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Комфорт-тур в горы Китая: Чжанцзяцзе, Фэнхуан и Фуронг

Увидеть скалы Аватара и город, стоящий на водопаде, прогуляться по реке Туо и исследовать пещеру
Здесь горы парят над облаками, а 2000-летний город стоит прямо на отвесной скале, можно прогуляться по стеклянной тропе над пропастью, а на вершину скалы подняться на лифте. Отправляемся в Западную
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Хунань, чтобы увидеть всё своими глазами.

Мы побываем в лесном нацпарке «Чжанцзяцзе» и полюбуемся видами, которые вдохновили Джеймса Кэмерона на пейзажи планеты Пандора.

Посетим древние городки Фэнхуан и Фуронг, прогуляемся по реке Туо на лодке и познакомимся с культурой местных этносов. Жить будем в отелях 4–5*.

Комфорт-тур в горы Китая: Чжанцзяцзе, Фэнхуан и Фуронг
Комфорт-тур в горы Китая: Чжанцзяцзе, Фэнхуан и Фуронг
Комфорт-тур в горы Китая: Чжанцзяцзе, Фэнхуан и Фуронг

Описание тура

Организационные детали

Необходимо предоставить фотографии паспортов, актуальный адрес электронной почты и контакты в мессенджерах для оперативной связи.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Чжанцзяцзе

Из Пекина вы самостоятельно доберётесь до Чжанцзяцзе на поезде или самолёте. Вас встретят и доставят в отель. Затем — свободное время, чтобы отдохнуть или погулять.

Прибытие в ЧжанцзяцзеПрибытие в ЧжанцзяцзеПрибытие в ЧжанцзяцзеПрибытие в Чжанцзяцзе
2 день

Парящие горы в нацпарке «Чжанцзяцзе»

Отправимся в национальный лесной парк «Чжанцзяцзе». Осмотрим парящие горы Юанцзяцзя и Тяньцзы и побываем в каньоне Галерее десяти ли. Поднимемся на лифте «Байлун» — самом высоком открытом лифте в мире — на вершину горного плато. А спустимся по канатной дороге. Весь день будем любоваться скалами, которые вдохновили режиссёра Джеймса Кэмерона на создание фильма «Аватар».

Парящие горы в нацпарке «Чжанцзяцзе»Парящие горы в нацпарке «Чжанцзяцзе»Парящие горы в нацпарке «Чжанцзяцзе»Парящие горы в нацпарке «Чжанцзяцзе»Парящие горы в нацпарке «Чжанцзяцзе»
3 день

Ручей Золотой кнут и пещера Жёлтого дракона

Прогуляемся по ручью Цзиньбяньси (Золотой кнут) и исследуем пещеру Жёлтого дракона с уникальными карстовыми образованиями.

Ручей Золотой кнут и пещера Жёлтого драконаРучей Золотой кнут и пещера Жёлтого драконаРучей Золотой кнут и пещера Жёлтого драконаРучей Золотой кнут и пещера Жёлтого драконаРучей Золотой кнут и пещера Жёлтого драконаРучей Золотой кнут и пещера Жёлтого драконаРучей Золотой кнут и пещера Жёлтого дракона
4 день

Гора Тяньмэнь, Небесные врата, Фуронг и круиз по реке Туо

Отправимся к горе Тяньмэнь — туда нас доставит самая длинная в мире высокогорная канатная дорога. С высоты полюбуемся дорогой 99 поворотов и Небесными вратами — карстовой аркой. А ещё прогуляемся по стеклянной тропе над пропастью. Переедем в Фуронг — «город, висящий над водопадом». Пройдём по мощёным каменным улочкам и познакомимся с культурой туцзюй.

К вечеру прибудем в Фэнхуан и прогуляемся по реке Туо на лодке.

Гора Тяньмэнь, Небесные врата, Фуронг и круиз по реке ТуоГора Тяньмэнь, Небесные врата, Фуронг и круиз по реке ТуоГора Тяньмэнь, Небесные врата, Фуронг и круиз по реке ТуоГора Тяньмэнь, Небесные врата, Фуронг и круиз по реке ТуоГора Тяньмэнь, Небесные врата, Фуронг и круиз по реке Туо
5 день

Свободное время в Фэнхуане и возвращение в Пекин

Утром у вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по Фэнхуану: посетить дома-музеи Шэнь Цзунвэня и Сюй Силина, заглянуть в сувенирные магазины и попробовать блюда местной кухни. Затем поедем в Чжанцзяцзе, оттуда — перелёт в Пекин. На этом наше путешествие закончено, до новых встреч!

Свободное время в Фэнхуане и возвращение в ПекинСвободное время в Фэнхуане и возвращение в ПекинСвободное время в Фэнхуане и возвращение в ПекинСвободное время в Фэнхуане и возвращение в ПекинСвободное время в Фэнхуане и возвращение в ПекинСвободное время в Фэнхуане и возвращение в ПекинСвободное время в Фэнхуане и возвращение в Пекин

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$1500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака и 1 обед
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты
  • Услуги гида
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до Пекина и обратно в ваш город
  • Билеты на поезд или самолёт в Чжанцзяцзе и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - $520
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, 8:00, точное место по согласованию
Завершение: Пекин, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Путешествие по Китаю становится особенным, когда рядом есть тот, кто действительно знает страну изнутри. Наша команда гидов — это жители Пекина, Сианя, Шанхая и других городов, которые с любовью показывают
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свою родину гостям из России. Мы не просто проводим экскурсии — мы делимся историей, вкусами и ритмом жизни Китая. Вы узнаете, где готовят лучшую пекинскую утку, как читать символы на древних воротах и почему китайцы до сих пор следуют традициям своих предков. Каждый наш маршрут создан с заботой: без суеты, с временем на фото, отдых и живое общение. Мы хотим, чтобы вы не просто увидели Китай, а почувствовали его душу.

Тур входит в следующие категории Пекина

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