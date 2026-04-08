Описание тура
Приглашаем вас в увлекательный тур по Китаю — в страну небоскребов, древних храмов, священных гор и ароматного чая. Путешествие включает в себя самые яркие достопримечательности и с головой погружает в атмосферу и ритм страны. Огромные вокзалы и аэропорты, потрясающий ландшафтный дизайн, инновационные технологии городской среды здесь тесно переплетены с богатейшим культурным наследием. Вы посетите Великую Китайскую стену, увидите терракотовую армию императора Цинь Шихуанди, проплывете по каналам Чжоучжуана, подниметесь на священную гору Хуашань, и конечно же, войдете в Запретный город.
Маршрут тура: Пекин — Сиань — Хуашань — Cучжоу — Чжоучжуан — Шанхай
Путешествие пройдет в мини-группе до 14 человек с проживанием в отелях 45 и комфортной логистикой без ночных переездов. Программа тура собрана так, чтобы вы не просто увидели ключевые места, а прожили их — в спокойном ритме, с вниманием к деталям и возможностью прочувствовать страну глубже. Это формат для тех, кто ценит не только маршрут, но и качество самого путешествия.
Этот тур подойдет Вам, если Вы:
— хотите впервые поехать в Китай и увидеть главное
— вам важен баланс: активности + комфорт
— не хотите разбираться в сложной логистике и в особенностях с языком
— хотите путешествовать в небольшой группе
— желаете посмотреть страну изнутри, а не просто поставить галочки
Почему выбирают наш тур в Китай:
Идеальный маршрут для первого знакомства с Китаем
Включены главные достопримечательности страны
Продуманная логистика без сложных пересадок
Комфортный темп без перегрузки
Небольшая группа
Что Вы получите от путешествия:
— Ощущение --я увидел настоящий Китай--
— Перезагрузку, которой не хватало в условиях постоянного стресса от новостей и работы
— Опыт, который сложно повторить самостоятельно
— Путешествие, где всё продумано за вас
— Фотографии уровня вау
количество мест ограничено и группы обычно заполняются заранее — лучше уточнить наличие мест сейчас. Напишите нам — расскажем детали и поможем понять, подойдёт ли вам этот маршрут.
Программа тура по дням
Пекин (Beijing)
Встреча группы - Площадь Тяньаньмэнь - Запретный город - Пешеходная улица Ванфуцзин
11:00 - 12:00 Встреча группы с гидами в зоне прилета аэропорта Beijing Daxing International Airport (Пекин). Мы поможем вам приобрести и подключить местные сим-карты с доступом в интернет, а также обменять валюту. Трансфер на комфортабельном автобусе до отеля. Заселение.
14:00 Посещение Запретного города (Императорского дворца Гугун), внесенного в Список Всемирного наследия Юнеско, которому более 500 лет. Никто не мог входить и выходить из него без разрешения императора. Место для его постройки Запретного города было указано астрономами, согласно которым оно находится в центре земного шара.
17:00 Осмотр самой большой площади в мире — Тяньаньмэнь. Ее площадь составляет 440 тысяч квадратных метров. Во время мероприятий и праздников на Тяньаньмэнь может собираться до 1 миллиона человека.
19:00 Прогулка по пешеходной улице Ванфуцзин. Огни рекламы, бренды, столичное настроение. Смена эпох.
20:30 Возвращение в отель. Отдых.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Пекин (Beijing)
Летний дворец - Храм неба - Хутуны
9:00 После завтрака мы отправимся на осмотр Летнего дворца. Это дворцово-парковый ансамбль, бывшая летняя резиденция императоров Цинской империи на окраине Пекина. Огромная территория, усеянная мостиками, башенками, беседками и другими украшениями ландшафтного дизайна. Прекрасное место для любования природой и садово-парковым искусством.
12:00 Далее перемещаемся в Храм неба. На протяжении 600 лет императоры Поднебесной приносили здесь жертвы и молились богам о благополучии и обильным урожае. Это единственный храм в Пекине имеющий круглую форму.
14:00 Прогулка по районам традиционной одноэтажной застройки — хутунам. Ржавые велосипеды, дымок от лотков со свежеприготовленными баоцзы (пельмешками из бамбуковой пароварки), пенсионеры играющие в настольные игры и снующие туда-сюда произведения китайского хэнд-мэйд автопрома. С каждым годом таких аутентичных кварталов и улочек становиться все меньше, но именно тут можно прочувствовать жизнь настоящего Китая.
17:00 Свободное время. Шоппинг. Покупка сувениров.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Великая Китайская стена (The Great Wall of China)
Китайская стена - Дегустация чая - Ресторан с уткой по-пекински
9:00 Отправление на микроавтобусе в сторону Великой Китайской стены до участка Мутяньюй (время в пути составит около 2,5 часов). Это один из наиболее живописных, открытых для посещения участков стены. По прибытию вы поднимитесь к началу маршрута на канатной дороге. Прогулка по стене. Около 2 км. Подъемы и спуски по ступеням. Мы выбрали направление движение с преимущественным уклоном вниз, чтобы ноги не успели сильно устать.
В конце маршрута вас будет ожидать необычное развлечение. Спуск вниз вы осуществите на тобогане - имитации гоночной санной трассы. Управляя санями и регулируя их скорость вы получите незабываемые эмоции и по-настоящему детский восторг! При желании спуск в тобогане можно заменить кресельной канатной дорогой. Возвращение в Пекин.
17:00 Посещение дегустации китайского чая. Вам расскажут много особенностей и нюансов про чай. Как хранить, заваривать, угощать. Вы попробуете около 10 сортов китайского чая и сможете сформировать собственное мнение о личных предпочтениях.
18:30 Вечер мы завершим в одном из китайских ресторанов, отведав знаменитую утку по-пекински. Блюдо представляет собой натёртую медом утку, cо шкуркой, отслоенной путём нагнетания под кожу воздуха, запеченную в специальной печи на дровах из вишневого дерева. Перед подачей гостям утку нарезают на тонкие ломтики, каждый с кусочком шкурки.
20:00 Возвращение в отель. Отдых.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Пекин (Beijing) - Сиань (Xian)
Поезд в Сиань - Городская стена - Мусульманский квартал со стрит-фудом
9:00 Трансфер на жд вокзал и переезд скоростным поездом в город Сиань (время в пути чуть более 4 часов). Размещение в отеле.
15:00 Посещение древней городской стены. Главная достопримечательность Сианя настолько протяженная и широкая, что можно взять велосипеды и прокатиться по ее периметру. Отсюда открываются необычные виды на центр города и его повседневную жизнь. Осмотр Колокольной и Барабанной башен.
18:00 Перемещаемся в сторону мусульманского квартала. Колоритные продавцы стрит-фуда, неоновые вывески, бойкая торговля и оживленная вечерняя жизнь.
19:30 Свободное время. Советуем выбрать один из ресторанчиков и отведать знаменитый пельменный сет.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Сиань (Xian) - Терракотовая армия (Terracotta)
Терракотовая армия - Переезд до горы Хуашань
8:30 Завтрак. Выселение из отеля. Посещение Терракотовой армии. Археологический комплекс представляет собой огромную коллекцию скульптур китайских воинов и их лошадей из обожженной глины (терракоты) в натуральную величину рядом с гробницей первого императора объединенного Китая Цинь Шихуанди. Количество воинов производит впечатление даже на видавших виды путешественников. Около 200 мировых лидеров посетили это восьмое чудо света. Раскопки продолжаются до сих пор.
Во второй половине дня переезд на комфортабельном автобусе до горы Хуашань. Заселение в отель.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Хуашань (Mount Huashan)
Гора Хуашань - Возвращение в Сиань
9:00 Подъем на канатной дороге к одному из пиков горы Хуашань. Трекинг по горному хребту среди фантастических видов и пейзажей. Гора является одним из пяти самых священных месту у последователей даосизма. По пути вам будут встречаться расположенные в скалах храмы, павильоны, множество красных ленточек и объектов культа. Единственное что за всю эту красоту надо платить бесконечным количеством ступеней. Их много. Но если неспешно идти, то прогулка вполне доступна любому человеку в обычной физической форме. Спуск на канатной дороге вниз.
18:00 Возвращение в Сиань на скоростном поезде. Время в пути составит около 30 минут. Заселение в отель.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Шанхай (Shanghai)
Поезд в Шанхай - Телебашня Pearl of Asia - Набережная Вайтань - Пешеходная улица Нанкин
8:50 Выезд скоростным поездом в Шанхай. Время в пути составит около 6 часов. Прибытие в 14:40 на железнодорожный вокзал в Шанхай. Трансфер и размещение в отеле. Осмотр района Pudun. Посещение телебашни Жемчужина Востока. Самая фотографируемая достопримечательность в Шанхае. Вы побываете на двух уровнях с панорамными площадками, закрытой с прозрачным стеклянным полом, и открытой, на более низком этаже.
19:30 Возвращение на подземном монорельсе под рекой Хуанпу на набережную Вайтань. Отсюда открывается канонический вид на небоскребы и ощущается энергетика вечернего Шанхая. Вечерняя прогулка по набережной и торговой улице Нанкин-роуд.
21:00 Свободное время. Отдых в отеле.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Шанхай (Shanghai)
Сад Юйюань - Шоппинг
9:00 Посещение Сада радости (Юйюань) и прилегающего аутентичного района с магазинчиками и сувенирами. Раскинувшись на территории в 40 тысяч квадратных метров, этот сад представляет собой великолепный эталон садово-паркового искусства. В Китае он признан как одно из наиболее ярких произведений природы и человека. В 1982 году Сад радости получил статус объекта национального достояния, который находится под строгой защитой государства.
12:00 Свободное время. Шоппинг. В Шанхае можно приобрести абсолютно все. Здесь представлены как ведущие мировые бренды, так и их высококачественные подделки. Чай, электроника, сумки, одежда, декор — выбор ограничен только вашими пожеланиями.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Сучжоу (Suzhou) - Чжоучжуан (Zhouzhuang) - Шанхай
Сад скромного чиновника в Сучжоу - Город на воде Чжоучжуан
Сегодняшний день будет посвящен двум городам которые по праву носят название китайской Венеции. В первой половине дня вы побываете в Сучжоу. Прогулка по пешеходной улице вдоль канала. Галереи, кафе, чайные и магазинчики мастеров ручной работы. Осмотр Сада скромного чиновника. Входит в число Четырёх великих садов Китая и включён в список Всемирного наследия Юнеско.
14:00 Переезд в город Чжоучжуан. Это один из древнейших водных городов Китая, его история насчитывает более 900 лет. Город окружён каналами, а передвигаться там можно не только пешком, но и на традиционных лодках. Чем мы и воспользуемся, прокатившись на них. Управляют лодками зачастую женщины, которые неплохо напевают традиционные китайские мелодии.
20:00 Возвращение в Шанхай.
указанное время носит ориентировочный характер для понимания общего тайминга дня.
Шанхай (Shanghai)
Выселение из отеля до 12:00. Самостоятельный трансфер в аэропорт на такси под время своей регистрации вылета. Мы поможем вам вызвать машину, которая доставит прямо к зданию терминала. Окончание программы.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных отелях 4-5 со всеми удобствами
- Питание на базе завтраков в отелях (кроме горы Хуашань)
- Трансферы по всему маршруту на комфортабельных микроавтобусах и автобусах туристического класса
- Билеты на дневные скоростные поезда между основными городами маршрута
- Входные билеты и предварительное бронирование в Запретный город
- Входные билеты в Сад Юйюань
- Входные билеты в Сад скромного чиновника
- Канатная дорога на горе Хуашань (в обе стороны)
- Канатная дорога на Великой Китайской стене (подъем)
- Входной билет на панорамную площадку телебашни Жемчужина Востока
- Входной билет в комплекс Терракотовая армия
- Круиз на лодке в г. Чжоучжуан
- Услуги русского сопровождающего и местного русскоговорящего переводчика (на отдельных участках маршрута)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Перелет до Пекина и обратно из Шанхая - от 35 000 рублей
- Обеды и ужины - от 100 юаней в день
- Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. д.)
- Входные билеты в небольшие храмы и музеи (по желанию) - от 20-30 юаней в день
- Страховка - от 500 рублей
- Доплата за одноместное размещение (по желанию) - 465 Usd
О чём нужно знать до поездки
Отель в Пекине. Holiday Inn Express Bejing Downtown, an Ihg Hotel, 4
Отель в Сиане. Eastern house, 5
Отель в Хуашань. Huashan Motel Circle Inn
Отель в Шанхае. Ssaw Boutique Hotel Shanghai Bund, 4
Организатор имеет право заменить отель на аналогичный, той же категории и уровня комфорта.
Пожелания к путешественнику
Наши путешествия это истории про красоту, природу и дружеское общение. Поэтому мы прикладываем все силы, чтобы атмосфера в группе была исключительно позитивной.
Этот маршрут подойдёт не всем — и это нормально.
Скорее всего, он не будет вашим форматом, если:
— вы ориентированы на максимально бюджетные путешествия и готовы жертвовать комфортом— вам ближе большие группы до 40 человек и классические автобусные туры с плотным графиком
— вы ищете активную ночную жизнь и вечеринки как важную часть поездки
— для вас важнее посетить как можно больше мест за короткое время, чем глубоко прочувствовать каждую локацию
Если вам ближе спокойный и продуманный формат путешествия — скорее всего, вам с нами будет действительно комфортно.
Визы
Для посещения Китая в туристических целях сроком до 30 дней гражданам России виза не требуется.