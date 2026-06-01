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Два лика Китая: архитектура Пекина и природа Чжанцзяцзе

Великая стена, Олимпийский парк, дворец императора, Гугун, скалы из «Аватара» и Небесные врата
Мы уверены: Китай полностью меняет ощущение мира, и постараемся вам это доказать. Сначала покажем Пекин с его имперским размахом.

Вы изучите главные достопримечательности столицы: Императорский дворец, площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун,
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храм Неба. Осмотрите символ всей Поднебесной — Великую стену, а также познакомитесь с наследием Олимпиады–2008.

А затем смените мегаполис на ещё более невероятные масштабы, но созданные другим архитектором — природой.

Полюбуетесь парящими скалами из фильма «Аватар» и Небесными вратами, спуститесь к каменным кружевам пещеры Жёлтого дракона и пройдёте по стеклянному мосту над пропастью.

Здесь кажется, что привычная реальность сломалась, и приходит понимание — ради такого стоит путешествовать.

Два лика Китая: архитектура Пекина и природа Чжанцзяцзе
Два лика Китая: архитектура Пекина и природа Чжанцзяцзе
Два лика Китая: архитектура Пекина и природа Чжанцзяцзе

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Пекином

Встретим вас по прибытии и доставим в отель. После недолгого отдыха немного прогуляемся по Старому городу. Осмотрим Барабанную башню, традиционные домики, озеро Хоухай. Заглянем на сувенирную улочку и поужинаем уткой по-пекински.

Первая встреча с ПекиномПервая встреча с ПекиномПервая встреча с ПекиномПервая встреча с ПекиномПервая встреча с ПекиномПервая встреча с Пекином
2 день

Великая Китайская стена, Олимпийский парк

Отправимся к визитной карточке Китая — Великой стене. Поднимемся на участок Бадалин, после обеда посетим Олимпийский парк. Увидим наследие Игр-2008 — стадионы и спортивные объекты.

Великая Китайская стена, Олимпийский паркВеликая Китайская стена, Олимпийский паркВеликая Китайская стена, Олимпийский паркВеликая Китайская стена, Олимпийский парк
3 день

Храм Юнхэгун, Императорский дворец

Сегодня пройдём по следам императоров. Сначала посетим ламаистский храм Юнхэгун, сперва бывший резиденцией евнухов, а затем императора. Затем пройдём по летнему дворцу Ихэюань, окружённому прекрасными садами.

Храм Юнхэгун, Императорский дворецХрам Юнхэгун, Императорский дворецХрам Юнхэгун, Императорский дворецХрам Юнхэгун, Императорский дворецХрам Юнхэгун, Императорский дворец
4 день

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, улица Дашилань

Продолжим исследовать символы столицы. Пройдём по площади Тяньаньмэнь, посетим Запретный город Гугун — резиденцию императоров династий Мин и Цин. Погуляем по одной из старейших торговых улиц Пекина, Дашилань.

Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, улица ДашиланьПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город, улица ДашиланьПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город, улица ДашиланьПлощадь Тяньаньмэнь, Запретный город, улица Дашилань
5 день

Храм Неба, переезд в Чжанцзяцзе

После завтрака освободим номера и оставим багаж в камере хранения. Заглянем в храм Неба, символизирующий гармонию между духом и материей. К вечеру прибудем в Чжанцзяцзе.

Храм Неба, переезд в ЧжанцзяцзеХрам Неба, переезд в ЧжанцзяцзеХрам Неба, переезд в ЧжанцзяцзеХрам Неба, переезд в Чжанцзяцзе
6 день

Национальный парк «Чжанцзяцзе»

Целый день проведём на природе. Побываем в нацпарке «Чжанцзяцзе» среди утопающих в туманах столбов, ручьёв и троп. Будем много гулять и любоваться окружающими пейзажами.

Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»Национальный парк «Чжанцзяцзе»
7 день

Пещера Жёлтого Дракона, стеклянный мост

Продолжим исследовать окрестности Чжанцзяцзе. Рассмотрим сталактиты и подземные реки в пещере Жёлтого Дракона. Пройдём по стеклянному мосту над пропастью — умопомрачительные виды и незабываемые эмоции обеспечены!

Пещера Жёлтого Дракона, стеклянный мостПещера Жёлтого Дракона, стеклянный мостПещера Жёлтого Дракона, стеклянный мостПещера Жёлтого Дракона, стеклянный мостПещера Жёлтого Дракона, стеклянный мостПещера Жёлтого Дракона, стеклянный мостПещера Жёлтого Дракона, стеклянный мост
8 день

Небесные врата, Старый город

Напоследок полюбуемся горой Тяньмэнь и на фуникулёре поднимемся к Небесным вратам. Если позволит время, погуляем по Старому городу с узкими улочками, древней архитектурой, аутентичными лавками и стритфудом.

Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Небесные врата, Старый городНебесные врата, Старый городНебесные врата, Старый город

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Ребёнок 6–12 лет (отель 3*)99 000 ₽
1-местное проживание (отель 4*)224 000 ₽
За одного при 2-местном размещении (отель 4*)179 000 ₽
Ребёнок 6–12 лет (отель 4*)109 000 ₽
1-местное проживание (отель 3*)184 000 ₽
За одного при 2-местном размещении (отель 3*)159 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Пекин и обратно в ваш город из Чжанцзяцзе - от 50 000 ₽
  • Обеды и ужины - от 400 ₽
  • Входные билеты - взрослые 10 000 ₽/дети 7000 ₽
  • Страховка
  • По желанию
  • 1-местное проживание
  • Повышение уровня отеля
  • Юнивёрсал-парк - от 6000 ₽
  • Чайный дом - от 5000 ₽
  • Пекинская опера - 4000-10 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Пекина, 14:00
Завершение: Аэропорт Чжанцзяцзе, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 62 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый выезд — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
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что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем поездки для коротких, сильных и ярких авантюр!

Тур входит в следующие категории Пекина

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