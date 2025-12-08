Мои заказы

Экскурсия по древнему городу, морскому утёсу и статуе Гуаньинь

Отправьтесь на экскурсию, где древние традиции встречаются с морской красотой и духовной гармонией.

Вас ждут этническая деревня, старинный город Ячжоу, буддийский комплекс с величественной статуей Гуаньинь и живописные побережья Саньи.
Описание экскурсии

К истокам культуры острова Начните путешествие с деревни Чжунляо — места, где сохранилась самобытная культура народа ли. Здесь можно увидеть традиционные дома на сваях, узнать о древних ремёслах — ткачестве, резьбе по кокосам и изготовлении горного вина. Атмосфера деревни отражает спокойный ритм сельской жизни Хайнаня. История и духовность Хайнаня Продолжите экскурсию в древний город Ячжоу, основанный во времена династии Хань. Здесь время словно замедляется — старинные улицы, конфуцианский храм, городские стены и правительственные здания рассказывают о прошлом острова. Затем посетите живописный район Наньшань, где природные скалы и надпись «Южная гора долголетия» соседствуют с даосскими реликвиями и поэтической атмосферой. От храмов к побережью На южном берегу Хайнаня возвышается 108‑метровая статуя Наньхай Гуаньинь — одно из самых впечатляющих изображений Бодхисаттвы Сострадания. В этом буддийском комплексе царит гармония и покой. После посещения можно отправиться в прибрежный город Тянья, где современная культура сочетается с морским очарованием, а завершить день лучше всего прогулкой по коридору «Кокосовая мечта», наслаждаясь закатом над Южно‑Китайским морем. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
  • Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Деревня Чжунляо
  • Древний город Ячжоу
  • Парк Наньшань
  • Статуя Гуаньинь
  • Город Тянья
  • Коридор «Кокосовая мечта»
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер от и до отеля
  • Входные билеты
  • В течение дня предоставляются два местных перекуса и напитки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности
  • Не подходит для: пользователей инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

