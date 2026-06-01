Вы изучите главные достопримечательности столицы: Императорский дворец, площадь Тяньаньмэнь, Запретный город Гугун,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Программа тура по дням
Первая встреча с Пекином
Встретим вас по прибытии и доставим в отель. После недолгого отдыха немного прогуляемся по Старому городу. Осмотрим Барабанную башню, традиционные домики, озеро Хоухай. Заглянем на сувенирную улочку и поужинаем уткой по-пекински.
Великая Китайская стена, Олимпийский парк
Отправимся к визитной карточке Китая — Великой стене. Поднимемся на участок Бадалин, после обеда посетим Олимпийский парк. Увидим наследие Игр-2008 — стадионы и спортивные объекты.
Храм Юнхэгун, Императорский дворец
Сегодня пройдём по следам императоров. Сначала посетим ламаистский храм Юнхэгун, сперва бывший резиденцией евнухов, а затем императора. Затем пройдём по летнему дворцу Ихэюань, окружённому прекрасными садами.
Площадь Тяньаньмэнь, Запретный город, улица Дашилань
Продолжим исследовать символы столицы. Пройдём по площади Тяньаньмэнь, посетим Запретный город Гугун — резиденцию императоров династий Мин и Цин. Погуляем по одной из старейших торговых улиц Пекина, Дашилань.
Храм Неба, переезд в Чжанцзяцзе
После завтрака освободим номера и оставим багаж в камере хранения. Заглянем в храм Неба, символизирующий гармонию между духом и материей. К вечеру прибудем в Чжанцзяцзе.
Национальный парк «Чжанцзяцзе»
Целый день проведём на природе. Побываем в нацпарке «Чжанцзяцзе» среди утопающих в туманах столбов, ручьёв и троп. Будем много гулять и любоваться окружающими пейзажами.
Пещера Жёлтого Дракона, стеклянный мост
Продолжим исследовать окрестности Чжанцзяцзе. Рассмотрим сталактиты и подземные реки в пещере Жёлтого Дракона. Пройдём по стеклянному мосту над пропастью — умопомрачительные виды и незабываемые эмоции обеспечены!
Небесные врата, Старый город
Напоследок полюбуемся горой Тяньмэнь и на фуникулёре поднимемся к Небесным вратам. Если позволит время, погуляем по Старому городу с узкими улочками, древней архитектурой, аутентичными лавками и стритфудом.
Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Ребёнок 6–12 лет (отель 3*)
|99 000 ₽
|1-местное проживание (отель 4*)
|224 000 ₽
|За одного при 2-местном размещении (отель 4*)
|179 000 ₽
|Ребёнок 6–12 лет (отель 4*)
|109 000 ₽
|1-местное проживание (отель 3*)
|184 000 ₽
|За одного при 2-местном размещении (отель 3*)
|159 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Пекин и обратно в ваш город из Чжанцзяцзе - от 50 000 ₽
- Обеды и ужины - от 400 ₽
- Входные билеты - взрослые 10 000 ₽/дети 7000 ₽
- Страховка
- По желанию
- 1-местное проживание
- Повышение уровня отеля
- Юнивёрсал-парк - от 6000 ₽
- Чайный дом - от 5000 ₽
- Пекинская опера - 4000-10 000 ₽