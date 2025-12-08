Отправьтесь на экскурсию, где древние традиции встречаются с морской красотой и духовной гармонией.
Вас ждут этническая деревня, старинный город Ячжоу, буддийский комплекс с величественной статуей Гуаньинь и живописные побережья Саньи.
Описание экскурсииК истокам культуры острова Начните путешествие с деревни Чжунляо — места, где сохранилась самобытная культура народа ли. Здесь можно увидеть традиционные дома на сваях, узнать о древних ремёслах — ткачестве, резьбе по кокосам и изготовлении горного вина. Атмосфера деревни отражает спокойный ритм сельской жизни Хайнаня. История и духовность Хайнаня Продолжите экскурсию в древний город Ячжоу, основанный во времена династии Хань. Здесь время словно замедляется — старинные улицы, конфуцианский храм, городские стены и правительственные здания рассказывают о прошлом острова. Затем посетите живописный район Наньшань, где природные скалы и надпись «Южная гора долголетия» соседствуют с даосскими реликвиями и поэтической атмосферой. От храмов к побережью На южном берегу Хайнаня возвышается 108‑метровая статуя Наньхай Гуаньинь — одно из самых впечатляющих изображений Бодхисаттвы Сострадания. В этом буддийском комплексе царит гармония и покой. После посещения можно отправиться в прибрежный город Тянья, где современная культура сочетается с морским очарованием, а завершить день лучше всего прогулкой по коридору «Кокосовая мечта», наслаждаясь закатом над Южно‑Китайским морем. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Не подходит для: пользователей инвалидных колясок.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Чжунляо
- Древний город Ячжоу
- Парк Наньшань
- Статуя Гуаньинь
- Город Тянья
- Коридор «Кокосовая мечта»
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер от и до отеля
- Входные билеты
- В течение дня предоставляются два местных перекуса и напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от отеля
Завершение: Трансфер до отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Саньи
