Комфорт-тур в горы Китая: Чжанцзяцзе, Фэнхуан и Фуронг
Увидеть скалы Аватара и город, стоящий на водопаде, прогуляться по реке Туо и исследовать пещеру
Здесь горы парят над облаками, а 2000-летний город стоит прямо на отвесной скале, можно прогуляться по стеклянной тропе над пропастью, а на вершину скалы подняться на лифте. Отправляемся в Западную читать дальшеуменьшить
Хунань, чтобы увидеть всё своими глазами.
Мы побываем в лесном нацпарке «Чжанцзяцзе» и полюбуемся видами, которые вдохновили Джеймса Кэмерона на пейзажи планеты Пандора.
Посетим древние городки Фэнхуан и Фуронг, прогуляемся по реке Туо на лодке и познакомимся с культурой местных этносов. Жить будем в отелях 4–5*.
Описание тура
Организационные детали
Необходимо предоставить фотографии паспортов, актуальный адрес электронной почты и контакты в мессенджерах для оперативной связи.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие в Чжанцзяцзе
Из Пекина вы самостоятельно доберётесь до Чжанцзяцзе на поезде или самолёте. Вас встретят и доставят в отель. Затем — свободное время, чтобы отдохнуть или погулять.
2 день
Парящие горы в нацпарке «Чжанцзяцзе»
Отправимся в национальный лесной парк «Чжанцзяцзе». Осмотрим парящие горы Юанцзяцзя и Тяньцзы и побываем в каньоне Галерее десяти ли. Поднимемся на лифте «Байлун» — самом высоком открытом лифте в мире — на вершину горного плато. А спустимся по канатной дороге. Весь день будем любоваться скалами, которые вдохновили режиссёра Джеймса Кэмерона на создание фильма «Аватар».
3 день
Ручей Золотой кнут и пещера Жёлтого дракона
Прогуляемся по ручью Цзиньбяньси (Золотой кнут) и исследуем пещеру Жёлтого дракона с уникальными карстовыми образованиями.
4 день
Гора Тяньмэнь, Небесные врата, Фуронг и круиз по реке Туо
Отправимся к горе Тяньмэнь — туда нас доставит самая длинная в мире высокогорная канатная дорога. С высоты полюбуемся дорогой 99 поворотов и Небесными вратами — карстовой аркой. А ещё прогуляемся по стеклянной тропе над пропастью. Переедем в Фуронг — «город, висящий над водопадом». Пройдём по мощёным каменным улочкам и познакомимся с культурой туцзюй.
К вечеру прибудем в Фэнхуан и прогуляемся по реке Туо на лодке.
5 день
Свободное время в Фэнхуане и возвращение в Пекин
Утром у вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по Фэнхуану: посетить дома-музеи Шэнь Цзунвэня и Сюй Силина, заглянуть в сувенирные магазины и попробовать блюда местной кухни. Затем поедем в Чжанцзяцзе, оттуда — перелёт в Пекин. На этом наше путешествие закончено, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
$1500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
4 завтрака и 1 обед
Трансферы по маршруту
Входные билеты
Услуги гида
Страховка
Что не входит в цену
Билеты до Пекина и обратно в ваш город
Билеты на поезд или самолёт в Чжанцзяцзе и обратно
Питание вне программы
Доплата за 1-местное размещение - $520
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, 8:00, точное место по согласованию
Завершение: Пекин, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Путешествие по Китаю становится особенным, когда рядом есть тот, кто действительно знает страну изнутри. Наша команда гидов — это жители Пекина, Сианя, Шанхая и других городов, которые с любовью показывают читать дальшеуменьшить
свою родину гостям из России. Мы не просто проводим экскурсии — мы делимся историей, вкусами и ритмом жизни Китая.
Вы узнаете, где готовят лучшую пекинскую утку, как читать символы на древних воротах и почему китайцы до сих пор следуют традициям своих предков. Каждый наш маршрут создан с заботой: без суеты, с временем на фото, отдых и живое общение. Мы хотим, чтобы вы не просто увидели Китай, а почувствовали его душу.
Тур входит в следующие категории Пекина
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