От Пекина до Харбина: великолепие столицы, природа Муданьцзяна и главный город зимы

Увидеть амурских тигров, полюбоваться символами имперского Китая и прокатиться по озеру Цзинбо
Погрузитесь в захватывающее путешествие, в котором сочетаются древние традиции, современная жизнь и живописная природа.

В Пекине вас ждёт знакомство с историческими шедеврами, такими как величественный Запретный город, Храм Неба и прогулка
по Великой Китайской стене, а также хутоны, где дух прошлого живёт в каждом уголке. Харбин, восточный Париж, встретит вас уникальной атмосферой с русским колоритом и китайским барокко.

В Муданьцзяне мы побываем в традиционных маньчжурских деревнях и парке с амурскими тиграми, а в Вулканическом национальном парке насладимся пейзажами с застывшей лавой, кратерами и озёрами с термальной водой.

Мы предусмотрели уютные отели, комфортные переезды и внимательное сопровождение русскоязычного гида — всё для вашего удовольствия!

От Пекина до Харбина: великолепие столицы, природа Муданьцзяна и главный город зимы

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь, головной убор, одежду по сезону, воду.

Программа тура по дням

1 день

Вылет в Пекин

Начнём наше незабываемое путешествие в Пекине, где древняя культура переплетается с динамичной современной жизнью. Здесь, среди величественных императорских дворцов и ультрасовременных небоскрёбов, вы почувствуете магию Востока. Этот город оставит яркий след в вашем сердце, и вы обязательно захотите вернуться.

2 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

Мы встретим вас в аэропорту, после чего вы разместитесь в отеле и отдохнёте от долгого перелёта. Вечером отправимся на ужин в знаменитый ресторан, где вам подадут блюда традиционной китайской кухни, включая легендарную утку по-пекински. Затем — возвращение в отель и отдых.

3 день

Великая Китайская стена, Олимпийский парк

Сегодня вас ждёт знакомство с одним из величайших чудес света — Великой Китайской стеной. Мы отправимся на участок Бадалин, где вы сможете не только погрузиться в историю этого грандиозного сооружения, но и насладиться живописными видами. После прогулки нас ждёт обед в уютном ресторане в пригороде.

Далее мы посетим Олимпийский парк, где вы увидите знаменитые объекты Олимпиады-2008: Стадион «Гнездо» и «Водный куб». После экскурсии вернёмся в отель.

4 день

Экскурсия по Пекину

После завтрака начнём увлекательную экскурсию по Пекину. Мы посетим площадь Тяньаньмэнь — крупнейшую площадь в мире, которая является символом китайской культуры. Далее отправимся в Запретный город, где раньше жили императоры династий Мин и Цин. После этого прогуляемся по улице Дашилань, одной из самых старых торговых улиц города. По возвращении в отель у вас будет время для отдыха.

5 день

Перелёт в Харбин, размещение в отеле, свободное время

После завтрака едем в аэропорт и вылетаем в Харбин, где вас ждёт погружение в восточную атмосферу города. По прибытии — трансфер до отеля и свободное время для отдыха.

6 день

Достопримечательности Харбина

Этот день мы начнём с посещения Софийского собора — символа русской архитектуры в Китае. Затем отправимся в кварталы китайского барокко, чтобы насладиться атмосферой старинных зданий и уникальных фасадов. После побываем у знаменитого моста КВЖД, который стал отправной точкой для железнодорожной истории региона.

Вечером прогуляемся по Центральной улице Харбина и поужинаем в ресторане маньчжурской кухни.

7 день

Свободное утро в Харбине, переезд в Муданьцзян

После завтрака у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок по Харбину. Затем на скоростном поезде мы переедем в Муданьцзян. По пути нам откроются живописные виды на холмы, поля и речные долины. По прибытии вы разместитесь в отеле и сможете отдохнуть или прогуляться по городу.

8 день

Парк с амурскими тиграми, посещение этнопарка

Сегодня мы отправимся в парк с амурскими тиграми, уникальное место, где в естественной среде обитают десятки хищников. Затем посетим этнопарк Хэндаохэцзы, где вы сможете насладиться русским колоритом, увидеть дома с кружевными наличниками и попробовать угощения, приготовленные по старинным рецептам.

9 день

Бохай и вулканический парк

В этот день мы посетим руины столицы Бохай, великого государства 8 века, где среди древних стен оживают исторические легенды. После отправимся в Вулканический национальный парк, который поражает видами застывшей лавы, кратерами и озёрами с термальной водой. Потрясающие фото гарантированы!

10 день

На катере по озеру Цзинбо, возвращение в Харбин

Сегодня мы прокатимся на катере по озеру Цзинбо. Вас ждут зеркальные отражения сосновых склонов и тишина, которая позволяет забыть о суете. После обеда, во время которого вы отведаете свежевыловленную рыбу, мы вернёмся в Харбин и разместимся в отеле в центре города.

11 день

Перелёт в Пекин, свободное время

Рано утром — вылет в Пекин. По прибытии — свободное время для отдыха перед длинным перелётом домой.

12 день

Завершение тура

Сегодня те, кто вылетел вчера, уже окажутся дома. Вы также можете вылететь сегодня, проведя ещё одну ночь в Пекине (отель — за доплату). Этот тур был не просто поездкой, а уникальным опытом, который останется в ваших воспоминаниях.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1790
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
  • Все трансферы по программе
  • Ж/д билеты Харбин - Муданьцзян и обратно
  • Услуги русскоязычного аккредитованного гида
  • Основные экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт международный - от €800
  • Внутренний перелёт Пекин - Харбин - Пекин - от €250
  • Визовое оформление - от €50
  • Обеды, ужины - от €5 за приём
  • Входные билеты - €140
  • 1-местное проживание: 3* - €290
  • Дополнительные экскурсии:
  • Фуникулёр на ВКС - €35
  • Чайное шоу - от €50
  • Пекинская опера - €40-100
  • Внимание: стоимость тура указана при 2-местном проживании в отеле 3* при группе более 6 человек
  • При 2-местном проживании в отеле 4* стоимость тура составит €2100
  • Для группы из 2-5 человек стоимость тура составит: 3* - €1900 4* - €2200
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, аэропорт, 12:00
Завершение: Харбин, аэропорт, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!

