Отправимся к горе Тяньмэнь — туда нас доставит самая длинная в мире высокогорная канатная дорога. С высоты полюбуемся дорогой 99 поворотов и Небесными вратами — карстовой аркой. А ещё прогуляемся по стеклянной тропе над пропастью. Переедем в Фуронг — «город, висящий над водопадом». Пройдём по мощёным каменным улочкам и познакомимся с культурой туцзюй.

К вечеру прибудем в Фэнхуан и прогуляемся по реке Туо на лодке.