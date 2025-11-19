В Пекине вас ждёт знакомство с историческими шедеврами, такими как величественный Запретный город, Храм Неба и прогулка
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой удобную обувь, головной убор, одежду по сезону, воду.
Программа тура по дням
Вылет в Пекин
Начнём наше незабываемое путешествие в Пекине, где древняя культура переплетается с динамичной современной жизнью. Здесь, среди величественных императорских дворцов и ультрасовременных небоскрёбов, вы почувствуете магию Востока. Этот город оставит яркий след в вашем сердце, и вы обязательно захотите вернуться.
Встреча, размещение в отеле, свободное время
Мы встретим вас в аэропорту, после чего вы разместитесь в отеле и отдохнёте от долгого перелёта. Вечером отправимся на ужин в знаменитый ресторан, где вам подадут блюда традиционной китайской кухни, включая легендарную утку по-пекински. Затем — возвращение в отель и отдых.
Великая Китайская стена, Олимпийский парк
Сегодня вас ждёт знакомство с одним из величайших чудес света — Великой Китайской стеной. Мы отправимся на участок Бадалин, где вы сможете не только погрузиться в историю этого грандиозного сооружения, но и насладиться живописными видами. После прогулки нас ждёт обед в уютном ресторане в пригороде.
Далее мы посетим Олимпийский парк, где вы увидите знаменитые объекты Олимпиады-2008: Стадион «Гнездо» и «Водный куб». После экскурсии вернёмся в отель.
Экскурсия по Пекину
После завтрака начнём увлекательную экскурсию по Пекину. Мы посетим площадь Тяньаньмэнь — крупнейшую площадь в мире, которая является символом китайской культуры. Далее отправимся в Запретный город, где раньше жили императоры династий Мин и Цин. После этого прогуляемся по улице Дашилань, одной из самых старых торговых улиц города. По возвращении в отель у вас будет время для отдыха.
Перелёт в Харбин, размещение в отеле, свободное время
После завтрака едем в аэропорт и вылетаем в Харбин, где вас ждёт погружение в восточную атмосферу города. По прибытии — трансфер до отеля и свободное время для отдыха.
Достопримечательности Харбина
Этот день мы начнём с посещения Софийского собора — символа русской архитектуры в Китае. Затем отправимся в кварталы китайского барокко, чтобы насладиться атмосферой старинных зданий и уникальных фасадов. После побываем у знаменитого моста КВЖД, который стал отправной точкой для железнодорожной истории региона.
Вечером прогуляемся по Центральной улице Харбина и поужинаем в ресторане маньчжурской кухни.
Свободное утро в Харбине, переезд в Муданьцзян
После завтрака у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок по Харбину. Затем на скоростном поезде мы переедем в Муданьцзян. По пути нам откроются живописные виды на холмы, поля и речные долины. По прибытии вы разместитесь в отеле и сможете отдохнуть или прогуляться по городу.
Парк с амурскими тиграми, посещение этнопарка
Сегодня мы отправимся в парк с амурскими тиграми, уникальное место, где в естественной среде обитают десятки хищников. Затем посетим этнопарк Хэндаохэцзы, где вы сможете насладиться русским колоритом, увидеть дома с кружевными наличниками и попробовать угощения, приготовленные по старинным рецептам.
Бохай и вулканический парк
В этот день мы посетим руины столицы Бохай, великого государства 8 века, где среди древних стен оживают исторические легенды. После отправимся в Вулканический национальный парк, который поражает видами застывшей лавы, кратерами и озёрами с термальной водой. Потрясающие фото гарантированы!
На катере по озеру Цзинбо, возвращение в Харбин
Сегодня мы прокатимся на катере по озеру Цзинбо. Вас ждут зеркальные отражения сосновых склонов и тишина, которая позволяет забыть о суете. После обеда, во время которого вы отведаете свежевыловленную рыбу, мы вернёмся в Харбин и разместимся в отеле в центре города.
Перелёт в Пекин, свободное время
Рано утром — вылет в Пекин. По прибытии — свободное время для отдыха перед длинным перелётом домой.
Завершение тура
Сегодня те, кто вылетел вчера, уже окажутся дома. Вы также можете вылететь сегодня, проведя ещё одну ночь в Пекине (отель — за доплату). Этот тур был не просто поездкой, а уникальным опытом, который останется в ваших воспоминаниях.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1790
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
- Все трансферы по программе
- Ж/д билеты Харбин - Муданьцзян и обратно
- Услуги русскоязычного аккредитованного гида
- Основные экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиаперелёт международный - от €800
- Внутренний перелёт Пекин - Харбин - Пекин - от €250
- Визовое оформление - от €50
- Обеды, ужины - от €5 за приём
- Входные билеты - €140
- 1-местное проживание: 3* - €290
- Дополнительные экскурсии:
- Фуникулёр на ВКС - €35
- Чайное шоу - от €50
- Пекинская опера - €40-100
- Внимание: стоимость тура указана при 2-местном проживании в отеле 3* при группе более 6 человек
- При 2-местном проживании в отеле 4* стоимость тура составит €2100
- Для группы из 2-5 человек стоимость тура составит: 3* - €1900 4* - €2200