Напоследок полюбуемся горой Тяньмэнь и на фуникулёре поднимемся к Небесным вратам. Если позволит время, погуляем по Старому городу с узкими улочками, древней архитектурой, аутентичными лавками и стритфудом.

Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.