День продолжается — поход по тропам Тяньмэня.
Каменные лестницы, которые вырезаны прямо в скале.
Панорамы, в которых теряешь ощущение времени.
Собираемся и выезжаем из Чжанцзяцзе на высокоскоростном поезде. Горные шпили мелькают за окном, воздух свежий, глаза в шоке от вида. Уже думаешь: Фэнхуан, держись — мы в пути.
Прибываем в деревню и сразу понимаешь — тут не просто дома, тут более 300 лет истории, и каждый уголок дышит старым Китаем. Деревянные дома на сваях над рекой, скрипучие мостики, узкие улочки, запах свежей еды — полный дух прошлого.
Вечером садимся в маленьких кафе, еда местная, огоньки на набережной и над рекой создают ощущение мультфильма. Здесь реально кажется, что попал в сказку: старый Китай, светлячки, огни отражаются в воде — красота для глаз и души.
Фенхуан: древний Китай в огнях фонариков
Просыпаемся в древней китайской атмосфере: узкие улочки, река с домиками на сваях, чайные с фонариками. Завтрак - баоцзы и сладкий доуцзян
Днём выдвигаемся к Южной китайской стене. Тут не заезженная Великая, а настоящая находка. Узкие каменные тропы, зелень, дух приключений - как будто попал в игру-симулятор прошлого. Гуляем по улочкам, заглядываем в лавочки с ремеслом, пробуем местные вкусности и делаем снимки.
Любуемся природой, слушаем истории — ощущение, что ты не путешественник, а часть этого сооружения.
На последнем поезде выдвигаемся в Шанхай.
Шанхай: огни, толпы, уличная еда
Утро: кофе и китайский цзяньбин (блинчик с яйцом, хрустящей лепёшкой и соусами) на завтрак. Дальше гуляем по Вайтань — смотровая площадка с видом на все эти небоскрёбы, типа: Опа, я в кино.
Моганьшань — это сердце современного искусства города. Расположенный на улице Моганьшань, 50, художественный квартал M50 занимает территорию бывшей текстильной фабрики и включает более 120 галерей, студий и творческих пространств.
Тянцзифан — это лабиринт узких улочек, где сохранилась традиционная архитектура шикумэнь. Здесь можно найти множество художественных галерей, ремесленных мастерских, кофеен и магазинов. Место привлекает как местных жителей, так и путешественников, предлагая уникальное сочетание искусства и культуры.
Вечер: Наньцзин Лу — главная улица, вся сияет неоном. Тут реально как будто попал в японский мультфильм— толпы, огни, жизнь бурлит. Берём уличную еду: чоу доуфу (вонючий, но кайфовый тофу), шашлычки и чай с шариками тапиоки.
Сады сказок и арт-район
Утро — заряд бодрячка: берём кофе навынос и поднимаемся на Джин Мао -88-ми этажный небоскреб
Там нас ждёт прогулка по стеклянной дорожке без ограждений на высоте 340+ метров. Страховка на поясе, ветер в лицо, а внизу — город будущего. Чистый вау момент.
Если останется сил и смелости, включаем экстрим - уровень: джампинг (200 м вниз прямо над набережной Бунд). Адреналин, крик, и потом смех до слёз.
После такого полёта надо добавить прогулку среди небоскребов и закрепить это вкусным ужином на набережной
Финал на крыше: шампанское и небоскрёбы
Утро: спокойный завтрак с видом на город — берём чай и свежую юбао (сладкая булочка).
День: свободное время — можно гулять в парках, совершать покупки в локальных магазинчиках или просто словить отдыхать
Вечером бармен мешает нам авторские коктейли, играет музыка, вокруг стильные люди, но именно мы — та самая банда, которая прожила эти сумасшедшие дни вместе.
Мы садимся ближе к краю, где стеклянные панели вместо перил, и ловим момент единения: ржём над внутренними фишками путешествия, делимся фотками, строим планы на новые поездки. Кто-то идёт танцевать под открытым небом, кто-то просто залипает в городские огни с бокалом.
А потом — наш мини-ритуал: чокаемся шотами за этот разнос, за то, что каждый здесь вылез из рутины и прожил дни на максималках. В этот момент все понимают: вот оно, настоящее.
Прощай, Шанхай
Утро: просыпаемся, но внутри уже легкая грусть — путешествие заканчивается. За завтраком делимся историями, ржём над моментами: помнишь, как ты чуть не уронил суповой пельмень на белую футболку? и ловим настроение,, что за эти дни стали будто маленькой бандой.
У нас остаётся немного времени, и мы его тратим на последний рывок по городу. Захватываем кофе с собой, бродим среди небоскрёбов, и кажется, что этот город уже стал своим. Тут фотка на память, там закупка чая в дорогу.
Собираем чемоданы, хохочем, как будто это не конец, а просто пауза. Внизу нас уже ждёт трансфер в аэропорт. По дороге — окна в неон, у каждого в голове свои мысли: кто-то строит планы вернуться, кто-то уже пересматривает фотки в телефоне, кто-то думает блин, реально лучшая движуха этого года.
Обнимашки, обещания встретиться снова. И вот мы разлетаемся по своим городам, но внутри ощущение — мы оставили в Шанхае кусочек души, и забрали с собой больше, чем просто фотокарточки.
Ответы на вопросы
Что включено
- Все отели на время проживания: Пекин, Чжанцзяцзе, Фенхуан, Шанхай
- Трансфер аэропорт-отель Пекин
- Трансфер отель - аэропорт Шанхай
- Dнутренний перелет Пекин - Чжанцзяцзе
- Билеты на все поезда: Чжанцзяцзе - фенхуан, фенхуан - Шанхай
- Все трансферы по маршруту на 4-х, 6-ти местных авто
- Входной билет в парк Universal Beijing Resort
- Все входные билеты в парки Чжанцзяцзе
- Входной билет в Jinmao Tower и skywalk
- Туристическая страховка
- Сопровожение турлидером во время всей поездки
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Пекин и обратно / 50.000-60.000 (Мск)
- Обеды, ужины / 1.500-3.000 в день
- Дополнительные трансферы
- Дополнительные личные затраты в парках
- Дополнительные личные траты
- Сувенирная продукция