Сегодня вас ждёт знакомство с одним из величайших чудес света — Великой Китайской стеной. Мы отправимся на участок Бадалин, где вы сможете не только погрузиться в историю этого грандиозного сооружения, но и насладиться живописными видами. После прогулки нас ждёт обед в уютном ресторане в пригороде.

Далее мы посетим Олимпийский парк, где вы увидите знаменитые объекты Олимпиады-2008: Стадион «Гнездо» и «Водный куб». После экскурсии вернёмся в отель.